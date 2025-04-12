Ибутард 300 (Ibutard 300)
Ибутард 300 инструкция по применению
Состав
Содержит ибупрофен в виде пеллет с пролонгированным высвобождением.
Ибупрофен - 300 мг
Фармакологические свойства
ибупрофен оказывает анальгезирующее, противовоспалительное и жаропонижающее действие. Кроме того, препарат повышает уровень эндогенного интерферона, за счет чего он проявляет иммуностимулирующие свойства и повышает неспецифическую резистентность организма, что важно при симптоматическом лечении ОРВИ.
Капсулы пролонгированного действия Ибутард 300 обеспечивают 12-часовое влияние препарата (ибупрофен высвобождается медленно, за счет чего поддерживается постоянная концентрация препарата в крови).
Показания Ибутард 300
ревматоидный артрит, остеоартроз, анкилозирующий спондилит, острый подагрический артрит, тендинит, тендовагинит, бурсит, боль в спине, артралгия, миалгия, головная и зубная боль, невралгия, травматические поражения мягких тканей и опорно-двигательного аппарата, инфекционно-воспалительные заболевания ЛОР-органов (в составе комбинированной терапии), аднексит, первичная дисменорея (в составе комбинированной терапии).
Применение Ибутард 300
взрослым, включая лиц пожилого возраста, и детям в возрасте старше 12 лет назначают по 1–2 капсулы 2 раза в сутки (каждые 12 ч). Капсулы проглатывают, не разжевывая и не рассасывая, запивая 200 мл воды. Макисмальная суточная доза — 4 капсулы.
Противопоказания
повышенная чувствительность к ибупрофену или другим компонентам препарата, повышенная чувствительность к ацетилсалициловой кислоте или другим НПВП, пептическая язва желудка или двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, желудочно-кишечные кровотечения, язвенный колит, БА, заболевания зрительного нерва (неврит зрительного нерва), заболевания системы крови (апластическая или гемолитическая анемия, гемосидероз, гемохроматоз, талассемия, хронический гемолиз, лейкоз), выраженная почечная или печеночная недостаточность, III триместр беременности.
Побочные эффекты
Со стороны ЖКТ: тошнота, рвота, раздражение слизистой оболочки ЖКТ, ощущение дискомфорта в эпигастральной области, диспепсия, редко — нарушение функции почек или печени, эрозивно-язвенные поражения ЖКТ, осложненные кровотечением.
Со стороны ЦНС: головная боль, головокружение, нарушение сна, возбуждение.
Изменения картины периферической крови: тромбоцитопения, анемия (в том числе апластическая, гемолитическая), агранулоцитоз, лейкопения, эозинофилия.
Аллергические реакции: кожные высыпания, отек Квинке, анафилактические реакции, анафилактический шок, мультиформная экссудативная эритема, токсический эпидермальный некроз, бронхоспазм.
Другие: нарушение слуха, зрения.
В случае возникновения желудочно-кишечного кровотечения, удушья или спазма гортани препарат отменяют и оказывают неотложную помощь.
Особые указания
Ибутард 300 следует применять с особой осторожностью при заболеваниях сердца, печени или почек, пептической язве ЖКТ или аллергических реакциях в анамнезе.
Необходима консультация врача относительно применения препарата на фоне приема антикоагулянтов, антигипертензивных средств, диуретиков.
Если был пропущен прием препарата Ибутард 300, принимают его обычную дозу как можно раньше, а следующие приемы — через 12 ч. Нельзя принимать двойную дозу препарата. Нельзя превышать рекомендуемы дозы Ибутарда 300. Не рекомендуется назначать препарат на срок более 7 дней без контроля врача. В случае неэффективности 3-дневной терапии препаратом следует пересмотреть тактику лечения.
Дети. Не следует применять Ибутард 300 у детей в возрасте младше 12 лет.
Период беременности и кормления грудью. В III триместр беременности применение Ибутарда 300 противопоказано.
В случае применения препарата следует прекратить кормление грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Ибутард 300 не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами.
Взаимодействия
при одновременном применении любых других лекарственных средств, особенно ацетилсалициловой кислоты или другого препарата группы НПВП, необходима консультация врача для решения вопроса относительно возможности одновременного применения капсул Ибутард 300.
Ибупрофен повышает концентрацию дигоксина, фенитоина, метотрексата, лития в плазме крови; снижает действие диуретиков и антигипертензивных средств.
При одновременном применении Ибутарда 300 с антикоагулянтами возможно усиление их действия; с калийсберегающими диуретиками — возможно развитие гиперкалиемии; с другими НПВП, ГКС — повышается риск развития побочных эффектов со стороны ЖКТ.
Передозировка
Симптомы: головная боль, рвота, сонливость, АГ. Лечение. Специфического антидота нет. Показано промывание желудка, коррекция электролитного баланса. В связи с высокой степенью связывания с белками плазмы крови гемодиализ неэффективен.
Условия хранения
в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.