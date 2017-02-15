Винпоцетин-Астрафарм (Vinpocetinum-Astrapharm) (170413) - инструкция по применению ATC-классификация
Винпоцетин-Астрафарм инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Винпоцетин имеет комплексный механизм действия, благоприятно влияя на мозговое кровообращение и церебральный метаболизм, а также улучшает реологические свойства крови.
Винпоцетин оказывает нейропротекторные эффекты: препарат ослабляет вредное действие цитотоксических реакций, вызванных стимулирующими аминокислотами. Препарат ингибирует потенциалзависимые Na+- и Ca2+-каналы, а также рецепторы NMDA и AMPA. Препарат усиливает нейропротекторный эффект аденозина.
Винпоцетин стимулирует церебральный метаболизм: препарат увеличивает захват глюкозы и O2 и потребление этих веществ тканью головного мозга. Препарат повышает устойчивость головного мозга к гипоксии; увеличивает транспортирование глюкозы — исключительного источника энергии для головного мозга — через ГЭБ; сдвигает метаболизм глюкозы в сторону энергетически более благоприятного аэробного пути; выборочно ингибирует Ca2+-кальмодулинзависимый фермент цГМФ-фосфодиэстеразу (ФДЭ); повышает уровень цАМФ и цГМФ в головном мозге. Препарат повышает концентрацию АТФ и соотношение АТФ/АМФ; усиливает обмен норадреналина и серотонина в головном мозге; стимулирует восходящую норадренергическую систему; проявляет антиоксидантную активность, в результате действия всех вышеупомянутых эффектов винпоцетин оказывает церебропротекторное действие.
Винпоцетин улучшает микроциркуляцию в головном мозге: препарат ингибирует агрегацию тромбоцитов, уменьшает патологически повышенную вязкость крови, увеличивает способность эритроцитов к деформации и ингибирует захват аденозина; улучшает транспортирование O2 в тканях путем снижения аффинитета O2 к эритроцитам.
Винпоцетин селективно увеличивает кровоток в головном мозге: препарат увеличивает церебральную фракцию сердечного выброса; снижает сосудистое сопротивление в головном мозге, не влияя на параметры системной циркуляции (АД, сердечный выброс, частоту пульса, ОПСС); препарат не вызывает «эффекта обкрадывания». Более того, на фоне приема препарата улучшается поступление крови в поврежденные (но еще не некротизованные) участки ишемии с низкой перфузией («обратный эффект обкрадывания»).
Фармакокинетика. Винпоцетин быстро всасывается, Cmax в плазме крови достигается через 1 ч после перорального применения. Основным местом всасывания винпоцетина являются проксимальные отделы пищеварительного тракта. Соединение не подвергается метаболизму в момент прохождения через кишечную стенку.
Связывание с белками крови составляет 66%. Абсолютная биодоступность винпоцетина при пероральном приеме составляет 7%. Объем распределения составляет 246,7±88,5 л, что означает выраженное связывание вещества в тканях. Значение клиренса винпоцетина в плазме крови превышает его значение в печени, что указывает на внепеченочный метаболизм соединения.
При многократном пероральном применении препарата в дозе 5 мг и 10 мг винпоцетин демонстрирует линейную кинетику. T½ составляет 4,83±1,29 ч. Основной путь выведения препарата осуществляется почками и через кишечник в соотношении 60:40%.
Основным метаболитом винпоцетина является аповинкаминовая кислота (АВК), которая у людей образовывается в 25–30% случаев. После перорального применения AUC АВК в 2 раза превышает таковую после в/в введения препарата, что указывает на образование АВК в процессе пресистемного метаболизма винпоцетина. Количество винпоцетина, выделяющееся в неизмененном виде, составляло только несколько процентов от принятой дозы препарата.
Важным и значительным свойством винпоцетина является отсутствие необходимости специального подбора дозы препарата для пациентов с заболеваниями печени или почек, учитывая метаболизм препарата и отсутствие кумуляции (накопление).
Кинетика винпоцетина у пациентов пожилого возраста существенно не отличается от кинетики винпоцетина у молодых людей и, кроме этого, отсутствует кумуляция.
Показания Винпоцетин-Астрафарм
неврология. Для лечения различных форм цереброваскулярной патологии: состояния после перенесенного нарушения мозгового кровообращения (инсульта), вертебробазилярной недостаточности, сосудистой деменции, церебрального атеросклероза, посттравматической и гипертонической энцефалопатии. Способствует уменьшению выраженности психической и неврологической симптоматики при цереброваскулярной патологии.
Офтальмология. Для лечения хронической сосудистой патологии сосудистой оболочки глаза и сетчатки.
Оториноларингология. Для лечения старческой тугоухости перцептивного типа, болезни Меньера и шума в ушах.
Применение Винпоцетин-Астрафарм
таблетки применяют внутрь после приема пищи.
Доза для взрослых составляет 5–10 мг 3 р/сут (15–30 мг).
При заболеваниях печени и/или почек особого подбора дозы не требуется.
Продолжительность лечения определяет врач индивидуально.
Дети. У детей препарат не применяют (из-за отсутствия клинических данных).
Противопоказания
повышенная чувствительность к винпоцетину или любому компоненту препарата. Тяжелое течение ИБС, сердечные аритмии. Период беременности или кормления грудью. Детский возраст.
Побочные эффекты
со стороны крови и лимфатической системы: редко — лейкопения, тромбоцитопения; очень редко — анемия, агглютинация эритроцитов.
Со стороны иммунной системы: очень редко — гиперчувствительность.
Метаболические нарушения: нечасто — гиперхолестеринемия; редко — снижение аппетита, анорексия, сахарный диабет.
Со стороны психики: редко — бессонница, нарушение сна, беспокойство; очень редко — эйфория, депрессия.
Со стороны нервной системы: нечасто — головная боль; редко — головокружение, дисгевзия, ступор, гемипарез, сонливость, амнезия; очень редко — тремор, судороги, ажитация.
Со стороны органа зрения: редко — отек соска зрительного нерва; очень редко — гиперемия конъюнктивы.
Со стороны органа слуха: нечасто — вертиго; редко — гиперакузия, гипоакузия, шум в ушах.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: нечасто — артериальная гипотензия; редко — ишемия/инфаркт миокарда, стенокардия напряжения, брадикардия, тахикардия, экстрасистолия, ощущение сердцебиения, АГ, приливы, тромбофлебит; очень редко — аритмии, фибрилляция предсердий, изменение АД, депрессия сегмента ST, удлинение интервала Q–T, но наличие причинной связи между таким побочным действием и лечением винпоцетином не доказано, поскольку в естественной популяции эти симптомы наблюдаются с такой же частотой.
Со стороны пищеварительного тракта: нечасто — дискомфорт в животе, сухость во рту, тошнота; редко — боль в животе, запор, диарея, диспепсия, рвота; очень редко — дисфагия, стоматит, изжога.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: редко — эритема, гипергидроз, зуд, крапивница, сыпь; очень редко — дерматит.
Общие нарушения: редко — астения, увеличение массы тела, общая слабость (симптомы могут быть проявлениями основного заболевания), ощущение жара, повышенная утомляемость; очень редко — дискомфорт в грудной клетке, гипотермия. Лабораторные исследования: нечасто — снижение АД; редко — повышение АД, повышение уровня ТГ в крови, депрессия сегмента ST на ЭКГ, увеличение/уменьшение количества эозинофилов, изменение активности печеночных ферментов; очень редко — увеличение/уменьшение количества лейкоцитов, уменьшение количества эритроцитов, уменьшение протромбинового времени.
Особые указания
рекомендуется ЭКГ-контроль в случае наличия синдрома удлиненного интервала Q–T или при одновременном приеме лекарственного препарата, способствующего удлинению интервала Q–T.
При наличии у пациента повышенного внутричерепного давления, аритмии или синдрома удлиненного интервала Q–T, а также на фоне применения антиаритмических препаратов курс терапии препаратом можно начинать только после тщательного анализа пользы и рисков, связанных с применением препарата.
Препарат содержит лактозу, поэтому его не следует назначать пациентам с редчайшими наследственными формами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции.
Репродуктивность. Не влияет на фертильность.
Тератогенного действия не выявлено.
Мутагенность. Винпоцетин не оказывает мутагенного действия.
Канцерогенность. Винпоцетин не оказывает канцерогенного действия.
Применение в период беременности или кормления грудью. Противопоказан.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. При применении препарата могут отмечаться побочные эффекты со стороны ЦНС, поэтому нужно соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.
Взаимодействия
одновременное применение Винпоцетина-Астрафарм с блокаторами β-адренорецепторов (хлоранололом, пиндололом), клопамидом, глибенкламидом, дигоксином, аценокумаролом или гидрохлортиазидом не сопровождалось каким-либо взаимодействием между ними. В единичных случаях некоторый дополнительный эффект наблюдался при одновременном применении α-метилдопы и винпоцетина, поэтому на фоне применения этой комбинации препаратов необходимо осуществлять регулярный контроль АД.
Хотя данные клинических исследований не подтвердили взаимодействия, рекомендуется соблюдать осторожность в случае одновременного применения винпоцетина с лекарственными препаратами, влияющими на ЦНС, а также в случае сопутствующей антиаритмической и антикоагулянтной терапии.
Передозировка
случаев передозировки не отмечено. Длительное применение винпоцетина в суточной дозе 60 мг также безопасно. Даже однократный прием внутрь 360 мг винпоцетина не вызывал какого-либо клинически значимого нежелательного эффекта со стороны сердечно-сосудистой системы или других эффектов.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.