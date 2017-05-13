Амфолип — липидассоциированная форма амфотерицина В, содержит противогрибковое соединение амфотерицин В в комплексе с фосфолипидами. Амфотерицин В — макроциклических полиненасыщенный противогрибковый антибиотик широкого спектра действия, полученный из Streptomyces nodosus.

Фармакодинимика.

Амфотерицин В может проявлять фунгистатические или фунгицидные свойства в зависимости от концентрации антибиотика и чувствительности грибка. Препарат действует путем связывания с эргостеролом в клеточной мембране грибка, вызывает повреждения последней, вытекания клеточного содержимого и гибель грибковой клетки.

Амфотерицин В in vitro активен в отношении многих грибковых агентов, включая Candida spp., Cryptococcus neoformans, Aspergillus spp., Mucor spp., Sporothrix schenckii, Blastomyces dermatitidis, Coccidiodes immitis, Histoplasma capsulatum. Большинство грибковых штаммов подавляет концентрации амфотерицина В в диапазоне 0,01 — 1 мг/мл. Амфотерицин В имеет незначительную активность или неактивный против бактерий и вирусов.

Фармакокинетика.

Фармакокинетические характеристики Амфолипа отличаются от свойств обычной лекарственной формы амфотерицина В, который содержит дезоксихолат. В опытах на животных показано, что после введения Амфолипа уровни амфотерицина В в печени и селезенке, как и скорость проникновения активной субстанции в ткани, превышают показатели обычной лекарственной формы. Соотношение концентраций в тканях и крови с увеличением дозы растет непропорционально, что позволяет предположить замедление элиминации амфотерицина В из тканей. Максимальные концентрации амфотерицина В в крови после введения Амфолипа ниже тех, что достигаются после введения эквивалентных количеств обычного препарата. Введение обычной лекарственной формы амфотерицина В приводит к значительно более низким уровням активного вещества в тканях по сравнению с введением Амфолипа. Ускоренный клиренс и значительный объем распределения Амфолипа обусловливают относительно низкий уровень площади под кривой «концентрация-время» и соответствуют доклиническим данным по высоким концентрациям препарата в тканях. Кинетика Амфолипа нелинейная.