Алимту необходимо применять под контролем квалифицированного специалиста, имеющего опыт лечения противоопухолевыми препаратами.

Злокачественная мезотелиома плевры

Применение в комбинации с цисплатином

Взрослые: рекомендуемая доза пеметрекседа составляет 500 мг/м2 в виде в/в инфузии на протяжении 10 мин в первый день каждого 21-дневного цикла. Рекомендуемая доза цисплатина составляет 75 мг/м2 в виде 2-часовой инфузии приблизительно через 30 мин после завершения инфузии пеметрекседа в первый день каждого 21-дневного цикла. Пациенту следует провести гидратацию до или/и после введения цисплатина.

Немелкоклеточный рак легкого

Монотерапия

Взрослые: рекомендуемая доза пеметрекседа составляет 500 мг/м2 в виде 10-минутной в/в инфузии в первый день каждого 21-дневного цикла.

Режим премедикации

У пациентов, которые не получали предшествующую терапию кортикостероидами, отмечали кожную сыпь. Предшествующая терапия дексаметазоном (или его эквивалентом) снижает частоту и тяжесть кожных реакций. В клинических исследованиях дексаметазон применяли в дозе 4 мг внутрь 2 раза в сутки за день до назначения пеметрекседа, в день его введения и на следующий день после него.

Для снижения токсичности пациенты должны ежедневно принимать низкие дозы фолиевой кислоты или поливитамины, содержащие фолиевую кислоту. На протяжении 7 дней перед введением первой дозы пеметрекседа необходимо принять не менее 5 суточных доз фолиевой кислоты; ее прием следует продолжать на протяжении всего курса терапии и на протяжении 21 дня после введения последней дозы пеметрекседа. Пациенты также должны получать витамин В 12 в/м однократно за неделю перед введением первой дозы пеметрекседа и каждые 3 цикла после этого. Следующие инъекции витамина В 12 можно проводить в день введения пеметрекседа. В клинических исследованиях доза фолиевой кислоты составляла 350–1000 мкг, а доза витамина В 12 — 1000 мкг. Обычная доза фолиевой кислоты составляла 400 мкг.

Особенности применения

Подготовка к в/в инфузии

1. Растворение и дальнейшее разведение пеметрекседа для в/в инфузии осуществляют с соблюдением требований асептики.

2. Рассчитывают дозу и необходимое количество флаконов пеметрекседа. Каждый флакон содержит 500 мг пеметрекседа. Флакон содержит избыток пеметрекседа для обеспечения введения необходимого объема.

3. Перед введением развести содержимое флакона 500 мг в 20 мл 0,9% р-ра натрия хлорида для инъекций (без консервантов). Полученный р-р содержит 25 мг/мл пеметрекседа. Осторожно встряхнуть каждый флакон до полного растворения порошка. Необходимо дальнейшее разведение.

4. Необходимый объем разбавленного р-ра пеметрекседа затем следует развести до объема 100 мл 0,9% р-ра натрия хлорида (без консервантов) и ввести в/в на протяжении 10 мин.

5. Р-р для в/в введения необходимо проверить визуально для выявления нерастворенных частиц и изменения цвета.

6. Поскольку пеметрексед и рекомендуемый растворитель не содержат противомикробных консервантов, разбавленный р-р и готовый р-р для инфузий следует использовать незамедлительно.

Химическая и физическая стабильность разбавленного р-ра и р-ра для инфузий сохраняется на протяжении 24 ч после приготовления при хранении при комнатной температуре 20–25 °C. Неиспользованный препарат подлежит уничтожению.

Лабораторный контроль и рекомендации по снижению дозы

Пациентам, получающим Алимту, перед введением каждой дозы рекомендуется проводить общий анализ крови с определением тромбоцитов.

Для оценки функции печени и почек необходимо периодически проводить биохимическое исследование крови.

Абсолютное количество нейтрофильных гранулоцитов (ANC) перед проведением каждого цикла должно составлять ≥1500/мм3, а тромбоцитов ≥100 000/мм3.

Коррекцию дозы перед началом следующего цикла осуществляют с учетом минимальных значений гематологических показателей или проявлений максимальной негематологической токсичности после окончания предыдущего цикла химиотерапии. При необходимости лечение прекращают на период, достаточный для восстановления. После восстановления пациенты должны получать терапию согласно рекомендациям, приведенным ниже в таблицах (применение Алимты в качестве монотерапии или в комбинации с цисплатином).

Коррекция доз пеметрекседа и цисплатина при гематологической токсичности



Гематологическая токсичность Минимальное значение AЧН*<500/мм3, минимальное количество тромбоцитов ≥50 000/мм3 75% предыдущей дозы (для обоих препаратов) Минимальное количество тромбоцитов ≤50 000/мм3 без учета минимального количества AЧН 50% предыдущей дозы (для обоих препаратов)

* АЧН — абсолютное число нейтрофилов.

В случае возникновения у пациента признаков негематологической токсичности (исключая нейротоксичность) 3-й степени и выше (за исключением 3-й степени повышения активности трансаминаз) введение пеметрекседа необходимо отложить до восстановления до значений, которые бы соответствовали исходным перед началом терапии у данного пациента. Продолжать терапию необходимо согласно рекомендациям, приведенным в таблицах.

Коррекция доз пеметрекседа и цисплатина при негематологической токсичности



Негематологическая токсичность a, b Показатель Доза пеметрекседа (мг/м2) Доза цисплатина (мг/м2) Любая токсичность 3c–4-й степени, кроме мукозита 75% предыдущей дозы 75% предыдущей дозы Диарея, требующая госпитализации пациента (независимо от степени) или диарея 3–4-й степени 75% предыдущей дозы 75% предыдущей дозы Мукозит 3–4-й степени 50% предыдущей дозы 100% предыдущей дозы



aNCI-критерии общей токсичности (CTC);

bкроме нейротоксичности;

cисключая повышение активности трансаминаз 3-й степени.

В случае проявлений нейротоксичности рекомендуется корригировать дозы пеметрекседа и цисплатина, как это указано в нижеприведенной таблице. При нейротоксичности 3-й или 4-й степени терапия должна быть прекращена.

Коррекция доз пеметрекседа и цисплатина при нейротоксичности



Нейротоксичность Степень CTC Доза пеметрекседа (мг/м2) Доза цисплатина (мг/м2) 0–1 100% предыдущей дозы 100% предыдущей дозы 2 100% предыдущей дозы 50% предыдущей дозы



Терапия Алимтой должна быть прекращена, если у пациента наблюдается любая гематологическая или негематологическая токсичность 3-й или 4-й степени после двух снижений доз (за исключением повышения активности трансаминаз 3-й степени), или немедленно прекращена, если отмечаются проявления нейротоксичности 3-й или 4-й степени.

Пациенты пожилого возраста

В клинических исследованиях не установлено, что пациенты в возрасте 65 лет и старше имеют более высокий риск развития побочных эффектов, чем пациенты в возрасте до 65 лет. Необходимости в специальном снижении дозы у пациентов этой возрастной группы нет.

Дети

Пеметрексед не рекомендован для применения в детской практике, поскольку его эффективность и безопасность в этой группе пациентов не установлены.

Пациенты с нарушением функции почек

В клинических исследованиях не возникало необходимости в коррекции дозы для пациентов с клиренсом креатинина не ниже 45 мл/мин, кроме случаев, рекомендуемых для всех пациентов. Количество больных с клиренсом креатинина ниже 45 мл/мин было недостаточным для выработки рекомендаций относительно дозирования для этой группы пациентов. Не рекомендуется назначать пеметрексед пациентам с клиренсом креатинина менее 45 мл/мин.

Пациенты с нарушениями функции печени

Пеметрексед в незначительной степени метаболизируется в печени. Специальных исследований у пациентов с нарушениями функции печени (повышение уровня билирубина в >1,5 раза выше верхнего предела нормы или активности трансаминаз >3 раз верхнего предела нормы (при отсутствии метастазов в печень) или >5 раз выше верхнего предела нормы (при наличии метастазов в печень) не проводили.