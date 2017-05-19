фармакодинамика. Яд гюрзы (Venenum Macroviperae lebetina), содержащий фосфолипазу, фосфодиэстеразу, гиалуронидазу, а также другие активные вещества, является ключевым действующим веществом линимента Випратокс. Фармакологическое действие линимента Випратокс вызвано токсинами, входящими в состав яда гюрзы. Постсинаптические нейротоксины обеспечивают специфическую блокаду Н-холинорецепторов субсинаптической мембраны скелетной мускулатуры и определенных отделов ЦНС. На пресинаптические нервные окончания воздействуют пресинаптические нейротоксины, которые способствуют повышенному выделению медиаторов. Активно воздействуя на мембраны клеток, мембраноактивные нейротоксины (кардиотоксины, цитоксины, по химической структуре являющиеся полипептидами) в том числе вызывают их деполяризацию.

Наряду со специфическим действием, которое непосредственно зависит от состава яда, терапевтический эффект препарата вызван рефлекторными реакциями, возникновение которых связано с раздражением рецепторов кожи, воздействием биогенных веществ, образующихся при локальном воздействии препарата на ткани, влиянием на реакции иммунной системы организма и стимуляцией гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси. При локальном применении яд гюрзы обладает раздражающим и обезболивающим действием.

Салициловая кислота при наружном нанесении обладает антисептическим, отвлекающим, раздражающим и кератолитическим действием, способствуя оптимальному проникновению действующих веществ мази.

Благодаря отличной липофильности пихтовое масло легко проникает через эпидермис, раздражает окончания чувствительных нервов как поверхностных сосудов, так и более глубоко расположенных тканей.

За счет включения в состав камфоры препарат оказывает местнораздражающее, обезболивающее и антивоспалительное действие и, возбуждая чувствительные нервные окончания кожи, способствует улучшению трофики тканей.

Фармакокинетика. Не изучалась.