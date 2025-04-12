Хондроитин-Фитофарм (Chondroitin-Phytopharm)
Хондроитин-Фитофарм инструкция по применению
Состав
Хондроитин сульфат - 5 %
Фармакологические свойства
Хондроитин-Фитофарм содержит натуральный компонент хондроитин сульфат, который получают из хрящевой ткани трахеи большого рогатого скота. Хондроитин сульфат — высокомолекулярный мукополисахарид, который тормозит процессы дегенерации хрящевой ткани. Подавляет ферменты, приводящие к распаду хрящевой ткани, стимулирует синтез гликозаминогликанов, способствует восстановлению суставной сумки и хрящевых поверхностей суставов, увеличивает продукцию внутрисуставной жидкости, стимулирует синтетические процессы в хондроцитах, улучшая их структуру. Способствует восстановлению матрикса хрящевой ткани.
Диметилсульфоксид, который входит в состав эмульгеля, способствует лучшему проникновению хондроитин сульфата вглубь тканей.
Препарат хорошо всасывается с поверхности кожи, Сmax хондроитин сульфата в плазме крови достигается через 3–4 ч после применения. Биодоступность составляет 25%. Выделяется в основном почками на протяжении 24 ч.
Хондроитин-Фитофарм уменьшает выраженность боли в пораженных суставах и способствует увеличению их подвижности, а также замедляет прогрессирование остеоартроза и остеохондроза.
Показания Хондроитин-Фитофарм
дегенеративно-дистрофические заболевания суставов и позвоночника (преимущественно локализованные формы): остеоартроз, остеохондроз.
Применение Хондроитин-Фитофарм
эмульгель наносят 2–3 раза в сутки тонким слоем на кожу в области поражения, легко вытирая до полного всасывания. Продолжительность курса лечения определяется индивидуально, в зависимости от эффективности и переносимости терапии и, как правило, составляет 2–3 нед.
Противопоказания
тромбофлебит, индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата, склонность к кровотечениям, острые воспалительные процессы в области нанесения препарата.
Побочные эффекты
препарат обычно хорошо переносится, однако могут возникнуть кожные реакции в виде зуда, гиперемии, жжения, высыпания в местах аппликации, которые требуют отмены препарата.
Особые указания
препарат следует наносить только на неповрежденные участки кожи, предотвращая попадание на открытые раны, в глаза и на слизистые оболочки.
Применение в период беременности и кормления грудью. Безопасность и эффективность применения не установлены, поэтому применять препарат можно лишь в случае, когда по мнению врача, польза от применения превышает риск.
Дети. Не применять у детей.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
при наружном применении препарата его взаимодействие с другими лекарственными средствами не установлено.
Передозировка
случаи передозировки препарата не описаны. При условии соблюдения рекомендаций относительно применения передозировка препарата маловероятна.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.