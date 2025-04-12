в результате монотерапии Изониазидом образуются устойчивые штаммы микобактерий, поэтому его применяют в комбинации с другими противотуберкулезными средствами. Необходимо правильно подбирать дозу согласно способности инактивировать изониазид. Перед назначением Изониазида целесообразно определять скорость его инактивации по содержанию активных веществ в крови и моче. Пациентам, у которых происходит быстрая инактивация, Изониазид назначают в высоких дозах. Для уменьшения выраженности побочных эффектов одновременно с Изониазидом назначают пиридоксина гидрохлорид (внутрь или в/м) или глутаминовую кислоту, тиамина хлорид или тиамина бромид (в/м), натриевую соль АТФ.

У всех пациентов необходимо контролировать функцию печени в процессе лечения. Следует соблюдать меры предосторожности у пациентов с нарушениями функции печени. Любое ухудшение функции печени у этих больных является показанием для прекращения лечения. Если уровень АсАТ в плазме крови повышается более, чем в 3 раза или повышается уровень билирубина, прием препарата необходимо прекратить.

Следует соблюдать осторожность, назначая Изониазид пациентам с сахарным диабетом, хроническим алкоголизмом, при тяжелых нарушениях функции печени или почек, у пациентов, принимающих другие потенциально гепатотоксические препараты.

Риск изониазид-индуцированной гепатотоксичности повышается у пациентов в возрасте старше 35 лет, особенно женского пола, у лиц с медленной инактивацией препарата, у пациентов с ВИЧ, недостаточным питанием, нейропатией.

При возникновении первых симптомов гепатита (ощущение недомогания, утомляемость, тошнота, отсутствие аппетита) лечение следует немедленно прекратить.

Изониазид не следует назначать лицам с серьезными побочными реакциями на лекарственные средства, включая лекарственно-индуцированные заболевания печени.

Не рекомендуют прием препарата в дозе >10 мг/кг в период беременности, при легочно-сердечной недостаточности III степени, АГ II–III стадии, ИБС, заболеваниях нервной системы, БА, псориазе, экземе в фазе обострение, гипотиреозе.

Не следует назначать изониазид при эпилепсии, повышенной судорожной готовности. Изониазид с осторожностью назначают пациентам с психозами в анамнезе. У больных сахарным диабетом возможен положительный результат глюкозурического теста. Пациентам с повышенным риском развития нейропатии или пиридоксиновой недостаточностью (сахарный диабет, хронический алкоголизм, гипотрофия, терминальная стадия почечной недостаточности, период беременности, пациенты с ВИЧ) необходимо назначать пиридоксин.

Изониазид не следует принимать во время приема пищи. В исследованиях выявлено, что биодоступность изониазида значительно снижается при одновременном приеме с пищей. Во время лечения следует избегать употребления алкогольных напитков.

Период беременности и кормления грудью. Применение изониазида в период беременности возможно с учетом соотношения польза/риск в дозе до 10 мг/кг массы тела в сутки. При этом необходимо учитывать, что изониазид проникает через плаценту и может вызывать развитие миеломенингоцеле и гипоспадии, геморрагии (вследствие гиповитаминоза К), задержку психомоторного развития плода.

Изониазид проникает в грудное молоко с достижением концентраций, которые сравнимы с концентрациями в плазме крови, что может вызывать развитие гепатита и периферических невритов у ребенка, поэтому необходимо решить вопрос о прекращении кормления грудью или прекращении применения препарата.

Дети. Применяют у детей в возрасте старше 2 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Нет данных о том, что изониазид может влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Водителям и операторам сложных механизмов необходимо учитывать вероятность развития побочных эффектов со стороны нервной системы, которые могут повлиять на способность к концентрации внимания и скорость реакции.