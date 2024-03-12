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Активные вещества — “П”ПОДОРОЖНИК (СЕМЕНА ПОДОРОЖНИКА) (PLANTAGO (SEMENI PSYLLIUM))

ПОДОРОЖНИК (СЕМЕНА ПОДОРОЖНИКА) (PLANTAGO (SEMENI PSYLLIUM)) Действующее вещество

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Найдено: 18 препаратов
Мукофальк апельсин гранулы, пакетик, 5 г, № 20; Alpen Pharma AG
Мукофальк апельсин Гранулы, пакетик, 5 г, № 20 Alpen Pharma AG
В 979 аптеках
от 348,74 грн
Цены в аптеках
Сироп от кашля Др. Тайсса сироп, флакон, 100 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1; Naturwaren
Сироп от кашля Др. Тайсса Сироп, флакон, 100 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1 Naturwaren
В 953 аптеках
от 97,99 грн
Цены в аптеках
Сироп от кашля Др. Тайсса сироп, флакон, 250 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1; Naturwaren
Сироп от кашля Др. Тайсса Сироп, флакон, 250 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1 Naturwaren
В 919 аптеках
от 169,60 грн
Цены в аптеках
Плантаглюцид-Здоровье гранулы для орального раствора, пакет спаренный, 2 г, № 25; Корпорация Здоровье
Плантаглюцид-Здоровье Гранулы для орального раствора, пакет спаренный, 2 г, № 25 Корпорация Здоровье
В 548 аптеках
от 245,50 грн
Цены в аптеках
Подорожника большого листья листья, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Виола ФФ
Подорожника большого листья Листья, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Виола ФФ
В 543 аптеках
от 35,72 грн
Цены в аптеках
Подорожника сок жидкость оральная, 100 мл, флакон, в пачке, в пачке, № 1; Лубныфарм
Подорожника сок Жидкость оральная, 100 мл, флакон, в пачке, в пачке, № 1 Лубныфарм
В 506 аптеках
от 106,03 грн
Цены в аптеках
Подорожника большого листья листья, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Подорожника большого листья Листья, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 282 аптеках
от 45,41 грн
Цены в аптеках
Подорожника большого листья листья, 1,5 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20; Виола ФФ
Подорожника большого листья Листья, 1,5 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20 Виола ФФ
В 197 аптеках
от 36,50 грн
Цены в аптеках
Подорожника сироп сироп, флакон, 100 мл, в пачке, в пачке, № 1; Виола ФФ
Подорожника сироп Сироп, флакон, 100 мл, в пачке, в пачке, № 1 Виола ФФ
В 187 аптеках
от 45,53 грн
Цены в аптеках
Подорожника сироп сироп, флакон полимерный, в пачке, 200 мл, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1; Виола ФФ
Подорожника сироп Сироп, флакон полимерный, в пачке, 200 мл, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1 Виола ФФ
В 152 аптеках
от 195,00 грн
Цены в аптеках
Подорожника сироп сироп, флакон, 200 мл, в пачке, в пачке, № 1; Виола ФФ
Подорожника сироп Сироп, флакон, 200 мл, в пачке, в пачке, № 1 Виола ФФ
В 80 аптеках
от 95,40 грн
Цены в аптеках
Подорожника большого листья листья, 1,5 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20; ЗАО "Лектравы"
Подорожника большого листья Листья, 1,5 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20 ЗАО "Лектравы"
В 76 аптеках
от 27,98 грн
Цены в аптеках
Ритоссе Подорожник сироп, флакон, 200 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1; Дарница
Ритоссе Подорожник Сироп, флакон, 200 мл, с мерным стаканчиком, с мерн. стаканчиком, № 1 Дарница
В 25 аптеках
от 113,00 грн
Цены в аптеках
Подорожника сироп сироп, флакон полимерный, в пачке, 200 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Виола ФФ
Подорожника сироп Сироп, флакон полимерный, в пачке, 200 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Виола ФФ
В 9 аптеках
от 135,00 грн
Цены в аптеках
Подорожника сироп сироп, флакон полимерный, в пачке, 200 мл, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1; Виола ФФ
Подорожника сироп Сироп, флакон полимерный, в пачке, 200 мл, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1 Виола ФФ
В 2 аптеках других городов
от 69,00 грн
Цены в других городах
Дефенорм капсулы твердые, блистер, № 30; Киевский витаминный завод
Дефенорм Капсулы твердые, блистер, № 30 Киевский витаминный завод
Нет в наличии
Подорожника сироп сироп, флакон полимерный, в пачке, 200 мл, тм sator pharma, тм sator pharma, № 1; Виола ФФ
Подорожника сироп Сироп, флакон полимерный, в пачке, 200 мл, тм sator pharma, тм sator pharma, № 1 Виола ФФ
Нет в наличии
Подорожника сироп сироп, флакон полимерный, в пачке, 100 мл, тм магнолия, тм магнолия, № 1; Виола ФФ
Подорожника сироп Сироп, флакон полимерный, в пачке, 100 мл, тм магнолия, тм магнолия, № 1 Виола ФФ
Нет в наличии
Форма выпуска: листья, гранулы, жидкость для перорального применения, сироп, капсулы твердые.

собранные во время цветения и высушенные листья подорожника большого содержат полисахариды, гликозид ринантин, каротин, витамин С, дубильные вещества. Сок подорожника представляет собой консервированную смесь сока из свежих листьев подорожника большого и сока из надземных частей подорожника блошного.

острый и хронический трахеит, бронхит, бронхопневмония. Сок и гранулы подорожника применяют также в качестве горечи при анорексии, анацидном гастрите и хроническом колите.

1 столовую ложку измельченных листьев заливают стаканом кипятка, настаивают 15 мин, процеживают, принимают по 1 столовой ложке 2–3 раза в сутки. В форме гранул принимают по 0,5–1 г (по 1 чайной ложке) 2–3 раза в сутки за 20–30 мин до еды; перед приемом разводят препарат в ¼ стакана теплой воды.
Капсулы подорожника принимают по 1 капсуле 3 раза в сутки за 15–30 мин до еды. Курс лечения — в среднем 30 дней.
Сироп: взрослым — по 1 столовой ложке, детям — по 1 чайной ложке, детям грудного возраста — по ½ чайной ложки каждые 2–3 ч. Сироп можно принимать неразбавленным.

повышенная чувствительность.

обычно хорошо переносится.