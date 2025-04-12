Лоперамид Гриндекс (Loperamid Grindeks)
Лоперамид Гриндекс инструкция по применению
Состав
действующее вещество: loperamide;
1 капсула твердая содержит 2 мг лоперамида гидрохлорида;
вспомогательные вещества: лактоза, моногидрат; крахмал кукурузный, магния стеарат;
капсула:
корпус: патентованный синий V (Е 131), пунцовый 4R (Е 124), титана диоксид (Е 171), желатин;
крышечка: патентованный синий V (Е 131), хинолиновый желтый (Е 104), титана диоксид (Е 171), железа оксид желтый (Е 172), желатин.
Лекарственная форма. Капсулы твердые.
Основные физико-химические свойства: твердые желатиновые капсулы. Корпус розового цвета, крышечка темно-зеленого цвета; содержимое — порошок белого цвета.
Фармакотерапевтическая группа. Антидиарейные препараты. Средства, подавляющие перистальтику. Код АТХ А07D А03.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Лоперамида гидрохлорид связывается с опиатными рецепторами кишечной стенки. В результате чего подавляется высвобождение ацетилхолина и простагландинов, снижая таким образом пропульсивную перистальтику и увеличивая время прохождения содержимого через пищеварительный тракт, а также способность стенки кишечника к абсорбции жидкости. Лоперамида гидрохлорид увеличивает тонус анального сфинктера, снижая тем самым недержание каловых масс и позывы к дефекации.
Фармакокинетика.
Абсорбция: большая часть лоперамида, принятого внутрь, абсорбируется в кишечнике, но в результате интенсивного метаболизма первого прохождения системная биодоступность приблизительно только 0,3%.
Распределение: результаты исследований по распределению лоперамида у крыс показывают высокую аффинность относительно стенки кишечника с преимущественным связыванием с рецепторами продольного слоя мышечной оболочки. Связывание лоперамида с белками, главным образом с альбумином, составляет 95%. Доклинические данные показали, что лоперамид является субстратом Р-гликопротеина.
Метаболизм: лоперамид почти полностью экстрагируется печенью, где он преимущественно метаболизируется, конъюгируется и выводится с желчью. Окислительное N-деметилирование является основным метаболическим путем лоперамида, этот процесс опосредуется главным образом изоформами CYP3A4 и CYP2C8. В результате очень интенсивного эффекта первого прохождения через печень концентрации неизмененного лекарственного средства в плазме крови остаются очень низкими.
Элиминация: период полувыведения лоперамида у людей составляет примерно 11 часов с диапазоном 9–14 часов. Экскреция неизмененного лоперамида и его метаболитов производится в основном с калом.
Популяция пациентов детского возраста: фармакокинетических исследований в популяции пациентов детского возраста не проводили. Ожидается, что фармакокинетика лоперамида и взаимодействия лекарственных средств с лоперамидом будут аналогичны тем, которые наблюдаются у взрослых.
Показания
Симптоматическое лечение острой диареи у взрослых и детей старше 12 лет.
Симптоматическое лечение острых эпизодов диареи, обусловленной синдромом раздраженного кишечника, у взрослых (в возрасте от 18 лет) после установления первичного диагноза врачом.
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к лоперамида гидрохлориду или к любому компоненту препарата;
- острая дизентерия, характеризующаяся наличием крови в стуле и повышенной температурой тела;
- острый язвенный колит или псевдомембранозный колит, связанный с применением антибиотиков широкого спектра действия;
- бактериальный энтероколит, вызванный микроорганизмами семейства Salmonella, Shigella и Campylobacter.
Препарат вообще не следует применять, если надо избежать угнетения перистальтики из-за возможного риска возникновения значительных осложнений, включая кишечную непроходимость, мегаколон и токсический мегаколон.
Необходимо немедленно прекратить применение препарата, если развивается запор, вздутие живота или кишечная непроходимость.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Сообщалось о случаях взаимодействия с лекарственными средствами, обладающими подобными фармакологическими свойствами. Лекарственные средства, угнетающе действующие на центральную нервную систему (ЦНС), не следует применять одновременно с Лоперамид Гриндекс детям.
Одновременное применение лоперамида (в дозе 16 мг) вместе с ингибиторами Р-гликопротеина (хинидин, ритонавир) приводило к повышению уровня лоперамида в плазме крови в 2–3 раза. Клиническая значимость указанного фармакокинетического взаимодействия при применении лоперамида в рекомендованных дозах неизвестна.
Одновременное применение лоперамида (4 мг однократно) и итраконазола, ингибитора CYP3A4 и Р-гликопротеина, приводило к 3–4-кратному увеличению концентраций лоперамида в плазме крови. В этом же исследовании ингибитор CYP2C8 гемфиброзил повышал содержание лоперамида примерно в 2 раза. Комбинированное применение итраконазола и гемфиброзила приводило к 4-кратному увеличению максимального содержания лоперамида в плазме крови и 13-кратному увеличению общей экспозиции в плазме крови. Это повышение не было связано с влиянием на центральную нервную систему, которое определялось с помощью психомоторных тестов (субъективная сонливость и тест на замену цифровых символов).
Одновременное применение лоперамида (16 мг однократно) и кетоконазола, ингибитора CYP3A4 и Р-гликопротеина, приводило к 5-кратному повышению концентрации лоперамида в плазме крови. Это повышение не было связано с увеличением фармакодинамических эффектов, что определялось с помощью пупиллометрии.
Сопутствующее лечение десмопрессином для перорального применения приводило к троекратному повышению концентрации десмопрессина в плазме крови, вероятно, вследствие более медленной моторики желудочно-кишечного тракта.
Ожидается, что лекарственные средства с аналогичными фармакологическими свойствами могут усиливать действие лоперамида, а лекарственные средства, которые ускоряют прохождение пищи в желудочно-кишечном тракте, могут снижать его действие.
Особенности применения
Лечение диареи носит симптоматический характер. Если можно определить этиологию заболевания (или указано, что необходимо это сделать), то по возможности следует проводить специфическое лечение.
У больных с диареей, особенно у детей, ослабленных пациентов пожилого возраста может возникнуть дегидратация и дисбаланс электролитов. В таких случаях наиболее важной мерой является применение заместительной терапии для пополнения жидкости и электролитов.
Применение препарата не заменяет введение соответствующего количества жидкости и восстановление электролитов.
Поскольку стойкая диарея может свидетельствовать о потенциально более серьезных состояниях, препарат не следует применять длительное время до определения причины диареи.
При острой диарее, если не наблюдается клиническое улучшение в течение 48 часов, применение лоперамида гидрохлорида следует прекратить и обратиться к врачу.
Пациентам с синдромом приобретенного иммунодефицита, которые принимают препарат при диарее, необходимо немедленно прекратить лечение при появлении первых признаков вздутия живота. Существуют отдельные сообщения о случаях кишечной непроходимости с повышенным риском появления токсического мегаколона у пациентов, больных СПИД, с инфекционными колитами как вирусного, так и бактериального происхождения, при лечении лоперамида гидрохлоридом.
Были получены сообщения о нарушениях сердечной деятельности, включающие удлинение интервала QT, удлинение комплекса QRS, torsades de pointes, при приеме лоперамида в дозе, превышающей рекомендованную. В некоторых случаях сообщалось о летальном исходе. Пациентам не следует превышать рекомендованную дозу препарата и/или длительность приема.
Хотя фармакокинетические данные для пациентов с нарушениями функции печени отсутствуют, таким пациентам препарат следует применять с осторожностью по причине замедления метаболизма первого прохождения. Пациенты с нарушениями функции печени должны находиться под тщательным наблюдением с целью своевременного выявления признаков токсического поражения ЦНС.
Препараты, которые удлиняют время прохождения, могут привести к развитию токсического мегаколона у пациентов этой группы.
Учитывая, что лоперамид хорошо метаболизируется и лоперамид или его метаболиты выводятся с фекалиями, обычно не нужно корректировать дозу лоперамида пациентам с нарушениями функции почек.
В состав капсул входит краситель пунцовый 4R (Е 124), который может вызвать аллергические реакции. Капсулы содержат также лактозу, поэтому препарат не следует применять пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы Лаппа или синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы.
Если препарат принимать для контроля приступов диареи, обусловленной синдромом раздраженного кишечника, который был предварительно диагностирован врачом, и клинического улучшения не наблюдается в течение 48 часов, следует прекратить применение лоперамида гидрохлорида и обратиться к врачу. Также следует обратиться к врачу, если характер симптомов изменился или повторяющиеся приступы диареи продолжаются более двух недель.
Для лечения острых приступов диареи, обусловленной синдромом раздраженного кишечника, препарат следует принимать, только если врач предварительно диагностировал это заболевание.
В следующих случаях препарат не следует применять без предварительной консультации с врачом, даже если известно, что у пациента синдром раздраженного кишечника (СРК):
- возраст пациента более 40 лет, и с момента последнего приступа СРК прошло некоторое время;
- возраст пациента более 40 лет, и на этот раз симптомы СРК отличаются;
- недавнее кровотечение из кишечника;
- тяжелый запор;
- тошнота или рвота;
- потеря аппетита или уменьшение массы тела;
- затрудненное или болезненное мочеиспускание;
- лихорадка;
- недавняя поездка за границу.
В случае возникновения новых симптомов, усугубления симптомов или если симптомы не уменьшились в течение двух недель, следует обратиться к врачу.
Способ применения и дозы
Препарат не предназначен для начальной терапии серьезной диареи, которая сопровождается снижением уровней жидкости и электролитов. В частности, у детей эту потерю желательно компенсировать благодаря назначению заместительной терапии парентерально или перорально.
Капсулы принимать внутрь, не разжевывая, запивая жидкостью.
Симптоматическое лечение острой диареи у взрослых и детей с 12 лет.
Начальная доза — 2 капсулы (4 мг), затем — 1 капсула (2 мг) после каждого последующего акта дефекации (в случае жидкого стула). Обычная доза составляет 3–4 капсулы (6–8 мг) в сутки. Максимальная суточная доза при острой диарее не должна превышать 6 капсул (12 мг).
Симптоматическое лечение острых приступов диареи, обусловленной синдромом раздраженного кишечника, у взрослых (в возрасте от 18 лет) после установления первичного диагноза врачом.
Начальная доза — 2 капсулы (4 мг), в дальнейшем принимать по 1 капсуле (2 мг) после каждого случая жидкого стула или согласно предварительным рекомендациям врача. Максимальная суточная доза не должна превышать 6 капсул (12 мг).
При острой диарее, если в течение 48 часов не наблюдается клинического улучшения, прием препарата следует прекратить и обратиться к врачу.
Пациентам пожилого возраста коррекция дозы не требуется.
Пациентам с нарушениями функции почек коррекция дозы не требуется.
Пациенты с нарушениями функции печени.
Хотя фармакокинетические данные о действии препарата у пациентов с нарушениями функции печени отсутствуют, таким пациентам необходимо назначить препарат с осторожностью из-за замедления у них метаболизма первого прохождения (см. раздел «Особенности применения»).
Дети
Детям в возрасте до 12 лет применение препарата противопоказано.
Препарат применять детям с 12 лет для симптоматического лечения острой диареи.
Побочные реакции
Побочные эффекты классифицированы по системам органов и частоте возникновения: часто (≥1/100 до очень редко (
Со стороны нервной системы: часто - потеря сознания, угнетение сознания, головная боль; нечасто - головокружение; очень редко - нарушение координации, потеря сознания, угнетение сознания, гипертонус, сонливость, ступор.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: часто - запор, метеоризм, тошнота; нечасто - сухость во рту, боль и дискомфорт в животе, рвота, боль в верхней части живота, диспепсия; очень редко - кишечная непроходимость (включая паралитический илеус), мегаколон (включая токсический мегаколон).
Со стороны кожи и подкожных тканей: нечасто - сыпь; очень редко - ангионевротический отек, буллезная сыпь, включая мультиформную эритему, синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), зуд, крапивница.
Со стороны иммунной системы: очень редко - реакции повышенной чувствительности, анафилактические реакции (включая анафилактический шок) и анафилактоидные реакции.
Со стороны органов зрения: очень редко - миоз.
Со стороны почек и мочевыводящей системы: очень редко - задержка мочи.
Общие нарушения: очень редко - повышенная утомляемость.
Срок годности
Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения.
Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в нeдocтyпнoм для детей месте.
Упаковка
По 10 капсул в блистере; по 1 блистеру в пачке из картона.
Категория отпуска.
Без рецепта.
Производитель.
АО «Гриндекс».
Местонахождение производителя и адрес места осуществления его деятельности.
Ул. Крустпилс, 53, Рига, LV-1057, Латвия.
Заявитель.
АО «Гриндекс».
Местонахождение заявителя.
Ул. Крустпилс, 53, Рига, LV-1057, Латвия.
Тел./факс: +371 67083205/+371 67083505.
Эл.почта: [email protected]