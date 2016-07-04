Дефенорм (Defenorm) (170294) - инструкция по применению ATC-классификация
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Дефенорм инструкция по применению
Фармакологические свойства
слабительный препарат растительного происхождения. Действующее вещество препарата поглощает количество воды, во много раз превышающее его собственную массу. Таким образом, испражнения становятся более объемными, а кал — мягким, стимулируется перистальтика кишечника и возрастает скорость пассажа.
Из-за отсутствия абсорбции препарата в пищеварительном тракте исследования фармакокинетики не проводились. Шелуха семян не расщепляется в пищеварительном тракте и всасывания не происходит. В толстой кишке растительные волокна частично расщепляются с помощью флоры кишечника до ненасыщенных жирных кислот, которые оказывают трофическое и поддерживающее влияние на слизистую оболочку кишечника.
Показания Дефенорм
- хронические запоры;
- заболевания, при которых желательно мягкое, облегченное опорожнение кишечника — трещины заднего прохода, геморрой, после оперативного вмешательства в области прямой кишки;
- как вспомогательное средство при лечении диареи различного происхождения;
- синдром раздраженного кишечника.
Применение Дефенорм
взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — по 1–2 капсулы (500–1000 мг) 3–4 раза в сутки, запивая 1 стаканом жидкости. Для достижения выраженного терапевтического эффекта в сутки необходимо выпивать не менее 1,5 л жидкости.
Дозу препарата и длительность лечения определяет врач.
Противопоказания
повышенная чувствительность к подорожнику или другим компонентам препарата, кишечная непроходимость или угроза ее возникновения, паралич кишечника или синдром мегаколон, кал плотной консистенции (копролиты, скопления отвердевшего кала в прямой или сигмовидной кишке), нарушения водно-электролитного баланса; нарушения, сопровождающиеся ограничением употребления воды; после внезапного изменения работы кишечника (которое длится более 2 нед), в случае отсутствия эффекта после приема слабительного средства, тяжелый сахарный диабет; абдоминальная боль, тошнота и рвота до установления их причин, затрудненное глотание или рвота, ректальное кровотечение неопределенной этиологии; стеноз пищевода, кардиального отверстия пищевода или других отделов ЖКТ.
Побочные эффекты
со стороны ЖКТ: в первые дни лечения возможно некоторое увеличение метеоризма и появление ощущения переполнения кишечника, исчезающие при продолжении приема препарата.
Возможны аллергические реакции, в единичных случаях возможны реакции гиперчувствительности (включая подобные анафилактическим). В таких случаях необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу.
Особые указания
в период лечения Дефенормом следует употреблять достаточное количество жидкости (за сутки необходимо выпивать не менее 1,5 л жидкости).
При диарее важнейшим аспектом лечения является восстановление жидкости и электролитов.
Препарат нельзя принимать пациентам с дисфагией.
Ослабленные больные и пациенты пожилого возраста должны находиться под наблюдением врача во время лечения.
Для пациентов, которые одновременно применяют тиреоидные гормоны, может понадобиться коррекция дозы.
Для больных инсулинзависимым сахарным диабетом может понадобиться снижение дозы инсулина вследствие замедления резорбции углеводов.
Если у пациента отмечают длительный запор и нерегулярный стул более 1 нед или диарею, которая длится более 2 сут и сопровождается примесями крови или повышением температуры тела, необходимо проконсультироваться с врачом.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат не имеет никаких противопоказаний относительно применения в период беременности или кормления грудью.
Дети. Препарат не применяют у детей в возрасте до 12 лет из-за недостаточного опыта применения у пациентов этой группы.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не отмечено влияния препарата на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами.
Взаимодействия
может замедлять всасывание в кишечнике одновременно принимаемых лекарственных препаратов, таких как минералы (кальций, железо, литий, цинк), витамины (В12), сердечные гликозиды, карбамазепин и кумарины. Поэтому между приемом Дефенорма и других препаратов необходимо делать перерыв около 30–60 мин.
Препарат не следует назначать одновременно с антидиарейными препаратами, а также с препаратами, угнетающими моторику кишечника (лоперамид).
При применении препарата может снижаться уровень глюкозы в крови вследствие замедления всасывания углеводов. Поэтому у больных инсулинзависимым сахарным диабетом может понадобиться снижение дозы инсулина.
Возможно ослабление эффекта тиреоидных гормонов, даже если их применять не одновременно.
Передозировка
симптомы: боль в животе, метеоризм и ощущение переполнения кишечника. Показано употребление большого количества жидкости. При необходимости — симптоматическая терапия.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.