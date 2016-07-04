в период лечения Дефенормом следует употреблять достаточное количество жидкости (за сутки необходимо выпивать не менее 1,5 л жидкости).

При диарее важнейшим аспектом лечения является восстановление жидкости и электролитов.

Препарат нельзя принимать пациентам с дисфагией.

Ослабленные больные и пациенты пожилого возраста должны находиться под наблюдением врача во время лечения.

Для пациентов, которые одновременно применяют тиреоидные гормоны, может понадобиться коррекция дозы.

Для больных инсулинзависимым сахарным диабетом может понадобиться снижение дозы инсулина вследствие замедления резорбции углеводов.

Если у пациента отмечают длительный запор и нерегулярный стул более 1 нед или диарею, которая длится более 2 сут и сопровождается примесями крови или повышением температуры тела, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат не имеет никаких противопоказаний относительно применения в период беременности или кормления грудью.

Дети. Препарат не применяют у детей в возрасте до 12 лет из-за недостаточного опыта применения у пациентов этой группы.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не отмечено влияния препарата на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами.