Азакс® (Azax®) (170490) - инструкция по применению ATC-классификация
Азакс инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Азитромицин является представителем группы макролидных антибиотиков — азалидов, оказывает широкий спектр антимикробного действия. Механизм действия азитромицина — ингибирование синтеза бактериального белка за счет связывания с 50S-субъединицей рибосом и предотвращения транслокации пептидов при отсутствии влияния на синтез полинуклеотидов.
Механизм резистентности: резистентность к азитромицину может быть врожденной или приобретенной. Полная перекрестная резистентность существует среди Streptococcus pneumoniae, β-гемолитического стрептококка группы А, Enterococcus faecalis и Staphylococcus aureus, включая метициллинрезистентный золотистый стафилококк (MRSA) к эритромицину, азитромицину, другим макролидам и линкозамидам.
Спектр антимикробного действия азитромицина:
|Чувствительные
|Аэробные грамположительные бактерии
|Staphylococcus aureus Метициллинчувствительный
|Streptococcus pneumoniae Пенициллинчувствительный
|Streptococcus pyogenes (гр. А)
|Аэробные грамотрицательные бактерии
|Haemophilus influenzae Haemophilus parainfluenzae
|Legionella pneumophila
|Moraxella catarrhalis
|Pasteurella multocida
|Анаэробные бактерии
|Clostridium perfringens
|Fusobacterium spp.
|Prevotella spp.
|Porphyromonas spp.
|Другие бактерии
|Chlamydia trachomatis
|Виды, которые приобретают резистентность в отдельных случаях
|Аэробные грамположительные бактерии Streptococcus pneumoniae С промежуточной чувствительностью к пенициллину Пенициллинрезистентный
|Врожденная резистентность
|Аэробные грамположительные бактерии Enterococcus faecalis
|Стафилококки MRSA, MRSE (метициллинрезистентный золотистый стафилококк)
|Анаеробные бактерии Группа бактероидов Bacteroides fragilis
Фармакокинетика. Биодоступность после перорального приема составляет приблизительно 37%. Cmax в плазме крови достигается через 2–3 ч после приема препарата.
При пероральном применении азитромицин распределяется по всему организму. В фармакокинетических исследованиях было показано, что концентрации азитромицина в тканях значительно выше (в 50 раз), чем в плазме крови, что свидетельствует о сильном связывании препарата с тканями.
Связывание с белками плазмы крови варьирует в зависимости от плазменных концентраций и составляет от 12% при 0,5 мкг/мл до 52% при 0,05 мкг/мл в плазме крови. Кажущийся объем распределения в равновесном состоянии (VVss) составлял 31,1 л/кг.
Конечный T½ в плазме крови полностью совпадает с T½ в тканях на протяжении 2–4 сут.
Около 12% в/в дозы азитромицина выводится в неизмененном виде с мочой на протяжении следующих 3 сут. Особенно высокие концентрации неизмененного азитромицина были выявлены в желчи. Также в желчи было выявлено 10 метаболитов, которые образовывались с помощью N- и O-деметилирования, гидроксилирования колец дезозамина и агликона, расщепления кладинозы конъюгата. Сравнение результатов жидкостной хроматографии и микробиологических анализов показало, что метаболиты азитромицина не являются микробиологически активными.
Показания Азакс
инфекции, вызванные чувствительными к азитромицину микроорганизмами:
- верхних дыхательных путей (бактериальный фарингит, тонзиллит, синусит, средний отит);
- нижних дыхательных путей (бактериальный бронхит и обострение хронического бронхита, негоспитальная пневмония);
- кожи и мягких тканей (хроническая мигрирующая эритема (I стадия болезни Лайма), рожа, импетиго и вторичная пиодермия);
- генитальные инфекции (неосложненный и осложненный уретрит/цервицит, вызванный Chlamydia trachomatis).
Применение Азакс
Азакс принимают перорально 1 раз в сутки, не менее чем за 1 ч до или через 2 ч после еды.
Для взрослых и детей с массой тела >45 кг: при инфекциях дыхательных путей, кожи и мягких тканей (за исключением хронической мигрирующей эритемы): по 500 мг на протяжении 3 сут.
При хронической мигрирующей эритеме: 1 г в 1-е сутки, затем — по 500 мг со 2-х по 5-е сутки.
В случае пропуска приема одной дозы препарата пропущенную дозу следует принять как можно раньше, а следующие — с обычным интервалом — 24 ч.
Неосложненный и осложненный уретрит/цервицит: однократно 1 г (2 таблетки по 500 мг). Курсовая доза — 1 г.
При почечной недостаточности с незначительной дисфункцией почек (клиренс креатинина >40 мл/мин) нет необходимости в изменении дозирования. Не проведено исследований у пациентов с клиренсом креатинина <40 мл/мин. Поэтому необходимо с осторожностью применять азитромицин у таких пациентов.
При печеночной недостаточности препарат не следует применять у пациентов с тяжелыми заболеваниями печени, поскольку азитромицин метаболизируется в печени и выводится с желчью.
У пациентов пожилого возраста коррекции дозы не требуется.
Противопоказания
гиперчувствительность к макролидам или к любому другому компоненту препарата.
Побочные эффекты
оценка побочных реакций основывается на классификации с учетом частоты реакций: очень часто (≥10%); часто (≥1%, <10%); иногда (≥0,1%, <1%); редко (≥0,01%, <0,1%); очень редко (<0,01%), в том числе единичные случаи.
Инфекции и инвазии: нечасто — оральный кандидоз, вагинальные инфекции.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: нечасто — эозинофилия, лейкопения; редко — тромбоцитопения, нейтрофилия, гемолитическая анемия. Были единичные сообщения о транзиторной слабовыраженной нейтропении. Однако причинно-следственная связь с лечением азитромицином не подтверждена.
Психические нарушения: редко — агрессивность, психомоторная гиперактивность, тревога и нервозность; частота не установлена — ажитация.
Со стороны ЦНС: нечасто — головокружение/вертиго, гипестезия, сонливость, синкопе, головная боль, судороги (было выявлено, что они также возникают после применения других макролидных антибиотиков), искажение или потеря вкуса и обоняния; редко — парестезия, астения, невроз, вялость, бессонница, нарушение сна; частота не установлена — миастения гравис.
Со стороны органа зрения: часто — нарушение зрения.
Со стороны органа слуха: редко сообщалось, что макролидные антибиотики вызывают ухудшение слуха. У некоторых пациентов, которые принимали азитромицин, сообщалось о нарушении слуха, наступлении глухоты и звона в ушах. Большинство из этих случаев связаны с экспериментальными исследованиями, в которых азитромицин применяли в высоких дозах на протяжении длительного периода. Согласно доступным отчетам о дальнейшем медицинском наблюдении большинство из этих нарушений имели обратимый характер.
Со стороны сердечной-сосудистой системы: редко — сильное сердцебиение, боль в груди, пароксизмальная желудочковая тахикардия по типу пируэт, желудочковая аритмия, включая желудочковую тахикардию (было выявлено, что они также возникают после применения других макролидных антибиотиков); удлинение интервала Q–T и трепетание желудочков, артериальная гипотензия.
Со стороны пищеварительной системы: часто — тошнота, рвота, диарея, неприятные ощущения в животе (боль/спазмы); нечасто — жидкий стул, метеоризм, нарушение пищеварения, гастрит, анорексия; редко — запор, изменение цвета языка. Сообщалось о псевдомембранозном колите, панкреатите.
Со стороны гепатобилиарной системы: редко — гепатит и холестатическая желтуха, включая измененные показатели функциональной пробы печени, а также редчайшие случаи тяжелого гепатита и дисфункции печени; частота не установлена — печеночная недостаточность, фульминантный гепатит, некротический гепатит.
Со стороны кожи: нечасто — аллергические реакции, включая зуд и сыпь; редко — экзантема, аллергические реакции, включая ангионевротический отек, крапивницу и светочувствительность; серьезные кожные реакции, а именно — полиморфная эритема, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз.
Со стороны скелетно-мышечной системы: нечасто — артралгия.
Со стороны мочевыделительной системы: редко — интерстициальний нефрит и острая почечная недостаточность.
Со стороны репродуктивной системы: нечасто — вагинит.
Системные нарушения: редко — анафилаксия, включая отек; кандидоз, ангиоэдема.
Общие нарушения: нечасто — повышенная утомляемость.
Исследования: часто — лимфоцитопения, уменьшение количества бикарбонатов крови; нечасто — повышение АсАТ, АлАТ, повышение билирубина крови, уровня мочевины, креатинина крови, изменение содержимого калия в крови.
Особые указания
аллергические реакции. В редких случаях сообщалось, что азитромицин приводит к серьезным аллергическим реакциям, таким как ангионевротический отек и анафилаксия. Некоторые из этих реакций предопределяли развитие рецидивов симптомов, потому необходимо было более продолжительное наблюдение и лечение.
Нарушение функции печени. Поскольку печень является основным путем выведения азитромицина, следует с осторожностью назначать азитромицин пациентам с тяжелыми заболеваниями печени.
Необходимо контролировать функцию печени в случае возникновения признаков и симптомов ее дисфункции, например астении, которая быстро развивается и сопровождается желтухой, окрашиванием мочи в темный цвет, склонностью к кровотечениям и печеночной энцефалопатией.
Нарушение функции почек. У пациентов с тяжелой дисфункцией почек (скорость клубочковой фильтрации <10 мл/мин) отмечалось увеличение AUC азитромицина на 33%.
Удлинение сердечной реполяризации и интервала Q–T, что повышает риск развития сердечной аритмии и трепетания-фибрилляции желудочков, возникали при применении других макролидных антибиотиков. Подобный эффект азитромицина нельзя полностью исключить у пациентов с повышенным риском удлинения сердечной реполяризации, поэтому следует с осторожностью назначать лечение пациентам:
- с врожденной или зарегистрированной пролонгацией интервала Q–T;
- которые применяют другие лекарственные средства, удлиняющие интервал Q–T, например антиаритмические препараты классов IА и III, цизаприд и терфенадин;
- с нарушениями электролитного обмена, особенно в случае гипокалиемии и гипомагниемии;
- с клинически релевантной брадикардией, сердечной аритмией или тяжелой сердечной недостаточностью.
Миастения гравис. Сообщалось об обострении симптомов миастении гравис или новом развитии миастенического синдрома у пациентов, которые применяют азитромицин.
Стрептококковые инфекции. Азитромицин эффективен в лечении воспалительных заболеваний ротоглотки, вызванных стрептококком, но данных, которые демонстрируют эффективность азитромицина в профилактике острого ревматического полиартрита, нет.
Суперинфекции. Как и в случае с другими антибактериальными препаратами, существует возможность возникновения суперинфекции (микоза).
У пациентов, которые принимают производные спорыньи, иногда возникали случаи эрготизма вследствие их одновременного применения с некоторыми макролидными антибиотиками. Данные о возможном лекарственном взаимодействии между спорыньей и азитромицином отсутствуют. Однако вследствие теоретической возможности возникновения эрготизма азитромицин не следует применять одновременно с производными спорыньи.
При применении почти всех антибактериальных лекарственных средств, включая азитромицин, сообщалось о случаях возникновения диареи, связаной с Clostridium difficile. Лечение антибактериальными средствами изменяет нормальную флору толстого кишечника, что приводит к чрезмерному росту C. difficile.
C. difficile продуцируют токсины А и В, которые приводят к развитию диареи, связаной с C. difficile. Штаммы C. difficile, которые продуцируют гипертоксин, повышают уровень заболеваемости, поскольку эти инфекции способны быть устойчивыми к антибактериальной терапии и могут стать причиной колектомии. Возможность развития диареи, связанной с C. difficile, следует принять во внимание у всех пациентов с диареей, которая возникла после применения антибиотиков. Необходимо внимательно анализировать анамнез, поскольку сообщалось, что связанная с C. difficile диарея может развиться через 2 мес после приема антибактериальных препаратов.
Применение в период беременности и кормления грудью. Учитывая недостаточность данных о безопасности применения препарата, не рекомендуется назначать азитромицин в период беременности и кормления грудью за исключением случаев, когда ожидаемый положительный эффект для матери превышает возможный риск для плода или ребенка грудного возраста.
Дети. Препарат в данной лекарственной форме применяют у детей с массой тела >45 кг.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Следует учитывать возможность развития побочных реакций со стороны ЦНС, таких как головокружение, сонливость, нарушение зрения.
Взаимодействия
следует с осторожностью назначать азитромицин вместе с другими лекарственными средствами, способными удлинять интервал Q–T (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Антациды: при изучении влияния одновременного применения антацидов на фармакокинетику азитромицина не отмечалось изменений в его биодоступности, Cmax азитромицина снизилась на 30%. Азитромицин необходимо принимать не менее чем за 1 ч до или через 2 ч после приема антацида.
Карбамазепин: в исследовании фармакокинетического взаимодействия у здоровых добровольцев азитромицин не оказал значительного влияния на уровень карбамазепина и его активных метаболитов в плазме крови.
Циклоспорин: некоторые родственные с макролидами антибиотики влияют на метаболизм циклоспорина. Поскольку не было проведено фармакокинетических и клинических исследований возможного взаимодействия при одновременном приеме азитромицина и циклоспорина, следует тщательно взвесить терапевтическую ситуацию относительно одновременного приема этих препаратов. Если комбинированное лечение является оправданным, необходимо проводить тщательный мониторинг уровня циклоспорина и соответственно регулировать дозирование.
Кумарина антикоагулянты: сообщалось о повышенной тенденции к кровотечениям в связи с одновременным применением азитромицина и варфарина или кумариноподобных пероральных антикоагулянтов. Необходимо уделить внимание частоте мониторинга протромбинового времени.
Дигоксин: сообщалось, что у некоторых пациентов определенные макролидные антибиотики влияют на метаболизм дигоксина в кишечнике. Соответственно, в случае одновременного применения азитромицина и дигоксина необходимо помнить о возможности повышения концентрации дигоксина и проводить мониторинг его уровня.
Метилпреднизолон: в исследовании фармакокинетического взаимодействия у здоровых добровольцев азитромицин не оказал значительного влияния на фармакокинетику метилпреднизолона.
Терфенадин: в фармакокинетических исследованиях не сообщалось о взаимодействии между азитромицином и терфенадином. Как и в случае с другими макролидными антибиотиками, азитромицин необходимо с осторожностью применять в комбинации с терфенадином.
Теофиллин: азитромицин не влияет на фармакокинетику теофиллина при одновременном применении азитромицина и теофиллина у здоровых добровольцев. Комбинированное применение теофиллина и других макролидных антибиотиков иногда приводило к повышению уровня теофиллина в плазме крови.
Зидовудин: 1000 мг одноразовые дозы и 1200 или 600 мг многоразовые дозы азитромицина не влияли на плазменную фармакокинетику и выделение с мочой зидовудина или его глюкуронидных метаболитов. Однако прием азитромицина повышал концентрацию фосфорилированного зидовудина, клинически активного метаболита в мононуклеарах периферического кровообращения. Клиническая значимость этих данных не определена, но может быть полезной для пациентов.
Нелфинавир: применение нелфинавира вызывает повышение равновесных концентраций азитромицина в плазме крови. Хотя коррекция дозы азитромицина при его одновременном применении с нелфинавиром не рекомендуется, является оправданным тщательный мониторинг известных побочных эффектов азитромицина.
Диданозин: при одновременном приеме суточных доз азитромицина в 1200 мг с диданозином у 6 субъектов не было выявлено влияния на фармакокинетику диданозина по сравнению с плацебо.
Рифабутин: одновременный прием азитромицина и рифабутина не влияет на концентрацию этих препаратов в плазме крови. Нейтропения отмечалась у субъектов, которые одновременно принимали азитромицин и рифабутин. Хотя нейтропения была связана с применением рифабутина, причинная связь с одновременным приемом азитромицина не была установлена.
Производные спорыньи: учитывая теоретическую возможность возникновения эрготизма, одновременное применение азитромицина с производными спорыньи не рекомендуется.
Известно, что макролидные антибиотики вступают в реакцию с астемизолом, триазоламом, мидазоламом и альфентанилом. Поскольку данных о взаимодействии между азитромицином и указанными выше лекарственными средствами нет, рекомендуется осуществлять тщательный мониторинг пациентов, которые применяют эти препараты одновременно.
О влиянии азитромицина на уровень циметидина в крови еще не сообщалось.
В отличие от большинства макролидных антибиотиков азитромицин не оказывает влияния на цитохром Р450, также отсутствует информация о взаимодействии между азитромицином и указанными выше препаратами.
Передозировка
симптомы: симптомы общей интоксикации, временная потеря слуха, боль в животе, сильная тошнота, диарея, рвота.
Лечение: промывание желудка, применение активированного угля, симптоматическая терапия. Специфического антидота нет.
Условия хранения
в сухом защищенном от света месте при температуре до 25 °С.