Амфолип (Ampholip) (170471) - инструкция по применению ATC-классификация
- Инструкция
- Аналоги
Амфолип инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: амфотерицин В;
1 мл суспензии содержит 5 мг амфотерицина В (микронизированного);
вспомогательные вещества: димиристилфосфатидилхолин (DMPC), димиристилфосфатидилглицерол-натрия (DMPG натрия), натрия хлорид, натрия гидроксид, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Суспензия для приготовления раствора для инфузий.
Основные физико-химические свойства: суспензия желтого цвета, при хранении может появиться осадок, который диспергируется при умеренном встряхивании флакона.
Фармакотерапевтическая группа
Противогрибковые средства для системного применения. Антибиотики. Код АТС J02A А01.
Фармакологические свойства
Амфолип — липидассоциированная форма амфотерицина В, содержит противогрибковое соединение амфотерицин В в комплексе с фосфолипидами. Амфотерицин В — макроциклических полиненасыщенный противогрибковый антибиотик широкого спектра действия, полученный из Streptomyces nodosus.
Фармакодинимика.
Амфотерицин В может проявлять фунгистатические или фунгицидные свойства в зависимости от концентрации антибиотика и чувствительности грибка. Препарат действует путем связывания с эргостеролом в клеточной мембране грибка, вызывает повреждения последней, вытекания клеточного содержимого и гибель грибковой клетки.
Амфотерицин В in vitro активен в отношении многих грибковых агентов, включая Candida spp., Cryptococcus neoformans, Aspergillus spp., Mucor spp., Sporothrix schenckii, Blastomyces dermatitidis, Coccidiodes immitis, Histoplasma capsulatum. Большинство грибковых штаммов подавляет концентрации амфотерицина В в диапазоне 0,01 — 1 мг/мл. Амфотерицин В имеет незначительную активность или неактивный против бактерий и вирусов.
Фармакокинетика.
Фармакокинетические характеристики Амфолипа отличаются от свойств обычной лекарственной формы амфотерицина В, который содержит дезоксихолат. В опытах на животных показано, что после введения Амфолипа уровни амфотерицина В в печени и селезенке, как и скорость проникновения активной субстанции в ткани, превышают показатели обычной лекарственной формы. Соотношение концентраций в тканях и крови с увеличением дозы растет непропорционально, что позволяет предположить замедление элиминации амфотерицина В из тканей. Максимальные концентрации амфотерицина В в крови после введения Амфолипа ниже тех, что достигаются после введения эквивалентных количеств обычного препарата. Введение обычной лекарственной формы амфотерицина В приводит к значительно более низким уровням активного вещества в тканях по сравнению с введением Амфолипа. Ускоренный клиренс и значительный объем распределения Амфолипа обусловливают относительно низкий уровень площади под кривой «концентрация-время» и соответствуют доклиническим данным по высоким концентрациям препарата в тканях. Кинетика Амфолипа нелинейная.
Показания
Лечение системных грибковых инфекций у пациентов, резистентных к обычной терапии амфотерицином В или при непереносимости последнего.
Противопоказания
Индивидуальная повышенная чувствительность к амфотерицина В или к любому из компонентов препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Одновременное применение с нефротоксическими препаратами может усиливать токсическое воздействие на почки. Амфотерицин В потенциально нефротоксический, поэтому особенно внимательно следует контролировать функцию почек у пациентов.
Одновременное применение с антинеопластическими средствами может усиливать токсическое воздействие на почки, бронхоспазм и артериальную гипотензию, поэтому их следует применять с осторожностью.
Одновременное применение с кортикостероидами и кортикотропином может усиливать гипокалиемию, которая, в свою очередь, может привести к сердечной дисфункции. При одновременном применении необходимо контролировать уровень электролитов и функцию сердца.
Одновременное применение с сердечными гликозидами может усиливать токсичность гликозидов. При одновременном применении необходимо контролировать уровень калия.
Одновременное применение с флуцитозином может увеличивать его токсичность.
Исследование комбинированного действия амфотерицина В с имидазолом in vitro и на животных показали, что имидазолы могут усилить устойчивость грибков к амфотерицину В. Комбинированную терапию следует применять осторожно, особенно у больных с нарушенным иммунитетом.
У больных, получающих амфотерицин В при трансфузии лейкоцитов или после них, наблюдались острые реакции со стороны легких.
Гипокалиемия, вызванная амфотерицином В, может усилить курареподобный эффект миорелаксантов (например тубу курарина). Следует контролировать уровень калия в сыворотке крови и своевременно корректировать его дефицит.
В исследованиях на животных при одновременном применении Амфолипа с зидовудином наблюдались миелотоксичность и нефротоксичность. Если сопутствующее лечение зидовудином необходимо, работу почек и гематологические функции следует тщательно контролировать.
Данные по взаимодействию у пациентов, получавших амфотерицин В одновременно с высокой дозой циклоспорина, свидетельствуют об увеличении сывороточного креатинина, вызванное одновременным введением этих препаратов.
Особенности применения
Как и при применении других препаратов афотерицина В, при введении Амфолипа должно быть приготовлено реанимационное оборудование для поддержания сердечной деятельности и дыхания в связи с возможностью возникновения анафилактических реакций.
Применение у пациентов пожилого возраста
У пациентов пожилого возраста системные грибковые инфекции успешно лечили Амфолипом в дозах, которые соответствуют рекомендованным дозам для взрослых в пересчете на массу тела.
Применение пациентам с сердечной недостаточностью
Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями препарат следует вводить в виде эмульсии концентрации 2 мг/мл после разведения 5% раствором глюкозы для инъекций.
Применение пациентам с нейтропенией
Амфолип успешно применяли для лечения системных грибковых инфекций у пациентов с тяжелой нейтропенией (вследствие злокачественной болезни крови, применение цитотоксических или иммунодепрессивных препаратов).
Системные грибковые инфекции
Амфолип не следует применять для лечения общих или поверхностных микозов, которые определяются исключительно с помощью положительных кожных проб или серологических методов и не имеют клинических проявлений.
Заболевания почек
Поскольку амфотерицин В является потенциально нефротоксическим препаратом, перед началом терапии пациентов с заболеванием почек в анамнезе минимум еженедельно в течение терапии следует проводить контроль функции почек. Пациентам, находящимся на диализе, Амфолип следует вводить только после завершения диализа. В течение курса лечения необходимо регулярно контролировать уровень калия и магния в сыворотке крови.
Заболевания печени
Амфолип успешно применяли для лечения пациентов с сопутствующими инфекционными поражениями печени, реакцией «трансплантат против хозяина», другими заболеваниями печени или нарушениями вследствие введения гепатотоксических препаратов. Повышение уровня билирубина, щелочной фосфатазы или трансаминаз в сыворотке крови, кроме Амфолип, могут вызвать другие факторы, в частности — инфекции, переедание, одновременное применение гепатотоксических препаратов, реакция «трансплантат против хозяина».
Способ применения и дозы
Амфолип — стерильная суспензия, свободная от пирогенных агентов, предназначенная для разведения и введения исключительно путем внутривенных инфузий.
Взрослым: для лечения тяжелых системных инфекций, как правило, рекомендуется введение дозы 5 мг/кг в сутки в течение не менее 14 суток. Амфолип следует вводить путем внутривенной инфузии со скоростью 2,5 мг/кг/час. Начальную пробную дозу 1 мг следует ввести путем внутривенной инфузии в течение 15 минут.
Амфолип необходимо разводить 5% раствором глюкозы для инъекций до концентрации 1 мг/мл.
Детям: препарат следует вводить в виде эмульсии в концентрации 2 мг/мл после разведения 5% раствором глюкозы для инъекций. При введении Амфолипа следует определять уровень креатинина в сыворотке крови для мониторинга почечной токсичности. Коррекцию дозы следует проводить только после определения индивидуальных особенностей клинического состояния пациента. Максимальная суточная доза — 5 мг/кг. Без существенных признаков токсичности Амфолип вводили в течение 11 месяцев, при этом суммарная курсовая доза составляла 56,6 г.
Детям в возрасте старше 5 месяцев Амфолип назначают внутривенно. Дозировка соответствует рекомендуемым дозам для взрослых в пересчете на 1 кг массы тела. Максимальная суточная доза — 5 мг/кг.
Приготовление инфузионной эмульсии
Осторожно взболтать флакон и отобрать необходимую дозу амфотерицина В с флакона в один или более шприцов соответствующей емкости (20 мл или меньше) с использованием иглы 18 размера. Вытянуть иглу с каждого шприца, наполненного Амфолип, и заменить ее на иглу с фильтром 5 мкм, добавляется в упаковку к каждому флакону. Поместить иглу с фильтром, присоединенную к шприцу, в контейнер для внутривенных инфузионных растворов, содержащий 5% раствор глюкозы для инъекций, и выдавить содержимое шприца в контейнер. Взбалтывать контейнер, пока его содержание полностью не станет однородным. Не применять инфузионную эмульсию при наличии каких-либо примесей.
Инфузионный раствор лучше всего вводить с помощью инфузионного насоса. При работе с Амфолипом следует тщательно соблюдать асептические условия, поскольку препарат не содержит консервантов и бактериостатических агентов. Флаконы с Амфолипом предназначены для одноразового использования. Препарат с необычным материалом следует отбраковывать. Не рекомендуется хранить растворенную инфузионную эмульсию Амфолипа.
Не использовать встроенный микробный фильтр.
При введении эмульсии Амфолип (1 мг/мл) каждые 2 часа перемешивать содержимое контейнера путем осторожного его взбалтывания.
Дети
Детям Амфолип назначают внутривенно в возрасте 5 месяцев — 18 лет.
Побочные реакции
При применении Амфолипа могут возникнуть такие побочные реакции
Общие нарушения: лихорадка (иногда сопровождается сильным ознобом, обычно в течение 15–20 минут от начала вливания) недомогание, снижение массы тела, глухота, приливы, гриппоподобные симптомы, мукозиты.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: анорексия, тошнота, рвота, диарея, диспепсия, эпигастральная боль спазматического характера, отклонения показателей функциональных печеночных тестов от нормы, желтуха, гепатит, холангит, холецистит, гепатомегалия, острая печеночная недостаточность, геморрагический гастроэнтерит, мелена, запор, геморрой, желудочно кишечное кровотечение, ректальные расстройства, сухость во рту, стоматит, язвенный стоматит, мукозиты, метеоризм, холестаз.
Со стороны крови: нормохромная анемия, нормоцитарная анемия, агранулоцитоз, нарушения свертываемости крови, тромбоцитопения, лейкопения, эозинофилия, лейкоцитоз, гипер/гипомагниемия, гиперкалиемия, гипергликемия, гипер-/гипонатриемия, гипер-/гипофосфастемия, повышение уровня амилазы крови, гиперволемия, гипокальциемия, гиперхлоремия, гипопротеинемия, респираторный алкалоз, нарушение коагуляции, повышение уровня протромбина, гипербилирубинемия, увеличение экскреции мочевой кислоты, гипоксия, повышение показателей АлАТ, AсАT, щелочной фосфатазы, ЛДГ.
Местные нарушения: боль в месте инъекции при наличии или отсутствии флебита или тромбофлебита.
Со стороны костно-мышечной системы: генерализованная боль, включая боль в мышцах и суставах, рабдомиолиз, миастения.
Со стороны нервной системы: головная боль, судороги, потеря слуха, тинит, преходящие явления шума в ушах, периферическая нейропатия, преходящее головокружение, диплопия, острые церебральные сосудистые расстройства, энцефалопатия, экстрапирамидные расстройства и другие неврологические симптомы, депрессия, лейкоэнцефалопатия, галлюцинации, парестезии, сонливость, эпилепсия, тремор, вертиго, бессонница.
Со стороны мочеполовой системы: вагинальное кровотечение, геморрагический цистит, гематурия, снижение и нарушение функции почек, включая азотемию, повышение креатинина сыворотки крови, гипокалиемию, гипостенурию, ацидоз, обусловленный функцией почечных канальцев, нефрокальциноз, острая почечная недостаточность, анурия, олигурия, импотенция. Эти симптомы, как правило, становятся менее выраженными при прерывании лечения. Однако часто развиваются нарушения, особенно у больных, получающих высокие общие дозы (более 5 г) амфотерицина В. При одновременном лечении диуретиками может повышаться вероятность развития нарушения функции почек, а пополнение ионами натрия может снижать явления нефротоксичности.
Со стороны иммунной системы: анафилактоидные и другие аллергические реакции в виде сыпи, в частности пятнисто-пузырчатого характера, зуд, эритема, эксфолиативный дерматит.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: остановка сердца, аритмии, включая фибрилляцию желудочков, сердечная недостаточность, артериальная гипертензия/гипотензия, шок, инфаркт миокарда, боль в груди, тахикардия, кардиомегалия, эмболия легочной артерии.
Со стороны дыхательной системы: одышка, бронхоспазм, свистящее дыхание, шок, кровохарканье, тахипноэ, отек легких некардиогенного происхождения, пневмонит, связанный с гиперчувствительностью, ателектазы, гипервентиляция, гипоксия, дыхательная недостаточность, бронхиальная астма, икота, фарингит, плеврит, сухость в носу, ринит, синусит, носовое кровотечение.
Со стороны кожи: генерализованный отек, язвы кожи, крапивница, ангионевротический отек, синдром Стивенса-Джонсона, алопеция, сухость кожи, везикуло-буллезная сыпь, пурпура, нарушения пигментации кожи, экхимозы, петехии.
Со стороны органа зрения: конъюнктивит, сухость в глазах, нарушение остроты зрения или диплопия.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в защищенном от света месте при температуре 2–8 °С.
Не замораживать.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 2 мл, 10 мл или 20 мл суспензии в стеклянном флаконе.
По 1 флакону вложенном в блистер.
По 1 блистеруа вместе с иглой-фильтром в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Бхарат СИРАМС ЭНД ВАКЦИНС ЛИМИТЕД, Индия.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Плот № К-27, Ананд Нагар, село Джамбивили Эдишинал МИДС, Амбернат (Ист) — 421501, Талука: город Амбернат, Район: Тхане — Зона 6, Индия.