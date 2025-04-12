Ибутард 300 следует применять с особой осторожностью при заболеваниях сердца, печени или почек, пептической язве ЖКТ или аллергических реакциях в анамнезе.

Необходима консультация врача относительно применения препарата на фоне приема антикоагулянтов, антигипертензивных средств, диуретиков.

Если был пропущен прием препарата Ибутард 300, принимают его обычную дозу как можно раньше, а следующие приемы — через 12 ч. Нельзя принимать двойную дозу препарата. Нельзя превышать рекомендуемы дозы Ибутарда 300. Не рекомендуется назначать препарат на срок более 7 дней без контроля врача. В случае неэффективности 3-дневной терапии препаратом следует пересмотреть тактику лечения.

Дети. Не следует применять Ибутард 300 у детей в возрасте младше 12 лет.

Период беременности и кормления грудью. В III триместр беременности применение Ибутарда 300 противопоказано.

В случае применения препарата следует прекратить кормление грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Ибутард 300 не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами.