Рятивнык® (Rjativnik)
Рятивнык инструкция по применению
Состав
Декспантенол - 50 мг/г
Раствор хлоргексидина биглюконата 20% - 38,8 мг/г
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Хлоргексидин является антисептиком, который оказывает бактерицидное действие относительно грамположительных бактерий, особенно чувствительных штаммов Staphylococcus aureus — микроорганизмов, которые чаще всего связаны с кожными инфекциями. В меньшей степени хлоргексидин активен в отношении грамотрицательных патогенных микроорганизмов. Некоторые разновидности Pseudomonas и Proteus устойчивы к хлоргексидину. Он обладает слабой активностью в отношении грибов и неактивен в отношении вирусов.
Декспантенол, активный ингредиент Рятивныка, в клетках кожи быстро превращается в пантотеновую кислоту и действует как витамин. Декспантенол быстрее, чем пантотеновая кислота, адсорбируется при местном применении.
Пантотеновая кислота является компонентом коэнзима А (СоА). В этой форме ацетилкоэнзим А (СоА) играет ведущую роль в метаболизме каждой клетки. Таким образом, пантотеновая кислота необходима для формирования и заживления повреждений кожи и слизистых оболочек.
Фармакокинетика. Абсорбции хлоргексидина через неповрежденную кожу не выявлено.
О распространении хлоргексидина в органах и тканях известно мало, поскольку его всасывание через кожу минимальное. При пероральном назначении в дозе 300 мг у здоровых взрослых Cmax составляет 0,2 мкг/мл, ее можно определить через 30 мин. Хлоргексидин после местного накожного применения фактически не всасывается. После приема внутрь хлоргексидин почти полностью выводится с калом.
Декспантенол быстро адсорбируется через кожу. В клетках кожи декспантенол быстро превращается в пантотеновую кислоту и восполняет запасы этого витамина в организме.
В крови пантотеновая кислота связывается с протеинами плазмы крови (преимущественно β-глобулином и альбумином). У здоровых взрослых концентрация составляет около 500–1000 мкг/л и 100 мкг/л в крови и плазме крови соответственно. Пантотеновая кислота не подвергается биотрансформации в организме и выводится в неизмененном виде. 60–70% пероральной дозы выводится с мочой, остальное — с калом. У взрослых с мочой выводится 2–7 мг, у детей — 2–3 мг/сут.
Показания Рятивнык
- поверхностные повреждения кожи, при которых существует риск инфицирования: царапины, порезы, расчесы, трещины кожи, ожоги, гнойнички, дерматит.
- Хронические повреждения кожи, такие как трофические язвы нижних конечностей и пролежни.
- Кожные инфекции, в том числе вторично инфицированная экзема и нейродермит.
- Трещины сосков у женщин, кормящих грудью.
- Малоинвазивная хирургия: травмы и хирургические раны.
Применение Рятивнык
взрослым и детям в возрасте старше 1 года препарат наносят 1 или несколько раз в сутки, в зависимости от необходимости, на предварительно очищенные пораженные участки кожи. При необходимости можно накладывать повязки.
Суточная доза при многократном применении не должна превышать 5 г крема. Частота нанесения крема и длительность лечения определяются врачом индивидуально для каждого пациента и зависят от клинических признаков поражения кожи.
Противопоказания
повышенная индивидуальная чувствительность к декспантенолу и/или хлоргексидину, или какому-либо другому компоненту препарата.
Нельзя наносить на перфорированную барабанную перепонку.
Побочные эффекты
аллергические реакции, в том числе аллергические реакции со стороны кожи, такие как контактный дерматит, аллергический дерматит, зуд, эритема, сыпь, экзема, крапивница, отек, раздражение кожи, волдыри. Гиперчувствительность, анафилактоидные реакции и анафилактический шок (потенциально угрожает жизни) с соответствующими лабораторными и клиническими проявлениями, которые включают астматический синдром, реакции от легкой до умеренной степени тяжести, которые потенциально поражают кожу, дыхательную систему, ЖКТ, сердечно-сосудистую систему, включая сердечно-дыхательную недостаточность.
Особые указания
следует избегать контакта с глазами, ушами и слизистыми оболочками. При попадании крема в глаза их следует промыть водой.
Рятивнык не рекомендуется применять для обработки раздражений кожи, вероятность инфицирования которых является низкой. Не применять при аллергических заболеваниях кожи без инфекционных осложнений.
Большие по площади, сильно загрязненные и глубокие раны, а также раны, которые возникли от укусов, и колотые раны требуют врачебного вмешательства (опасность столбняка). Если размеры раны в течение 10–14 дней остаются большими или рана не заживает, следует пересмотреть назначение препарата. Это необходимо также, если возникает выраженная перифокальная гиперемия, боль, рана отекает, усиливается гнойная экссудация, или повреждение сопровождается лихорадкой (опасность сепсиса).
Препарат не применять для лечения инфицированных ран с интенсивной гнойной экссудацией.
Если симптомы сохраняются или состояние ухудшается — следует обратиться к врачу.
Применение в период беременности или кормления грудью. В ходе исследований репродуктивных функций у животных рисков для плода не выявлено. Однако следует избегать применения крема на больших поверхностях кожи, поскольку данные относительно контролируемых исследований у беременных женщин отсутствуют.
Препарат можно применять женщинам в период кормления грудью, но следует избегать применения на больших поверхностях кожи. Если крем наносят на трещины сосков в период кормления грудью, то перед кормлением грудью его следует смыть.
Дети. Препарат применяют у детей в возрасте старше 1 года.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
хлоргексидин несовместим с омыляющими веществами и другими анионными соединениями. Рятивнык не рекомендуется применять одновременно с другими антисептиками, чтобы предотвратить их взаимное влияние (противодействие или инактивацию).
Передозировка
при местном применении препарата случаи передозировки неизвестны. Декспантенол, даже в высоких дозах, хорошо переносится и считается нетоксичным. Гипервитаминоз неизвестен. Есть данные о случае повышения уровня аминотрансфераз после самоотравления хлоргексидином. Часто после повторного местного применения на одни и те же участки кожи может возникнуть раздражение. Препарат предназначен для лечения поверхностных повреждений кожи. Следует избегать применения на больших участках кожи.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.