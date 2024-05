фармакодинамика. Ибандроновая кислота — высокоактивный азотсодержащий бисфосфонат, ингибитор костной резорбции и активности остеокластов. Оказывает специфическое селективное действие на костную ткань благодаря высокой аффинности к минеральным компонентам костной ткани. Угнетает активность остеокластов, снижает частоту скелетных осложнений при злокачественных заболеваниях.

Ибандроновая кислота уменьшает остеокластассоциированное высвобождение факторов роста опухоли, угнетает распространение и инвазию клеток опухоли, проявляет синергический эффект с таксанами in vitro. Ибандроновая кислота предупреждает костную деструкцию, вызванную блокадой функции половых желез, ретиноидами, опухолевыми процессами и экстрактами опухолей, введенных in vivo. Ингибирует эндогенную костную резорбцию и способствует выведению радиоактивного тетрациклина, который предварительно был введен в костную ткань.

Не нарушает минерализацию костей при назначении в дозах, значительно превышающих фармакологически эффективные.

При гиперкальциемии ингибирующее действие ибандроновой кислоты на индуцированный опухолью остеолиз и на сопутствующую опухолевому процессу гиперкальциемию сопровождается снижением уровня кальция в плазме крови и экскреции кальция с мочой. В большинстве случаев содержимое кальция в крови нормализуется на протяжении 4–7 дней после введения препарата.

Ибандроновая кислота предупреждает развитие новых и уменьшает рост уже имеющихся костных метастазов, в результате чего снижаются частота скелетных осложнений, интенсивность болевого синдрома, потребность в проведении лучевой терапии и хирургических вмешательств по поводу метастатического процесса в костной ткани, что значительно повышает качество жизни пациентов.

Ибандроновая кислота дозозависимо ингибирует опухолевый остеолиз, что определяется при помощи маркеров костной резорбции (пиридинолин, дезоксипиридинолин).

Фармакокинетика. Концентрат. Концентрация в плазме крови ибандроновой кислоты повышается пропорционально дозе введенного препарата.

Всасывание. Таблетки . После перорального приема ибандроновая кислота быстро всасывается в верхних отделах ЖКТ. C max в плазме крови достигается через 30 мин–2 ч (в среднем — через 1 ч) при приеме натощак, абсолютная биодоступность составляет около 0,6%. Всасывание ухудшается при одновременном приеме с пищей или жидкостью (кроме обычной воды). Биодоступность уменьшается приблизительно на 90% при употреблении пищи по сравнению с биодоступностью при приеме препарата натощак. При приеме ибандроновой кислоты за 30 мин до еды биодоступность уменьшается приблизительно на 30%. При приеме ибандроновой кислоты за 60 мин до еды значительного уменьшения биодоступности не отмечено. Концентрация ибандроновой кислоты повышается пропорционально дозе после перорального приема 100 мг. Биодоступность уменьшается приблизительно на 75% при применении препарата Бондронат через 2 ч после еды. В связи с этим препарат применяют не ранее чем за 30 мин до первого приема пищи или жидкости (кроме чистой воды) или других лекарственных средств и диетических добавок к пище (содержащих кальций).

Распределение. После попадания в системный кровоток ибандроновая кислота быстро связывается с костной тканью или выделяется с мочой. Терминальный объем распределения составляет не менее 90 л. 40–50% препарата, циркулирующего в крови, хорошо проникает в костную ткань и накапливается в ней. С белками плазмы крови связывается около 87%.

Метаболизм. Нет данных о метаболизме ибандроновой кислоты у животных и человека.

Выведение. Ибандроновая кислота элиминируется из системной циркуляции путем костной абсорбции (40–50%), остальное количество выделяется в неизмененном виде почками. В среднем T ½ колеблется в пределах 10–60 ч. Начальная концентрация препарата в плазме крови быстро снижается и достигает 10% максимального значения через 3 ч после в/в введения и через 8 ч после перорального приема. При в/в введении ибандроновой кислоты с интервалом в 4 нед на протяжении 48 нед у пациентов с метастатическими поражениями костей системной кумуляции препарата не отмечали. Общий клиренс ибандроновой кислоты — 84–160 мл/мин. Почечный клиренс (около 60 мл/мин у здоровых женщин в постменопаузальный период) составляет 50–60% общего и зависит от клиренса креатинина. Разница между общим и почечным клиренсом отображает поглощение препарата костной тканью.

Фармакокинетика в особых случаях

Пол. Биодоступность и показатели фармакокинетики ибандроновой кислоты не зависят от пола.

Раса. Нет данных о клинически значимых межэтнических различиях между пациентами монголоидной и европеоидной расы относительно распределения ибандроновой кислоты. О пациентах негроидной расы данных недостаточно.

Пациенты с почечной недостаточностью. Почечный клиренс ибандроновой кислоты у пациентов с разными стадиями почечной недостаточности линейно зависит от клиренса креатинина.

Таблетки. У лиц с выраженными нарушениями функции почек (клиренс креатинина <30 мл/мин), которые применяют перорально 10 мг ибандроновой кислоты в сутки на протяжении 21 дня, отмечали повышение концентрации препарата в плазме крови в 2–3 раза по сравнению с пациентами с нормальной функцией почек (клиренс креатинина >80 мл/мин). Общий клиренс ибандроновой кислоты был снижен до 44 мл/мин у лиц с тяжелыми нарушениями функции почек по сравнению с 129 мл/мин у лиц с нормальной функцией почек. У больных с незначительным нарушением функции почек (клиренс креатинина >50 и <80 мл/мин) дозу препарата корригировать не следует. У лиц с умеренными (клиренс креатинина >30 и <50 мл/мин) и выраженными нарушениями функции почек (клиренс креатинина <30 мл/мин) рекомендуется коррекция дозы (см. ПРИМЕНЕНИЕ). Около 37% ибандроната выводится из организма на протяжении стандартного 4-часового гемодиализа.

Концентрат для приготовления инфузионного р-ра. У больных с тяжелой почечной недостаточностью (средний клиренс креатинина 21,2 мл/мин) после одноразового в/в введения 2 мг ибандроната (инфузия на протяжении 15 мин) AUC 0–24 увеличивается на 110% по сравнению с пациентами с неизмененной функцией почек. У лиц с незначительной (средний клиренс креатинина 68,1 мл/мин) и умеренной почечной недостаточностью (средний клиренс креатинина 41,2 мл/мин) после одноразового в/в введения 6 мг ибандроната (инфузия на протяжении 15 мин) AUC 0–24 увеличивается на 14 и 86% соответственно по сравнению с пациентами с неизмененной функцией почек (средний клиренс креатинина 120 мл/мин). Средняя C max не увеличивалась у пациентов с незначительной почечной недостаточностью и возрастала на 12% у пациентов с умеренно выраженной почечной недостаточностью. Для пациентов с незначительной почечной недостаточностью (клиренс креатинина >50 и <80 мл/мин) коррекции дозы не требуется. Однако необходима коррекция дозы для пациентов с метастатическими поражениями костей при раке молочной железы и с умеренной почечной недостаточностью (клиренс креатинина >30 и <50 мл/мин) или тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина <30 мл/мин), которые получают лечение с целью профилактики.

Пациенты с печеночной недостаточностью. Нет данных по фармакокинетике ибандроновой кислоты у пациентов с нарушенной функцией печени. Печень имеет незначительную роль в клиренсе ибандроновой кислоты, которая не метаболизируется, а выделяется почками и путем поглощения костной тканью. Таким образом, у больных с нарушением функции печени коррекции дозы препарата не требуется. Поскольку связывание ибандроновой кислоты в терапевтических концентрациях с белками плазмы крови незначительное (85%), маловероятно, что гипопротеинемия при тяжелых заболеваниях печени приведет к клинически значимому повышению концентрации свободного препарата.

Пациенты пожилого возраста. Изученные фармакокинетические параметры не зависят от возраста. Поскольку функция почек с возрастом снижается, это единственный фактор, который необходимо учитывать (см. Пациенты с почечной недостаточностью).

Дети. Нет данных о применении препарата Бондронат у пациентов в возрасте младше 18 лет.