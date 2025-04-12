Хондроитин-Фитофарм содержит натуральный компонент хондроитин сульфат, который получают из хрящевой ткани трахеи большого рогатого скота. Хондроитин сульфат — высокомолекулярный мукополисахарид, который тормозит процессы дегенерации хрящевой ткани. Подавляет ферменты, приводящие к распаду хрящевой ткани, стимулирует синтез гликозаминогликанов, способствует восстановлению суставной сумки и хрящевых поверхностей суставов, увеличивает продукцию внутрисуставной жидкости, стимулирует синтетические процессы в хондроцитах, улучшая их структуру. Способствует восстановлению матрикса хрящевой ткани.

Диметилсульфоксид, который входит в состав эмульгеля, способствует лучшему проникновению хондроитин сульфата вглубь тканей.

Препарат хорошо всасывается с поверхности кожи, С max хондроитин сульфата в плазме крови достигается через 3–4 ч после применения. Биодоступность составляет 25%. Выделяется в основном почками на протяжении 24 ч.

Хондроитин-Фитофарм уменьшает выраженность боли в пораженных суставах и способствует увеличению их подвижности, а также замедляет прогрессирование остеоартроза и остеохондроза.