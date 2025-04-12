Иммуно Тайсс форте (Immuno Theiss forte)
Иммуно Тайсс форте инструкция по применению
Состав
действующее вещество: натуральный выжатый сок из свежей травы цветущей эхинацеи пурпурной (Herba Echinaceae purpureae);
100 мл капель содержат 75,6 мл натурального выжатого сока из свежей травы цветущей эхинацеи пурпурной (Herba Echinaceae purpureae) (отношение свежее растение: выжатый сок 1,5–2,5:1);
вспомогательное вещество: этанол 96%.
В 1 мл раствора содержится 20 капель.
Лекарственная форма
Капли для перорального применения.
Основные физико-химические свойства: мутная красновато-коричневая или зеленовато-коричневая жидкость с характерным запахом и характерным жгучим вкусом эхинацеи.
Фармакотерапевтическая группа
Иммуностимуляторы.
Код ATС L03A Х.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Лекарственное средство оказывает иммуностимулирующее действие. Увеличивает количество лейкоцитов и клеток селезенки, провоцирует фагоцитарную активность гранулоцитов.
Показания
В комплексной терапии ОРВИ.
Поддерживающая терапия рецидивирующих инфекций дыхательных и мочевыводящих путей.
Противопоказания
«Иммуно Тайсс форте» не следует применять при прогрессирующих системных заболеваниях, таких как туберкулез, лейкемия или заболевания, подобные лейкемии (лейкозу), ревматические заболевания соединительной ткани (коллагеновые болезни), другие аутоиммунные заболевания.
Гиперчувствительность к компонентам препарата, агранулоцитоз, онкологические заболевания, рассеянный склероз, СПИД, ВИЧ-инфекции, первичный иммунодефицит, первичная иммуносупрессия, хронические вирусные инфекции.
«Иммуно Тайсс форте» не принимать при сверхчувствительности к растениям семейства сложноцветные.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
В результате иммуностимулирующего действия эхинацея может снижать эффективность препаратов, оказывающих иммунодепрессивное действие.
Лекарственное средство не рекомендуется применять одновременно с препаратами с гепатотоксическим действием, такими как амиодарон, метотрексат, кетоконазол, стероидные препараты.
Лекарственное средство содержит этанол, который может повышать абсорбцию и фармакологическое действие некоторых седативных препаратов и косвенно, изменяя активность системы цитохрома Р450, оказывать влияние на элиминацию лекарственных средств, метаболизирующихся с участием ферментов этой системы. Этанол может вызвать дисульфирамоподобную реакцию при одновременном применении, например с некоторыми антибактериальными средствами.
Особенности применения
При периодически повторяющихся инфекциях дыхательных путей или в случае лихорадки в течение более 3 дней при одышке или отхаркивании гнойной слизи следует обязательно обратиться к врачу. При дискомфорте, повторно возникающем в мочевых путях, всегда необходимо пройти медицинское обследование. Если в моче обнаружилась кровь, а также если лихорадка или дискомфорт сохраняются в течение более 5 дней, следует обратиться к врачу.
Пациенты с предрасположенностью к аллергии должны проконсультироваться с врачом перед приемом лекарственного средства, поскольку существует риск анафилактических реакций.
Это лекарственное средство содержит 23 об.% этанола (алкоголя), то есть 500 мг/дозу, что эквивалентно 12,7 мл пива, 5,3 мл вина в дозе. Вредно для пациентов, больных алкоголизмом. Следует быть осторожным при применении детям, пациентам с заболеваниями печени, органическими заболеваниями головного мозга и больным эпилепсией.
Эффект других лекарственных средств может быть ослаблен или усилен.
Способ применения и дозы
Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет принимать по 55 капель (2,75 мл) 3–4 раза в сутки.
Капли можно принимать неразбавленными или разбавленными холодной жидкостью, независимо от приема пищи. После приема лекарственного средства рекомендуется выпить стакан воды.
Детям лекарственное средство разводить небольшим количеством жидкости (в половине чайной ложки).
Курс лечения для детей определяет врач.
Продолжительность лечения у взрослых не должна превышать 10 дней.
Терапию следует начинать при первых признаках простуды.
Дети
Не применять детям в возрасте младше 12 лет.
Побочные реакции
Реакции гиперчувствительности, включая кожную сыпь, зуд, крапивницу, отек лица, одышку. Сообщалось о случаях тяжелых реакций гиперчувствительности, таких как синдром Стивенса-Джонсона, ангионевротический отек кожи, отек Квинке, бронхоспазм с обструкцией дыхательных путей, астма и анафилактический шок.
Сообщалось о связи с аутоиммунными заболеваниями (диссеминированный энцефаломиелит, узелковая эритема, иммунотромбоцитопения, синдром Эванса, синдром Шегрена-Ларссона с нарушением тубулярной функции почек).
Если возникают эти или другие побочные реакции, следует сообщить об этом врачу.
Срок годности
3 года.
Срок годности после открытия флакона — 6 месяцев.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.
При хранении капель возможно помутнение раствора или выпадение осадка, что не влияет на активность лекарственного средства.
Упаковка
По 50 мл раствора во флаконе с капельницей, в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Михелинштрассе 10, 66424 Хомбург, Германия/Michelinstrasse 10, 66424 Homburg, Germany.