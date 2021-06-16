не следует превышать рекомендуемые дозы препарата.

При применении препарата следует воздерживаться от употребления алкогольных напитков.

Пациентам с тяжелыми нарушениями функции печени или тяжелым заболеванием печени в анамнезе при приеме препарата следует соблюдать осторожность.

Валериана может вызывать умеренный депрессивный эффект, поэтому не рекомендуется сочетанный прием препарата с синтетическими седативными средствами из-за потенцирования эффекта.

При выраженном атеросклерозе мозговых сосудов препарат можно применять только под контролем врача.

Препарат содержит краситель понсо 4R (Е124), который может вызывать аллергические реакции, в том числе БА. Риск аллергии выше у пациентов с повышенной чувствительностью к ацетилсалициловой кислоте.

Возможна специфическая чувствительность к запаху валерианы.

Применение в период беременности и кормления грудью. Не рекомендуется применять препарат в период беременности и кормления грудью из-за недостаточности данных о безопасности его применения в эти периоды.

Дети. Препарат не применяют у детей.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. При применении препарата следует воздерживаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами.