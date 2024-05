фармакодинамика. Глимепирид — это гипогликемическое вещество, активное при пероральном приеме, которое относится к группе сульфонилмочевины. Его можно применять при сахарном диабете ІІ типа.

Глимепирид действует преимущественно путем стимуляции высвобождения инсулина из бета-клеток поджелудочной железы.

Как и у других препаратов сульфонилмочевины, данный эффект основывается на повышении чувствительности клеток поджелудочной железы к физиологической стимуляции глюкозой. Кроме этого, глимепирид оказывает выраженное внепанкреатическое действие, которое также характерно и для других препаратов сульфонилмочевины.

Высвобождение инсулина. Препараты сульфонилмочевины регулируют секрецию инсулина путем закрытия АТФ-зависимого калиевого канала, расположенного в мембране бета-клетки поджелудочной железы. Закрытие калиевого канала вызывает деполяризацию бета-клеток и путем открытия кальциевых каналов приводит к увеличению притока кальция в клетку, что, в свою очередь, приводит к высвобождению инсулина путем экзоцитоза.

Глимепирид с высокой скоростью замещения связывается с белком мембраны бета-клеток, связанным с АТФ-зависимым калиевым каналом, однако расположение его места связывания отличается от обычного места связывания препаратов сульфонилмочевины.

Внепанкреатическая активность. К внепанкреатическим эффектам относятся, например, улучшение чувствительности периферических тканей к инсулину и уменьшение утилизации инсулина печенью.

Утилизация глюкозы крови периферическими тканями (мышечной и жировой) происходит с помощью специальных транспортных белков, расположенных в клеточной мембране. Транспортирование глюкозы в эти ткани ограничено скоростью этапа утилизации глюкозы. Глимепирид очень быстро увеличивает количество активных молекул, транспортирующих глюкозу, на плазматических мембранах клеток мышечной и жировой ткани, что приводит к стимуляции захвата глюкозы.

Глимепирид повышает активность гликозилфосфатидилинозитолспецифической фосфолипазы С, с которой в изолированных мышечных и жировых клетках могут коррелировать вызванные препаратом липогенез и гликогенез.

Глимепирид угнетает продуцирование глюкозы в печени путем повышения внутриклеточных концентраций фруктозо-2,6-бифосфата, который, в свою очередь, угнетает глюконеогенез.

Общие характеристики. Для здоровых лиц минимальная эффективная пероральная доза составляет приблизительно 0,6 мг. Влияние глимепирида дозозависимое и воспроизводимое. Физиологическая реакция на острые физические нагрузки, то есть снижение секреции инсулина, в условиях действия глимепирида сохраняется.

Не было выявлено достоверной разницы в действии глимепирида при приеме препарата за 30 мин до употребления пищи или непосредственно перед приемом пищи. У пациентов с сахарным диабетом надлежащий метаболический контроль в течение 24 ч обеспечивался при применении препарата 1 раз в сутки.

Хотя гидроксилированный метаболит вызывает незначительное, но достоверное снижение уровня глюкозы крови у здоровых лиц, это только незначительная составляющая общего действия препарата.

Применение в комбинации с метформином. Было продемонстрировано улучшение метаболического контроля при сочетанной терапии с глимепиридом по сравнению с монотерапией метформином у пациентов, сахарный диабет у которых надлежащим образом не контролируется при применении максимальных доз метформина.

Применение в комбинации с инсулином. Данные о применении препарата в комбинации с инсулином ограничены. У пациентов, сахарный диабет у которых надлежащим образом не контролируется при применении максимальных доз глимепирида, может быть начато сопутствующее лечение инсулином. Благодаря этой комбинации удалось достичь такого же улучшения метаболического контроля, как и при монотерапии инсулином; однако при комбинированной терапии требуется меньшая средняя доза инсулина.

Особые категории пациентов . Дети, в том числе подростки. В 24-недельном клиническом исследовании с активным контролем (глимепирид в дозе до 8 мг/сут или метформин в дозе до 2000 мг/сут) как глимепирид, так и метформин привели к достоверному снижению HbA1c по сравнению с исходным показателем (глимепирид — 0,95 (среднее отклонение (СО) = 0,41); метформин — 1,39 (СО = 0,40)). Однако для глимепирида не была продемонстрирована более высокая эффективность по сравнению с метформином с точки зрения среднего изменения HbA1c по сравнению с начальным показателем. Разница между двумя видами лечения составляла 0,44% в пользу метформина. Верхняя граница (1,05) 95% доверительного интервала для этой разницы была не ниже 0,3% границы не меньшей эффективности.

По результатам лечения глимепиридом никаких новых данных относительно безопасности у детей, по сравнению со взрослыми пациентами с сахарным диабетом ІІ типа, не было выявлено. Данных о долгосрочной эффективности и безопасности применения препарата у детей нет.

Фармакокинетика

Всасывание. После перорального приема глимепирид обладает 100% биодоступностью. Прием пищи не оказывает значительного влияния на всасывание, а только несколько замедляет скорость всасывания. C max в плазме крови достигается через ≈2,5 ч после перорального приема препарата (средний показатель составляет 0,3 мкг/мл при приеме многократной суточной дозы 4 мг). Существует линейное соотношение между дозой и C max , а также дозой и AUC.

Распределение. Глимепирид имеет очень низкий объем распределения (≈8,8 л), что приблизительно равняется объему распределения альбумина, высокую степень связывания с белками плазмы (>99%) и низкий клиренс (около 48 мл/мин).

У животных глимепирид проникает в грудное молоко. Глимепирид проникает через плаценту. Проникновение через ГЭБ низкое.

Биотрансформация и выведение. Средний основной T ½ при концентрациях препарата в плазме крови, отвечающих многократному режиму дозирования, составляет ≈5–8 ч. После приема высоких доз наблюдалось незначительное увеличение T ½ .

После приема однократной дозы глимепирида, меченного радиоактивным изотопом, 58% радиоактивного вещества выявляли в моче и 35% — в кале. Неизмененное вещество в моче не определялось. В моче и кале выявляются два метаболита, которые с наибольшей вероятностью образуются в результате метаболизма в печени (главный фермент CYP 2C9), один из которых является гидроксипроизводным, а другой — карбоксипроизводным. После перорального приема глимепирида терминальные T ½ этих метаболитов составляли 3–6 ч и 5–6 ч соответственно.

Сравнение фармакокинетики после однократного приема и многократного применения препарата 1 раз в сутки не выявило достоверных отличий. Межиндивидуальная вариабельность была очень низкой. Кумуляции, имеющей важное значение, не наблюдалось.

Особые категории пациентов . Фармакокинетические параметры у мужчин и женщин так же, как у молодых и лиц пожилого возраста (>65 лет), были подобными. У пациентов со сниженным клиренсом креатинина наблюдалась тенденция к увеличению клиренса глимепирида и снижению его средней концентрации в плазме крови, что, вероятнее всего, обусловлено более быстрым выведением вследствие меньшей степени связывания с белками. Выведение почками обоих метаболитов нарушалось. В общем у этих пациентов не ожидается дополнительного риска кумуляции препарата.

Фармакокинетические показатели у пациентов, перенесших хирургическое вмешательство на желчевыводящих путях, были аналогичны таковым у здоровых добровольцев.

Дети, в том числе подростки. Исследования фармакокинетики, безопасности и переносимости после однократного приема 1 мг глимепирида в сытом состоянии у детей с сахарным диабетом ІІ типа продемонстрировали, что средние показатели AUC (0- last ) , C max и T ½ были подобны ранее наблюдавшимся у взрослых.

Доклинические данные по безопасности. Эффекты, наблюдавшиеся во время доклинических исследований, возникали при уровнях экспозиции, намного превышавших максимальные уровни экспозиции у человека, что указывает на их незначительную ценность для клинической практики, или же были вызваны фармакодинамическим действием препарата (гипогликемией). Эти результаты были получены в рамках традиционных фармакологических исследований по безопасности, исследований токсичности при введении повторных доз, тестов по оценке генотоксичности, онкогенного потенциала и репродуктивной токсичности. Побочные эффекты, выявленные в ходе последних (охватывающих изучение эмбриотоксичности, тератогенности и токсического влияния на развитие организма), считались следствием гипогликемических эффектов, вызванных препаратом у самок и детенышей.