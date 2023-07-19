АМФОТЕРИЦИН B (AMPHOTERICINUM B) Действующее вещество
полиеновый противогрибковый антибиотик, обладающий широким спектром активности против дрожжей и дрожжеподобных грибов, включая Candida albicans. В концентрациях, которые развиваются в биологических жидкостях, амфотерицин В оказывает в большей степени фунгистатическое, нежели фунгицидное действие. Его возможный механизм действия обусловлен образованием соединений со стерольными кольцами в составе мембран грибковых клеток. Кристаллический амфотерицин нерастворим в воде, в связи с этим для получения лекарственных форм для парентерального применения растворимость антибиотика повышают добавлением дезоксихолата натрия, вследствие чего данная смесь при растворении образует коллоидный р-р.
T½ амфотерицина В при в/в введении составляет около 24 ч. Обладает высоким (>90%) сродством к белкам плазмы крови и слабо диализируется. Амфотерицин В медленно выводится почками, 2–5% введенной дозы экскретируется в биологически активной форме. После прекращения лечения выявляют в моче на протяжении не менее 7 нед.
амфотерицин В для в/в введения назначают главным образом при тяжелых системных угрожающих жизни грибковых инфекциях. Эффективен при криптококкозе, северо-американском бластомикозе, диссеминированных формах кандидоза, кокцидиоидомикоза и гистоплазмоза, мукормикоза (фикомикоза), вызванного штаммами рода Mucor, Rhizopus, Absidia, Entomophthora, а также Basidiobolus sporotrichosis (Sporotrichium schenckii), аспергиллеза (Aspergillus fumigatus). Может применяться также при американском кожно-слизистом лейшманиозе, однако не является препаратом выбора для первичной терапии.
вводят путем в/в медленной инфузии в течение 6 ч. Начальная суточная доза должна составлять 0,25 мг/кг массы тела, затем ее постепенно повышают до 1 мг/кг в зависимости от клинической ситуации. У больных, находящихся в тяжелом состоянии, суточную дозу можно повысить до максимальной — 1,5 мг/кг. С учетом большого T½ в более высоких дозах можно вводить через день. Продолжительность лечения может составлять несколько месяцев лечения. Более короткий период лечения может привести к недостаточной эффективности лечения или рецидиву заболевания. Если лечение прерывается на период более 7 дней, терапию следует возобновлять начиная с более низких доз, составляющих 0,25 мг/кг, постепенно их повышая. Рекомендуемая концентрация р-ра для в/в инфузий составляет 10 мг/100 мл (100 ЕД/мл).
повышенная чувствительность к амфотерицину В.
тошнота, рвота, анорексия, гастралгия, диарея, озноб, лихорадка, уменьшение массы тела, головная боль, нарушения электролитного баланса (гипокалиемия, гипомагниемия), развитие флебита в месте введения, редко — нефротоксический эффект, аритмия, АГ, анемия, тромбоцитопения, лейкопения, агранулоцитоз, эозинофилия, лейкоцитоз, кровь в кале или геморрагический гастроэнтерит, макулопапулезная сыпь, кожный зуд, снижение слуха, шум в ушах, преходящее головокружение, нечеткость зрения или диплопия, периферическая нейропатия, судороги, анафилактические реакции, ОПН.
во время лечения следует контролировать функциональные печеночные и почечные пробы. Безопасность применения амфотерицина В в период беременности не установлена. С особой осторожностью и только по жизненным показаниям применяют у пациентов с заболеваниями печени и почек, сердечно-сосудистой системы.