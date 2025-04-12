фармакодинамика. Хлоргексидин является антисептиком, который оказывает бактерицидное действие относительно грамположительных бактерий, особенно чувствительных штаммов Staphylococcus aureus — микроорганизмов, которые чаще всего связаны с кожными инфекциями. В меньшей степени хлоргексидин активен в отношении грамотрицательных патогенных микроорганизмов. Некоторые разновидности Pseudomonas и Proteus устойчивы к хлоргексидину. Он обладает слабой активностью в отношении грибов и неактивен в отношении вирусов.

Декспантенол, активный ингредиент Рятивныка, в клетках кожи быстро превращается в пантотеновую кислоту и действует как витамин. Декспантенол быстрее, чем пантотеновая кислота, адсорбируется при местном применении.

Пантотеновая кислота является компонентом коэнзима А (СоА). В этой форме ацетилкоэнзим А (СоА) играет ведущую роль в метаболизме каждой клетки. Таким образом, пантотеновая кислота необходима для формирования и заживления повреждений кожи и слизистых оболочек.

Фармакокинетика. Абсорбции хлоргексидина через неповрежденную кожу не выявлено.

О распространении хлоргексидина в органах и тканях известно мало, поскольку его всасывание через кожу минимальное. При пероральном назначении в дозе 300 мг у здоровых взрослых C max составляет 0,2 мкг/мл, ее можно определить через 30 мин. Хлоргексидин после местного накожного применения фактически не всасывается. После приема внутрь хлоргексидин почти полностью выводится с калом.

Декспантенол быстро адсорбируется через кожу. В клетках кожи декспантенол быстро превращается в пантотеновую кислоту и восполняет запасы этого витамина в организме.

В крови пантотеновая кислота связывается с протеинами плазмы крови (преимущественно β-глобулином и альбумином). У здоровых взрослых концентрация составляет около 500–1000 мкг/л и 100 мкг/л в крови и плазме крови соответственно. Пантотеновая кислота не подвергается биотрансформации в организме и выводится в неизмененном виде. 60–70% пероральной дозы выводится с мочой, остальное — с калом. У взрослых с мочой выводится 2–7 мг, у детей — 2–3 мг/сут.