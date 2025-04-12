пациенты пожилого возраста с деменцией. Метаанализ 17 контролируемых исследований атипичных антипсихотических средств (также и рисперидона) показал повышенную по сравнению с плацебо летальность среди пациентов пожилого возраста с деменцией при их лечении активными препаратами. Испытания рисперидона в этой популяции по схеме «плацебо — контроль» показали возможность риска развития летального исхода в группе рисперидона 4,0% по сравнению с 3,1% в группе плацебо. Средний возраст (диапазон) пациентов с летальным исходом составил 86 (67–100) лет.

Одновременное применение с фуросемидом. В испытаниях рисперидона по схеме «плацебо — контроль» среди пожилых пациентов с деменцией выше риск летального исхода отмечали при одновременном применении фуросемида с рисперидоном (7,3%; средний возраст 89 лет, диапазон 75–97), по сравнению с пациентами, которые лечились только рисперидоном (3,1%; средний возраст 84 года, диапазон 70–96) или фуросемидом (4,1%; средний возраст 80 лет, диапазон 67–90). Рост летальности у пациентов, применявших комбинацию фуросемид плюс рисперидон, отмечали в двух из четырех испытаний. Одновременный прием рисперидона с другими диуретиками (особенно с тиазидными диуретиками в низких дозах) не был связан с подобными изменениями.

Патофизиологические механизмы подобных изменений не выявлены, и отсутствовала закономерность причин этих летальных случаев. Поэтому необходимо соблюдать осторожность и назначать лечение только после тщательного изучения потенциальных рисков и терапевтических преимуществ таких комбинаций или сопутствующего приема с другими мощными диуретиками.

Среди пациентов, принимающих вместе с рисперидоном другие диуретики, риск развития летального исхода не повышался. Независимо от лечения общим фактором риска летального исхода является дегидратация, которая требует проведения профилактических мероприятий среди пожилых пациентов с деменцией.

Цереброваскулярные нежелательные реакции. Рисперидон следует применять с осторожностью у пациентов с факторами риска инсульта.

Риск развития нежелательных цереброваскулярных реакций достоверно выше у пациентов с деменцией смешанного или васкулярного типа, чем у больных деменцией Альцгеймера. Поэтому пациентам с деменцией другого типа (не Альцгеймера) не рекомендуется назначать рисперидон.

Необходимо оценить риски и терапевтические преимущества применения рисперидона у пациентов пожилого возраста с деменцией, учитывая прогностические факторы риска инсульта у конкретного пациента. Больных и их окружение следует предупредить о необходимости срочного сообщения о появлении симптомов и признаков потенциальных цереброваскулярных нежелательных реакций, в частности о внезапной слабости или онемении лица, верхних и нижних конечностей, нарушении речи или зрения. В этом случае срочно рассматривают все терапевтические варианты, включая отмену препарата.

При устойчивой агрессии у пациентов с деменцией Альцгеймера рисперидон предназначен только для кратковременного применения в виде дополнения к нефармакологическим мероприятиям при их неэффективности или ограниченности при отсутствии потенциальной опасности для самого пациента или его окружения.

Необходим постоянный контроль и оценка состояния пациентов, а также обоснование необходимости дальнейшего лечения.

Ортостатическая гипотензия. Активность рисперидона как блокатора α-адренорецепторов может вызвать артериальную гипотензию (ортостатическую), особенно при приеме начальной дозы и в период титрования. Постмаркетинговые наблюдения выявили клинически значимую гипотензию при одновременном применении рисперидона с гипотензивными препаратами. Рисперидон следует применять с осторожностью у пациентов с известными сердечно-сосудистыми заболеваниями (например с сердечной недостаточностью, инфарктом миокарда, нарушениями проводимости, дегидратацией, гиповолемией или заболеваниями сосудов головного мозга) и обязательно постепенно повышать дозу. При возникновении артериальной гипотензии рассматривают возможность снижения дозы.

Экстрапирамидный синдром и поздняя дискинезия. Препараты со свойствами антагонистов допаминовых рецепторов связаны с возникновением поздней дискинезии, характеризующейся ритмичными самопроизвольными движениями, главным образом языка и лица. При возникновении признаков или симптомов поздней дискинезии рассматривают возможность отмены всех антипсихотических средств.

Злокачественный нейролептический синдром. При применении антипсихотических препаратов сообщалось о случаях развития злокачественного нейролептического синдрома, характеризующегося гипертермией, ригидностью мышц, вегетативными нарушениями, изменением состояния сознания и повышением уровня КФК. Среди других признаков могут отмечать миоглобинурию (острый некроз скелетных мышц) и ОПН. В этом случае прекращают прием всех антипсихотических препаратов, включая рисперидон.

Болезнь Паркинсона и деменция с тельцами Леви. При назначении рисперидона пациентам с болезнью Паркинсона или деменцией с тельцами Леви следует оценить соотношение рисков с ожидаемыми терапевтическими преимуществами. Прием препарата может вызвать обострение болезни Паркинсона. Среди проявлений повышенной чувствительности — спутанность сознания, оглушение (одна из стадий комы) и нарушение координации движений с частыми падениями и экстрапирамидными симптомами.

Гипергликемия. При лечении рисперидоном сообщалось о редких случаях гипергликемии и обострении сахарного диабета. Поэтому среди пациентов с сахарным диабетом и факторами риска развития сахарного диабета рекомендуется соответствующий клинический мониторинг.

Гиперпролактинемия. Исследования тканевых культур показали, что пролактин способен стимулировать деление опухолевых клеток женской молочной железы.

Хотя клинические и эпидемиологические исследования не выявили непосредственной связи с приемом антипсихотических средств, рекомендуется соблюдать осторожность при лечении пациентов с соответствующим медицинским анамнезом.

Рисперидон следует применять с осторожностью у пациентов с гиперпролактинемией, или у которых не исключено наличие пролактинзависимых опухолей.

Пролонгация интервала Q–T. В постмаркетинговых наблюдениях сообщалось об отдельных случаях пролонгации интервала Q–T. Как и в случае применения любых других антипсихотических средств, необходимо соблюдать осторожность при назначении рисперидона пациентам с известными сердечно-сосудистыми заболеваниями, наследственной этиологией пролонгации интервала Q–T, брадикардией и нарушениями электролитного баланса (гипокалиемия, гипомагниемия), поскольку такое лечение может повысить риск аритмогенных эффектов. Также осторожность необходима при назначении комбинаций с препаратами, способными пролонгировать интервал Q–T.

Тромбоэмболия вен. При лечении антипсихотическими средствами сообщалось о случаях тромбоэмболии вен. У пациентов, которым необходимо лечение антипсихотическими средствами, часто отмечают приобретенные факторы риска развития тромбоэмболии вен, поэтому перед назначением рисперидона (и при лечении им) необходимо выявить все потенциальные факторы риска развития тромбоэмболии вен и принять возможные профилактические меры.

Эпилептические приступы. Рисперидон следует с осторожностью применять у пациентов с эпилептическими припадками в анамнезе или с другими нарушениями, которые приводят к снижению судорожного порога.

Приапизм. Вследствие λ-адренергических блокирующих эффектов лечение рисперидоном может сопровождаться возникновением приапизма.

Регуляция температуры тела. С применением антипсихотических средств связывают нарушения терморегуляции организма. Рекомендуется соблюдать осторожность при назначении рисперидона пациентам, образ жизни которых связан с воздействиями, повышающими внутреннюю температуру тела, например, интенсивные физические нагрузки, воздействие высоких температур, сопутствующее лечение средствами с антихолинергической активностью, состояния дегидратации.

Другие. Таблетки в пленочной оболочке содержат лактозу. Этот препарат не следует принимать пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или нарушением всасывания глюкозы-галактазы.

Краситель (E110), который может вызывать аллергические реакции, содержится только в таблетках по 2 мг.

Период беременности и кормления грудью

Беременность. Нет опыта применения препарата в период беременности. Согласно данным постмаркетингового наблюдения применение препарата в III триместр беременности было связано с преходящими экстрапирамидными симптомами у новорожденных. Это, соответственно, указывает на необходимость постоянного мониторинга состояния новорожденных. Таким образом, рисперидон без крайней необходимости не следует применять в период беременности.

Период кормления грудью. Рисперидон и 9-гидроксирисперидон проникает в грудное молоко. Женщинам, кормящим грудью и принимающим рисперидон, следует прекратить грудное вскармливание.

Дети. Опыт применения препарата в лечении асоциальных проявлений и других нарушений поведения у детей в возрасте до 5 лет ограничен.

Детям с кондуктивными расстройствами назначают рисперидон лишь после тщательного изучения физических и социальных причин агрессивного поведения, например боли или несоответствия требованиям окружения.

Из-за возможного влияния на способность к обучению у этой популяции необходим тщательный мониторинг седативного эффекта препарата. Время приема рисперидона необходимо выбрать таким образом, чтобы оптимизировать воздействие седативного эффекта на способность концентрировать внимание у детей и подростков.

Лечение препаратом связывали с умеренным увеличением массы тела и индекса массы тела (ИМТ).

Выявленные в долговременных открытых продленных исследованиях изменения физического развития не выходили за пределы ожидаемых возрастных норм. Влияние длительного лечения рисперидоном на половое и физическое развитие достаточным образом не исследовано.

Из-за потенциальных эффектов длительной гиперпролактинемии на физическое и половое развитие детей и подростков необходима регулярная клиническая оценка эндокринологического состояния, включающая данные о росте, массе тела, оценку полового развития, мониторинг менструального цикла и других потенциальных пролактинових эффектов.

При лечении рисперидоном необходимы регулярные обследования на выявление экстрапирамидных симптомов и других двигательных нарушений.

Специфические рекомендации по дозированию у детей см. ПРИМЕНЕНИЕ.