лечение диареи носит симптоматический характер. Но если можно определить этиологию заболевания, то следует проводить специфическое лечение.

У больных диареей, особенно у детей, могут развиться обезвоживание организма и нарушение электролитного баланса. В таких случаях необходимо применение заместительной терапии для восполнения жидкости и электролитов.

Больным СПИДом, принимающим лоперамида гидрохлорид при диарее, необходимо немедленно прекратить лечение при появлении первых признаков вздутия живота. Получены отдельные сообщения о случаях возникновения токсического мегаколона у больных СПИДом с инфекционными колитами как вирусного, так и бактериального происхождения, при лечении лоперамида гидрохлоридом.

Хотя фармакокинетические данные для пациентов с нарушением функций печени отсутствуют, у них лоперамид следует применять с осторожностью по причине замедления метаболизма первого прохождения. Пациенты с нарушением функции печени должны находиться под тщательным наблюдением с целью своевременного выявления признаков токсического поражения ЦНС.

С осторожностью следует применять препарат у пациентов в случаях обострения язвенного колита. Лекарственные препараты, удлиняющие время прохождения, могут привести к развитию токсического мегаколона у пациентов этой группы.

Учитывая то, что лоперамид хорошо метаболизируется, и лоперамид, и его метаболиты выводятся с калом, зачастую не следует корректировать дозу препарата для пациентов с нарушением функции почек.

Применение в период беременности или кормления грудью. Несмотря на отсутствие данных о том, что лоперамид оказывает тератогенное или эмбриотоксическое влияние, прежде чем назначить его в период беременности, особенно на протяжении I триместра, следует убедиться, что ожидаемый положительный эффект для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

Данных о проникновении лоперамида в материнское молоко недостаточно, но поскольку незначительное количество препарата было выявлено в молоке, прием препарата при кормлении ребенка грудью рекомендуется прекратить.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не изменяет скорость реакции. Однако в случае возникновения усталости, сонливости или головокружения не рекомендуется управлять автомобилем или работать со сложной техникой.

Дети. Препарат в форме капсул противопоказан детям в возрасте до 6 лет.