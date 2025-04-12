Хондроитин сульфат

Хондроитин-Фитофарм (Chondroitin-Phytopharm)

2 препарата
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Хондроитин-Фитофарм
Хондроитин-Фитофарм
Эмульгель для наружного применения 5 % туба 40 г №1
Фитофарм
Нет в наличии
Хондроитин-Фитофарм
Хондроитин-Фитофарм
Эмульгель для наружного применения 5 % туба 25 г №1
Фитофарм
Нет в наличии
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины

Хондроитин-Фитофарм инструкция по применению

Состав

Хондроитин сульфат - 5 %

Фармакологические свойства

Хондроитин-Фитофарм содержит натуральный компонент хондроитин сульфат, который получают из хрящевой ткани трахеи большого рогатого скота. Хондроитин сульфат — высокомолекулярный мукополисахарид, который тормозит процессы дегенерации хрящевой ткани. Подавляет ферменты, приводящие к распаду хрящевой ткани, стимулирует синтез гликозаминогликанов, способствует восстановлению суставной сумки и хрящевых поверхностей суставов, увеличивает продукцию внутрисуставной жидкости, стимулирует синтетические процессы в хондроцитах, улучшая их структуру. Способствует восстановлению матрикса хрящевой ткани.
Диметилсульфоксид, который входит в состав эмульгеля, способствует лучшему проникновению хондроитин сульфата вглубь тканей.
Препарат хорошо всасывается с поверхности кожи, Сmax хондроитин сульфата в плазме крови достигается через 3–4 ч после применения. Биодоступность составляет 25%. Выделяется в основном почками на протяжении 24 ч.
Хондроитин-Фитофарм уменьшает выраженность боли в пораженных суставах и способствует увеличению их подвижности, а также замедляет прогрессирование остеоартроза и остеохондроза.

Показания Хондроитин-Фитофарм

дегенеративно-дистрофические заболевания суставов и позвоночника (преимущественно локализованные формы): остеоартроз, остеохондроз.

Применение Хондроитин-Фитофарм

эмульгель наносят 2–3 раза в сутки тонким слоем на кожу в области поражения, легко вытирая до полного всасывания. Продолжительность курса лечения определяется индивидуально, в зависимости от эффективности и переносимости терапии и, как правило, составляет 2–3 нед.

Противопоказания

тромбофлебит, индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата, склонность к кровотечениям, острые воспалительные процессы в области нанесения препарата.

Побочные эффекты

препарат обычно хорошо переносится, однако могут возникнуть кожные реакции в виде зуда, гиперемии, жжения, высыпания в местах аппликации, которые требуют отмены препарата.

Особые указания

препарат следует наносить только на неповрежденные участки кожи, предотвращая попадание на открытые раны, в глаза и на слизистые оболочки.
Применение в период беременности и кормления грудью. Безопасность и эффективность применения не установлены, поэтому применять препарат можно лишь в случае, когда по мнению врача, польза от применения превышает риск.
Дети. Не применять у детей.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.

Взаимодействия

при наружном применении препарата его взаимодействие с другими лекарственными средствами не установлено.

Передозировка

случаи передозировки препарата не описаны. При условии соблюдения рекомендаций относительно применения передозировка препарата маловероятна.

Условия хранения

при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.

Характеристики
Производитель
Фитофарм
Форма выпуска
Эмульгель для наружного применения
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
5 %
Вес
40 г
ATC-группа
Регистрация
UA/17346/01/01 от 03.08.2023
Международное название