ГИПРОМЕЛЛОЗА (HYPROMELLOSUM)

лечение пациентов с синдромом сухого глаза требует индивидуального дозирования. Если не назначено иначе, то в зависимости от потребности закапывают в конъюнктивальный мешок по 1 капле 3–5 или больше раз в сутки.

Мягкие контактные линзы необходимо снять перед применением препарата гипромеллозы, подождать на протяжении 15 мин, затем вставить их снова.

Гипромеллозу также можно использовать для повторного увлажнения твердых контактных линз.

При продолжительном применении гипромеллозы следует проконсультироваться с врачом.