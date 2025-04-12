до или сразу после начала применения клиндамицина в форме вагинальных суппозиториев может возникнуть необходимость в проведении лабораторного анализа на наличие других возбудителей инфекций, включая Trichomonas vaginalis, Candida albicans, Chlamydia trachomatis и гонококки.

Применение вагинальных суппозиториев с клиндамицином может вызвать рост нечувствительных микроорганизмов, в том числе дрожжевых грибов.

Применение клиндамицина, как и других антибактериальных средств, может вызвать диарею, а в некоторых случаях — псевдомембранозный колит, который может быть как умеренным, так и угрожающим жизни. Если при применении Милагина развивается выраженная или длительная диарея, то данный препарат следует отменить, провести соответствующие диагностические процедуры и в случае необходимости назначить антибактериальное лечение. Препараты, угнетающие перистальтику, в этом случае противопоказаны. При наличии в анамнезе колита, вызванного антибиотиками, Милагин следует применять с осторожностью. В подобных случаях рекомендуется тщательно взвесить пользу от лечения бактериального вагиноза и потенциальный риск возникновения псевдомембранозного колита.

Пациенток необходимо предупредить о том, что во время терапии Милагином следует воздержаться от половых отношений, а также не использовать изделия, предназначенные для интравагинального введения (например тампоны, средства для спринцевания).

Препарат содержит компоненты, которые могут снизить прочность изделий из латекса или каучука, таких как презервативы или противозачаточные вагинальные диафрагмы. Поэтому использовать подобные изделия во время и на протяжении 72 ч после лечения Милагином не рекомендуется. Почти 30% (6,5–70%) дозы клиндамицина всасывается в системный кровоток после применения вагинальных суппозиториев.

Период беременности и кормления грудью. В I триместр беременности Милагин не рекомендуется применять из-за отсутствия исследований.

Интравагинальное применение суппозиториев клиндамицина фосфата во II триместр беременности, а также системное применение клиндамицина во II и III триместр не приводило к каким-либо патологическим эффектам со стороны плода, поэтому его можно применять в случае явной необходимости.

Неизвестно, выделяется ли клиндамицин в грудное молоко после интравагинального применения. При рассмотрении вопроса о назначении клиндамицина в форме вагинальных суппозиториев во время кормления грудью следует оценивать соотношение риска и пользы.

Дети. Данные о применении препарата в педиатрической практике отсутствуют.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.