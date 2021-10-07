Бондронат® (Bondronat) (170338) - инструкция по применению ATC-классификация
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Бондронат инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Ибандроновая кислота — высокоактивный азотсодержащий бисфосфонат, ингибитор костной резорбции и активности остеокластов. Оказывает специфическое селективное действие на костную ткань благодаря высокой аффинности к минеральным компонентам костной ткани. Угнетает активность остеокластов, снижает частоту скелетных осложнений при злокачественных заболеваниях.
Ибандроновая кислота уменьшает остеокластассоциированное высвобождение факторов роста опухоли, угнетает распространение и инвазию клеток опухоли, проявляет синергический эффект с таксанами in vitro. Ибандроновая кислота предупреждает костную деструкцию, вызванную блокадой функции половых желез, ретиноидами, опухолевыми процессами и экстрактами опухолей, введенных in vivo. Ингибирует эндогенную костную резорбцию и способствует выведению радиоактивного тетрациклина, который предварительно был введен в костную ткань.
Не нарушает минерализацию костей при назначении в дозах, значительно превышающих фармакологически эффективные.
При гиперкальциемии ингибирующее действие ибандроновой кислоты на индуцированный опухолью остеолиз и на сопутствующую опухолевому процессу гиперкальциемию сопровождается снижением уровня кальция в плазме крови и экскреции кальция с мочой. В большинстве случаев содержимое кальция в крови нормализуется на протяжении 4–7 дней после введения препарата.
Ибандроновая кислота предупреждает развитие новых и уменьшает рост уже имеющихся костных метастазов, в результате чего снижаются частота скелетных осложнений, интенсивность болевого синдрома, потребность в проведении лучевой терапии и хирургических вмешательств по поводу метастатического процесса в костной ткани, что значительно повышает качество жизни пациентов.
Ибандроновая кислота дозозависимо ингибирует опухолевый остеолиз, что определяется при помощи маркеров костной резорбции (пиридинолин, дезоксипиридинолин).
Фармакокинетика. Концентрат. Концентрация в плазме крови ибандроновой кислоты повышается пропорционально дозе введенного препарата.
Всасывание. Таблетки. После перорального приема ибандроновая кислота быстро всасывается в верхних отделах ЖКТ. Cmax в плазме крови достигается через 30 мин–2 ч (в среднем — через 1 ч) при приеме натощак, абсолютная биодоступность составляет около 0,6%. Всасывание ухудшается при одновременном приеме с пищей или жидкостью (кроме обычной воды). Биодоступность уменьшается приблизительно на 90% при употреблении пищи по сравнению с биодоступностью при приеме препарата натощак. При приеме ибандроновой кислоты за 30 мин до еды биодоступность уменьшается приблизительно на 30%. При приеме ибандроновой кислоты за 60 мин до еды значительного уменьшения биодоступности не отмечено. Концентрация ибандроновой кислоты повышается пропорционально дозе после перорального приема 100 мг. Биодоступность уменьшается приблизительно на 75% при применении препарата Бондронат через 2 ч после еды. В связи с этим препарат применяют не ранее чем за 30 мин до первого приема пищи или жидкости (кроме чистой воды) или других лекарственных средств и диетических добавок к пище (содержащих кальций).
Распределение. После попадания в системный кровоток ибандроновая кислота быстро связывается с костной тканью или выделяется с мочой. Терминальный объем распределения составляет не менее 90 л. 40–50% препарата, циркулирующего в крови, хорошо проникает в костную ткань и накапливается в ней. С белками плазмы крови связывается около 87%.
Метаболизм. Нет данных о метаболизме ибандроновой кислоты у животных и человека.
Выведение. Ибандроновая кислота элиминируется из системной циркуляции путем костной абсорбции (40–50%), остальное количество выделяется в неизмененном виде почками. В среднем T½ колеблется в пределах 10–60 ч. Начальная концентрация препарата в плазме крови быстро снижается и достигает 10% максимального значения через 3 ч после в/в введения и через 8 ч после перорального приема. При в/в введении ибандроновой кислоты с интервалом в 4 нед на протяжении 48 нед у пациентов с метастатическими поражениями костей системной кумуляции препарата не отмечали. Общий клиренс ибандроновой кислоты — 84–160 мл/мин. Почечный клиренс (около 60 мл/мин у здоровых женщин в постменопаузальный период) составляет 50–60% общего и зависит от клиренса креатинина. Разница между общим и почечным клиренсом отображает поглощение препарата костной тканью.
Фармакокинетика в особых случаях
Пол. Биодоступность и показатели фармакокинетики ибандроновой кислоты не зависят от пола.
Раса. Нет данных о клинически значимых межэтнических различиях между пациентами монголоидной и европеоидной расы относительно распределения ибандроновой кислоты. О пациентах негроидной расы данных недостаточно.
Пациенты с почечной недостаточностью. Почечный клиренс ибандроновой кислоты у пациентов с разными стадиями почечной недостаточности линейно зависит от клиренса креатинина.
Таблетки. У лиц с выраженными нарушениями функции почек (клиренс креатинина <30 мл/мин), которые применяют перорально 10 мг ибандроновой кислоты в сутки на протяжении 21 дня, отмечали повышение концентрации препарата в плазме крови в 2–3 раза по сравнению с пациентами с нормальной функцией почек (клиренс креатинина >80 мл/мин). Общий клиренс ибандроновой кислоты был снижен до 44 мл/мин у лиц с тяжелыми нарушениями функции почек по сравнению с 129 мл/мин у лиц с нормальной функцией почек. У больных с незначительным нарушением функции почек (клиренс креатинина >50 и <80 мл/мин) дозу препарата корригировать не следует. У лиц с умеренными (клиренс креатинина >30 и <50 мл/мин) и выраженными нарушениями функции почек (клиренс креатинина <30 мл/мин) рекомендуется коррекция дозы (см. ПРИМЕНЕНИЕ). Около 37% ибандроната выводится из организма на протяжении стандартного 4-часового гемодиализа.
Концентрат для приготовления инфузионного р-ра. У больных с тяжелой почечной недостаточностью (средний клиренс креатинина 21,2 мл/мин) после одноразового в/в введения 2 мг ибандроната (инфузия на протяжении 15 мин) AUC0–24 увеличивается на 110% по сравнению с пациентами с неизмененной функцией почек. У лиц с незначительной (средний клиренс креатинина 68,1 мл/мин) и умеренной почечной недостаточностью (средний клиренс креатинина 41,2 мл/мин) после одноразового в/в введения 6 мг ибандроната (инфузия на протяжении 15 мин) AUC0–24 увеличивается на 14 и 86% соответственно по сравнению с пациентами с неизмененной функцией почек (средний клиренс креатинина 120 мл/мин). Средняя Cmax не увеличивалась у пациентов с незначительной почечной недостаточностью и возрастала на 12% у пациентов с умеренно выраженной почечной недостаточностью. Для пациентов с незначительной почечной недостаточностью (клиренс креатинина >50 и <80 мл/мин) коррекции дозы не требуется. Однако необходима коррекция дозы для пациентов с метастатическими поражениями костей при раке молочной железы и с умеренной почечной недостаточностью (клиренс креатинина >30 и <50 мл/мин) или тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина <30 мл/мин), которые получают лечение с целью профилактики.
Пациенты с печеночной недостаточностью. Нет данных по фармакокинетике ибандроновой кислоты у пациентов с нарушенной функцией печени. Печень имеет незначительную роль в клиренсе ибандроновой кислоты, которая не метаболизируется, а выделяется почками и путем поглощения костной тканью. Таким образом, у больных с нарушением функции печени коррекции дозы препарата не требуется. Поскольку связывание ибандроновой кислоты в терапевтических концентрациях с белками плазмы крови незначительное (85%), маловероятно, что гипопротеинемия при тяжелых заболеваниях печени приведет к клинически значимому повышению концентрации свободного препарата.
Пациенты пожилого возраста. Изученные фармакокинетические параметры не зависят от возраста. Поскольку функция почек с возрастом снижается, это единственный фактор, который необходимо учитывать (см. Пациенты с почечной недостаточностью).
Дети. Нет данных о применении препарата Бондронат у пациентов в возрасте младше 18 лет.
Показания Бондронат
таблетки. Профилактика скелетных повреждений (патологические переломы, поражения костной ткани, требующие лучевой терапии или хирургического лечения) у больных раком молочной железы и метастатическим поражением костной ткани.
Концентрат для приготовления инфузионного р-ра. Профилактика скелетных повреждений (патологические переломы, поражения костной ткани, требующие лучевой терапии или хирургического лечения) у больных раком молочной железы и метастатическим поражением костной ткани. Лечение гиперкальциемии при злокачественных новообразованиях с/без метастазов.
Применение Бондронат
таблетки. Рекомендуется принимать по 1 таблетке 50 мг 1 раз в сутки. Таблетки принимают не менее чем за 30 мин до первого приема пищи или жидкости (за исключением чистой воды) или других лекарственных средств и диетических добавок, содержащих кальций. Таблетки необходимо глотать целиком, не разжевывать и запивать стаканом обычной воды (180–240 мл), сидя или стоя. Пациентам не следует лежать на протяжении 60 мин после приема препарата. Не следует разжевывать или рассасывать таблетки ввиду возможности образования язв на слизистой оболочке ротоглотки. Можно употреблять только обычную воду на протяжении курса терапии. Не следует использовать воду с высоким содержанием кальция.
Специальные рекомендации относительно дозирования
Пациенты, прикованные к постели: у пациентов, неспособных стоять или сидеть вертикально в течение 60 мин, не исследовался пероральный прием препарта Бондронат.
Пациенты с печеночной недостаточностью. Коррекции дозы не требуется (см. Фармакокинетика в особых случаях).
Пациенты с почечной недостаточностью. У больных с незначительным нарушением функции почек (клиренс креатинина >50 и <80 мл/мин) дозу препарата корригировать не следует. У лиц с умеренным нарушением функции почек (клиренс креатинина >30 и <50 мл/мин) необходима коррекция дозы с применением 1 таблетки 50 мг через день. У лиц с выраженным нарушением функции почек (клиренс креатинина <30 мл/мин) рекомендуемая доза составляет 1 таблетку 50 мг 1 раз в неделю (см. Фармакокинетика в особых случаях).
Пациенты пожилого возраста. Коррекции дозы у лиц пожилого возраста не требуется.
Концентрат для приготовления инфузионного р-ра
Метастатические поражения костей. Профилактика костных повреждений у пациентов с раком и метастатическим поражением костной ткани. 6 мг в/в капельно взрослым на протяжении по крайней мере 15 мин 1 раз в 3–4 нед после разведения в 100 мл 0,9% р-ра натрия хлорида или 100 мл 5% р-ра глюкозы.
15-минутная инфузия возможна лишь у пациентов с нормальной функцией почек или нарушением легкой степени (клиренс креатинина >50 мл/мин). Для больных с клиренсом креатинина <50 мл/мин эффективность и безопасность 15-минутной инфузии не изучали.
Лечение гиперкальциемии при злокачественных новообразованиях. Терапию препаратом Бондронат следует начинать только после адекватной гидратации 0,9% р-ром натрия хлорида. Доза препарата зависит от степени тяжести гиперкальциемии. Больным с тяжелой гиперкальциемией (альбуминкорректируемый кальций в плазме крови ≥3 ммоль/л или ≥12 мг/дл) однократно вводят 4 мг. Больным с умеренной гиперкальциемией (альбуминкорректируемый кальций в плазме крови <3 ммоль/л или <12 мг/дл) однократно вводят 2 мг. Максимальная разовая доза — 6 мг не приводит к усилению эффекта.
При недостаточном эффекте после первого введения или при рецидиве гиперкальциемии возможно повторное введение препарата.
Концентрация альбуминкорректируемого кальция рассчитывается по формуле: кальций плазмы крови (ммоль/л) — [0,02·альбумин (г/л)] + 0,8 или альбуминкорректируемый кальций в плазме крови (мг/дл) + 0,8·[4 — альбумин (г/дл)].
В большинстве случаев гиперкальциемия снижается до нормального уровня кальция в течение 7 дней. При введении препарата в дозе 2 или 4 мг повторное применение можно проводить через 18–19 дней. При введении препарата в дозе 6 мг повторное введение можно осуществлять через 26 дней.
Препарат разводят в 500 мл 0,9% р-ра натрия хлорида или 500 мл 5% р-ра глюкозы и вводят в течение 1–2 ч.
Специальные рекомендации по дозировке
Пациенты с печеночной недостаточностью. Коррекции дозы не требуется (см. Фармакокинетика в особых случаях).
Пациенты с почечной недостаточностью. Для пациентов с незначительной почечной недостаточностью (клиренс креатинина ≥50 и <80 мл/мин) коррекции дозы не требуется.
С целью предупреждения скелетных нарушений у пациентов с метастатическими поражениями костей при раке молочной железы и с умеренной почечной недостаточностью (клиренс креатинина ≥30 и <50 мл/мин) или тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина <30 мл/мин) необходимо соблюдать следующие рекомендации:
|Клиренс креатинина, мл/мин
|Доза/продолжительность введения1
|Вводимый объем, мл2
|≥50 до <80
|6 мг/15 мин
|100
|≥30 до <50
|4 мг/1 ч
|500
|<30
|2 мг/1 ч
|500
1Введение 1 раз в 3–4 нед; 20,9% р-р натрия хлорида или 5% р-р глюкозы.
Данные о введении препарата на протяжении 15 мин у пациентов с клиренсом креатинина <50 мл/мин отсутствуют.
Пациенты пожилого возраста. Коррекции дозы у лиц пожилого возраста не требуется.
Противопоказания
таблетки: повышенная чувствительность к ибандроновой кислоте или любому другому компоненту препарата. Некорригированная гипокальциемия. Заболевание пищевода с замедленным опорожнением пищевода, например, стриктура, ахалазия. Невозможность находиться в вертикальном положении (стоять или сидеть) на протяжении не менее 60 мин.
Концентрат для приготовления инфузионного р-ра: повышенная чувствительность к ибандроновой кислоте или любому другому компоненту препарата. Гипокальциемия (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Побочные эффекты
клинические исследования. Для описания частоты побочных реакций используют следующие категории: очень часто (≥10%), часто (≥1% и <10%), иногда (≥0,1% и <1%), редко (≥0,01% и <0,1%), очень редко (≤0,01%).
Таблетки
Нарушение обмена веществ, метаболизма: часто — гипокальциемия.
Со стороны ЖКТ: часто — диспепсия, тошнота, абдоминальная боль, эзофагит, диарея; иногда — кровотечение, язва двенадцатиперстной кишки, гастрит, дисфагия, абдоминальная боль, сухость во рту.
Общие нарушения: часто — астения; иногда — боль в грудной клетке, гриппоподобный синдром, недомогание.
Со стороны крови и лимфатической системы: редко — анемия.
Неврологические расстройства: редко — парестезии, нарушение вкуса, головная боль, головокружение.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: иногда — зуд.
Со стороны мочевыделительной системы: редко — азотемия (уремия).
Исследования: увеличение уровня паратиреоидного гормона в плазме крови.
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани: часто — миалгия.
Опыт постмаркетингового применения
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани: об остеонекрозе челюстных костей сообщалось очень редко у больных, получавших лечение ибандроновой кислотой (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Со стороны органа зрения: при применении бисфосфонатов, в том числе ибандроновой кислоты, сообщалось о воспалительных нарушения со стороны глаза: увеит, эписклерит, склерит. В некоторых случаях воспалительные процессы исчезали только после отмены бисфосфонатов.
Концентрат для приготовления инфузионного р-ра
Гиперкальциемия при злокачественных новообразованиях. При в/в введении препарата при гиперкальциемии отмечаются повышение температуры тела, а также головная боль, диарея, астения, гриппоподобный синдром (лихорадка, озноб, оссалгия, миалгия). В большинстве случаев эти проявления не требуют специального лечения и проходят самостоятельно через несколько часов или дней.
Нарушение обмена веществ, метаболизма: часто — гипокальциемия.
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани: часто — оссалгия; иногда — миалгия.
Общие нарушения: очень часто — повышение температуры тела; иногда — гриппоподобные симптомы, озноб. Часто снижение экскреции кальция почками сопровождалось снижением уровня фосфата в плазме крови, что не требовало терапевтических вмешательств.
Со стороны иммунной системы: очень редко — реакции гиперчувствительности.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: очень редко — ангионевротический отек.
Со стороны дыхательной системы, грудной клетки и средостения: очень редко — бронхоспазм. Применение других бисфосфонатов ассоциировалось с бронхоспазмом у больных астмой, вызванной ацетилсалициловой кислотой.
Метастатические поражения костей
Инфекции и инвазии: часто — инфекции; редко — цистит, вагинит, кандидоз ротовой полости.
Эндокринные нарушения: часто — нарушения со стороны паращитовидных желез.
Неврологические расстройства: часто — головная боль, головокружение, нарушение вкуса; иногда — цереброваскулярные расстройства, повреждения нервного корешка, амнезия, мигрень, невралгия, АГ, гипестезия, околоротовая парестезия, паросмия.
Со стороны органа зрения: часто — катаракта.
Кардиальные нарушения: часто — блокада ножки пучка Гиса; иногда — ишемия миокарда, сердечно-сосудистые расстройства, усиленное сердцебиение.
Со стороны дыхательной системы, грудной клетки и средостения: часто — фарингит; иногда — отек легких, стридор.
Со стороны пищеварительной системы: часто — диарея, диспепсия, рвота, абдоминальная боль, расстройства со стороны зубов; иногда — гастроэнтерит, дисфагия, гастрит, язвы ротовой полости, хейлит.
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани: часто — миалгия, артралгия, нарушения со стороны суставов, остеоартроз.
Общие нарушения: часто — астения, гриппоподобные симптомы, периферический отек, жажда; нечасто — гипотермия, изменения в месте введения.
Хирургические и медицинские процедуры: часто — повышение уровня галактозилтрансферазы, креатинина; иногда — повышение уровня ЩФ в плазме крови, уменьшение массы тела.
Доброкачественные и злокачественные новообразования (включая кисты и полипы): редко — доброкачественные новообразования кожи.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: редко — анемия, патологическое изменение крови.
Нарушение обмена веществ, метаболизма: часто — гипофосфатемия.
Психические расстройства: редко — расстройства сна, тревога, лабильность эмоциональной сферы.
Со стороны органа слуха и вестибулярного аппарата: нечасто — глухота.
Сосудистые расстройства: редко — АГ, лимфатический отек, склонность к варикозу, флебит/тромбофлебит.
Со стороны гепатобилиарной системы: редко — холелитиаз.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: часто — экхимозы; иногда — сыпь, алопеция.
Со стороны мочевыделительной системы: редко — задержка мочи, кисты почек.
Нарушения репродуктивной системы и молочных желез: нечасто — боль в тазу.
Повреждения (травмы, раны), отравления: иногда — повреждение, боль в месте инъекции. На фоне применения бисфосфонатов зарегистрированы случаи остеонекроза челюстных костей (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Опыт постмаркетингового применения
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани: о случаях остеонекроза челюстных костей сообщалось очень редко у больных, получавших лечение ибандроновой кислотой (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Со стороны органа зрения: при применении бисфосфонатов, в том числе ибандроновой кислоты, сообщалось о воспалении глаз: увеит, эписклерит, склерит. В некоторых случаях воспалительные процессы исчезали только после отмены бисфосфонатов.
Особые указания
таблетки. Продукты питания, которые содержат кальций и другие поливалентные катионы (алюминий, магний, железо), в том числе молоко, диетические добавки, могут нарушать всасывание препарата, поэтому их следует употреблять не ранее чем через 30 мин после приема препарата Бондронат.
Бондронат не следует применять у детей в связи с отсутствием клинического опыта применения. До начала лечения препаратом Бондронат следует откорригировать гипокальциемию и другие нарушения метаболизма костной ткани и электролитного баланса. Следует употреблять достаточное количество кальция и витамина D с пищей. Возможно возникновение гипокальциемии, в связи с чем следует провести соответствующую коррекцию уровня кальция в плазме крови.
При применении пероральных бисфосфонатов сообщалось о случаях эзофагита, язв пищевода, эрозий пищевода, которые в некоторых случаях были тяжелыми и требовали госпитализации, редко — с кровотечением или с последующим развитием стриктуры или перфорации. Риск развития тяжелых побочных реакций со стороны пищевода выше у пациентов, не выполняющих рекомендаций относительно дозирования, и/или у лиц, которые продолжают принимать бисфосфонаты перорально после развития симптомов раздражения пищевода. Поэтому пациентам необходимо обратить особое внимание на соблюдение рекомендаций относительно дозирования.
Врачу следует быть особенно внимательным относительно симптомов раздражения пищевода и информировать пациентов о прекращении приема препарата Бондронат и необходимости обратиться к врачу при появлении признаков или симптомов возможного поражения пищевода (нарушения глотания, боль при глотании, боль за грудиной, изжога).
Бисфосфонаты для перорального применения могут служить причиной местного раздражения слизистой оболочки верхних отделов ЖКТ. В связи с указанными возможными эффектами и возможностью обострения основного заболевания необходимо соблюдать осторожность при применении препарата Бондронат у пациентов с активными заболеваниями верхних отделов ЖКТ (пищевод Барретта, дисфагия, другие болезни пищевода, гастрит, дуоденит, язвы). Хотя в контролируемых клинических исследованиях не выявлено повышения риска, при постмаркетинговом применении пероральных бисфосфонатов были сообщения о случаях язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Некоторые из них были тяжелыми и с осложнениями.
С осторожностью следует применять препарат при гиперчувствительности к другим бисфосфонатам и в комбинации с НПВП.
В клинических плацебо-контролируемых исследованиях у пациентов с метастатическим поражением костной ткани, обусловленным раком молочной железы, не было выявлено признаков нарушения функции почек при продолжительной терапии препаратом Бондронат. Однако во время лечения препаратом Бондронат необходимо контролировать функцию почек, количество кальция, фосфора и магния в плазме крови.
Бондронат таблетки, покрытые пленочной оболочкой, содержат лактозу. Поэтому препарат не следует назначать пациентам с такими редкими наследственными заболеваниями, как непереносимость галактозы, дефицит лактазы Лаппа, нарушение всасывания глюкозы-галактозы.
На фоне применения бисфосфонатов зарегистрированы случаи остеонекроза челюстных костей. Большинство случаев зафиксировано у пациентов с опухолями, которым проводили стоматологические вмешательства, однако в некоторых случаях остеонекроз отмечали у больных с постменопаузальным остеопорозом или другими заболеваниями. К известным факторам риска остеонекроза челюстных костей относятся диагноз опухолевого заболевания, сопутствующая терапия (химиотерапия, лучевая терапия, прием кортикостероидов), сопутствующие заболевания (анемия, коагулопатия, инфекции, предыдущие заболевания зубов). Большинство случаев побочных реакций отмечено у пациентов, получавших бисфосфонаты в/в, однако в некоторых случаях — у пациентов, получавших бисфосфонаты перорально.
Стоматологические хирургические вмешательства у пациентов, у которых развился остеонекроз челюстных костей на фоне терапии бисфосфонатами, могут усложнить течение остеонекроза. Неизвестно, снижает ли риск остеонекроза челюстных костей прекращение терапии бисфосфонатами у пациентов, которым показаны стоматологические вмешательства. В каждом случае решение следует принимать на основе индивидуальной оценки соотношения пользы/риска.
Концентрат для приготовления инфузионного р-ра. До начала применения препарата Бондронат при метастатическом поражении костной ткани необходимо исключить гипокальциемию и другие нарушения метаболизма костной ткани и электролитного баланса. Следует употреблять достаточное количество кальция и витамина D. Препарат вводится только в/в, нельзя вводить в/а, следует избегать попадания в близлежащие ткани.
Бондронат можно разводить только в 500 мл 0,9% р-ра натрия хлорида или 500 мл 5% р-ра декстрозы, препарат не разводят в солевых р-рах.
В клинических плацебо-контролируемых исследованиях у пациентов с метастатическим поражением костной ткани, обусловленным раком молочной железы, не выявлено признаков нарушения функции почек при продолжительной терапии препаратом Бондронат. Однако во время лечения необходимо контролировать функцию почек, количество кальция, фосфора и магния в плазме крови.
При отсутствии клинических данных не следует назначать препарат пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью.
Необходимо избегать избыточной гидратации у больных из группы риска вследствие недостаточности кровообращения. На фоне применения бисфосфонатов (в первую очередь при в/в введении) у пациентов с опухолями зарегистрированные случаи остеонекроза челюстных костей, как правило, ассоциированы с удалением зуба и/или локальной инфекцией (в том числе остеомиелитом). Большинство этих пациентов также получали химиотерапию и кортикостероиды. Чаще всего подобные случаи характерны для пациентов с опухолями, которым проводили стоматологические вмешательства, однако в некоторых случаях остеонекроз отмечали у больных с постменопаузальным остеопорозом или другими заболеваниями. К известным факторам риска остеонекроза челюстных костей относятся диагноз опухолевого заболевания, сопутствующая терапия (химиотерапия, лучевая терапия, кортикостероиды), сопутствующие заболевания (анемия, коагулопатия, инфекции, предыдущие заболевания зубов). Большинство реакций выявляли у пациентов, получавших бисфосфонаты в/в, однако в некоторых случаях — у больных, принимающих бисфосфонаты перорально.
Перед назначением лечения бисфосфонатами пациентам с сопутствующими факторами риска (опухоли, химиотерапия, лучевая терапия, прием кортикостероидов, неудовлетворительная гигиена ротовой полости) необходимо провести стоматологическое обследование ротовой полости и профилактическое стоматологическое вмешательство.
Во время лечения бисфосфонатами следует избегать инвазивных стоматологических процедур. Стоматологические хирургические вмешательства у пациентов, у которых развился остеонекроз челюстных костей на фоне терапии бисфосфонатами, могут усложнить течение остеонекроза. Нет данных о снижении риска остеонекроза челюстных костей у пациентов, которым показаны стоматологические вмешательства после прекращения терапии бисфосфонатами. В каждом случае решение принимается на основе индивидуальной оценки соотношения польза/риск.
Утилизация неиспользованного препарата и препарата с просроченным сроком годности: попадание препарата во внешнюю среду необходимо свести к минимуму. Препарат не следует выбрасывать в сточные воды и бытовые отходы. Для утилизации необходимо использовать так называемую систему сбора отходов при ее наличии.
Применение в период беременности и кормления грудью. Нет клинического опыта применения препарата Бондронат у беременных. Нет данных о проникновении препарата Бондронат в грудное молоко, поэтому не рекомендуется применять препарат в период беременности и кормления грудью.
Дети. Безопасность и эффективность применения препарата Бондронат у детей не установлены, поэтому не рекомендуется применять препарат у детей.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Клинических исследований влияния препарата на способность управлять транспортными средствами или другими потенциально опасными механизмами не проводили. Однако необходимо помнить о побочных реакциях, которые возникают в процессе применения препарата (головокружение).
Взаимодействия
взаимодействие с другими лекарственными средствами. Не отмечено какого-либо взаимодействия при одновременном приеме с мелфаланом/преднизолоном у больных с множественной миеломой. Фармакокинетические исследования взаимодействия у женщин в постменопаузальный период продемонстрировали отсутствие какого-либо взаимодействия с тамоксифеном или препаратами гормональной заместительной терапии (эстрогены). Не отмечено клинически значимого взаимодействия при одновременном приеме с широко применяемыми противоопухолевыми средствами, диуретиками, антибиотиками и обезболивающими средствами. Ранитидин при в/в введении увеличивает биодоступность ибандроновой кислоты примерно на 20%. Коррекция дозы препарата Бондронат при одновременном применении с блокаторами Н2-гистаминовых рецепторов или другими препаратами, которые повышают кислотность желудочного сока, не требуется.
Выводится ибандроновая кислота путем почечной экскреции и не подвергается биотрансформации. Путь выведения ибандроновой кислоты не включает какие-либо транспортные системы, участвующие в выведении других препаратов. Ибандроновая кислота не влияет на печеночные изоферменты Р450. Связывание с белками плазмы при применении препарата незначительное, поэтому маловероятно вытеснение ибандроновой кислотой других фармакологически активных субстанций.
С осторожностью применять препарат Бондронат с аминогликозидами, поскольку аминогликозиды также снижают уровень кальция в плазме крови в течение длительного времени. Также при одновременном применении этих препаратов следует контролировать появление гипомагниемии.
В клинических исследованиях препарата Бондронат применяли одновременно с широко применяемыми противоопухолевыми препаратами, диуретиками, антибиотиками и анальгетиками без клинически очевидного взаимодействия.
Передозировка
данных об острой передозировке препаратом Бондронат нет.
Таблетки. Нет специфической информации по лечению передозировки Бондроната. Могут быть такие побочные реакции со стороны пищеварительного тракта: желудочные нарушения, стоматит, изжога, эзофагит, гастрит или язва. Для связывания Бондроната следует назначать молоко или антацидные средства. Из-за риска раздражения пищевода не следует вызывать рвоту. Пациентам необходимо находиться в вертикальном положении. Стандартный гемодиализ приводит к значительному клиренсу ибандроновой кислоты.
Концентрат для приготовления инфузионного р-ра. Нет специфической информации по лечению передозировки препаратом Бондронат. Из-за возможного токсического действия на печень и почки необходимо контролировать функцию этих органов. В случае развития гипокальциемии следует провести лечение глюконатом кальция.
Условия хранения
таблетки. Хранить в недоступном для детей месте. В сухом месте при температуре до 30 °С.
Концентрат для приготовления инфузионного р-ра. Хранить в недоступном для детей месте. При температуре до 30 °С. Готовые (разбавленные) инфузионные р-ры препарата Бондронат стабильны на протяжении 24 ч при температуре 2–8 °С (в холодильнике) при условии, что их разведение проводили в асептических условиях.