Атенолол-Астрафарм (Atenololum-Astrapharm) (170047) - инструкция по применению ATC-классификация
Атенолол-Астрафарм инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
Состав
действующее вещество: atenolol;
1 таблетка содержит атенолола 50 мг или 100 мг;
вспомогательные вещества:
для таблеток 50 мг: лактоза, моногидрат; магния стеарат; крахмал кукурузный;
для таблеток 100 мг: лактоза, моногидрат; магния стеарат; крахмал картофельный.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: таблетки белого или почти белого цвета, круглой формы с двояковыпуклой поверхностью и риской с одной стороны.
Фармакотерапевтическая группа
Селективные блокаторы β-адренорецепторов. Код АТХ С07А В03.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Кардиоселективний блокатор β-адренорецепторов. Проявляет антиангинальный, антигипертензивный и антиаритмический эффект. Не имеет внутренней симпатомиметической и мембраностабилизирующей активности. Уменьшает автоматизм синусового узла, замедляет атриовентрикулярную проводимость, снижает сократительность миокарда и его потребность в кислороде. Оказывает отрицательное хроно-, дромо-, батмо- и изотропное действие.
Фармакокинетика.
После приема внутрь в пищеварительном тракте всасывается 50–60% атенолола. Максимальная концентрация в плазме крови (2 мкг/мл) наблюдается через 2–4 часа. Период полувыведения составляет 6–7 часов. Меньше 5% атенолола связывается с белками крови. Атенолол — гидрофильное средство, плохо проникает через гематоэнцефалический и плацентарный барьер и попадает в грудное молоко. Атенолол в незначительной степени (меньше 10%) метаболизируется в печени. Большая часть атенолола (85%) выводится с мочой в неизмененном состоянии.
Период полувыведения у больных с почечной недостаточностью может быть более длительным. Удаляется при гемодиализе.
Показания
- Лечение артериальной гипертензии.
- Лечение и профилактика приступов стенокардии (хроническая стабильная и нестабильная стенокардия, особенно в случае сочетания с тахикардией и артериальной гипертензией).
- Нарушение сердечного ритма (аритмия, синусовая тахикардия, профилактика наджелудочковой тахикардии, пароксизмальная суправентрикулярная тахикардия, мерцание и трепетание предсердий; вентрикулярные (желудочковые аритмии), в том числе вызванные повышенной физической нагрузкой, приемом симпатомиметических средств; профилактика желудочковой тахикардии и мерцания желудочков.
- Инфаркт миокарда (лечение и профилактика для снижения летальности и уменьшения риска повторного инфаркта).
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к атенололу или к другим β-адренорецепторам, или к каким-либо компонентам препарата;
- острая сердечная недостаточность;
- кардиогенный шок;
- атриовентрикулярная блокада ІІ и ІІІ степеней;
- синдром слабости синусового узла;
- синоатриальная блокада;
- синусовая брадикардия (частота сердечных сокращений меньше 45 в минуту);
- артериальная гипотензия (систолическое давление меньше 90 мм рт. ст.);
- бронхиальная астма;
- метаболический ацидоз;
- поздние стадии нарушения периферического кровообращения;
- одновременный прием ингибиторов МАО (за исключением ингибиторов МАО-В);
- нелеченая феохромоцитома;
- почечная недостаточность;
- детский возраст.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При одновременном применении атенолола и:
– противодиабетических средств для перорального применения, таких як инсулин, возможно усиление или пролонгирование их действия. При этом симптомы гипогликемии (особенно тахикардия и тремор) могут маскироваться или исчезать. В связи с этим необходимо осуществлять регулярный контроль сахара в крови;
– трициклических антидепрессантов, барбитуратов, фенотиазидов, нитроглицерина, диуретиков, вазодилататоров и других антигипертензивных средств (например, празозина) возможно усиление гипотензивного эффекта;
– блокаторов кальциевых каналов (типа нифедипин), кроме усиления гипотензивного эффекта, может развиться сердечная недостаточность;
– блокаторов кальциевых каналов с отрицательным изотропным эффектом (типа верапамил, дилтиазем) возможно усиление их действия, особенно у пациентов с нарушениями вентрикулярной функции и/или атриовентрикулярной проводимости, повышающих риск развития артериальной гипотензии, брадикардии. В случае необходимости внутривенного введения верапамила это следует делать не меньше чем через 48 часов после отмены атенолола;
– сердечных гликозидов, резерпина, α-метилдопы, гуанфацини и клонидина может возникнуть значительное замедление частоты сердечных сокращений;
– индометацина может снижаться антигипертензивное влияние атенолола;
– наркотических средств и антисептиков усиливается антигипертензивный эффект. При этом проявляется аддитивное, отрицательное изотропное действие обоих средств;
– периферических миорелаксантов (например, суксаметоний, тубокурарин) может возникнуть усиление нервно-мышечной блокады, поэтому перед операцией, сопровождающейся наркозом, анестезиолога следует проинформировать о том, что больной принимает препарат Атенолол-Астрафарм;
– эуфиллина и теофиллина возможно угнетение терапевтических эффектов;
– лидокаина возможно уменьшение его выведения и повышение риска токсического действия лидокаина;
– симпатомиметических средств, например, адреналина, может способствовать снижению действия β-адреноблокаторов.
У больных, принимающих одновременно Атенолол-Астрафарм и клонидин, последний можно отменить только через несколько дней после прекращения лечения препаратом.
Особенности применения
При лечении атенололом не следует применять внутривенно такие блокаторы кальциевых каналов как верапамил и дилтиазем или другие противоаритмические средства (например, дизопирамид).
Исключение составляют больные, находящиеся на лечении в отделениях интенсивной терапии.
Во всех обозначенных случаях врач должен тщательно взвесить соотношение польза/риск, назначая препарат Атенолол-Астрафарм.
Если у больных при лечении другими β-блокаторами наблюдалось возникновение тромбоцитопеническое или нетромбоцитопенической пурпуры, необходимо иметь в виду возможность возникновения этого побочного эффекта и при лечении атенололом.
Следует помнить, что во время приема атенолола в крайне редких случаях возможна манифестация латентного сахарного диабета или ухудшения состояния больных сахарным диабетом. Иногда наблюдаются нарушения липидного обмена: при уровне общего холестерина, который остается в норме, уменьшается уровень липопротеидов высокой плотности и повышается уровень триглицеридов в плазме крови.
Нельзя менять дозирование или прекращать лечение атенололом без консультации врача. При внезапной отмене препарата возможно развитие синдрома отмены. Поэтому отмена препарата и снижение дозы должны происходить медленно и постепенно.
C особой осторожностью и только под строгим врачебным надзором необходимо назначать Атенолол-Астрафарм:
- при атриовентрикулярной блокаде І степени;
- при сахарном диабете с колебаниям уровня сахара в крови (в связи с возможностью возникновения тяжелого гипогликемического состояния;
- в случае длительной голодовки и тяжелых физических нагрузок (возможно возникновение тяжелых гипогликемических состояний);
- при феохромоцитоме (без α1-адренорецепторов);
- при нарушениях функции печени и/или почек (при назначении атенолола этой категории пациентов нужен постоянный контроль за динамикой функционального состояния печени и/или почек);
- при наличии псориаза или псориаза в личном или семейном анамнезе;
- больным с нарушением периферического кровообращения, включая синдром Рейно;
- больным, находящимся на десенсибилизирующей терапии или с тяжелыми аллергическими реакциями в анамнезе;
- при тиреотоксикозе атенолол может маскировать клинические признаки гипертиреоза.
β-блокаторы не рекомендуется применять при вазоспастической стенокардии (стенокардии Принцметала).
Атенолол-Астрафарм следует с осторожностью назначать больным миастенией.
В случае необходимости проведения хирургических вмешательств терапию препаратом Атенолол-Астрафарм рекомендуется прекратить за 24 часа до хирургического вмешательства или подобрать анестезирующее средство с минимальным отрицательным инотропным действием.
При тиреотоксикозе атенолол может маскировать симптомы гипогликемии, в частности тахикардии.
Для пациентов пожилого возраста лечение рекомендуется начинать с наименьших доз (дозу можно увеличить под контролем артериального давления и частоты сердечных сокращений).
В случае проявления у таких пациентов выраженной брадикардии, артериальной гипотензии, нарушения ритма, проводимости или других осложнений необходимо уменьшить дозу атенолола или отменить его.
Препарат содержит лактозу, поэтому его не следует назначать пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции.
Способ применения и дозы
Таблетки глотают, не разжевывая и запивают небольшим количеством жидкости, перед приемом еды, желательно в одно и то же время.
Дозы препарата и длительность лечения врач устанавливает индивидуально в зависимости от полученного терапевтического эффекта.
Инфаркт миокарда: после внутривенного введения, через 12 часов после инъекции назначают 50 мг перорально и 100 мг еще через 12 часов.
Хроническая стабильная и нестабильная стенокардия: обычно назначают по 100 мг атенолола 1 раз в сутки или 50 мг, которые принимают за 2 раза.
Артериальная гипертензия: лечение, как правило, начинают с применения 100 мг Атенолола-Астрафарм 1 раз в сутки. Некоторые пациентам достаточно 50 мг в сутки. Эффект наблюдается через 2 недели. В случае неэффективности применяют атенолол вместе с диуретиками.
Суправентрикулярные (наджелудочковые) и вентрикулярные (желудочковые) аритмии: Атенолол-Астрафарм назначают 1–2 раза в сутки по 50–100 мг.
Максимальная суточная доза — 200 мг.
У больных со значительным нарушением функции почек дозы Атенолола-Астрафарм зависят от уровня клиренса креатинина (КК): при КК 10–30 мл/мин дозы снижают в 2 раза (по 50 мг в сутки или через день), а при КК меньше 10 мл/мин дозы снижают в 4 раза по сравнению с обычными.
Больным, находящимся на гемодиализе, следует применять 50 мг препарата после каждого диализа.
Это необходимо делать в условиях стационара, так как может произойти заметное снижение артериального давления.
Дети
Препарат не применяют детям.
Побочные реакции
Со стороны сердечно-сосудистой системы: брадикардия, артериальная гипотензия, нарушение атриовентрикулярной проводимости (вплоть до остановки сердца) и проявления симптомов сердечной недостаточности, ощущение холода и парестезии в конечностях. В отдельных случаях у больных со стенокардией нельзя исключить усиление приступов.
Со стороны нервной системы: головокружение, ощущение усталости, головная боль, нарушение сна, ночные кошмары, депрессивные расстройства, галлюцинации, психозы, бессонницы или сонливость, спутанность сознания.
Со стороны пищеварительного тракта: диспепсия, диарея, тошнота, запор, гепатотоксичность, сухость во рту, нарушение уровня трансамиаз, внутрипеченочный холестаз.
Со стороны эндокринной системы: возможно развитие гипогликемического состояния, особенно у больных сахарным диабетом на фоне гипогликемической терапии.
Со стороны иммунной системы: зуд, покраснение кожи, экзантема, фотосенсибилизация, реакции гиперчувствительности (ангионевротический отек), кожные высыпания (обострение псориаза), уртикарные высыпания, повышение уровня антинуклеарных антител.
Со стороны мочевыделительной системы: в отдельных случаях наблюдались случаи нарушения либидо и потенции, гинекомастия, импотенция, затрудненное мочеиспускание.
Со стороны дыхательной системы: у больных, склонных к возможным проявлениям бронхиальной обструкции; бронхоспазм.
Со стороны системы крови: пурпура, тромбоцитопения.
Прочие: конъюнктивит или уменьшение секреции слезных желез, повышенное потовыделение, нарушение зрения, мышечная слабость, ощущение сухости в глазах, алопеция, псориазоподобные кожные реакции.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ⁰С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере; по 2,6, 9 или по 10 блистеров в коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ООО «АСТРАФАРМ», Украина.