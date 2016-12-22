следует с осторожностью назначать азитромицин вместе с другими лекарственными средствами, способными удлинять интервал Q–T (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Антациды: при изучении влияния одновременного применения антацидов на фармакокинетику азитромицина не отмечалось изменений в его биодоступности, C max азитромицина снизилась на 30%. Азитромицин необходимо принимать не менее чем за 1 ч до или через 2 ч после приема антацида.

Карбамазепин: в исследовании фармакокинетического взаимодействия у здоровых добровольцев азитромицин не оказал значительного влияния на уровень карбамазепина и его активных метаболитов в плазме крови.

Циклоспорин: некоторые родственные с макролидами антибиотики влияют на метаболизм циклоспорина. Поскольку не было проведено фармакокинетических и клинических исследований возможного взаимодействия при одновременном приеме азитромицина и циклоспорина, следует тщательно взвесить терапевтическую ситуацию относительно одновременного приема этих препаратов. Если комбинированное лечение является оправданным, необходимо проводить тщательный мониторинг уровня циклоспорина и соответственно регулировать дозирование.

Кумарина антикоагулянты: сообщалось о повышенной тенденции к кровотечениям в связи с одновременным применением азитромицина и варфарина или кумариноподобных пероральных антикоагулянтов. Необходимо уделить внимание частоте мониторинга протромбинового времени.

Дигоксин: сообщалось, что у некоторых пациентов определенные макролидные антибиотики влияют на метаболизм дигоксина в кишечнике. Соответственно, в случае одновременного применения азитромицина и дигоксина необходимо помнить о возможности повышения концентрации дигоксина и проводить мониторинг его уровня.

Метилпреднизолон: в исследовании фармакокинетического взаимодействия у здоровых добровольцев азитромицин не оказал значительного влияния на фармакокинетику метилпреднизолона.

Терфенадин: в фармакокинетических исследованиях не сообщалось о взаимодействии между азитромицином и терфенадином. Как и в случае с другими макролидными антибиотиками, азитромицин необходимо с осторожностью применять в комбинации с терфенадином.

Теофиллин: азитромицин не влияет на фармакокинетику теофиллина при одновременном применении азитромицина и теофиллина у здоровых добровольцев. Комбинированное применение теофиллина и других макролидных антибиотиков иногда приводило к повышению уровня теофиллина в плазме крови.

Зидовудин: 1000 мг одноразовые дозы и 1200 или 600 мг многоразовые дозы азитромицина не влияли на плазменную фармакокинетику и выделение с мочой зидовудина или его глюкуронидных метаболитов. Однако прием азитромицина повышал концентрацию фосфорилированного зидовудина, клинически активного метаболита в мононуклеарах периферического кровообращения. Клиническая значимость этих данных не определена, но может быть полезной для пациентов.

Нелфинавир: применение нелфинавира вызывает повышение равновесных концентраций азитромицина в плазме крови. Хотя коррекция дозы азитромицина при его одновременном применении с нелфинавиром не рекомендуется, является оправданным тщательный мониторинг известных побочных эффектов азитромицина.

Диданозин: при одновременном приеме суточных доз азитромицина в 1200 мг с диданозином у 6 субъектов не было выявлено влияния на фармакокинетику диданозина по сравнению с плацебо.

Рифабутин: одновременный прием азитромицина и рифабутина не влияет на концентрацию этих препаратов в плазме крови. Нейтропения отмечалась у субъектов, которые одновременно принимали азитромицин и рифабутин. Хотя нейтропения была связана с применением рифабутина, причинная связь с одновременным приемом азитромицина не была установлена.

Производные спорыньи: учитывая теоретическую возможность возникновения эрготизма, одновременное применение азитромицина с производными спорыньи не рекомендуется.

Известно, что макролидные антибиотики вступают в реакцию с астемизолом, триазоламом, мидазоламом и альфентанилом. Поскольку данных о взаимодействии между азитромицином и указанными выше лекарственными средствами нет, рекомендуется осуществлять тщательный мониторинг пациентов, которые применяют эти препараты одновременно.

О влиянии азитромицина на уровень циметидина в крови еще не сообщалось.

В отличие от большинства макролидных антибиотиков азитромицин не оказывает влияния на цитохром Р450, также отсутствует информация о взаимодействии между азитромицином и указанными выше препаратами.