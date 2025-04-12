Фармакодинамика. Ранопрост избирательно и конкурентно блокирует постсинаптические α 1 -адренорецепторы, в частности α 1A и α 1D , которые находятся в гладких мышцах предстательной железы, шейки мочевого пузыря и простатической части уретры. Это способствует снижению тонуса гладких мышц предстательной железы, шейки мочевого пузыря и простатической части уретры и улучшению выделения мочи. Одновременно уменьшается выраженность симптомов обструкции и раздражения, связанных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (затруднение начала мочеиспускания, ослабление струи мочи, капание после окончания мочеиспускания, ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря, частые позывы к мочеиспусканию, позывы к мочеиспусканию в ночное время, неотложность мочеиспускания).

Как правило, терапевтический эффект развивается через 2 нед после начала приема препарата. Эти эффекты продолжительное время сохраняются при долгосрочном лечении и в значительной мере сдерживают проведение хирургической операции или катетеризации.

Антагонисты α 1 -адренорецепторов имеют способность снижать АД путем снижения периферического тонуса сосудов. Во время исследований не отмечалось клинически выраженного снижения АД.

Фармакокинетика. Всасывание: тамсулозин хорошо всасывается в ЖКТ, а его биодоступность составляет почти 100%. Всасывание тамсулозина происходит несколько медленнее после приема пищи. Равномерность всасывания достигается в том случае, когда пациент принимает Ранопрост в одно и то же время после еды. Фармакокинетика тамсулозина имеет линейный характер.

После приема разовой дозы препарата после еды C max тамсулозина в плазме крови достигается приблизительно через 6 ч, а стабильная концентрация создается на 5-е сутки после ежедневного приема препарата. С max в плазме крови при этом примерно на ⅔ выше той, которая образовывается после приема разовой дозы.

Распределение: у мужчин тамсулозин приблизительно на 99% связывается с белками плазмы крови. Объем распределения препарата незначителен (около 0,2 л/кг массы тела).

Метаболизм: тамсулозина гидрохлорид не подвергается эффекту первого прохождения и медленно метаболизируется в печени с образованием фармакологически активных метаболитов, которые сохраняют высокую селективность к α 1 -адренорецепторам. Большая часть активного вещества присутствует в крови в неизмененном виде.

Элиминация: тамсулозин и его метаболиты выводятся из организма преимущественно с мочой. Приблизительно 9% дозы выводится в виде неизмененного действующего вещества.

После разового приема дозы препарата после еды и при стабильной концентрации в плазме крови T ½ соответственно составляет около 10 и 13 ч.