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Alkem Lab.5 препаратов

5 препаратов
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Зоцеф
Зоцеф
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №6
Alkem Lab.
Нет в наличии
Зоцеф
Зоцеф
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №10
Alkem Lab.
Нет в наличии
Клавам
Клавам
Порошок для оральной суспензии 125 мг/5 мл + 31,25 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Alkem Lab.
Нет в наличии
Клавам
Клавам
Порошок для раствора для инъекций 500 мг + 100 мг флакон №1
Alkem Lab.
Нет в наличии
Клавам
Клавам
Порошок для раствора для инъекций 1000 мг + 200 мг флакон №1
Alkem Lab.
Нет в наличии
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