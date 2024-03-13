ГИПРОМЕЛЛОЗА (HYPROMELLOSUM) Действующее вещество
Форма выпуска: капли глазные, р-р офтальмологический для орошения.
обладает гидратирующим действием. Защищает эпителий роговицы, оказывает смазывающее и смягчающее действие, восстанавливает, стабилизирует, воспроизводит оптические характеристики слезной пленки. Способствует эпителизации, уменьшает гиперемию и размеры очагов поражения (эффект проявляется через 3–5 дней).
для симптоматического лечения при явлениях пересыхания роговицы и слизистой оболочки глаза (синдром сухого глаза), вызванных нарушением слезной секреции и слезовыделительной функции вследствие локальных или системных заболеваний, а также в случае недостаточного или неполного смыкания век. Для смачивания и дополнительного увлажнения твердых контактных линз.
лечение пациентов с синдромом сухого глаза требует индивидуального дозирования. Если не назначено иначе, то в зависимости от потребности закапывают в конъюнктивальный мешок по 1 капле 3–5 или больше раз в сутки.
Мягкие контактные линзы необходимо снять перед применением препарата гипромеллозы, подождать на протяжении 15 мин, затем вставить их снова.
Гипромеллозу также можно использовать для повторного увлажнения твердых контактных линз.
При продолжительном применении гипромеллозы следует проконсультироваться с врачом.
повышенная чувствительность к гипромеллозе.
аллергические реакции, ощущение склеивания век (из-за большой вязкости р-ра).
не рекомендуется в острой фазе химического ожога роговицы и конъюнктивы до полного удаления токсических веществ. Не рекомендуется длительное применение. Применение только в перерывах между ношением контактных линз.
не следует применять одновременно с глазными каплями, содержащими соли металлов.