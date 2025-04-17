Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Рятивнык® крем туба 30 г №1
Корпорация Артериум
275,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Рятивнык® крем туба 30 г №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Рятивнык® крем туба 30 г №1
Корпорация Артериум
275,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Рятивнык® крем туба 30 г №1
Корпорация Артериум
275,30
Экономия при брони: -42,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Рятивнык® крем туба 30 г №1
Корпорация Артериум
257,95
Экономия при брони: -27,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Рятивнык® крем туба 30 г №1
Корпорация Артериум
275,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Рятивнык® крем туба 30 г №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Рятивнык® крем туба 30 г №1
Корпорация Артериум
288,88
Экономия при брони: -15,42 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Рятивнык® крем туба 30 г №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Рятивнык® крем туба 30 г №1
Корпорация Артериум
275,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Рятивнык® крем туба 30 г №1
Корпорация Артериум
251,22
Экономия при брони: -20,27 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Рятивнык® крем туба 30 г №1
Корпорация Артериум
278,00
Экономия при брони: -45,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Рятивнык® крем туба 30 г №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Рятивнык® крем туба 30 г №1
Корпорация Артериум
252,21
Экономия при брони: -16,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Рятивнык® крем туба 30 г №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Рятивнык® крем туба 30 г №1
Корпорация Артериум
255,43
Экономия при брони: -32,37 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Рятивнык® крем туба 30 г №1
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Рятивнык® крем туба 30 г №1
Корпорация Артериум
275,40 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Рятивнык® крем туба 30 г №1
Корпорация Артериум
252,88
Экономия при брони: -14,92 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Рятивнык® крем туба 30 г №1
Корпорация Артериум
275,40 грн