Валерика (Valerica) (169849) - инструкция по применению ATC-классификация
Валерика инструкция по применению
Показания Валерика
повышенная нервная возбудимость, бессонница; в составе комбинированной терапии — при легких функциональных нарушениях со стороны сердечно-сосудистой системы.
Применение Валерика
назначать внутрь взрослым по 1 капсуле 3 раза в сутки.
Продолжительность лечения определяет врач индивидуально.
Противопоказания
повышенная чувствительность к валериане или другим компонентам препарата; артериальная гипотензия; депрессия или другие состояния, сопровождающиеся угнетением деятельности ЦНС, сонливость; желчнокаменная болезнь.
Побочные эффекты
нервная система: головная боль, головокружение, вялость, сонливость, угнетение эмоциональных реакций, депрессия, общая слабость, снижение умственной и физической работоспособности, концентрации внимания; в отдельных случаях — психическое возбуждение, тревожность, бессонница.
Сердечно-сосудистая система: артериальная гипотензия, ощущение сдавливания за грудиной, ощущение сердцебиения, боль в сердце, нарушение сердечного ритма (в том числе брадикардия, тахикардия).
Пищеварительный тракт: тошнота, диарея, спазмы и боль в брюшной полости, при длительном применении возможны угнетение процесса пищеварения, запор.
Гепатобилиарная система: возможны проявления гепатотоксичности.
Иммунная система: аллергические реакции, включая кожные высыпания, зуд, крапивницу, гиперемию, отеки, одышку, БА.
Побочные реакции возникают крайне редко, являются обратимыми, развиваются обычно при применении препарата в течение длительного времени и значительном превышении рекомендуемых доз.
В случае появления любых нежелательных явлений пациенту следует обязательно обратиться к врачу.
Особые указания
не следует превышать рекомендуемые дозы препарата.
При применении препарата следует воздерживаться от употребления алкогольных напитков.
Пациентам с тяжелыми нарушениями функции печени или тяжелым заболеванием печени в анамнезе при приеме препарата следует соблюдать осторожность.
Валериана может вызывать умеренный депрессивный эффект, поэтому не рекомендуется сочетанный прием препарата с синтетическими седативными средствами из-за потенцирования эффекта.
При выраженном атеросклерозе мозговых сосудов препарат можно применять только под контролем врача.
Препарат содержит краситель понсо 4R (Е124), который может вызывать аллергические реакции, в том числе БА. Риск аллергии выше у пациентов с повышенной чувствительностью к ацетилсалициловой кислоте.
Возможна специфическая чувствительность к запаху валерианы.
Применение в период беременности и кормления грудью. Не рекомендуется применять препарат в период беременности и кормления грудью из-за недостаточности данных о безопасности его применения в эти периоды.
Дети. Препарат не применяют у детей.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. При применении препарата следует воздерживаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами.
Взаимодействия
Валерика усиливает действие снотворных препаратов, транквилизаторов, седативных, анксиолитических, анальгезирующих, спазмолитических препаратов, антигипертензивных средств центрального действия, нейролептиков, спирта этилового, ноотропных средств, средств для наркоза, курареподобных миорелаксантов.
Сочетанное применение с синтетическими седативными препаратами не рекомендуется.
Также следует избегать сопутствующего употребления алкоголя.
Передозировка
симптомы: возможны повышенная утомляемость, общая слабость, головная боль, головокружение, сонливость, спазмы и боль в животе, тошнота, ощущение сдавливания в груди, тахикардия, дрожание рук и расширение зрачков, снижение остроты слуха и зрения.
Лечение: прекратить применение препарата, промыть желудок, принять активированный уголь. При необходимости провести симптоматическую терапию.
Поступали сообщения о развитии синдрома отмены (делирий) после приема очень высоких доз корня валерианы в течение нескольких лет (около 30 г/сут).
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.