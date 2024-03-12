ПОДОРОЖНИК (СЕМЕНА ПОДОРОЖНИКА) (PLANTAGO (SEMENI PSYLLIUM)) Действующее вещество
собранные во время цветения и высушенные листья подорожника большого содержат полисахариды, гликозид ринантин, каротин, витамин С, дубильные вещества. Сок подорожника представляет собой консервированную смесь сока из свежих листьев подорожника большого и сока из надземных частей подорожника блошного.
острый и хронический трахеит, бронхит, бронхопневмония. Сок и гранулы подорожника применяют также в качестве горечи при анорексии, анацидном гастрите и хроническом колите.
1 столовую ложку измельченных листьев заливают стаканом кипятка, настаивают 15 мин, процеживают, принимают по 1 столовой ложке 2–3 раза в сутки. В форме гранул принимают по 0,5–1 г (по 1 чайной ложке) 2–3 раза в сутки за 20–30 мин до еды; перед приемом разводят препарат в ¼ стакана теплой воды.
Капсулы подорожника принимают по 1 капсуле 3 раза в сутки за 15–30 мин до еды. Курс лечения — в среднем 30 дней.
Сироп: взрослым — по 1 столовой ложке, детям — по 1 чайной ложке, детям грудного возраста — по ½ чайной ложки каждые 2–3 ч. Сироп можно принимать неразбавленным.
повышенная чувствительность.
обычно хорошо переносится.