Андрофарм®таблетки (Androfarm® tablets) (170613) - инструкция по применению ATC-классификация
Андрофарм таблетки инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Андрофарм — стероидный антиандрогенный препарат с двойным механизмом действия. Конкурентный антагонист рецепторов андрогенов, блокирует биологическое действие тестостерона и других андрогенов в клетках-мишенях. Кроме того, ципротерона ацетат обладает гестагенной и антигонадотропной активностью, которая приводит к уменьшению секреции андрогенов и усиливает антиандрогенное действие. Благодаря этому у мужчин препарат сдерживает стимулированный эндогенными андрогенами рост карциномы предстательной железы и даже приводит к регрессу опухоли и ее метастазов, у женщин уменьшает выраженность гирсутизма и других проявлений гиперандрогенной патологии.
Фармакокинетика. После перорального применения Андрофарм полностью всасывается в кишечнике. После применения 50 мг ципротерона ацетата Cmax в плазме крови составляет приблизительно 140 нг/мл и сохраняется примерно 3 ч. В дальнейшем концентрация вещества в сыворотке крови снижается в течение 24–120 ч, конечный Т½ составляет 43,9±12,8 ч. Клиренс ципротерона ацетата из сыворотки крови составляет 3,5±1,5 мл/мин/кг.
После в/м введения ципротерона ацетат медленно высвобождается из масляного р-ра. Биодоступность препарата составляет 100%. Cmax ципротерона ацетата в плазме крови достигается через 2–3 сут. Выделяется по монофазному типу с T½ около 4 сут. После 4 инъекций уровень ципротерона ацетата в плазме крови стабилизируется. После этого уровень гормона в сыворотке крови снижается с конечным T½ 4±1,1 сут. Полный клиренс ципротерона ацетата из сыворотки крови составляет 2,8±1,4 мл/мин/кг.
Ципротерона ацетат практически полностью связывается с альбуминами плазмы крови. Примерно 3,5–4% общего уровня стероида остается в свободном состоянии. Поскольку связывание с белками неспецифическое, изменение уровня глобулина, связывающего половые стероиды, не влияет на фармакокинетику ципротерона ацетата.
Абсолютная биодоступность ципротерона ацетата практически полная (88% от принятой дозы).
Метаболизируется различными путями, включая гидроксилирование и конъюгацию. Основной метаболит в плазме крови — 15b-гидроксипроизводное. Метаболизм I фазы катализируется главным образом ферментом CYP 3A4 цитохрома P450.
Незначительная часть принятой дозы выводится в неизмененном виде с желчью. Большая часть вещества выводится в виде метаболитов с мочой и желчью в соотношении 3:7. Т½ метаболитов из плазмы крови составляет 1,7 сут.
Показания Андрофарм таблетки
таблетки 50 мг
Назначение препарата мужчинам. Для снижения сексуального влечения при патологических отклонениях в половой сфере.
Для лечения неоперабельного рака предстательной железы.
Назначение препарата женщинам. Выраженные симптомы андрогенизации, такие как тяжелые формы гирсутизма, андрогенетическая алопеция тяжелой степени, часто сопровождающаяся выраженными формами акне и/или себореи.
Таблетки 100 мг
Для лечения неоперабельного рака предстательной железы.
Применение Андрофарм таблетки
применяют внутрь. Таблетки следует принимать после еды, запивая небольшим количеством жидкости.
Максимальная суточная доза составляет 300 мг.
Для снижения сексуального влечения при патологических отклонениях в половой сфере у мужчин.
Начальная доза составляет 50 мг 2 раза в сутки. В случае необходимости суточная доза может быть повышена до 200 мг (по 100 мг 2 раза в сутки) или на короткий период до 300 мг (по 100 мг 3 раза в сутки). После достижения удовлетворительного результата лечения терапевтический эффект должен поддерживаться с помощью минимальной дозы. В большинстве случаев достаточным является прием 25 мг 2 раза в сутки (50 мг/сут). Назначать поддерживающую дозу или отменять препарат следует постепенно. При этом суточная доза с интервалом в несколько недель снижается на 50 мг или, лучше, на 25 мг. Для стабилизации терапевтического эффекта необходимо принимать препарат на протяжении длительного времени, если возможно — с одновременным проведением психотерапии.
Для лечения неоперабельного рака предстательной железы. Принимают по 100 мг препарата 2–3 раза в сутки (суточная доза — 200–300 мг).
При улучшении состояния или ремиссии заболевания не следует снижать назначенную дозу препарата или прерывать лечение.
С целью предупреждения повышения уровня мужских половых гормонов в начале лечения агонистами гонадотропин-РГ: сначала проводят монотерапию препаратом Андрофарм: по 100 мг 2 раза в сутки (суточная доза — 200 мг) на протяжении 5–7 дней. После этого на протяжении 3–4 нед — по 100 мг препарата Андрофарм 2 раза в сутки (суточная доза — 200 мг) в комбинации с агонистом гонадотропин-РГ в рекомендованной дозе.
Для устранения приливов жара у пациентов во время лечения аналогами гонадотропин-РГ или после орхиэктомии: 50–150 мг препарата Андрофарм в сутки с повышением дозы, в случае необходимости — до 100 мг 3 раза в сутки (суточная доза — 300 мг).
Назначение препарата женщинам. Женщины репродуктивного возраста. Применение препарата Андрофарм противопоказано во время беременности, поэтому до начала лечения следует исключить беременность.
Начинать принимать препарат следует в первый день цикла (первый день менструального кровотечения). Только женщины с аменореей могут начинать лечение сразу же после назначения препарата. В этом случае первый день применения препарата считается первым днем цикла. В дальнейшем лечение проводят по рекомендованной ниже схеме.
С 1-го по 10-й день цикла (то есть на протяжении 10 дней) принимают ежедневно по 100 мг препарата. Кроме этого, для стабилизации менструального цикла и необходимой контрацептивной защиты женщины принимают препарат, содержащий комбинацию прогестагена с эстрогеном, по 1 драже в сутки с 1-го по 21-й день цикла.
При комбинированной циклической терапии препараты рекомендуется принимать ежедневно в одно и то же время.
После 21-го дня применения препарата предусмотрен 7-дневный перерыв в лечении, во время которого наступает кровотечение отмены. Ровно через 4 нед после начала первого курса лечения, то есть в тот же день недели, начинается новый цикл комбинированной терапии, несмотря на то, прекратилось кровотечение или нет.
При улучшении состояния больной суточная доза препарата Андрофарм, принимаемого на протяжении первых 10 дней комбинированной терапии с препаратом, содержащим комбинацию прогестагена с эстрогеном, может быть снижена до 50 мг или 25 мг. Возможно, будет достаточным продолжение приема только препарата, содержащего комбинацию прогестагена с эстрогеном.
Отсутствие кровотечения отмены. В случае, если во время перерыва в применении препаратов отсутствует кровотечение отмены, лечение следует приостановить и перед возобновлением терапии необходимо исключить беременность.
Пропущенные таблетки. Если опоздание в приеме драже препарата, содержащего комбинацию прогестагена с эстрогеном, составляет более 12 ч, контрацептивная защита в этом цикле может быть снижена. В данном случае следует обратить внимание на соответствующие разделы в инструкции для медицинского применения препарата, содержащего комбинацию прогестагена с эстрогеном.
При пропущенном приеме таблеток препарата Андрофарм возможно снижение его терапевтической эффективности и возникновение межменструальных кровотечений. Не нужно принимать двойную дозу препарата, чтобы компенсировать пропуск таблетки. Прием препарата возобновляют в обычное время в сочетании с препаратом, содержащим комбинацию прогестагена с эстрогеном.
Женщины в период постменопаузы или после гистерэктомии. Женщины в период постменопаузы или после гистерэктомии могут получать монотерапию препаратом Андрофарм. При этом средняя суточная доза препарата, в зависимости от степени тяжести заболевания, составляет от 50 мг до 25 мг 1 раз в сутки в течение 21 дня. После этого предусмотрен 7-дневный перерыв в лечении.
Пациенты пожилого возраста. Нет данных относительно необходимости в коррекции дозы для пациентов пожилого возраста.
Пациенты с печеночной недостаточностью. Применение препарата противопоказано пациентам с заболеваниями печени (до тех пор, пока параметры функции печени не вернутся к норме).
Пациенты с почечной недостаточностью. Нет данных, свидетельствующих о необходимости в коррекции дозы для пациентов с почечной недостаточностью.
Противопоказания
общие противопоказания: повышенная чувствительность к какому-либо из компонентов препарата; заболевания печени; синдром Дабина — Джонсона, синдром Ротора; опухоли печени, в том числе в анамнезе (только в том случае, когда опухоль не обусловлена метастазами рака предстательной железы); тяжелое общее состояние (если оно не связано с неоперабельным раком предстательной железы); тяжелая хроническая депрессия; тромбоэмболические состояния в данное время; менингиома в данное время или в анамнезе.
При применении с целью снижения сексуального влечения при патологических отклонениях в половой сфере у мужчин, кроме вышеуказанных противопоказаний: тяжелые формы диабета с сосудистыми осложнениями; серповидно-клеточная анемия, тромбоэмболические состояния в данное время или в анамнезе.
Для женщин: тяжелые формы диабета с сосудистыми осложнениями; серповидно-клеточная анемия, тромбоэмболические состояния в данное время или в анамнезе, желтуха или персистирующий зуд во время предыдущей беременности в анамнезе; герпес во время беременности в анамнезе.
При назначении циклической комбинированной терапии для лечения выраженных симптомов андрогенизации следует обратить внимание на противопоказания, указанные в инструкции по медицинскому применению препарата, содержащего комбинацию прогестагена с эстрогеном, который применяется в комбинации с препаратом Андрофарм.
Побочные эффекты
частота побочных реакций определяется как очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1000, <1/100), редко (≥1/10 000, <1/1000) и очень редко (<1/10 000).
Новообразования: очень редко — доброкачественные и злокачественные опухоли печени; частота неизвестна — доброкачественные церебральные менингиомы в связи с длительным применением (в течение нескольких лет) препарата в дозах 25 мг или выше.
Со стороны кровеносной и лимфатической системы: частота неизвестна — анемия.
Со стороны иммунной системы: редко — реакции гиперчувствительности.
Метаболические и алиментарные нарушения: часто — увеличение или уменьшение массы тела.
Психические расстройства: очень часто — снижение либидо, эректильная дисфункция (эти явления исчезают после прекращения терапии); часто — подавленное настроение, состояние беспокойства (временное).
Васкулярные нарушения: частота неизвестна — тромбоэмболические явления (причинная взаимосвязь с приемом препарата не установлена).
Со стороны дыхательной системы: часто — одышка.
Со стороны ЖКТ: частота неизвестна — внутрибрюшное кровотечение.
Со стороны гепатобилиарной системы: часто — гепатотоксичность, включая желтуху, гепатит, печеночную недостаточность.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: нечасто — сыпь.
Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани: частота неизвестна — остеопороз.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: часто — обратимое угнетение сперматогенеза (после прекращения лечения он постепенно восстанавливается в течение нескольких месяцев); часто — гинекомастия (иногда сочетается с повышенной чувствительностью грудных сосков при прикосновении), что, как правило, проходит после отмены препарата.
Общие нарушения и местные реакции: часто — повышенная утомляемость, приливы жара, усиленное потоотделение.
Особые указания
в отдельных случаях во время применения препарата Андрофарм в высоких дозах может наблюдаться одышка. Это нужно учитывать при проведении дифференциальной диагностики. Считается, что такие состояния не требуют лечения.
Имеются сообщения о развитии анемии при применении ципротерона ацетата. Учитывая это, необходимо регулярно контролировать показатели крови с обязательным определением количества эритроцитов на протяжении всего периода лечения.
Больные сахарным диабетом требуют тщательного медицинского наблюдения в период лечения Андрофармом, поскольку может возникнуть потребность в коррекции дозы пероральных антидиабетических средств или инсулина.
Сообщалось о развитии тромбоэмболических явлений у пациентов, применявших ципротерона ацетат, хотя взаимосвязь с приемом препарата не установлена.
Пациенты с артериальными или венозными тромботическими/тромбоэмболическими явлениями (например тромбоз глубоких вен, эмболия легочной артерии, инфаркт миокарда) либо цереброваскулярными болезнями в анамнезе и больные с опухолями на поздней стадии принадлежат к группе повышенного риска развития в дальнейшем тромбоэмболических явлений. Необходимо с особой осторожностью подходить к назначению препарата больным неоперабельным раком предстательной железы с тромбоэмболическими явлениями в анамнезе. В каждом отдельном случае необходимо взвесить ожидаемую пользу от лечения и потенциальный риск.
Андрофарм обладает кортикоидоподобным эффектом, поэтому на протяжении всего периода лечения необходимо регулярно проверять функцию коры надпочечников.
У больных, применявших 100 мг и более ципротерона ацетата в сутки, зарегистрированы случаи развития гепатотоксичности, в том числе желтуха, гепатит и печеночная недостаточность, которые иногда приводили к летальному исходу. Большинство этих случаев касались лечения мужчин с раком предстательной железы. Токсичность препарата зависит от дозы и развивается обычно после нескольких месяцев лечения. Перед началом лечения, регулярно на протяжении всего периода терапии и в случае, если наблюдаются какие-либо симптомы гепатотоксичности, следует провести исследования функции печени. Если гепатотоксичность подтверждается, при отсутствии другой причины ее возникновения (например при наличии метастазов) применение ципротерона ацетата рекомендуется отменить. Лечение можно продолжить, только если польза от терапии превышает возможный риск.
В единичных случаях отмечалось развитие доброкачественных, а еще реже — злокачественных опухолей печени. В отдельных случаях внутрибрюшные кровотечения, вызванные этими опухолями, угрожали жизни. При появлении боли в верхней части живота, увеличении печени или признаках внутрибрюшного кровотечения во время лечения препаратом Андрофарм следует учитывать вероятность наличия опухоли печени.
Сообщалось о развитии менингиом (одной или множественных), ассоциированных с длительным применением (на протяжении нескольких лет) ципротерона ацетата в дозе 25 мг/сут или выше. Если у пациента, который лечится препаратом Андрофарм, диагностирована менингиома, лечение не обходимо прекратить.
Во время лечения препаратом Андрофарм не следует употреблять алкоголь.
Назначение препарата женщинам. Перед началом лечения необходимо провести общее медицинское и гинекологическое обследование (включая обследование молочных желез и цитологический анализ шейки матки) и исключить беременность.
В случае, если во время комбинированной терапии в течение 3 нед приема таблеток отмечается кровомазание, применение препаратов не следует прерывать. Однако при возникновении длительного кровотечения или повторных межменструальных кровотечений необходимо провести гинекологическое обследование с целью исключения органического заболевания.
При применении препарата, содержащего комбинацию прогестагена с эстрогеном, в комбинированной терапии следует обратить внимание на соответствующие данные в инструкции для медицинского применения этого препарата.
Препарат Андрофарм содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными заболеваниями непереносимости галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или мальабсорбцией глюкозы-галактозы не следует применять этот препарат.
Применение в период беременности и кормления грудью. Андрофарм противопоказан в период беременности и кормления грудью.
Дети. Андрофарм не назначают до завершения полового созревания, поскольку не исключено негативное влияние препарата на рост и эндокринную систему больного. Препарат не рекомендуется применять у детей.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Во время лечения препаратом Андрофарм может отмечаться повышенная утомляемость, изменение настроения, что должно учитываться пациентами, деятельность которых связана с управлением транспортными средствами или работой с другими механизмами.
Взаимодействия
при лечении Андрофармом может возникнуть необходимость в коррекции дозы пероральных антидиабетических препаратов или инсулина.
Несмотря на то что клинические исследования взаимодействия препарата с лекарственными средствами не проводились, но, поскольку он метаболизируется при участии фермента CYP 3A4, ожидается, что кетаконазол, итраконазол, клотримазол, ритонавир и другие сильные ингибиторы CYP 3A4 угнетают метаболизм ципротерона ацетата. С другой стороны, индукторы CYP 3A4, такие как рифампицин, фенитоин и лекарственные средства, содержащие зверобой, могут снижать уровень ципротерона ацетата.
Основываясь на результатах исследования in vitro, можно допустить, что при применении высоких терапевтических доз ципротерона ацетата (100 мг 3 раза в день) возможно ингибирование таких ферментов системы цитохрома Р450, как CYP 2C8, 2C9, 2C19, 3A4 и 2D6.
При одновременном применении ингибиторов ГМГ-КоА (статинов) и ципротерона ацетата в высоких терапевтических дозах из-за одинакового пути метаболизма этих веществ может возрастать ассоциированный со статинами риск миопатии или рабдомиолиза.
Передозировка
ципротерона ацетат — практически нетоксическое вещество. После однократного применения в дозе, в несколько раз превышающей терапевтическую, случаев острой интоксикации не отмечалось.
Условия хранения
в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C.