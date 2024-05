Фармакодинамика. Ибандроновая кислота — высокоактивный азотсодержащий бисфосфонат, ингибитор костной резорбции и активности остеокластов. Ибандроновая кислота предупреждает развитие костной деструкции, вызванной блокадой функции половых желез, ретиноидами, опухолями и экстрактами опухолей in vivo. Не нарушает минерализацию костей при применении в дозах, в 5000 раз превышающих используемые для лечения при остеопорозе.

Не влияет на процесс пополнения пула остеокластов. Селективное действие ибандроновой кислоты на костную ткань обусловлено ее высоким сродством к гидроксиапатиту, который составляет минеральный матрикс кости. Ибандроновая кислота дозозависимо угнетает костную резорбцию и не оказывает прямого влияния на формирование костной ткани. У женщин в период менопаузы снижает повышенную скорость обновления костной ткани до уровня репродуктивного возраста, что приводит к прогрессивному увеличению костной массы, снижению показателей расщепления костного коллагена в моче и плазме крови, частоты переломов и повышению минеральной плотности костей.

Высокая эффективность и широкий терапевтический диапазон ибандроновой кислоты позволяют использовать гибкий режим дозирования и периодический режим лечения с продолжительными промежутками без приема препарата в сравнительно низких дозах.

Эффективность ежедневного и периодического введения ибандроновой кислоты с интервалом между дозами 9–10 нед подтверждена в клинических исследованиях с участием людей, в ходе которых ибандроновая кислота продемонстрировала эффективность по предупреждению возникновения переломов.

Введение препарата Бонвива в/в приводит к снижению в плазме крови уровня С-телопептида альфа-цепи коллагена типа I в течение 3–7 дней от начала лечения и к снижению уровня остеокальцина в течение 3 мес.

После прекращения лечения наблюдается возврат к патологическим уровням, которые омечались до начала лечения, повышенной костной резорбции, что связано с постменопаузальным остеопорозом.

Результаты гистологического анализа образцов, полученных при биопсии кости через 2 и 3 года лечения женщин в постменопаузальный период, свидетельствуют о нормальном состоянии костной ткани. Кроме того, не выявлено никаких свидетельств недостаточности минерализации.

Фармакокинетика. Первичный фармакологический эффект ибандроновой кислоты на кости не имеет прямого отношения к фактическим концентрациям ибандроновой кислоты в плазме крови. Плазменные концентрации ибандроновой кислоты возрастают пропорционально дозе после введения 0,5–6 мг.

Всасывание. Для таблетированной формы. После перорального приема ибандроновая кислота быстро всасывается в верхних отделах ЖКТ. Концентрация в плазме крови повышается пропорционально дозе до 50 мг при пероральном приеме. C max в плазме крови достигается через 30 мин–2 ч (в среднем — через 1 ч) при приеме натощак, абсолютная биодоступность составляет около 0,6%. Всасывание ухудшается при одновременном приеме с пищей или напитками (кроме обычной воды). Биодоступность снижается на ≈90% при употреблении обычного завтрака по сравнению с биодоступностью при приеме препарата натощак. Если ибандроновую кислоту принимали за 60 мин до еды, значимого снижения биодоступности не отмечали. При употреблении пищи или напитков через <60 мин после приема препарата как биодоступность, так и минеральная плотность костной ткани снижаются.

Распределение. После первого системного распределения ибандроновая кислота быстро связывается с костной тканью или выводится с мочой. 40–50% количества препарата, циркулирующего в крови, хорошо проникает в костную ткань и накапливается в ней. С белками плазмы крови связывается ≈85% препарата.

Метаболизм. Данных о метаболизме ибандроновой кислоты у животных и человека нет.

Выведение. Ибандроновая кислота элиминируется из кровеносного русла путем костной абсорбции (Vc >90 л; 40–50%). С белками плазмы крови связывается около 85–87% (определено в условиях in vitro при применении ибандроновой кислоты в терапевтических концентрациях), следовательно, из-за замещения наблюдается низкий потенциал взаимодействия с другими лекарственными средствами. Остальное количество выделяется в неизмененном виде почками. Неабсорбировавшаяся часть ибандроновой кислоты выводится в неизмененном виде с калом.

В среднем Т ½ колеблется в пределах 10–72 ч. Начальный уровень препарата в плазме крови быстро снижается и достигает 10% максимального значения на протяжении 8 ч после перорального приема.

Общий клиренс ибандроновой кислоты — 84–160 мл/мин. Почечный клиренс (≈60 мл/мин у здоровых женщин в постменопаузальный период) составляет 50–60% общего и зависит от клиренса креатинина. Разница между общим и почечным клиренсом отображает поглощение препарата костной тканью.

Фармакокинетика в особых случаях

Пол. Биодоступность и показатели фармакокинетики ибандроновой кислоты не зависят от пола.

Раса. Нет данных о клинически значимых межэтнических различиях между пациентами монголоидной и европеоидной расы относительно распределения ибандроновой кислоты. О пациентах негроидной расы данных недостаточно.

Пациенты с почечной недостаточностью. Почечный клиренс ибандроновой кислоты у пациентов с различной стадией почечной недостаточности линейно зависит от клиренса креатинина. У больных с умеренно выраженным нарушением функции почек (клиренс креатинина ≥30 мл/мин) коррекции дозы не требуется. У лиц с выраженными нарушениями функции почек (клиренс креатинина ≤30 мл/мин), получавших ибандроновую кислоту: 1. Внутрь в дозе 10 мг/сут на протяжении 21 дня отмечали повышение концентрации препарата в плазме крови в 2–3 раза по сравнению с пациентами с неизмененной функцией почек (клиренс креатинина — 129 мл/мин). Общий клиренс ибандроновой кислоты был снижен до 44 мл/мин у лиц с тяжелыми нарушениями функции почек. 2. В/в 0,5 мг ибандроновой кислоты общий, почечный и непочечный клиренс снижался на 67; 77 и 50% соответственно, но снижения переносимости препарата вследствие роста экспозиции не наблюдалось. Из-за ограниченного клинического опыта применение инъекционной формы препарата Бонвива не рекомендуется пациентам с тяжелыми нарушениями почек. Фармакокинетика в/в введения ибандроновой кислоты у пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности оценивалась лишь у небольшого количества пациентов, находившихся на гемодиализе, поэтому фармакокинетика ибандроновой кислоты у пациентов, которые не находятся на диализе, неизвестна. Из-за ограниченности данных ибандроновую кислоту не следует применять лицам с почечной недостаточностью в терминальной стадии.

Пациенты с печеночной недостаточностью. Нет данных по фармакокинетике ибандроновой кислоты у лиц с нарушенной функцией печени. Печень не принимает значительного участия в клиренсе ибандроновой кислоты, которая не метаболизируется, а выделяется почками и путем поглощения костной тканью. Таким образом, у больных с нарушением функции печени коррекции дозы препарата не требуется. Поскольку связывание ибандроновой кислоты в терапевтических концентрациях с белками плазмы крови низкое (85%), маловероятно, что гипопротеинемия при тяжелых заболеваниях печени приведет к клинически значимому повышению концентрации свободного препарата.

Пациенты пожилого возраста. Изученные фармакокинетические параметры не зависят от возраста. Поскольку функция почек с возрастом снижается, это единственный фактор, который следует принимать во внимание (см. Пациенты с почечной недостаточностью).