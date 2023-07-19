АМФОТЕРИЦИН B (AMPHOTERICINUM B)

полиеновый противогрибковый антибиотик, обладающий широким спектром активности против дрожжей и дрожжеподобных грибов, включая Candida albicans. В концентрациях, которые развиваются в биологических жидкостях, амфотерицин В оказывает в большей степени фунгистатическое, нежели фунгицидное действие. Его возможный механизм действия обусловлен образованием соединений со стерольными кольцами в составе мембран грибковых клеток. Кристаллический амфотерицин нерастворим в воде, в связи с этим для получения лекарственных форм для парентерального применения растворимость антибиотика повышают добавлением дезоксихолата натрия, вследствие чего данная смесь при растворении образует коллоидный р-р.

T ½ амфотерицина В при в/в введении составляет около 24 ч. Обладает высоким (>90%) сродством к белкам плазмы крови и слабо диализируется. Амфотерицин В медленно выводится почками, 2–5% введенной дозы экскретируется в биологически активной форме. После прекращения лечения выявляют в моче на протяжении не менее 7 нед.