Милагин (Milagin)
Милагин инструкция по применению
Состав
Клиндамицин - 100 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Клиндамицин относят к антибиотикам группы линкозамидов. Подавляет синтез белка в микробной клетке путем связывания с 50S-субъединицами рибосом. При местном интравагинальном применении проявляет бактерицидное действие. Клиндамицин активен в отношении многих грамположительных и грамотрицательных анаэробов, грамположительных аэробов. Проявляет высокую активность в отношении микроорганизмов, вызывающих бактериальный вагиноз: Gardnerella vaginalis, Mobiluncus spp., Mycoplasma spp., Ureaplasma spp., Chlamydia trachomatis, Peptostreptococcus spp., Bacteroides spp., Haemophylus spp., Corynebacterium spp.
Фармакокинетика. Клиндамицина фосфат в организме быстро гидролизуется с образованием клиндамицина, проявляющего антибактериальную активность. При интравагинальном применении в системный кровоток попадает около 30% (6–70%) клиндамицина, однако системной кумуляции при длительном применении не выявлено. Т½ при вагинальном применении составляет 1,5–2,6 ч.
Показания Милагин
лечение бактериального вагиноза (предыдущие названия — гемофильный вагинит, гарднереллезный вагинит, неспецифический вагинит, коринебактериальный вагинит или анаэробный вагиноз).
Применение Милагин
интравагинально по 1 суппозиторию 1 раз в сутки на ночь на протяжении 3 дней подряд. Суппозитории освобождают от контурной упаковки и вводят глубоко во влагалище в положении лежа на спине с согнутыми коленями, подтянутыми к груди, или в положении на корточках. Следует обратить внимание на официальные рекомендации по соответствующему применению антибактериальных средств.
Противопоказания
повышенная чувствительность к линкомицину, клиндамицину или другим компонентам препарата, которые содержат твердый жир. Регионарный энтерит, язвенный колит и антибиотикоассоциированный колит в анамнезе.
Побочные эффекты
указанные побочные реакции отмечают менее чем у 10% пациентов.
Со стороны мочеполовой системы: вульвовагинальные расстройства, вульвовагинальные раздражения, боль во влагалище, вагинальный кандидоз, нарушение менструального цикла, выделения из влагалища, дизурия, пиелонефрит, вагинит/вагинальные инфекции.
Общие расстройства и нарушения в месте введения: боль в меcте введения, лихорадка, генерализованная боль, локализованный отек, боль в боковой области живота, головная боль.
Инфекции и инвазии: вагинальный кандидоз, грибковые инфекции.
Со стороны ЖКТ: тошнота, рвота, диарея, спазмы в животе.
Со стороны кожи и слизистых оболочек: зуд (не в месте введения), сыпь, зуд (в месте введения). Следующие побочные реакции, которые с медицинской точки зрения являются значимыми, отмечали при системном применении клиндамицина у менее чем 0,01% пациентов.
Со стороны крови и лимфатической системы: временная нейтропения (лейкопения), агранулоцитоз, тромбоцитопения.
Со стороны иммунной системы: анафилактоидные реакции.
Гепатобилиарные расстройства: желтуха.
Со стороны кожи и подкожной ткани: мультиформная эритема, подобная синдрому Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз.
Особые указания
до или сразу после начала применения клиндамицина в форме вагинальных суппозиториев может возникнуть необходимость в проведении лабораторного анализа на наличие других возбудителей инфекций, включая Trichomonas vaginalis, Candida albicans, Chlamydia trachomatis и гонококки.
Применение вагинальных суппозиториев с клиндамицином может вызвать рост нечувствительных микроорганизмов, в том числе дрожжевых грибов.
Применение клиндамицина, как и других антибактериальных средств, может вызвать диарею, а в некоторых случаях — псевдомембранозный колит, который может быть как умеренным, так и угрожающим жизни. Если при применении Милагина развивается выраженная или длительная диарея, то данный препарат следует отменить, провести соответствующие диагностические процедуры и в случае необходимости назначить антибактериальное лечение. Препараты, угнетающие перистальтику, в этом случае противопоказаны. При наличии в анамнезе колита, вызванного антибиотиками, Милагин следует применять с осторожностью. В подобных случаях рекомендуется тщательно взвесить пользу от лечения бактериального вагиноза и потенциальный риск возникновения псевдомембранозного колита.
Пациенток необходимо предупредить о том, что во время терапии Милагином следует воздержаться от половых отношений, а также не использовать изделия, предназначенные для интравагинального введения (например тампоны, средства для спринцевания).
Препарат содержит компоненты, которые могут снизить прочность изделий из латекса или каучука, таких как презервативы или противозачаточные вагинальные диафрагмы. Поэтому использовать подобные изделия во время и на протяжении 72 ч после лечения Милагином не рекомендуется. Почти 30% (6,5–70%) дозы клиндамицина всасывается в системный кровоток после применения вагинальных суппозиториев.
Период беременности и кормления грудью. В I триместр беременности Милагин не рекомендуется применять из-за отсутствия исследований.
Интравагинальное применение суппозиториев клиндамицина фосфата во II триместр беременности, а также системное применение клиндамицина во II и III триместр не приводило к каким-либо патологическим эффектам со стороны плода, поэтому его можно применять в случае явной необходимости.
Неизвестно, выделяется ли клиндамицин в грудное молоко после интравагинального применения. При рассмотрении вопроса о назначении клиндамицина в форме вагинальных суппозиториев во время кормления грудью следует оценивать соотношение риска и пользы.
Дети. Данные о применении препарата в педиатрической практике отсутствуют.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
нет данных о сочетанном применении с другими препаратами для интравагинального введения.
Не рекомендуется использовать презервативы из латекса во время лечения препаратом. Данных о влиянии препарата на диафрагмы из латекса нет.
Клиндамицина фосфат имеет свойства нейромышечного блокатора, что может усилить и продлить действие других нейромышечных блокаторов.
Передозировка
при вагинальном применении клиндамицина случаи передозировки не описаны. При случайном приеме препарата внутрь возможно развитие побочных эффектов, характерных для системного применения клиндамицина. Лечение симптоматическое.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.