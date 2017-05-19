Випратокс (Vipratox) (170484) - инструкция по применению ATC-классификация
Випратокс инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Яд гюрзы (Venenum Macroviperae lebetina), содержащий фосфолипазу, фосфодиэстеразу, гиалуронидазу, а также другие активные вещества, является ключевым действующим веществом линимента Випратокс. Фармакологическое действие линимента Випратокс вызвано токсинами, входящими в состав яда гюрзы. Постсинаптические нейротоксины обеспечивают специфическую блокаду Н-холинорецепторов субсинаптической мембраны скелетной мускулатуры и определенных отделов ЦНС. На пресинаптические нервные окончания воздействуют пресинаптические нейротоксины, которые способствуют повышенному выделению медиаторов. Активно воздействуя на мембраны клеток, мембраноактивные нейротоксины (кардиотоксины, цитоксины, по химической структуре являющиеся полипептидами) в том числе вызывают их деполяризацию.
Наряду со специфическим действием, которое непосредственно зависит от состава яда, терапевтический эффект препарата вызван рефлекторными реакциями, возникновение которых связано с раздражением рецепторов кожи, воздействием биогенных веществ, образующихся при локальном воздействии препарата на ткани, влиянием на реакции иммунной системы организма и стимуляцией гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси. При локальном применении яд гюрзы обладает раздражающим и обезболивающим действием.
Салициловая кислота при наружном нанесении обладает антисептическим, отвлекающим, раздражающим и кератолитическим действием, способствуя оптимальному проникновению действующих веществ мази.
Благодаря отличной липофильности пихтовое масло легко проникает через эпидермис, раздражает окончания чувствительных нервов как поверхностных сосудов, так и более глубоко расположенных тканей.
За счет включения в состав камфоры препарат оказывает местнораздражающее, обезболивающее и антивоспалительное действие и, возбуждая чувствительные нервные окончания кожи, способствует улучшению трофики тканей.
Фармакокинетика. Не изучалась.
Показания Випратокс
симптоматическая терапия боли при ревматизме, невралгии, ишиасе, люмбаго, радикулите, миалгии, артралгии.
Применение Випратокс
чтобы избежать побочных эффектов, следует предварительно нанести небольшое количество линимента на кожу с целью определения индивидуальной чувствительности к препарату.
В зависимости от площади поверхности болезненного участка линимент следует наносить в небольшом количестве — 5–10 г и тщательно втирать в кожу 1–2 р/сут до прекращения болевого синдрома.
Длительность курса терапии определяет врач в зависимости от тяжести заболевания и эффективности терапии.
Дети. Опыт применения у детей отсутствует, поэтому применение препарата у этой категории пациентов не рекомендуется.
Противопоказания
гиперчувствительность к компонентам препарата. БА, коклюш, склонность к бронхоспазму и судорогам, острый туберкулез легких, нарушение мозгового и коронарного кровообращения, склонность к возникновению спазма сосудов, тяжелые нарушения функций почек и печени, гнойничковые заболевания кожи, повреждение целостности кожи в месте нанесения препарата, лихорадка, общая утомляемость.
Побочные эффекты
возможны локальные аллергические реакции (в том числе зуд, жжение, сыпь, сухость, шелушение, раздражение, контактный дерматит, крапивница), повышение температуры тела.
Особые указания
не наносить на кожу с проявлениями аллергической реакции.
Не допускать попадания препарата в глаза, на открытые раны и слизистые оболочки. При случайном попадании в глаза или на слизистые оболочки необходимо тщательно промыть их большим количеством проточной воды.
С осторожностью применять у лиц пожилого возраста.
Применение в период беременности и кормления грудью. Противопоказано в период беременности и кормления грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.
Взаимодействия
не изучались. Достаточного количества контролируемых исследований лекарственного взаимодействия не проводилось, не исключено, что чрезмерное использование салицилатов для местного применения может повысить эффект кумариновых антикоагулянтов и антитромбоцитарных препаратов. Пациентам, принимающим кумариновые антикоагулянты и антитромбоцитарные препараты, включая ацетилсалициловую кислоту, следует соблюдать осторожность.
Передозировка
при случайном попадании на слизистые оболочки мазь вызывает сильное раздражение. Возможны аллергические реакции (зуд, дерматит, шелушение кожи). Следует прекратить применение линимента и смыть его остатки с кожных покровов. При необходимости показана симптоматическая терапия.
Неправильное применение. Случайное проглатывание мази может вызвать симптомы со стороны пищеварительного тракта, такие как рвота и диарея. Терапия симптоматическая.
При случайном проглатывании большого количества мази могут проявляться симптомы острого отравления, такие как тошнота, рвота, боль в животе, головная боль, головокружение, ощущение жара/покраснения, судороги, респираторная депрессия и кома.
Терапия пациентов с тяжелыми желудочно-кишечными или неврологическими симптомами отравления симптоматическая. Рвоту вызывать нельзя.
Условия хранения
при температуре 8–20 °C.