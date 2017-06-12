лечение синдрома сухого глаза требует индивидуального дозирования. Если не назначено по-другому, то, в зависимости от потребности, закапывают в конъюнктивальный мешок по 1 капле 3–5 или больше раз в сутки, наклонив голову назад, указательным пальцем одной руки оттянуть нижнее веко вниз. Другой рукой, держа бутылочку с дозатором над глазом вертикально (не касаясь глаза), капнуть 1 каплю в оттянутый конъюнктивальный мешок. Стараться подвигать глазным яблоком, не закрывая глаз, чтобы жидкость хорошо распространилась по нему.

Лицам, которые носят мягкие контактные линзы, необходимо их снять перед применением препарата Артелак и подождать 15 мин перед тем, как вставить их снова.

Артелак также можно использовать для повторного увлажнения твердых контактных линз.

При продолжительном применении препарата Артелак следует проконсультироваться с врачом.

Дети. Нет данных относительно применения препарата у детей.