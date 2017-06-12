Артелак® (Artelac®) (170059) - инструкция по применению ATC-классификация
Артелак инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Гипромеллоза — это частично метилированная и гидроксипропилированная целлюлоза.
В норме роговица должна быть увлажнена главным образом муцином, который продуцируется конъюнктивой. Муцин адсорбируется на роговице и формирует гидрофильную поверхность. При синдроме сухого глаза, особенно при дефиците муцина, назначается применение искусственной слезной жидкости.
Гипромеллоза особенно подходит для такого применения благодаря поверхностной активности и адсорбционной способности. Вследствие физико-химического действия гипромеллоза в водном р-ре снижает поверхностное натяжение, а также повышает вязкость. Гипромеллоза хорошо фиксируется на роговице и конъюнктиве и обеспечивает нормальное увлажнение. Выраженность симптомов раздражения, вызванных морганием из-за дефицита слезной жидкости, таким образом уменьшается, что предотвращает возникновение симптомов высыхания эпителия.
Показания Артелак
для симптоматического лечения явлений пересыхания роговицы и слизистой оболочки глаза (синдром сухого глаза), вызванных нарушением слезной секреции и слезовыделительной функции вследствие локальных или системных заболеваний, а также в случае недостаточного или неполного смыкания век. Для смачивания и дополнительного увлажнения твердых контактных линз.
Применение Артелак
лечение синдрома сухого глаза требует индивидуального дозирования. Если не назначено по-другому, то, в зависимости от потребности, закапывают в конъюнктивальный мешок по 1 капле 3–5 или больше раз в сутки, наклонив голову назад, указательным пальцем одной руки оттянуть нижнее веко вниз. Другой рукой, держа бутылочку с дозатором над глазом вертикально (не касаясь глаза), капнуть 1 каплю в оттянутый конъюнктивальный мешок. Стараться подвигать глазным яблоком, не закрывая глаз, чтобы жидкость хорошо распространилась по нему.
Лицам, которые носят мягкие контактные линзы, необходимо их снять перед применением препарата Артелак и подождать 15 мин перед тем, как вставить их снова.
Артелак также можно использовать для повторного увлажнения твердых контактных линз.
При продолжительном применении препарата Артелак следует проконсультироваться с врачом.
Дети. Нет данных относительно применения препарата у детей.
Противопоказания
повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.
Побочные эффекты
за основу данных о частоте возможных побочных эффектов взяты следующие категории:
– очень часто (≥1/10);
– часто (от ≥1/100 до <1/10);
– иногда (от ≥1/1000 до <1/100);
– редко (от ≥1/10 000 до <1/1000);
– очень редко (<1/10 000);
– неизвестно (на основе существующих данных частота побочных эффектов не может быть оценена).
Реакции повышенной чувствительности очень редки. Могут возникать жжение, покраснение, ощущение инородного тела в глазу, затуманенность зрения, слезотечение, отек, зуд, боль в глазу.
Сообщалось об очень редких случаях кальцификации роговицы во время лечения фосфатосодержащими глазными каплями у пациентов с выраженными нарушениями роговицы.
Артелак содержит цетримид в качестве консерванта, который может вызывать раздражение глаза, особенно при частом или продолжительном использовании, и может повредить роговицу глаза. Таким образом, для продолжительного лечения хронического сухого кератоконъюнктивита следует отдавать предпочтение лекарственным средствам без консервантов.
Особые указания
перед применением следует тщательно вымыть руки. При закапывании нельзя касаться глаз или век наконечником капельницы. Флакон после использования немедленно закрыть.
Применение в период беременности и кормления грудью. Не существует риска, связанного с использованием препарата Артелак, в период беременности и кормления грудью, поскольку гипромеллоза не всасывается и поэтому не оказывает системного действия.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Даже при использовании по назначению лекарственное средство может вызвать кратковременную нечеткость зрения из-за формирования полосы в поле зрения, поэтому при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами пациентам следует подождать, пока зрение восстановится.
Взаимодействия
неизвестны.
Следует обратить внимание: при применении других местных офтальмологических средств Артелак всегда должен быть последним препаратом для введения с интервалом около 15 мин, таким образом его пребывание на поверхности глаза, то есть увлажняющий эффект, не сокращается.
Передозировка
неизвестна и не требует никаких необходимых мероприятий.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °С. После вскрытия флакона использовать не более 6 нед.