применяют внутрь. Таблетки следует принимать после еды, запивая небольшим количеством жидкости.

Максимальная суточная доза составляет 300 мг.

Для снижения сексуального влечения при патологических отклонениях в половой сфере у мужчин.

Начальная доза составляет 50 мг 2 раза в сутки. В случае необходимости суточная доза может быть повышена до 200 мг (по 100 мг 2 раза в сутки) или на короткий период до 300 мг (по 100 мг 3 раза в сутки). После достижения удовлетворительного результата лечения терапевтический эффект должен поддерживаться с помощью минимальной дозы. В большинстве случаев достаточным является прием 25 мг 2 раза в сутки (50 мг/сут). Назначать поддерживающую дозу или отменять препарат следует постепенно. При этом суточная доза с интервалом в несколько недель снижается на 50 мг или, лучше, на 25 мг. Для стабилизации терапевтического эффекта необходимо принимать препарат на протяжении длительного времени, если возможно — с одновременным проведением психотерапии.

Для лечения неоперабельного рака предстательной железы. Принимают по 100 мг препарата 2–3 раза в сутки (суточная доза — 200–300 мг).

При улучшении состояния или ремиссии заболевания не следует снижать назначенную дозу препарата или прерывать лечение.

С целью предупреждения повышения уровня мужских половых гормонов в начале лечения агонистами гонадотропин-РГ: сначала проводят монотерапию препаратом Андрофарм: по 100 мг 2 раза в сутки (суточная доза — 200 мг) на протяжении 5–7 дней. После этого на протяжении 3–4 нед — по 100 мг препарата Андрофарм 2 раза в сутки (суточная доза — 200 мг) в комбинации с агонистом гонадотропин-РГ в рекомендованной дозе.

Для устранения приливов жара у пациентов во время лечения аналогами гонадотропин-РГ или после орхиэктомии: 50–150 мг препарата Андрофарм в сутки с повышением дозы, в случае необходимости — до 100 мг 3 раза в сутки (суточная доза — 300 мг).

Назначение препарата женщинам. Женщины репродуктивного возраста . Применение препарата Андрофарм противопоказано во время беременности, поэтому до начала лечения следует исключить беременность.

Начинать принимать препарат следует в первый день цикла (первый день менструального кровотечения). Только женщины с аменореей могут начинать лечение сразу же после назначения препарата. В этом случае первый день применения препарата считается первым днем цикла. В дальнейшем лечение проводят по рекомендованной ниже схеме.

С 1-го по 10-й день цикла (то есть на протяжении 10 дней) принимают ежедневно по 100 мг препарата. Кроме этого, для стабилизации менструального цикла и необходимой контрацептивной защиты женщины принимают препарат, содержащий комбинацию прогестагена с эстрогеном, по 1 драже в сутки с 1-го по 21-й день цикла.

При комбинированной циклической терапии препараты рекомендуется принимать ежедневно в одно и то же время.

После 21-го дня применения препарата предусмотрен 7-дневный перерыв в лечении, во время которого наступает кровотечение отмены. Ровно через 4 нед после начала первого курса лечения, то есть в тот же день недели, начинается новый цикл комбинированной терапии, несмотря на то, прекратилось кровотечение или нет.

При улучшении состояния больной суточная доза препарата Андрофарм, принимаемого на протяжении первых 10 дней комбинированной терапии с препаратом, содержащим комбинацию прогестагена с эстрогеном, может быть снижена до 50 мг или 25 мг. Возможно, будет достаточным продолжение приема только препарата, содержащего комбинацию прогестагена с эстрогеном.

Отсутствие кровотечения отмены. В случае, если во время перерыва в применении препаратов отсутствует кровотечение отмены, лечение следует приостановить и перед возобновлением терапии необходимо исключить беременность.

Пропущенные таблетки. Если опоздание в приеме драже препарата, содержащего комбинацию прогестагена с эстрогеном, составляет более 12 ч, контрацептивная защита в этом цикле может быть снижена. В данном случае следует обратить внимание на соответствующие разделы в инструкции для медицинского применения препарата, содержащего комбинацию прогестагена с эстрогеном.

При пропущенном приеме таблеток препарата Андрофарм возможно снижение его терапевтической эффективности и возникновение межменструальных кровотечений. Не нужно принимать двойную дозу препарата, чтобы компенсировать пропуск таблетки. Прием препарата возобновляют в обычное время в сочетании с препаратом, содержащим комбинацию прогестагена с эстрогеном.

Женщины в период постменопаузы или после гистерэктомии . Женщины в период постменопаузы или после гистерэктомии могут получать монотерапию препаратом Андрофарм. При этом средняя суточная доза препарата, в зависимости от степени тяжести заболевания, составляет от 50 мг до 25 мг 1 раз в сутки в течение 21 дня. После этого предусмотрен 7-дневный перерыв в лечении.

Пациенты пожилого возраста. Нет данных относительно необходимости в коррекции дозы для пациентов пожилого возраста.

Пациенты с печеночной недостаточностью. Применение препарата противопоказано пациентам с заболеваниями печени (до тех пор, пока параметры функции печени не вернутся к норме).

Пациенты с почечной недостаточностью. Нет данных, свидетельствующих о необходимости в коррекции дозы для пациентов с почечной недостаточностью.