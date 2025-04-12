При периодически повторяющихся инфекциях дыхательных путей или в случае лихорадки в течение более 3 дней при одышке или отхаркивании гнойной слизи следует обязательно обратиться к врачу. При дискомфорте, повторно возникающем в мочевых путях, всегда необходимо пройти медицинское обследование. Если в моче обнаружилась кровь, а также если лихорадка или дискомфорт сохраняются в течение более 5 дней, следует обратиться к врачу.

Пациенты с предрасположенностью к аллергии должны проконсультироваться с врачом перед приемом лекарственного средства, поскольку существует риск анафилактических реакций.

Это лекарственное средство содержит 23 об.% этанола (алкоголя), то есть 500 мг/дозу, что эквивалентно 12,7 мл пива, 5,3 мл вина в дозе. Вредно для пациентов, больных алкоголизмом. Следует быть осторожным при применении детям, пациентам с заболеваниями печени, органическими заболеваниями головного мозга и больным эпилепсией.

Эффект других лекарственных средств может быть ослаблен или усилен.