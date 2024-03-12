1 столовую ложку измельченных листьев заливают стаканом кипятка, настаивают 15 мин, процеживают, принимают по 1 столовой ложке 2–3 раза в сутки. В форме гранул принимают по 0,5–1 г (по 1 чайной ложке) 2–3 раза в сутки за 20–30 мин до еды; перед приемом разводят препарат в ¼ стакана теплой воды.

Капсулы подорожника принимают по 1 капсуле 3 раза в сутки за 15–30 мин до еды. Курс лечения — в среднем 30 дней.

Сироп: взрослым — по 1 столовой ложке, детям — по 1 чайной ложке, детям грудного возраста — по ½ чайной ложки каждые 2–3 ч. Сироп можно принимать неразбавленным.