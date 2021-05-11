лечение при опоясывающем герпесе: взрослые — по 1000 мг (2 таблетки) Валавира 3 раза в сутки на протяжении 7 дней.

Лечение при инфекциях, вызванных вирусом простого герпеса

Больные с нормальным иммунитетом (взрослые): 500 мг (1 таблетка) препарата 2 раза в сутки.

Для рецидивных случаев лечение должно длиться 3 или 5 дней. При первичном течении заболевания, которое может быть более тяжелым, лечение необходимо продлить от 5 до 10 дней. Терапию следует начинать как можно раньше. Для рецидивирующих форм инфекций, вызванных вирусом простого герпеса, идеальным было бы применение препарата в продромальный период или сразу же после появления первых симптомов. Валавир может предупредить развитие поражений при рецидивах инфекции, вызванных вирусом простого герпеса, при условии начала лечения сразу же после появления первых симптомов заболевания.

Альтернативной для лечения лабиального герпеса (губной лихорадки) эффективной дозой Валавира является 2000 мг (4 таблетки) 2 раза в сутки в течение 1 дня. Вторую дозу следует применить приблизительно через 12 ч (не ранее чем через 6 ч) после первой дозы. При таком режиме дозирования длительность лечения должна быть не более 1 дня, поскольку доказано, что более длительное применение не повышает клинической эффективности терапии. Лечение следует начинать при появлении первых ранних симптомов лабиального герпеса (ощущение пощипывания, зуд или жжение в области губ).

Превентивное лечение (супрессия) рецидивов инфекции, вызванных вирусом простого герпеса:

больным с нормальным иммунитетом (взрослые) — 500 мг (1 таблетка) препарата 1 раз в сутки;

больным с иммунодефицитом (взрослые) — дозу 500 мг (1 таблетка) 2 раза в сутки.

Уменьшение передачи вируса генитального герпеса. Взрослым гетеросексуалам с нормальным иммунитетом, которые имеют ≤9 обострений в год, Валавир назначать инфицированному партнеру в дозе 500 мг 1 раз в сутки.

Данных об уменьшении передачи вируса генитального герпеса в других популяциях больных нет.

Профилактика цитомегаловирусной инфекции и болезни. Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет: Валавир назначать в дозе 2000 мг (4 таблетки) 4 раза в сутки как можно раньше после трансплантации. При почечной недостаточности дозу снижают (см. Дозирование при нарушенной функции почек). Длительность лечения составляет обычно 90 дней, но может быть увеличена для пациентов с высокой степенью риска.

Дозирование при нарушенной функции почек. Необходимо осторожно назначать валацикловир больным с нарушениями функций почек. Обязательно следует поддерживать адекватный уровень гидратации организма.



Терпевтическое показание Клиренс креатинина, мл/мин Доза Валавира Herpes zoster (лечение)

Взрослые больные с нормальным иммунитетом и больные с иммунодефицитом ≥50

30–49

10–29

<10 1 г 3 раза в сутки

1 г 2 раза в сутки

1 г 1 раз в сутки

500 мг 1 раз в сутки Herpes simplex (лечение)

Взрослые больные с нормальным иммунитетом ≥30

<30 500 мг 2 раза в сутки

500 мг 1 раз в сутки Herpes labialis (лечение)

Взрослые больные с нормальным иммунитетом ≥50

30–49

10–29

<10 2 г 2 раза в сутки

1 г 2 раза в сутки

500 мг 2 раза в сутки

500 мг 1 раз Herpes simplex (профилактика) Взрослые больные с нормальным иммунитетом ≥30

<30 500 мг 1 раз в сутки

250 мг* 1 раз в сутки Взрослые больные с иммунодефицитом ≥30

<30 500 мг 2 раза в сутки

500 мг 1 раз в сутки Профилактика цитомегаловирусной инфекции ≥75

50–74

25–49

10–24

<10 или диализ 2 г 4 раза в сутки

1,5 г 4 раза в сутки

1,5 г 3 раза в сутки

1,5 г 2 раза в сутки

1,5 г 1 раз в сутки