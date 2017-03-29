Фармакодинамика.

Агрелид — специфическое средство, влияет на снижение количества тромбоцитов в периферической крови.

При пероральном применении анагрелид вызывает дозозависимое и обратимое снижение количества тромбоцитов в периферической крови. Механизмы, с помощью которых анагрелид приводит к снижению количества тромбоцитов, до сих пор изучаются.

Данные клинических исследований свидетельствуют, что анагрелид ингибирует гипердозревание мегакариоцитов, причем это явление является дозозависимым. В образцах крови, полученных от здоровых добровольцев, получавших анагрелид, наблюдались нарушения постмитотической фазы развития мегакариоцитов, уменьшение их размеров и плоидности. В терапевтических дозах анагрелид не приводит к существенному изменению количества лейкоцитов, оказывает слабое клинически незначительное снижение количества эритроцитов.

Анагрелид ингибирует фосфодиэстеразу III циклического АМФ. Ингибиторы фосфодиэстеразы III цАМФ могут вызвать снижение агрегации тромбоцитов. Однако значительное снижение агрегации тромбоцитов наблюдается при применении более высоких доз, чем это необходимо для снижения количества тромбоцитов. Применение анагрелида не приводит к существенному изменению таких параметров как время свертывания крови и продолжительность жизни тромбоцитов, не изменяется при этом и морфология костного мозга. Применение анагрелида не влияет на артериальное давление, частоту пульса, показатели анализа мочи и ЭКГ.

Фармакокинетика.

При пероральном поступлении анагрелида в организм он быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте. 76% содержимого капсулы всасывается в кишечнике.

При пероральном поступлении анагрелида в дозе от 0,5 до 2,0 мг придерживается линейность параметров фармакокинетики. При приеме дозы анагрелида в 0,5 мг натощак период полувыведения препарата в плазме крови составляет 1,3 часа. Согласно этим данным, оптимальным можно учитывать применение препарата от 2 до 4 раз в сутки.

При многократном приеме анагрелид не накапливается в плазме крови. Препарат быстро метаболизируется, основной метаболит выводится с мочой в течение 24 часов, менее 1% выделяется в неизмененном виде.

Одновременный прием пищи замедляет всасывание препарата из желудочно-кишечного тракта. Поэтому при приеме анагрелида с едой или после нее он дольше определяется в крови, чем при применении натощак. При применении дозы анагрелида в 0,5 мг после еды отмечается умеренное снижение биодоступности в среднем на 14%, при этом период полувыведения в плазме крови слегка повышался до 1,8 часа.

Фармакокинетические исследования с однократным применением 1 мг анагрелида у больных с тяжелой степенью почечной недостаточности (клиренс креатинина <30 мл/мин) не выявляли значительные изменения фармакокинетических параметров.

Фармакокинетические исследования с однократным применением 1 мг анагрелида у больных со средней степенью печеночной недостаточности свидетельствуют об увеличении периода полувыведения в 8 раз.

Исследование биодоступности анагрелида в капсулах по 0,5 мг производства фирмы Фармасайнс с препаратом Агрилин в капсулах по 0,5 мг фирмы Шайер Инк. свидетельствуют о биоэквивалентности сравниваемых препаратов.