РИССЕТ® таблетки (RISSET tablets)
РИССЕТ таблетки инструкция по применению
Состав
Рисперидон - 2 мг
Показания РИССЕТ таблетки
купирование острых приступов и длительная поддерживающая терапия:
- острой и хронической шизофрении (включая первый эпизод психоза) и других психотических расстройств с продуктивной (галлюцинации, бред, расстройства мышления, враждебность, подозрительность) и негативной (заторможенность эмоций, эмоциональная и социальная отрешенность, скудность речи) симптоматикой;
- аффективных расстройств при шизофрении (тревога, страх, депрессия);
- нарушений поведения у пациентов с деменцией при проявлении симптомов агрессивности (вспышки гнева, физическое насилие), поведенческих нарушений (ажитация, бред) или психических симптомов;
- нарушения поведения в случаях, если агрессивное или деструктивное поведение (импульсивность, аутоагрессия) является ведущим в клинической картине заболевания;
- для лечения маниакальных эпизодов при биполярных расстройствах.
Применение РИССЕТ таблетки
шизофрения. Взрослые. Препарат Риссет назначают 1 или 2 раза в сутки. Начальная доза — 2 мг/сут. На 2-й день доза может быть повышена до 4 мг/сут. После этого дозу можно поддерживать без изменений или при необходимости индивидуально корректировать ее. Для большинства пациентов оптимальная доза составляет 4–6 мг/сут. Некоторые пациенты могут нуждаться в медленной титровальной фазе, в этом случае назначают низкие начальную и поддерживающую дозы.
Дозы, превышающие 10 мг/сут, не проявили большей эффективности по сравнению с низшими дозами, но они могут вызвать появление экстрапирамидных симптомов. Безопасность применения доз свыше 16 мг/сут не изучали, поэтому дозы выше этого уровня применять нельзя.
Пациенты пожилого возраста. Рекомендованная начальная доза 0,5 мг на прием 2 раза в сутки. Возможно индивидуальное повышение дозы с 0,5 мг 2 раза в сутки до 1–2 мг 2 раза в сутки.
Дети. Детям с шизофренией рисперидон не назначают в связи с отсутствием данных об эффективности применения.
Маниакальные эпизоды при биполярном расстройстве. Взрослые. Риссет назначают 1 раз в сутки, начиная с дозы 2 или 3 мг. При соответствующих показаниях дозу корректируют с интервалом не менее 24 ч с повышением дозы на 1 мг/сут. Для индивидуальной оптимизации эффективности и переносимости пациентами препарат Риссет можно назначать гибкими дозами в диапазоне 1–6 мг/сут. Дозы рисперидона свыше 6 мг в сутки среди пациентов с маниакальными эпизодами не исследовали.
Как любое симптоматическое лечение, постоянный прием препарата требует регулярной оценки и обоснования.
Пациенты пожилого возраста. Рекомендуется начальная доза 0,5 мг 2 раза в сутки. Дальнейшую индивидуальную коррекцию осуществляют путем повышения дозы на 0,5 мг 2 раза в сутки до 1–2 мг 2 раза в сутки. Поскольку клинический опыт лечения пациентов пожилого возраста ограничен, препарат следует применять с осторожностью.
Дети. Препарат не назначают детям с биполярной манией из-за отсутствия данных об эффективности применения.
Устойчивая агрессия среди пациентов с деменцией. Рекомендуемая начальная доза составляет 0,25 мг 2 раза в сутки. При необходимости эту дозу можно индивидуально корректировать, повышая ее за 1 раз на 0,25 мг 2 раза в сутки, но не чаще 1 раза в сутки. Для большинства пациентов оптимальная доза составляет 0,5 мг 2 раза в сутки, однако некоторые пациенты могут нуждаться в дозе до 1 мг 2 раза в сутки.
Расстройства поведения в случаях, если агрессивное или деструктивное поведение (импульсивность, аутоагрессия) является ведущим в клинической картине болезни
Дети и подростки в возрасте 5–18 лет. Пациентам с массой тела ≥50 кг рекомендуется начальная доза 0,5 мг 1 раз в сутки. При необходимости эту дозу можно индивидуально корректировать, повышая за 1 раз в 0,5 мг 1 раз в сутки, но не чаще чем 1 раз в сутки. Для большинства пациентов оптимальная доза составляет 1 мг 1 раз в сутки. При этом одним пациентам может быть достаточной доза 0,5 мг 1 раз в сутки, а у других требуется 1,5 мг 1 раз в сутки. Пациентам с массой тела <50 кг рекомендуется начальная доза 0,25 мг 1 раз в сутки. При необходимости эту дозу можно индивидуально корректировать, повышая за 1 раз на 0,25 мг 1 раз в сутки, но не чаще, чем 1 раз в сутки. Для большинства пациентов оптимальная доза составляет 0,5 мг 1 раз в сутки. При этом у одних пациентов может быть достаточной доза 0,25 мг 1 раз в сутки, а у других — 0,75 мг 1 раз в сутки.
Как любое симптоматическое лечение, постоянный прием препарата требует регулярной оценки и обоснования.
Препарат не рекомендуется применять у детей до 5 лет из-за отсутствия опыта лечения указанного расстройства в этой возрастной группе.
Пациенты с заболеваниями печени и почек. По сравнению с пациентами с нормальной функцией почек, у пациентов с почечной недостаточностью снижена способность выведения активной антипсихотической фракции препарата. У пациентов с ослабленной функцией печени повышаются плазменные концентрации свободной фракции рисперидона.
Независимо от показаний, для пациентов с почечной или печеночной недостаточностью необходимо наполовину снизить начальную и последующие корректирующие дозы, а также медленнее проводить титрование дозы. Рекомендуемая начальная доза составляет 0,5 мг 2 раза в сутки. При необходимости эту дозу можно индивидуально корректировать, повышая с 0,5 мг 2 раза в сутки до 1–2 мг 2 раза в сутки.
Применение препарата у этих групп пациентов требует осторожности.
Способ применения. Риссет предназначен для перорального применения. Пища не влияет на всасывание рисперидона.
При окончании лечения рекомендуется постепенно снижать дозы. После внезапного приема антипсихотических препаратов в высоких дозах описывались отдельные случаи острого симптома отмены, в том числе тошнота, рвота, повышенное потоотделение и бессонница. Также возможно восстановление психотических симптомов и сообщалось о случаях неконтролируемых движений (в частности акатизия, дистония и дискинезия).
Переход с других антипсихотических препаратов. При необходимости рекомендуется постепенное прекращение предыдущего лечения и одновременное начало терапии Риссетом. Вместе с тем при необходимости перевода пациентов с лечения депо-формами антипсихотических средств рекомендуется вместо очередной запланированной инъекции начать терапию Риссетом. Также необходимо периодически оценивать потребность в дальнейшем применении противопаркинсонических препаратов (если таковые уже принимаются пациентом).
При необходимости назначения рисперидона в дозе 0,25 мг применяют препарат в необходимой дозе или лекарственной форме.
Противопоказания
повышенная чувствительность к рисперидону или другим компонентам препарата.
Побочные эффекты
чаще сообщалось о следующих нежелательных явлениях (частота ≥10%): паркинсонизм, головная боль и бессонница.
По частоте возникновения побочные реакции распределены на следующие группы: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100 <1/10), нечасто (≥1/1000 <1/100), редко (≥1/10 000 <1/1000), очень редко (<1/10 000) и неизвестно (полученные данные клинических испытаний не позволяют осуществить оценку).
В каждой частотной группе нежелательные эффекты расположены в порядке уменьшения тяжести.
Лабораторные исследования: часто — увеличение уровня пролактина в крови, увеличение массы тела; нечасто — увеличение интервала Q–T, повышение уровня глюкозы в крови, уровней АлАТ, АсАТ, уменьшение количества лейкоцитов, повышение температуры тела, увеличение количества эозинофилов, снижение уровней гемоглобина и гематокрита, увеличение КФК в крови; редко — снижение температуры тела.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: часто — тахикардия; нечасто — блокада, блокада левой или правой ветви пучка Гиса, фибрилляция предсердий, синусовая брадикардия, пальпитация, артериальная гипотензия, ортостатическая гипотензия, приливы; неизвестно — тромбоэмболия венс.
Со стороны крови и лимфатической системы: нечасто — анемия, тромбоцитопения (включая уменьшение количества или снижения образования тромбоцитов); редко — гранулоцитопения; неизвестно — агранулоцитоз.
Со стороны нервной системы: очень часто — паркинсонизмb, головная боль, летаргия; часто — акатизияb, головокружение, тремор, дистонияb, сонливость, седативный эффект, заторможенность, дискинезияb. Нечасто — отсутствие реакции на раздражители, потеря сознания, обморок, угнетение сознания, инсульт, транзиторная ишемическая атака, дизартрия, нарушение внимания, гиперсомния, ортостатическое головокружение, расстройства равновесия, поздняя дискинезия, расстройства речи, анормальная координация, гипестезия; редко — злокачественный нейролептический синдром, диабетическая кома, цереброваскулярные расстройства, ишемия головного мозга, расстройства движений.
Со стороны органа зрения: часто — нечеткость зрения; нечасто — конъюнктивит, выделения из глаз, гиперемия глаз, отек век, сухость глаз, закатывание глаз, усиленное слезотечение, фотофобия, корка по краю века; редко — снижение остроты зрения, глаукома.
Со стороны органа слуха: нечасто — боль в ушах, шум или звон в ушах.
Со стороны дыхательной системы: часто — одышка, носовое кровотечение, кашель, гиперемия носа, боль в глотке и гортани, ринорея, заложенность носа. Нечасто — свистящее дыхание, аспирационная пневмония, застойная пневмония, расстройство дыхания, хрипы, гиперемия дыхательных путей, дисфония; редко — синдром ночного апноэ, гипервентиляция.
Со стороны ЖКТ: часто — рвота, диарея, запор, тошнота, абдоминальный дискомфорт или боль, диспепсия, сухость во рту, гиперсекреция слюны; редко — желтуха; очень редко — кишечная непроходимость, панкреатит, отек губ, хейлит; нечасто — дисфагия, гастрит, недержание кала, каловый конкремент.
Со стороны мочевыделительной системы: часто — энурез; нечасто — дизурия, недержание мочи, поллакиурия.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: часто — эритема, папулезные, генерализованные высыпания, макулопапулезная сыпь; нечасто — ангионевротический отек, язвы на коже, воспаление кожи, зуд, акне, изменение цвета кожи, алопеция, себорейный дерматит, сухость кожи, гиперкератоз; редко — перхоть.
Со стороны костно-мышечной системы: часто — артралгия, боль в спине, боль в конечностях; нечасто — слабость мышц, миалгия, боль в шее, отек суставов, нарушение осанки, скованность суставов, боль в мышцах и костях грудной клетки, рабдомиолиз; редко — острый некроз скелетных мышц.
Эндокринные нарушения: редко — нарушение секреции антидиуретического гормона, гиперпролактинемия.
Со стороны метаболизма: часто — повышение или снижение аппетита. Нечасто — анорексия, полидипсия; очень редко — диабетический кетоацидоз; неизвестно — водная интоксикация.
Инфекции и инвазии: часто — пневмония, грипп, бронхит, назофарингит, инфекции верхних дыхательных путей, инфекции мочевыводящих путей; нечасто — синусит, вирусные инфекции, инфекции уха, тонзиллит, целлюлит, средний отит, инфекции глаз, локализованные инфекции, акародерматит, инфекции дыхательных путей, цистит, онихомикоз, трахеобронхит, бронхопневмония; редко — хронический средний отит.
Общие нарушения: часто — гипертермия, повышенная утомляемость, периферические отеки, недомогание, астения, боль в грудной клетке; нечасто — отек лица, нарушение походки, нарушение чувствительности, неповоротливость, гриппозное состояние, жажда, дискомфорт в груди, озноб, вялость; редко — генерализованный отек, гипотермия, синдром медикаментозной отмены, периферические отеки.
Со стороны иммунной системы: нечасто — гиперчувствительность; редко — повышенная чувствительность к лекарственным средствам; неизвестно — анафилактические реакции.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: нечасто — аменорея, сексуальная дисфункция, эректильная дисфункция, ретроградная эякуляция, галакторея, гинекомастия, нерегулярные менструации, влагалищные выделения, увеличение молочных желез; неизвестно — приапизм.
Психические нарушения: очень часто — бессонница; часто — тревожность, ажитация, расстройства сна; нечасто — спутанность сознания, мания, снижение либидо, возбуждение, апатия, нервозность; редко — аноргазмия, притупленность эмоций.
aВ определенных случаях гиперпролактинемия может приводить к гинекомастии, нарушениям менструального цикла, аменорее, галакторее.
bВозможны следующие экстрапирамидные нарушения: паркинсонизм (увеличенная секреция слюны, снижение подвижности скелетных мышц, паркинсонизм, усиленное слюноотделение, ригидность по типу «зубчатого колеса», брадикинезия, гипокинезия, маска лица, напряженность мышц, акинезия, ригидность затылка, ригидность мышц, паркинсоническая походка и нарушение глабелярного рефлекса), акатизия (акатизия, возбужденность, гиперкинезия и синдром беспокойных ног), тремор, дискинезия (дискинезия, судороги мышц, хореоатетоз, атетоз и миоклонус), дистония. Дистония может проявляться собственно дистонией, мышечными спазмами, гипертонией, спастической кривошеей, самовольными сокращениями мышц, сокращением мышц, тоническим блефароспазмом, движениями глазного яблока, параличом языка, спазмом лица, гортани, миотонией, опистотонусом, ротоглоточным спазмом, изгибом туловища в сторону большего сокращения мышц, спазмом языка и тризмом. Под тремором подразумевается собственно тремор и паркинсонический тремор в состоянии покоя. Следует отметить, что приводится более широкий спектр симптомов, которые необязательно должны иметь экстрапирамидную природу.
сДля антипсихотических препаратов сообщалось о случаях тромбоэмболии вен, включая случаи эмболии легочных сосудов и тромбоза глубоких вен. Частота возникновения неизвестна.
Дополнительная информация об отдельных популяциях пациентов. Ниже приведены нежелательные медикаментозные реакции, о которых среди пожилых пациентов с деменцией и у детей сообщалось с более высокой частотой, чем среди взрослых.
Пациенты пожилого возраста с деменцией. В клинических испытаниях среди пожилых пациентов с деменцией нежелательные фармакологические реакции в форме преходящего ишемического приступа и инсульта сообщались с частотой 1,4 и 1,5% соответственно. Кроме того, среди пожилых пациентов с деменцией о следующих нежелательных побочных эффектах сообщалось с частотой ≥5% или минимум вдвое чаще, чем в популяции взрослых пациентов молодого возраста: инфекции мочевыводящих путей, периферический отек, сонливость и кашель.
Пациенты педиатрической группы. Среди пациентов педиатрической группы (в возрасте 5–17 лет) о следующих нежелательных побочных действиях в клинических испытаниях сообщалось с частотой ≥5% или минимум вдвое чаще, чем в популяции взрослых пациентов: вялость/седативный эффект, повышенная утомляемость, головная боль, усиление аппетита, рвота, инфекции верхних дыхательных путей, гиперемия носа, боль в животе, головокружение, кашель, лихорадка, тремор, диарея и энурез.
Особые указания
пациенты пожилого возраста с деменцией. Метаанализ 17 контролируемых исследований атипичных антипсихотических средств (также и рисперидона) показал повышенную по сравнению с плацебо летальность среди пациентов пожилого возраста с деменцией при их лечении активными препаратами. Испытания рисперидона в этой популяции по схеме «плацебо — контроль» показали возможность риска развития летального исхода в группе рисперидона 4,0% по сравнению с 3,1% в группе плацебо. Средний возраст (диапазон) пациентов с летальным исходом составил 86 (67–100) лет.
Одновременное применение с фуросемидом. В испытаниях рисперидона по схеме «плацебо — контроль» среди пожилых пациентов с деменцией выше риск летального исхода отмечали при одновременном применении фуросемида с рисперидоном (7,3%; средний возраст 89 лет, диапазон 75–97), по сравнению с пациентами, которые лечились только рисперидоном (3,1%; средний возраст 84 года, диапазон 70–96) или фуросемидом (4,1%; средний возраст 80 лет, диапазон 67–90). Рост летальности у пациентов, применявших комбинацию фуросемид плюс рисперидон, отмечали в двух из четырех испытаний. Одновременный прием рисперидона с другими диуретиками (особенно с тиазидными диуретиками в низких дозах) не был связан с подобными изменениями.
Патофизиологические механизмы подобных изменений не выявлены, и отсутствовала закономерность причин этих летальных случаев. Поэтому необходимо соблюдать осторожность и назначать лечение только после тщательного изучения потенциальных рисков и терапевтических преимуществ таких комбинаций или сопутствующего приема с другими мощными диуретиками.
Среди пациентов, принимающих вместе с рисперидоном другие диуретики, риск развития летального исхода не повышался. Независимо от лечения общим фактором риска летального исхода является дегидратация, которая требует проведения профилактических мероприятий среди пожилых пациентов с деменцией.
Цереброваскулярные нежелательные реакции. Рисперидон следует применять с осторожностью у пациентов с факторами риска инсульта.
Риск развития нежелательных цереброваскулярных реакций достоверно выше у пациентов с деменцией смешанного или васкулярного типа, чем у больных деменцией Альцгеймера. Поэтому пациентам с деменцией другого типа (не Альцгеймера) не рекомендуется назначать рисперидон.
Необходимо оценить риски и терапевтические преимущества применения рисперидона у пациентов пожилого возраста с деменцией, учитывая прогностические факторы риска инсульта у конкретного пациента. Больных и их окружение следует предупредить о необходимости срочного сообщения о появлении симптомов и признаков потенциальных цереброваскулярных нежелательных реакций, в частности о внезапной слабости или онемении лица, верхних и нижних конечностей, нарушении речи или зрения. В этом случае срочно рассматривают все терапевтические варианты, включая отмену препарата.
При устойчивой агрессии у пациентов с деменцией Альцгеймера рисперидон предназначен только для кратковременного применения в виде дополнения к нефармакологическим мероприятиям при их неэффективности или ограниченности при отсутствии потенциальной опасности для самого пациента или его окружения.
Необходим постоянный контроль и оценка состояния пациентов, а также обоснование необходимости дальнейшего лечения.
Ортостатическая гипотензия. Активность рисперидона как блокатора α-адренорецепторов может вызвать артериальную гипотензию (ортостатическую), особенно при приеме начальной дозы и в период титрования. Постмаркетинговые наблюдения выявили клинически значимую гипотензию при одновременном применении рисперидона с гипотензивными препаратами. Рисперидон следует применять с осторожностью у пациентов с известными сердечно-сосудистыми заболеваниями (например с сердечной недостаточностью, инфарктом миокарда, нарушениями проводимости, дегидратацией, гиповолемией или заболеваниями сосудов головного мозга) и обязательно постепенно повышать дозу. При возникновении артериальной гипотензии рассматривают возможность снижения дозы.
Экстрапирамидный синдром и поздняя дискинезия. Препараты со свойствами антагонистов допаминовых рецепторов связаны с возникновением поздней дискинезии, характеризующейся ритмичными самопроизвольными движениями, главным образом языка и лица. При возникновении признаков или симптомов поздней дискинезии рассматривают возможность отмены всех антипсихотических средств.
Злокачественный нейролептический синдром. При применении антипсихотических препаратов сообщалось о случаях развития злокачественного нейролептического синдрома, характеризующегося гипертермией, ригидностью мышц, вегетативными нарушениями, изменением состояния сознания и повышением уровня КФК. Среди других признаков могут отмечать миоглобинурию (острый некроз скелетных мышц) и ОПН. В этом случае прекращают прием всех антипсихотических препаратов, включая рисперидон.
Болезнь Паркинсона и деменция с тельцами Леви. При назначении рисперидона пациентам с болезнью Паркинсона или деменцией с тельцами Леви следует оценить соотношение рисков с ожидаемыми терапевтическими преимуществами. Прием препарата может вызвать обострение болезни Паркинсона. Среди проявлений повышенной чувствительности — спутанность сознания, оглушение (одна из стадий комы) и нарушение координации движений с частыми падениями и экстрапирамидными симптомами.
Гипергликемия. При лечении рисперидоном сообщалось о редких случаях гипергликемии и обострении сахарного диабета. Поэтому среди пациентов с сахарным диабетом и факторами риска развития сахарного диабета рекомендуется соответствующий клинический мониторинг.
Гиперпролактинемия. Исследования тканевых культур показали, что пролактин способен стимулировать деление опухолевых клеток женской молочной железы.
Хотя клинические и эпидемиологические исследования не выявили непосредственной связи с приемом антипсихотических средств, рекомендуется соблюдать осторожность при лечении пациентов с соответствующим медицинским анамнезом.
Рисперидон следует применять с осторожностью у пациентов с гиперпролактинемией, или у которых не исключено наличие пролактинзависимых опухолей.
Пролонгация интервала Q–T. В постмаркетинговых наблюдениях сообщалось об отдельных случаях пролонгации интервала Q–T. Как и в случае применения любых других антипсихотических средств, необходимо соблюдать осторожность при назначении рисперидона пациентам с известными сердечно-сосудистыми заболеваниями, наследственной этиологией пролонгации интервала Q–T, брадикардией и нарушениями электролитного баланса (гипокалиемия, гипомагниемия), поскольку такое лечение может повысить риск аритмогенных эффектов. Также осторожность необходима при назначении комбинаций с препаратами, способными пролонгировать интервал Q–T.
Тромбоэмболия вен. При лечении антипсихотическими средствами сообщалось о случаях тромбоэмболии вен. У пациентов, которым необходимо лечение антипсихотическими средствами, часто отмечают приобретенные факторы риска развития тромбоэмболии вен, поэтому перед назначением рисперидона (и при лечении им) необходимо выявить все потенциальные факторы риска развития тромбоэмболии вен и принять возможные профилактические меры.
Эпилептические приступы. Рисперидон следует с осторожностью применять у пациентов с эпилептическими припадками в анамнезе или с другими нарушениями, которые приводят к снижению судорожного порога.
Приапизм. Вследствие λ-адренергических блокирующих эффектов лечение рисперидоном может сопровождаться возникновением приапизма.
Регуляция температуры тела. С применением антипсихотических средств связывают нарушения терморегуляции организма. Рекомендуется соблюдать осторожность при назначении рисперидона пациентам, образ жизни которых связан с воздействиями, повышающими внутреннюю температуру тела, например, интенсивные физические нагрузки, воздействие высоких температур, сопутствующее лечение средствами с антихолинергической активностью, состояния дегидратации.
Другие. Таблетки в пленочной оболочке содержат лактозу. Этот препарат не следует принимать пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или нарушением всасывания глюкозы-галактазы.
Краситель (E110), который может вызывать аллергические реакции, содержится только в таблетках по 2 мг.
Период беременности и кормления грудью
Беременность. Нет опыта применения препарата в период беременности. Согласно данным постмаркетингового наблюдения применение препарата в III триместр беременности было связано с преходящими экстрапирамидными симптомами у новорожденных. Это, соответственно, указывает на необходимость постоянного мониторинга состояния новорожденных. Таким образом, рисперидон без крайней необходимости не следует применять в период беременности.
Период кормления грудью. Рисперидон и 9-гидроксирисперидон проникает в грудное молоко. Женщинам, кормящим грудью и принимающим рисперидон, следует прекратить грудное вскармливание.
Дети. Опыт применения препарата в лечении асоциальных проявлений и других нарушений поведения у детей в возрасте до 5 лет ограничен.
Детям с кондуктивными расстройствами назначают рисперидон лишь после тщательного изучения физических и социальных причин агрессивного поведения, например боли или несоответствия требованиям окружения.
Из-за возможного влияния на способность к обучению у этой популяции необходим тщательный мониторинг седативного эффекта препарата. Время приема рисперидона необходимо выбрать таким образом, чтобы оптимизировать воздействие седативного эффекта на способность концентрировать внимание у детей и подростков.
Лечение препаратом связывали с умеренным увеличением массы тела и индекса массы тела (ИМТ).
Выявленные в долговременных открытых продленных исследованиях изменения физического развития не выходили за пределы ожидаемых возрастных норм. Влияние длительного лечения рисперидоном на половое и физическое развитие достаточным образом не исследовано.
Из-за потенциальных эффектов длительной гиперпролактинемии на физическое и половое развитие детей и подростков необходима регулярная клиническая оценка эндокринологического состояния, включающая данные о росте, массе тела, оценку полового развития, мониторинг менструального цикла и других потенциальных пролактинових эффектов.
При лечении рисперидоном необходимы регулярные обследования на выявление экстрапирамидных симптомов и других двигательных нарушений.
Специфические рекомендации по дозированию у детей см. ПРИМЕНЕНИЕ.
Взаимодействия
как при применении других антипсихотических средств, рекомендуется соблюдать осторожность при назначении рисперидона вместе с препаратами с известной способностью пролонгировать интервал Q–T, в частности с антиаритмическими препаратами класса Ia (хинидин, дизопирамид, прокаинамид), антиаритмическими препаратами класса III (в частности амиодарон, соталол), трициклическими антидепрессантами (в частности амитриптилин), тетрациклическими антидепрессантами (в частности мапротилин), некоторыми антигистаминными препаратами, другими антипсихотическими средствами, определенными противомалярийными препаратами (хинин и мефлоквин) и препаратами, которые нарушают электролитный баланс (вызывают гипокалиемию, гипомагниемию), вызывают брадикардию, а также препаратами, ингибирующими метаболизм рисперидона в печени. Приведенный перечень ориентировочный и не является исчерпывающим.
Возможность влияния рисперидона на другие лекарственные препараты. Из-за высокого риска чрезмерного седативного эффекта рисперидон принимают с осторожностью при одновременном применении с веществами, влияющими на ЦНС, такими как алкоголь, опиаты, антигистаминые препараты и бензодиазепины. Рисперидон может оказывать антагонистическое действие на терапевтический эффект леводопы и другие агонисты допамина. Если такая комбинация все же необходима, назначают минимальную эффективную дозу каждого препарата, особенно при III стадии болезни Паркинсона.
Потсмаркетинговые наблюдения выявили клинически значимую гипотензию при одновременном применении рисперидона с гипотензивными препаратами.
Рисперидон не продемонстрировал клинически значимого влияния на фармакокинетику препаратов лития, вальпроата, дигоксина или топирамата.
Возможность влияния других лекарственных препаратов на рисперидон
Карбамазепин показал способность снижать плазменные уровни антипсихотической фракции рисперидона. Подобные эффекты могут отмечать, в частности, и для рифампицина, фенотоина и фенобарбитала, вместе со стимуляцией печеночной ферментной системы CYP 3A4 и Р-гликопротеина. При назначении или отмене карбамазепина и других стимуляторов печеночных ферментов CYP 3A4/P-гликопротеина (P-gp) необходимо пересмотреть дозу рисперидона.
Ингибиторы CYP 2D6 флуоксетин и пароксетин повышают плазменную концентрацию рисперидона, но активная антипсихотическая фракция увеличивается не так значительно. Ожидается, что другие ингибиторы CYP 2D6, например хинидин, также способны аналогичным образом влиять на плазменные концентрации рисперидона. При назначении или прекращении сопутствующего приема флуоксетина или пароксетина необходимо пересмотреть дозу препарата.
Ингибитор CYP 3A4/P-gp верапамил увеличивает плазменную концентрацию рисперидона.
Галантамин и донепезил не демонстрировали клинически значимого влияния на фармакокинетику рисперидона и его активной антипсихотической фракции.
Фенотиазин, трициклические антидепрессанты и некоторые блокаторы β-адренорецепторов могут повышать плазменную концентрацию рисперидона, а не активной антипсихотической фракции. Амитриптилин не влияет на фармакокинетику рисперидона и его активной антипсихотической фракции. Циметидин и ранитидин усиливают биологическую доступность рисперидона лишь при пограничном воздействии на активную антипсихотическую фракцию. Ингибитор CYP 3A4 эритромицин не влияет на фармакокинетику рисперидона и его активной антипсихотической фракции. Комбинированное применение психостимуляторов (в частности метилфенидата) с рисперидоном у детей и подростков не изменяло фармакокинетику и эффективность рисперидона.
Параллельный прием рисперидона перорально с палиперидоном не рекомендуется, поскольку палиперидон является активным метаболитом рисперидона и комбинация этих двух препаратов может оказать чрезмерное суммарное воздействие активной антипсихотической фракции.
Прием пищи не влияет на абсорбцию препарата.
Передозировка
симптомы. В целом сообщалось о признаках и симптомах, которые были вызваны усиленным проявлением уже известных фармакологических эффектов рисперидона. Среди них сонливость и седация, тахикардия, артериальная гипотензия и экстрапирамидные симптомы. При передозировке сообщалось о пролонгации интервала Q–T и конвульсиях. Трепетание/фибрилляцию желудочков отмечали при комбинированной передозировке рисперидона с пароксетином.
В случае острой передозировки необходимо исключить возможность приема нескольких препаратов.
Лечение. Для обеспечения достаточной оксигенации и вентиляции легких следует освободить и поддерживать проходимость дыхательных путей. Если препарат принят не более чем полчаса назад, следует провести промывание желудка (если пострадавший потерял сознание, после интубации) и принять активированный уголь со слабительным средством. Необходим постоянный мониторинг сердечно-сосудистой системы с постоянным ЭКГ-мониторингом для выявления возможной аритмии.
Рисперидон не имеет специфического антидота. Применяют соответствующую поддерживающую терапию. При артериальной гипотензии или сосудистом коллапсе проводят соответствующие мероприятия, в частности в/в введение жидкости или симпатомиметиков. В случае острых экстрапирамидных симптомов больному назначают антихолинергические препараты. Следует продолжать постоянное медицинское наблюдение и мониторинг до момента выздоровления пациента.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.