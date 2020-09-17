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Азитрокс® 500 (Azitrox® 500) (170020) - инструкция по применению ATC-классификация

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Азитрокс<sup>&reg;</sup> 500 (Azitrox<sup>&reg;</sup> 500)
Цена в городе Киев
По рецепту
3 шт, 500 мг Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Дозировка
500 мг
Количество штук в упаковке
3 шт.
ATC-група
J01F A10 Азитромицин
Регистрационное удостоверение
UA/4822/01/02 от 17.09.2020
Международное название
Azithromycinum (Азитромицин)

Азитрокс 500 инструкция по применению

Фармакологические свойства

Фармакодинамика. Азитромицин — представитель группы макролидных антибиотиков — азалидов, обладающих широким спектром антимикробного действия. Механизм действия азитромицина состоит в ингибировании синтеза бактериального белка за счет связывания с 50S-субъединицей рибосом и предотвращении транслокации пептидов при отсутствии влияния на синтез полинуклеотидов.
Механизм резистентности
Резистентность к азитромицину может быть врожденной или приобретенной. Полная перекрестная резистентность существует среди Streptococcus pneumoniae, бета-гемолитическим стрептококком группы А, Enterococcus faecalis и Staphylococcus aureus, включая метициллинрезистентный золотистый стафилококк (MRSA) к эритромицину, азитромицину, другим макролидам и линкозамидам.
Спектр антимикробного действия азитромицина

Чувствительные
Аэробные грамположительные бактерии
Staphylococcus aureus метициллинчувствительный
Streptococcus pneumoniae пенициллинчувствительный
Streptococcus pyogenes (гр. А)
Аэробные грамотрицательные бактерии
Haemophilus influenzae
Haemophilus parainfluenzae
Legionella pneumophila
Moraxella catarrhalis
Pasteurella multocida
Анаэробные бактерии
Clostridium perfringens
Fusobacterium spp. (виды)
Prevotella spp.
Porphyromonas spp.
Другие бактерии
Chlamydia trachomatis
Виды, приобретающие резистентность в единичных случаях
Аэробные грамположительные бактерии
Streptococcus pneumoniae с промежуточной чувствительностью к пенициллину
Пенициллинрезистентный
Вродженная резистентность
Аэробные грамположительные бактерии
Enterococcus faecalis
Стафилококки MRSA, MRSE (метициллинрезистентный золотистый стафилококк)
Анаэробные бактерии
Группа бактероидов Bacteroides fragilis


Фармакокинетика. Биодоступность после перорального приема составляет около 37%. Cmax в сыворотке крови достигается через 2–3 ч после приема препарата.
При пероральном применении азитромицин распределяется по всему организму. В фармакокинетических исследованиях показано, что концентрации азитромицина в тканях значительно выше (в 50 раз), чем в плазме крови, что свидетельствует о сильном связывании препарата с тканями.
Связывание с белками сыворотки крови варьирует в зависимости от плазменных концентраций и составляет от 12% при концентрации в сыворотке крови 0,5 мкг/мл до 52% при 0,05 мкг/мл. Кажущийся объем распределения в равновесном состоянии (VVss) составлял 31,1 л/кг массы тела.
Конечный Т½ из плазмы крови полностью отражает Т½ из тканей на протяжении 2–4 дней.
Приблизительно 12% дозы при в/в введении азитромицина выделяется в неизмененном виде с мочой на протяжении следующих 3 дней. Особенно высокие концентрации неизмененного азитромицина выявлены в желчи человека. Также в желчи выявлено 10 метаболитов, образовавшихся с помощью N- и O-деметилирования, гидроксилирования колец дезозамина и агликона и расщепления кладинозы конъюгата. Сравнение результатов жидкостной хроматографии и микробиологических анализов показало, что метаболиты азитромицина не являются микробиологически активными.

Показания Азитрокс 500

инфекционные заболевания верхних дыхательных путей: бактериальный фарингит, тонзиллит, синусит, средний отит.
Инфекционные заболевания нижних дыхательных путей: бактериальный бронхит и обострение хронического бронхита, негоспитальная пневмония.
Инфекционные заболевания кожи и мягких тканей: хроническая мигрирующая эритема (I стадия болезни Лайма), рожа, импетиго и вторичная пиодермия.
Инфекции, передающиеся половым путем: неосложненный и осложненный уретрит/цервицит, вызванный Chlamydia trachomatis.

Применение Азитрокс 500

Взрослые и дети с массой тела до 45 кг
Азитромицин принимают 1 раз в сутки, по меньшей мере за 1 ч до или через 2 ч после приема пищи.
При инфекционных заболеваниях дыхательных путей и инфекционных заболеваниях кожи и мягких тканей (за исключением хронической мигрирующей эритемы) доза составляет 500 мг 1 раз в сутки на протяжении 3 сут.
Хроническая мигрирующая эритема: в 1-й день — 1 г (2 таблетки по 500 мг на 1 прием), со 2-го по 5-й день — 500 мг/сут (1 таблетка по 500 мг).
Неосложненный и осложненный уретрит/цервицит: однократно 1 г (2 таблетки по 500 мг). Курсовая доза — 1 г.
Порядок действий в случае пропуска приема дозы
Пропущенную дозу необходимо принять как можно скорее, а следующие дозы принимать с промежутком в 24 ч.
Почечная недостаточность
Пациентам с незначительной дисфункцией почек (клиренс креатинина >40 мл/мин) нет необходимости изменять дозирование. Нет исследований по применению препарата у пациентов с клиренсом креатинина <40 мл/мин. Соответственно, следует с осторожностью применять азитромицин у этих пациентов.
Печеночная недостаточность
Поскольку азитромицин метаболизируется в печени и выводится с желчью, препарат не следует применять у пациентов с серьезными заболеваниями печени.
Корригировать дозу для пациентов пожилого возраста не требуется.

Противопоказания

повышенная чувствительность к действующему веществу, любому другому компоненту препарата или другим макролидным и кетолидным антибиотикам. Из-за теоретической возможности эрготизма азитромицин не следует назначать одновременно с производными рожек. Дети с массой тела до 45 кг.

Побочные эффекты

азитромицин хорошо переносится с низкой частотой побочных реакций.
Оценка побочных реакций основывается на классификации с учетом частоты возникновения: очень часто: >10%; часто: >1–<10%; нечасто: >0,1–<1%; редко: >0,01–<0,1%; очень редко: <0,01%, в том числе единичные случаи.
Инфекции и инвазии: нечасто — кандидоз ротовой полости, вагинальные инфекции.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: нечасто — эозинофилия, лейкопения; редко — тромбоцитопения, гемолитическая анемия.
В клинических исследованиях были отдельные сообщения о периодах транзиторной легкой нейтропении. Однако причинно-следственная связь с лечением азитромицином не была подтверждена.
Психические нарушения: редко — агрессивность, гиперактивность, тревога и нервозность; частота не установлена — ажитация.
Со стороны нервной системы: нечасто — головокружение/вертиго, гипестезия, сонливость, синкопе, головная боль, судороги (выявлено, что они также вызываются другими макролидными антибиотиками), искажение или потеря вкуса и восприятия запахов; редко — парестезия, астения, бессонница; частота не установлена — миастения гравис.
Со стороны органа зрения: часто — нарушение зрения.
Со стороны органа слуха: редко — сообщалось, что макролидные антибиотики вызывают ухудшение слуха. У некоторых пациентов, принимавших азитромицин, сообщалось о нарушении слуха, наступлении глухоты и звоне в ушах. Большинство этих случаев связаны с экспериментальными исследованиями, в которых азитромицин применяли в высоких дозах на протяжении продолжительного времени. Согласно доступным отчетам о дальнейшем медицинском наблюдении большинство этих нарушений были обратимого характера.
Со стороны сердечной деятельности: редко сообщалось о выраженном сердцебиении, боли в груди, аритмии, проявляющейся желудочковой тахикардией (выявлено, что они также вызываются другими макролидными антибиотиками). Редко сообщалось об удлинении интервала Q–T и трепетании желудочков, артериальной гипотензии.
Со стороны ЖКТ: часто — тошнота, рвота, диарея, неприятные ощущения в животе (боль/спазмы); нечасто — метеоризм, нарушение пищеварения, гастрит, анорексия; редко — запор, изменение цвета языка. Сообщалось о псевдомембранозном колите, панкреатите.
Со стороны печени и желчного пузыря: редко сообщалось о гепатите и холестатической желтухе, включая изменения показателей функциональных проб печени, а также о редких случаях тяжелого гепатита и дисфункции печени, которые в редких случаях приводят к летальному исходу; частота не установлена — печеночная недостаточность, фульминантный гепатит, некротический гепатит.
Со стороны кожи: нечасто — аллергические реакции, включая зуд и высыпание; редко — экзантема, аллергические реакции, включая ангионевротический отек, крапивницу и фотосенсибилизацию; серьезные кожные реакции, а именно — полиморфную эритему, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз.
Со стороны скелетно-мышечной системы: нечасто — артралгия.
Со стороны мочевыделительной системы: редко — интерстициальный нефрит и ОПН.
Со стороны репродуктивной системы: нечасто — вагинит.
Системные нарушения: редко — анафилаксия, включая отек (приводит в редких случаях к летальному исходу), кандидоз, ангиоэдема.
Общие нарушения: нечасто — утомляемость.
Исследования: часто — лимфоцитопения, уменьшение количества бикарбонатов крови; нечасто — повышение АсАТ, АлАТ, билирубина крови, мочевины, креатинина крови, изменения концентрации калия в крови.

Особые указания

Аллергические реакции. В редких случаях сообщалось, что азитромицин вызывает серьезные аллергические (редко летальные) реакции, такие как ангионевротический отек и анафилаксия. Некоторые из этих реакций предопределяли развитие рецидивирующих симптомов и требовали более длительного наблюдения и лечения.
Нарушение функции печени. Поскольку печень является основным путем выведения азитромицина, с осторожностью следует назначать азитромицин пациентам с тяжелыми заболеваниями печени. Сообщалось о случаях фульминантного гепатита, который вызывает угрожающую жизни печеночную недостаточность при приеме азитромицина. Необходимо проводить контроль функции печени в случае развития признаков и симптомов дисфункции печени, например астении, которая быстро развивается и сопровождается желтухой, темным окрашиванием мочи, склонностью к кровотечениям и печеночной энцефалопатией.
Нарушение функции почек. У пациентов с тяжелой дисфункцией почек (скорость клубочковой фильтрации <10 мл/мин) наблюдалось увеличение системной экспозиции азитромицина на 33%.
Увеличение периода реполяризации миокарда и интервала Q–Т, что повышает риск развития сердечной аритмии и трепетания/фибрилляции желудочков, наблюдались при лечении другими макролидными антибиотиками. Подобный эффект азитромицина нельзя полностью исключить у пациентов с повышенным риском увеличения периода реполяризации миокарда, поэтому требуется с осторожностью назначать лечение пациентам:

  • с врожденной или приобретенной пролонгацией интервала Q–Т; которые получают лечение с применением других активных веществ, которые, как известно, увеличивают интервал Q–T, например антиаритмические препараты классов ІА и III, цизаприд и терфенадин; с нарушениями электролитного обмена, особенно в случае гипокалиемии и гипомагниемии;
  • с клинически релевантной брадикардией, сердечной аритмией или тяжелой сердечной недостаточностью.

Миастения гравис. Сообщалось об обострении симптомов миастении гравис или впервые возникшем миастеническом синдроме у пациентов, получающих терапию азитромицином.
Стрептококковые инфекции. Азитромицин эффективен в лечении воспалительных заболеваний ротоглотки, вызванных стрептококком, но нет никаких данных, демонстрирующих эффективность азитромицина в профилактике острого ревматического полиартрита.
Суперинфекции. Как и в случае с другими антибактериальными препаратами, существует возможность возникновения суперинфекции (например микоза).
Особые меры предосторожности необходимы при применении азитромицина у пациентов с печеночной недостаточностью.
Период беременности и кормления грудью. Период беременности. Азитромицин проникает через плаценту, однако не выявлено отрицательного влияния препарата на плод. Соответствующие и хорошо контролируемые исследования с участием беременных отсутствуют. Азитромицин может рекомендоваться только в том случае, если польза от лечения для матери превышает потенциальный риск для плода.
Период кормления грудью. Исследования, определяющие проникновение препарата в грудное молоко, отсутствуют, таким образом, азитромицин применяют в период кормления грудью только в случае отсутствия адекватного альтернативного лекарственного средства.
Дети. Препарат в данной лекарственной форме не применяют у детей с массой тела <45 кг.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Поскольку азитромицин может вызывать определенные нарушения со стороны нервной системы (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ), не рекомендуют применять препарат при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами.

Взаимодействия

необходимо с осторожностью назначать азитромицин одновременно с другим лекарственным средством, которое может увеличивать интервал Q–T.
Антациды: при изучении влияния одновременного применения антацидов на фармакокинетику азитромицина не наблюдалось изменений в биодоступности, хотя Cmax азитромицина в плазме крови снизилась на 30%. Азитромицин необходимо принимать по крайней мере за 1 ч до или через 2 ч после приема антацида.
Карбамазепин: в исследовании фармакокинетического взаимодействия у здоровых волонтеров азитромицин не оказал значительного влияния на плазматический уровень карбамазепина или на его активные метаболиты.
Циклоспорин: некоторые из макролидных антибиотиков влияют на метаболизм циклоспорина. Поскольку не проведено фармакокинетических и клинических исследований возможного взаимодействия при одновременном приеме азитромицина и циклоспорина, необходимо тщательно оценить клиническую ситуацию до назначения сочетанного приема такой комбинации. Если комбинированное лечение оправданно, необходимо проводить тщательный мониторинг уровней циклоспорина и соответственно регулировать дозирование.
Кумариновые антикоагулянты: сообщалось о повышенной тенденции к кровотечениям в связи с одновременным применением азитромицина и варфарина или кумариновых пероральных антикоагулянтов. Необходимо уделять внимание частоте мониторинга протромбинового времени.
Дигоксин: сообщалось, что у некоторых пациентов определенные макролидные антибиотики влияют на метаболизм дигоксина в кишечнике. Соответственно в случае одновременного применения азитромицина и дигоксина следует помнить о возможности повышения концентраций дигоксина и проводить мониторинг уровня дигоксина.
Метилпреднизолон: в исследовании фармакокинетического взаимодействия у здоровых волонтеров азитромицин не оказал значительного влияния на фармакокинетику метилпреднизолона.
Терфенадин: в фармакокинетических исследованиях не сообщалось о взаимодействии между азитромицином и терфенадином. Как и в случае с другими макролидными антибиотиками, азитромицин необходимо с осторожностью назначать в комбинации с терфенадином.
Теофиллин: азитромицин не влиял на фармакокинетику теофиллина при сочетанном применении азитромицина и теофиллина здоровыми волонтерами. Комбинированное применение теофиллина и других макролидных антибиотиков иногда приводило к повышению уровней теофиллина в сыворотке крови.
Зидовудин: однократные дозы азитромицина 1000 мг и 1200 мг или многократные 600 мг не влияли на плазменную фармакокинетику и выделение с мочой зидовудина или его глюкуронидных метаболитов. Однако прием азитромицина повышал концентрации фосфорилированного зидовудина, клинически активного метаболита в мононуклеарах в периферической крови. Клиническая значимость этих данных не определена, но может быть полезной для пациентов.
Нелфинавир: применение нелфинавира приводит к повышению равновесных концентраций азитромицина в сыворотке крови. Хотя коррекция дозы азитромицина при его одновременном применении с нелфинавиром не рекомендуется, оправдан тщательный мониторинг известных побочных эффектов азитромицина.
Диданозин: при сочетанном применении суточных доз азитромицина 1200 мг с диданозином у 6 лиц не выявлено влияния на фармакокинетику диданозина по сравнению с плацебо.
Рифабутин: одновременное применение азитромицина и рифабутина не влияло на плазменные концентрации этих препаратов. Нейтропения наблюдалась у лиц, применявших одновременно азитромицин и рифабутин. Хотя нейтропения была связана с применением рифабутина, причинная связь с одновременным приемом с азитромицином не установлена.
Известно, что макролидные антибиотики вступают в реакцию с астемизолом, триазоламом, мидазоламом и альфентанилом. Поскольку данных о взаимодействиях между азитромицином и вышеуказанными средствами нет, рекомендуется осуществлять тщательный мониторинг пациентов, когда эти препараты применяются одновременно.
О влиянии азитромицина на уровни циметидина в крови до настоящего времени не сообщалось.
В отличие от большинства макролидных антибиотиков, азитромицин не оказывает влияния на цитохром P450, и до настоящего времени не поступало данных о взаимодействиях между азитромицином и вышеуказанными препаратами.

Передозировка

типичные симптомы передозировки: обратимое нарушение слуха, выраженные тошнота, рвота, диарея. В случае передозировки необходимо принять активированный уголь и проводить симптоматическую терапию, направленную на поддержание жизненно важных функций организма.

Условия хранения

не требует специальных условий хранения.