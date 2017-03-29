Агрелид (Agrelid) (170217) - инструкция по применению ATC-классификация
Агрелид инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение
Состав
действующее вещество: анагрелид;
1 капсула содержит анагрелида 0,5 мг в форме анагрелида гидрохлорида моногидрата;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, лактоза безводная, целлюлоза микрокристаллическая, кросповидон, повидон, магния стеарат;
состав капсулы: кремния диоксид, натрия лаурилсульфат, титана диоксид (Е 171), вода очищенная, желатин.
Лекарственная форма
Капсулы.
Фармакотерапевтическая группа
Антинеопластические средства. Анагрелид. Код АТС L01X X35.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Агрелид — специфическое средство, влияет на снижение количества тромбоцитов в периферической крови.
При пероральном применении анагрелид вызывает дозозависимое и обратимое снижение количества тромбоцитов в периферической крови. Механизмы, с помощью которых анагрелид приводит к снижению количества тромбоцитов, до сих пор изучаются.
Данные клинических исследований свидетельствуют, что анагрелид ингибирует гипердозревание мегакариоцитов, причем это явление является дозозависимым. В образцах крови, полученных от здоровых добровольцев, получавших анагрелид, наблюдались нарушения постмитотической фазы развития мегакариоцитов, уменьшение их размеров и плоидности. В терапевтических дозах анагрелид не приводит к существенному изменению количества лейкоцитов, оказывает слабое клинически незначительное снижение количества эритроцитов.
Анагрелид ингибирует фосфодиэстеразу III циклического АМФ. Ингибиторы фосфодиэстеразы III цАМФ могут вызвать снижение агрегации тромбоцитов. Однако значительное снижение агрегации тромбоцитов наблюдается при применении более высоких доз, чем это необходимо для снижения количества тромбоцитов. Применение анагрелида не приводит к существенному изменению таких параметров как время свертывания крови и продолжительность жизни тромбоцитов, не изменяется при этом и морфология костного мозга. Применение анагрелида не влияет на артериальное давление, частоту пульса, показатели анализа мочи и ЭКГ.
Фармакокинетика.
При пероральном поступлении анагрелида в организм он быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте. 76% содержимого капсулы всасывается в кишечнике.
При пероральном поступлении анагрелида в дозе от 0,5 до 2,0 мг придерживается линейность параметров фармакокинетики. При приеме дозы анагрелида в 0,5 мг натощак период полувыведения препарата в плазме крови составляет 1,3 часа. Согласно этим данным, оптимальным можно учитывать применение препарата от 2 до 4 раз в сутки.
При многократном приеме анагрелид не накапливается в плазме крови. Препарат быстро метаболизируется, основной метаболит выводится с мочой в течение 24 часов, менее 1% выделяется в неизмененном виде.
Одновременный прием пищи замедляет всасывание препарата из желудочно-кишечного тракта. Поэтому при приеме анагрелида с едой или после нее он дольше определяется в крови, чем при применении натощак. При применении дозы анагрелида в 0,5 мг после еды отмечается умеренное снижение биодоступности в среднем на 14%, при этом период полувыведения в плазме крови слегка повышался до 1,8 часа.
Фармакокинетические исследования с однократным применением 1 мг анагрелида у больных с тяжелой степенью почечной недостаточности (клиренс креатинина <30 мл/мин) не выявляли значительные изменения фармакокинетических параметров.
Фармакокинетические исследования с однократным применением 1 мг анагрелида у больных со средней степенью печеночной недостаточности свидетельствуют об увеличении периода полувыведения в 8 раз.
Исследование биодоступности анагрелида в капсулах по 0,5 мг производства фирмы Фармасайнс с препаратом Агрилин в капсулах по 0,5 мг фирмы Шайер Инк. свидетельствуют о биоэквивалентности сравниваемых препаратов.
Показания
Лечение тромбоцитемии у пациентов с миелопролиферативными заболеваниями с целью уменьшения количества тромбоцитов, снижение риска возникновения тромбоза и ограничения ассоциированных симптомов, включая тромбогеморрагических явления (хронические формы заболевания).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Средняя или тяжелая степень печеночной недостаточности (повышение уровня трансаминаз более чем 5 раз выше нормы).
Средняя или тяжелая степень почечной недостаточности (клиренс креатина <50 мл/мин).
Препарат не применять для лечения острых, угрожающих жизни осложнений тромбоцитоза.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Анагрелид — ингибитор фосфодиэстеразы III. Не рекомендуется одновременное применение анагрелида с другими ингибиторами фосфодиэстеразы III, такими как: милринон, эноксимон, амринон, олпринон и цилостазол. Флувоксамин и омепразол могут негативно влиять на клиренс анагрелида. В рекомендуемых дозах препарат может усиливать действие других лекарственных средств, угнетающих или модифицирующих функцию тромбоцитов, например, ацетилсалициловой кислоты. У некоторых пациентов с истиной тромбоцитемия, которые одновременно лечились ацетилсалициловой кислотой и анагрелидом, бывали случаи массивных кровотечений. До начала одновременного применения ацетилсалициловой кислоты и анагрелида нужно оценить потенциальный риск развития геморрагии.
Исследования фармакокинетики при совместном применении анагрелида с варфарином и дигоксином не выявили взаимодействия между этими препаратами.
Во время клинических исследований чаще всего применяли вместе с анагрелидом следующие препараты: ацетаминофен, фуросемид, препараты железа, ранитидин, гидроксимочевину, аллопуринол. Клинических проявлений взаимодействия указанных препаратов с анагрелидом не было обнаружено. Из практики известно, что сукральфат может препятствовать всасыванию анагрелида в желудочно-кишечном тракте.
Одновременное применение анагрелида у пациентов вместе с флеботомиею было эффективно, как и у пациентов, получавших другую комбинированную терапию анагрелидом с гидроксимочевиною, аспирином, интерфероном и алкилирующими агентами.
Особенности применения
Печеночной недостаточностью. При легких степенях функциональных нарушений печени необходимо постоянно контролировать функцию печени с целью своевременного выявления признаков гепатотоксичности и кардиотоксичности.
Пациентам со средней и тяжелой степенью печеночной недостаточности Агрелид противопоказан.
Почечная недостаточность. Потенциальный риск и преимущества от применения анагрелида пациентам с почечной недостаточностью необходимо учитывать перед назначением терапии анагрелидом.
Мониторинг. Применение препарата требует тщательного наблюдения за пациентом, включая анализ крови (гемоглобин, лейкоциты и тромбоциты), оценку функции печени (АЛТ и АСТ) и почек (сывороточный креатинин и мочевина).
Проведение терапии Агрелидом у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, с функциональными нарушениями печени должно происходить под постоянным наблюдением медицинских работников.
Тромбоциты. В течение 4-х суток после прекращения приема препарата количество тромбоцитов начинает увеличиваться и до 10–14 дня возвращается к уровню, который был до начала лечения.
Агрелид не следует назначать для лечения острых и таких, которые угрожают жизни осложнений тромбоцитоз.
Сердечно-сосудистая система. Наблюдались случаи кардиомегалии и сердечной недостаточности.
Анагрелид следует применять пациентам любого возраста с заболеваниями или подозрением на заболевание сердечно-сосудистой системы, только если выгода превышает потенциальный риск.
Больным сердечно-сосудистыми заболеваниями перед назначением лечения анагрелидом необходимо провести кардиологическое обследование (электрокардиограмма и эхокардиограмма), а также проводить обследование во время лечения в связи с положительным ионотропных эффектом анагрелида и возможными сердечно-сосудистыми эффектами, которые включают вазодилатацию, тахикардию, чувство сердцебиение, застойную сердечную недостаточность.
Пациенты пожилого возраста. Разницы в дозировке препарата, профиле и частоте побочных явлений у пациентов пожилого возраста (старше 65 лет) и младшими пациентам обнаружено не было.
Препарат содержит лактозу. Пациентам с врожденной галактоземией; синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы или дефицитом лактазы нельзя принимать этот препарат.
Способ применения и дозы
Агрелид применяют перорально.
Лечение следует начинать под постоянным медицинским контролем.
Рекомендованная начальная доза Агрелида составляет 0,5 мг 4 раза в сутки или 1,0 мг 2 раза в сутки. Эту дозу поддерживают в течение 1 недели. Через 1 неделю дозу можно изменять индивидуально, дозу надо доводить до минимальной эффективной, которая будет достаточной для снижения / поддержания количества тромбоцитов на уровне ниже 600 × 109/л, а в идеале — на уровне от 150 × 109/л до 400 × 109/л.
Увеличение дозы препарата не должна превышать 0,5 мг в сутки в течение 1 недели. Максимальная разовая доза препарата не должна превышать 2,5 мг. Максимальная суточная доза, которая применялась в период клинических исследований препарата, составляла 10 мг/сут.
В первую неделю лечения измерения количества тромбоцитов следует проводить каждые 2 дня, далее, как минимум, каждую неделю до момента достижения постоянной дозы. Как правило, уменьшение количества тромбоцитов наблюдается в течение 14–21 дня от начала лечения и у большинства пациентов адекватный результат лечения наблюдается и поддерживается с применением дозы 1–3 мг/сут.
При проведении исследований начальная доза у детей (7–14 лет) колебалась от 0,5 мг однократного применения в сутки до 0,5 мг 4 раза в сутки. Поскольку данные об оптимальной начальной дозе у детей ограничены, следует придерживаться начальной дозы 0,5 мг/сут. Подбор минимальной эффективной и поддерживающей дозы у детей и взрослых не отличается.
Специальных рекомендаций по дозированию для пациентов пожилого возраста нет.
Перед началом лечения больных с легкой степенью печеночной недостаточности следует взвесить риск и пользу такого лечения. Начинать лечение больных с легкой степенью печеночной недостаточности рекомендуется с дозы 0,5 мг/сут, которую надо поддерживать в течение не менее недели под наблюдением сердечно-сосудистой системы. Повышать дозу более чем на 0,5 мг в неделю не следует.
Дети
Применение препарата детям в возрасте младше 7 лет не рекомендуется. Решение о назначении препарата детям (в возрасте от 7 лет и старше), больным тромбоцитемия, которая является вторичным проявлением миелопролиферативных заболеваний, принимается в индивидуальном порядке.
В проведенных исследованиях у детей в возрасте 7–14 лет разницы в дозировке препарата, профили и частоте побочных явлений по сравнению с взрослыми не обнаружена.
Побочные реакции
Анагрелид в низких дозах переносится хорошо. Большинство случаев побочного действия бывают слабые и преходящие, при этом не требуется специфического лечения для их устранения.
Побочные действия у больных с миелопролиферативными заболеваниями различной этиологии имеют практически одинаковый характер и частоту.
Большинство побочных реакций бывают слабые и частота их снижается при продолжении терапии. Однако в некоторых случаях бывают и серьезные побочные реакции: застойная сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, кардиомиопатия, кардиомегалия, полная блокада сердца, мерцание предсердий, нарушение мозгового кровообращения, перикардиты, инфильтраты в легких, пневмофиброзом, легочная гипертензия, панкреатит, гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, судорожные припадки.
Частота возникновения побочных реакций увеличивается при увеличении дозы препарата.
Частота возникновения побочных реакций: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100 до <1/10); нечасто (≥1/1000 до <1/100); редко (≥1/10000 до <1/1000); очень редко (<1/10 000) частота неизвестна (не может быть определена по имеющимся данным).
Очень частые побочные реакции.
Общего характера: головная боль.
Частые побочные реакции.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: сердцебиение, тахикардия.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: диарея, тошнота, вздутие живота, рвота, боль в животе.
Со стороны нервной системы: головокружение, парестезии.
Со стороны органов дыхания: одышка, фарингит, кашель, боль в груди.
Со стороны кожи и придатков: периферические отеки, сыпь.
Общего характера: астения, боль в спине, задержка жидкости, повышенная утомляемость.
Со стороны кроветворной и лимфатической систем: анемия.
Нечастые побочные реакции.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: аритмия, геморрагии, сердечно-сосудистые заболевания, сердечная недостаточность, вазодилатация, артериальная гипотензия или гипертензия, мигрень, фибрилляция предсердий, суправентрикулярная тахикардия, желудочковая тахикардия, обмороки.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: мелена, дисфагия, диспепсия, анорексия, панкреатит, желудочно-кишечные кровотечения, запор.
Со стороны кроветворной и лимфатической систем: тромбоцитопения, кровоизлияния, лимфаденопатия, панцитопения, экхимоз, кровотечение, тромбоз.
Со стороны опорно-двигательного аппарата: артралгия, миалгия, судороги мышц, артрит, боли в костях.
Со стороны нервной системы: депрессия, бессонница, спутанность сознания, нервозность, амнезия, парестезии, гипестезия, сухость во рту, галлюцинации.
Со стороны метаболизма: снижение массы тела.
Со стороны органов дыхания: ринит, носовое кровотечение, синусит, пневмония, бронхит, одышка, гидроторакс.
Со стороны кожи и придатков: потливость, заболевания кожи, язвы на коже, алопеция, нарушение пигментации кожи, зуд.
Со стороны органов чувств: амблиопия, нарушение зрения и слуха, конъюнктивит, аномалии полей зрения, шум в ушах.
Со стороны мочеполовой системы: увеличение мочеиспускания, гематурия, дизурия, недержание мочи, импотенция.
Со стороны пищеварительной системы: повышение уровня ферментов печени.
Общего характера: гриппоподобный синдром, случайные травмы, фотосенсибилизация, целлюлит, боль в груди, слабость, жар, лихорадка.
Инфекции: инфекции мочеполовой системы.
Редкие побочные реакции.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: стенокардия, инфаркт миокарда, кардиомегалия, кардиомиопатия, гидроперикардит, вазодилатация, ортостатическая гипотензия.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: колит, гастрит, кровотечение из десен.
Со стороны нервной системы: сонливость, нарушение координации, дизартрия, мигрень.
Со стороны метаболизма: увеличение массы тела.
Со стороны органов дыхания: легочная гипертензия, инфильтраты в легких, плевральный выпот, аллергический альвеолит.
Со стороны кожи и придатков: сухость кожи.
Со стороны органов чувств: диплопия, тинитус.
Со стороны мочеполовой системы: никтурия, почечная недостаточность, тубулоинтерстициальный нефрит.
Общего характера: боль, повышение уровня креатинина в крови.
Частота неизвестна.
Со стороны гепатобилиарной системы: гепатит.
Срок годности
5 лет.
Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 50 капсул во флаконах.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Фармасайнс Инк., Канада/Pharmascience Inc., Canada.
Местонахождение
6111 Роялмаунт Авеню, 100, Монреаль, Квебек Н4Р 2Т4, Канада/6111 Royalmount Avenue 100, Montreal, Quebec, H4P 2T4, Canada.