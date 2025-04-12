перед применением препарата следует провести кожную пробу на переносимость. Обычно доза для взрослых составляет 1 г в/в или в/м каждые 12 ч. Обычная продолжительность лечения составляет 7–10 дней. При тяжелых и угрожающих жизни инфекциях назначают по 2 г через 8–12 ч (период лечения может увеличиваться).

Дозировку и путь введения варьируют в зависимости от чувствительности микроорганизмов-возбудителей, степени тяжести инфекции, а также функционального состояния почек.

Рекомендации относительно дозирования Цефепима для взрослых приведены в табл. 2:

Таблица 2



Инфекции мочевыводящих путей легкой и средней тяжести 500 мг –1 г в/в или в/м Каждые 12 ч Другие инфекции легкой и средней тяжести 1 г в/в или в/м Каждые 12 ч Тяжелые инфекции 2 г в/в Каждые 12 ч Очень тяжелые и угрожающие жизни инфекции 2 г в/в Каждые 8 ч



Для профилактики инфекций при хирургических вмешательствах за 60 мин до начала операции взрослым вводят 2 г препарата в/в на протяжении 30 мин, после окончания — 500 мг метронидазола в/в. Не следует вводить эти препараты одновременно, систему для инфузии перед введением метронидазола следует промыть. Во время продолжительных (>12 ч) хирургических операций через 12 ч после первой дозы рекомендуется повторное введение такой же дозы препарата Цефепим с последующим введением метронидазола.

Дети в возрасте 1–2 мес. Только по жизненным показаниям 30 мг/кг массы тела через 12 или 8 ч в зависимости от тяжести инфекции.

Дети в возрасте старше 2 мес. Максимальная доза для детей не должна превышать рекомендуемую дозу для взрослых. Обычная рекомендуемая доза для детей с массой тела до 40 кг при осложненных или неосложненных инфекциях мочевых путей (включая пиелонефрит), неосложненных инфекциях кожи, пневмонии, а также в случае эмпирического лечения фебрильной нейтропении составляет 50 мг/кг массы тела через 12 ч (больным с фебрильной нейтропенией и бактериальным менингитом — через 8 ч). Обычная продолжительность лечения составляет 7–10 дней, при тяжелых инфекциях может быть необходимым более продолжительное лечение. Детям с массой тела >40 кг назначают дозы для взрослых.

Нарушение функции почек. Для больных с нарушением функции почек (клиренс креатинина <30 мл/мин) доза препарата должна быть откорригирована. Начальная доза должна быть такой же, как и для больных с нормальной функцией почек. Рекомендованные поддерживающие дозы Цефепима приведены в табл. 3:

Таблица 3



Клиренс креатинина, мл/мин Рекомендуемые дозы >50 Поддерживающие дозы, рекомендуемые в зависимости от тяжести инфекции (коррекция дозы не требуется) 2 г каждые 8 ч 2 г каждые 12 ч 1 г каждые 12 ч 1 г каждые 12 ч 30–50 Коррекция дозы в зависимости от клиренса креатинина 2 г каждые 12 ч 2 г каждые 24 ч 1 г каждые 24 ч 500 мг каждые 24 ч 11–29 2 г каждые 24 ч 1 г каждые 24 ч 500 мг каждые 24 ч 500 мг каждые 24 ч ≤10 1 г каждые 24 ч 500 мг каждые 24 ч 250 мг каждые 24 ч 250 мг каждые 24 ч



Если известна только концентрация креатинина в сыворотке крови, тогда клиренс креатинина можно определять по приведенной ниже формуле:

Мужчины:



Женщины: Клиренс креатинина (мл/мин)= вышеприведенное значение·0,85.

При гемодиализе в течение 3 ч из организма выводится около 68% дозы препарата. После завершения каждого сеанса диализа необходимо вводить повторную дозу, которая равняется исходной. При беспрерывном амбулаторном перитонеальном диализе препарат можно применять в начальных нормальных рекомендуемых дозах 500 мг, 1 или 2 г (в зависимости от тяжести инфекции) с интервалом 48 ч.

Детям при нарушении функции почек рекомендуется снижение дозы или увеличение интервала между введениями (см. табл. 3).

Цефепим можно вводить в/в или в/м (глубоко) в седалищную мышцу.

В/в введение оптимально для больных с тяжелыми или угрожающими жизни инфекциями. При в/в способе введения препарат растворяют в 5 или 10 мл стерильной воды для инъекций, в 5% р-ре глюкозы для инъекций или 0,9% р-ре натрия хлорида (табл. 4). Вводят в/в медленно, на протяжении 3–5 мин или через систему для в/в введения.

В/м введение. Препарат растворяют в стерильной воде для инъекций, 0,9% р-ре натрия хлорида для инъекций, 5% р-ре глюкозы для инъекций в объемах (см. табл. 4):

Таблица 4



Путь введения Объем р-ра для разведения, мл Приблизительный объем полученного р-ра, мл Приблизительная концентрация цефепима, мг/мл В/в 10 11,4 90 В/м 3 4,4 230



Как и другие парентеральные лекарственные препараты, приготовленные р-ры Цефепима перед введением следует проверять на отсутствие механических включений.

Для идентификации возбудителей и определения чувствительности к Цефепиму необходимо провести соответствующие микробиологические исследования. Однако Цефепим можно применять в виде монотерапии до идентификации возбудителя, поскольку он имеет широкий спектр антибактериального действия относительно грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. У больных с повышенным риском развития смешанной аэробно/анаэробной (включая Bacteroides fragilis) инфекции до идентификации возбудителя можно начать терапию Цефепимом в комбинации с препаратом, активным относительно анаэробных возбудителей.