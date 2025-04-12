Суспензия для перорального применения

Детям в возрасте от 2 мес до 2 лет дозу препарата определяют с учетом массы тела: 30 мг/кг — при легких, среднетяжелых инфекциях; 40 мг/кг — при тяжелых инфекциях.



Масса тела, кг 30 мг/кг 40 мг/кг 4–6 по 2,5* мл 2 раза в сутки по 2,5* мл 3 раза в сутки 7–9 по 5* мл 2 раза в сутки по 5* мл 3 раза в сутки 10–12 по 7,5* мл 2 раза в сутки по 7,5* мл 3 раза в сутки Дети в возрасте 2–12 лет Суточная доза, мг/кг Возраст/масса тела Примечание 30 мг/кг 2–6 лет/13–21 кг по 10 мл 2 раза в сутки 7–12 лет/22–40 кг по 20 мл 2 раза в сутки 40 мг/кг 2–6 лет/13–21 кг по 10 мл 3 раза в сутки 7–12 лет/22–40 кг по 20 мл 3 раза в сутки



*Мерный колпачок (2,5 мл; 5 мл; 10 мл).

Для пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина 10–30 мл/мин) доза должна быть адекватно снижена или увеличен интервал между приемами препарата, при анурии — до 48 ч и больше:



Клиренс креатинина, мл/мин >30 10–30 <10 Интервал между дозами, ч 8–12 12 24



Взрослым пациентам, у которых имеются проблемы с глотанием, можно принимать суспензию по 125 мг/5 мл или 250 мг/5 мл.

Обычно продолжительность курса лечения определяет врач. Курс лечения составляет 5–14 дней. Без рекомендации врача прием препарата не должен длиться более 14 дней.

Приготовление суспензии. Несколько раз встряхнуть бутылочку, чтобы порошок отстал от стенок и дна, добавить 86 мл воды (или до метки) двумя порциями и каждый раз хорошо взбалтывать. Перед приемом готовую суспензию хорошо взболтать.

Таблетки покрытые оболочкой. Инфекций, вызванные микроорганизмами чувствительными к амоксициллину, поддаются лечению Клавамом, поскольку он содержит амоксициллин. Таким образом, препаратом Клавам можно лечить смешанные инфекции, вызванные чувствительными к амоксициллину микроорганизмами, продуцирующими β-лактамазу.

Взрослые и дети старше 12 лет (масса тела >40 кг) обычная суточная доза составляет по 1 таблетке (250/125 мг) каждые 8 ч или по 1 таблетке (500 мг/125 мг) 2 раза в сутки, независимо от тяжести инфекции. При тяжелых инфекциях по 2 таблетки (500 мг/125 мг) 2 раза в сутки. Таблетки не следует назначать детям с массой тела <40 кг.

Для пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью (клиренс креатинина 10–30 мл/мин) доза должна быть адекватно снижена или увеличен интервал между приемами препарата.



Клиренс креатинина, мл/мин >30 10–30 <10 Ингервал между приемами разовой дозы 500 мг/125 мг, ч Обычное дозирование 12 24





Дозирование при гемодиализе

1 таблетка в сутки и по 1 таблетке во время и в конце диализа (учитывая снижение концентрации амоксициллина и клавулановой кислоты в сыворотке крови).

Дозирование при нарушении функции печени

Применять осторожно; следует регулярно проводить мониторинг функции печени. Данных по рекомендациям относительно дозирования нет.

Дозирование у пациентов пожилого возраста

Коррекция дозы для пациентов пожилого возраста не нужна. При необходимости коррекцию производят в зависимости от функции почек.

Таблетку следует глотать целой, не разжевывая. При необходимости таблетку можно разделить пополам и проглотить половинки не разжевывая.

Для оптимальной абсорбции и уменьшения выраженности вероятных эффектов со стороны ЖКТ, препарат следует принимать в начале еды.

Лечение не должно продолжаться более 14 дней без повторного медицинского осмотра.

Лечение можно начать парентерально, а затем продолжить перорально.

Порошок для приготовления р-ра для инъекций. Дозы для пациентов с нормальной функцией почек:

взрослые и дети в возрасте старше 12 лет (с массой тела >40 кг): обычная доза при инфекциях средней тяжести составляет 1,2 г каждые 8 ч, при тяжелых инфекциях — каждые 6 ч.

Дети от 3 мес до 12 лет: 30 мг/кг массы тела с интервалом 8 ч, при тяжелых инфекциях — каждые 6 ч.

Дети до 3 мес: 30 мг/кг массы тела с интервалом 8 ч.

Недоношенные и дети до 3 мес: 30 мг/кг массы тела с интервалом 12 ч.

Начальное парентеральное лечение, эффективное для больного, может в дальнейшем быть заменено на пероральный прием препарата в соответствующей форме выпуска.

Дозирование для профилактики операционных инфекций

Клавам применяют в хирургии с целью профилактики инфекций в виде в/в введения 1,2 г перед анестезией (для взрослых), если вмешательство длится менее 1 ч. При более длительном вмешательстве требуется более длительное лечение (до 4 введений по 1,2 г за 24 ч). Если при вмешательстве повысился риск развития инфекции, этот курс лечения целесообразно продолжить и проводить в течение нескольких дней. При явных признаках инфекции во время операции и после нее Клавам нужно применять парентерально или перорально при лечении в послеоперационный период.

Дозирование при нарушении функции почек

Взрослые. Незначительное нарушение функции почек (клиренс креатинина >30 мл/мин): коррекция дозы не требуется.

Умеренное нарушение функции почек (клиренс креатинина 10–30 мл/мин): начинают лечение с введения 1,2 г в/в, а затем 600 мг в/в каждые 12 ч.

Тяжелое нарушение функции почек (клиренс креатинина <10 мл/мин): начинают лечение с введения 1,2 г в/в, а затем 600 мг в/в каждые 24 ч.

При перитонеальном диализе коррекции дозы не требуется.

Поскольку 85% Клавама выводится при гемодиализе, препарат вводят после окончания процедуры гемодиализа в/в или путем интермиттирующего капельного вливания.

Не применяется для в/м введения.

Приготовление р-ра для проведения в/в инъекции. Содержимое флакона Клавам (500 мг/100 мг) растворяют в 10 мл воды для инъекций (конечный объем 10,5 мл). Содержимое флакона Клавам (1000 мг/200 мг) растворяют в 20 мл воды для инъекций (конечный объем 20,9 мл).

Восстановленные р-ры светло-желтого цвета.

Р-р необходимо вводить медленно на протяжении 3–4 мин.

Приготовление р-ра для проведения в/в инфузии: (500 мг/100 мг) — восстановленный р-р (Клавам 500 мг/100 мг), разведенный в 10 мл воды для инъекций, добавить к 50 мл инфузионной жидкости; (1000 мг/200 мг) — восстановленный р-р (Клавам 1000 мг/200 мг), разведенный в 20 мл воды для инъекций, добавить к 100 мл инфузионной жидкости. Инфузию проводят на протяжении 30–40 мин.

Лечение взрослых и детей Клавамом может длиться 5–14 сут. Продолжительность курса лечения устанавливается индивидуально, в зависимости от тяжести и течения заболевания. При снижении степени тяжести симптомов для продолжения терапии рекомендуется переходить на пероральный прием препарата.

Стабильность и совместимость

В/в инъекции Клавама нужно проводить в течение 20 мин после восстановления р-ра. Р-р нельзя замораживать.

В/в инфузии Клавама можно осуществлять в следующих р-рах для в/в вливания:



Инфузионные р-ры Стабильность при 25 °С, ч Вода для инъекций 4 Физиологический р-р (хлорид натрия для в/в инфузий, 0,9%) 4 Р-р Рингера с лактатом для в/в инфузий 3 Р-р калия хлорида или натрия хлорида для в/в инфузий 3



Клавам менее стабилен в инфузиях, имеющих в составе глюкозу, декстран или бикарбонат.

Клавам не следует смешивать в шприце или инфузионном флаконе с другими лекарственными препаратами.

Вследствие возможной перекрестной аллергии Клавам с осторожностью назначают пациентам с аллергическими реакциями на цефалоспорины.

Необходима осторожность при назначении препарата пациентам с нарушением функции печени. Для пациентов с нарушением функции печени необходим периодический контроль функции печени.

Для пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек необходима адекватная коррекция дозы или увеличение интервалов между введениями.

Препарат не рекомендуется назначать больным инфекционным мононуклеозом, холестатической желтухой или с дисфункцией печени, вызванной приемом пенициллиновых антибиотиков и/или комбинацией амоксициллин и клавулановая кислота.

Рекомендуется употребление большого количества жидкости во время приема Клавама.

Препарат нужно назначать с осторожностью пациентам с аллергическими реакциями в анамнезе.

Период беременности и кормления грудью. Применение препарата возможно в том случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Амоксициллин и клавулановая кислота в небольшом количестве проникают в грудное молоко, поэтому во время лечения нужно прекратить кормление грудью.

Влияние на управление транспортными средствами или другими сложными механизмами. При применении препарата нужно воздержаться от управления транспортными средствами и работы с потенциально опасными механизмами.