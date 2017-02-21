Киев
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Alkem Lab.
5 препаратов
5 препаратов
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Адрес
Киев, ул. Драгоманова, 17, офис А
Телефон
(044) 574-83-00
Электронная почта
[email protected]
Факс
(044) 575-95-01
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Зоцеф
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №6
Alkem Lab.
Нет в наличии
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Зоцеф
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Alkem Lab.
Нет в наличии
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Клавам
Порошок для оральной суспензии 125 мг/5 мл + 31,25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Alkem Lab.
Нет в наличии
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Клавам
Порошок для раствора для инъекций 500 мг + 100 мг флакон №1
Alkem Lab.
Нет в наличии
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Клавам
Порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 200 мг флакон №1
Alkem Lab.
Нет в наличии
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