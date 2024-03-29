Данные клинических исследований

Ниже приведена таблица, которая демонстрирует частоту и тяжесть побочных эффектов, отмеченных более чем в 5% из 429 пациентов с нелеченой мезотелиомой (n=43), нелеченым распространенным раком молочной железы (n=61) или ранее леченным распространенным раком молочной железы с проведенными по крайней мере 3 линиями химиотерапии (n=60), или с распространенным немелкоклеточным раком легкого с предыдущим проведением одной линии химиотерапии (n=265), которые получали монотерапию пеметрекседом в дозе 500 мг/м2 с дополнительным применением фолиевой кислоты и витамина В 12 .



Системы органов Частота Симптом* Токсичность любой степени, % Токсичность 3–4-й степени, % Со стороны системы крови Очень часто Лейкоциты 15,2 5,4 Гемоглобин 14,9 3,3 Нейтрофильные гранулоциты 14,7 8,2 Часто Тромбоциты 7,0 2,3 Желудочно-кишечные расстройства Очень часто Тошнота 39,2 2,6 Рвота 19,6 2,1 Анорексия 18,6 1,4 Стоматит/фарингит 15,4 0,7 Диарея без колостомы 15,2 0,9 Часто Запор 6,1 0,0 Общие расстройства Очень часто Усталость 34,0 4,7 Часто Лихорадка 6,8 0,0 Гепатобилиарные расстройства Очень часто Повышение активности АлАТ 15,6 7,0 Повышение активности АсАТ 13,1 4,4 Со стороны кожи Очень часто Кожная сыпь/десквамация 15,9 0,2 Часто Алопеция 7,0 0,2 Зуд 5,8 0,2



*Ссылка на критерии NCI CTC по лабораторным показателям для каждой степени токсичности.

Очень часто — ≥10%; часто >5%, но <10% (в данной таблице 5% граница введена для включения всех симптомов, которые рассматривались как связанные с применением пеметрекседа).

Клинически значимая CTC-токсичность, которую выявляли у >1% и ≤5% (часто) пациентов, рандомизированных для терапии пеметрекседом, включает сенсорную нейропатию, боль в животе, фебрильную нейтропению, повышение уровня креатинина, моторную нейропатию, инфекцию без нейтропении и аллергические реакции.

Клинически значимая CTC-токсичность, которую отмечали с частотой ≤1% (редко) у пациентов, рандомизированных для терапии пеметрекседом, включает полиморфную эритему и наджелудочковую тахикардию.

Монотерапия пеметрекседом (немелкоклеточный рак легкого)

Ниже приведена таблица, которая демонстрирует частоту и тяжесть побочных эффектов, отмеченных с частотой >5% у 265 пациентов, рандомизированных для монотерапии пеметрекседом с применением фолиевой кислоты и витамина В 12 , а также 276 пациентов, рандомизированных для монотерапии доцетакселом.

У всех пациентов был диагностирован местнораспространенный или метастазирующий немелкоклеточный рак легкого, все они ранее получали химиотерапию.



Системы органов Частота Симптом* Пеметрексед (n=265) Доцетаксел (n=276) Токсичность любой степени, % Токсичность 3–4-й степени, % Токсичность любой степени, % Токсичность 3–4-й степени, % Со стороны системы крови Очень часто Гемоглобин 19,2 4,2 22,1 4,3 Лейкоциты 12,1 4,2 34,1 27,2 Нейтрофильные гранулоциты 10,9 5,3 45,3 40,2 Часто Тромбоциты 8,3 1,9 1,1 0,4 Желудочно-кишечные расстройства Очень часто Тошнота 30,9 2,6 16,7 1,8 Анорексия 21,9 1,9 23,9 2,5 Рвота 16,2 1,5 12,0 1,1 Стоматит/фарингит 14,7 1,1 17,4 1,1 Диарея 12,8 0,4 24,3 2,5 Часто Запор 5,7 0,0 4,0 0,0 Общие расстройства Очень часто Усталость 34,0 5,3 35,9 5,4 Часто Лихорадка 8,3 0,0 7,6 0,0 Гепатобилиарные расстройства Часто АлАТ 7,9 1,9 1,4 0,0 АсАТ 6,8 1,1 0,7 0,0 Со стороны кожи Очень часто Сыпь/десквамация 14,0 0,0 6.2 0,0 Часто Зуд 6,8 0,4 1,8 0,0 Алопеция 6,4 0,4 37,7 2,2



*Ссылка на критерии NCI CTC по лабораторным показателям для каждой степени токсичности.

Очень часто — ≥10%; часто >5% и <10% (в данной таблице 5% граница введена для включения всех симптомов, которые рассматривались как связанные с приемом пеметрекседа).

Клинически значимая CTC-токсичность, которую отмечали с частотой >1% и ≤5% (часто) у пациентов, рандомизированных для терапии пеметрекседом, включает сенсорную и моторную нейропатию, боль в животе, повышение уровня креатинина, фебрильную нейтропению, инфекцию без нейтропении, аллергические реакции и полиморфную эритему.

Клинически значимая CTC-токсичность, которую отмечали у ≤1% (редко) пациентов, рандомизированных для терапии пеметрекседом, включает наджелудочковые аритмии.

Клинически значимые лабораторные проявления токсичности 3-й и 4-й степени были одинаковыми, согласно интегрированным результатам 2-й фазы при монотерапии пеметрекседом (n=164) и 3-й фазы в исследовании, описанном выше, за исключением нейтропении (12,8% против 5,3% соответственно) и повышения активности АлАТ (15,2% против 1,9% соответственно). Эти расхождения, вероятно, были результатом различий в популяциях пациентов, поскольку исследование II фазы включало больных, не получавших химиотерапию, и тех, которые получали массивную предыдущую терапию рака молочной железы с метастазами в печень и/или исходными отклонениями показателей функциональных печеночных тестов.

Комбинация с цисплатином (злокачественная мезотелиома плевры)

Ниже приведена таблица, которая демонстрирует частоту и тяжесть побочных эффектов, которые выявляли в >5% случаев у 168 пациентов с мезотелиомой плевры, рандомизированных для терапии цисплатином с пеметрекседом и 163 пациентов с мезотелиомой, рандомизированных для монотерапии цисплатином. В обеих терапевтических группах пациенты получали фолиевую кислоту и витамин В 12 в необходимых дозах.



Нарушение Частота Симптом* Пеметрексед/цисплатин (n=168) Цисплатин (n=163) Токсичность любой степени, % Токсичность 3–4-й степени, % Токсичность любой степени, % Токсичность 3–4-й степени, % Система крови Очень часто Нейтрофильные гранулоциты 56,0 23,2 13,5 3,1 Лейкоциты 53,0 14,9 16,6 0,6 Гемоглобин 26,2 4,2 10,4 0,0 Тромбоциты 23,2 5,4 8,6 0,0 Орган зрения Часто Конъюнктивит 5,4 0,0 0,6 0,0 ЖКТ Очень часто Тошнота 82,1 11,9 76,7 5,5 Рвота 56,5 10,7 49,7 4,3 Стоматит/фарингит 23,2 3,0 6,1 0,0 Анорексия 20,2 1,2 14,1 0,6 Диарея 16,7 3,6 8,0 0,0 Запор 11,9 0,6 7,4 0,6 Часто Диспепсия 5,4 0,6 0,6 0,0 Общие расстройства Очень часто Усталость 47,6 10,1 42,3 9,2 Метаболизм Часто Дегидратация 6,5 4,2 0,6 0,6 Нервная система Очень часто Сенсорная нейропатия 10,1 0,0 9,8 0,6 Часто Нарушение вкуса 7,7 0,0 6,1 0,0 Почки Очень часто Повышение уровня креатинина 10,7 0,6 9,8 1,2 Снижение клиренса креатинина** 16,1 0,6 17,8 1,8 Кожа Очень часто Сыпь 16,1 0,6 4,9 0,0 Алопеция 11,3 0,0 5,5 0,0



*Ссылка на критерии NCI CTC для каждой степени токсичности, кроме «снижение клиренса креатинина»**, который выведен из раздела CTC «почечный/мочеполовой».

Очень часто — ≥10%; часто >5% и <10% (в данной таблице 5% граница введена для включения всех симптомов, которые рассматривались как связанные с применением пеметрекседа и цисплатина).

Клинически значимая CTC-токсичность, которую отмечали у >1% и ≤5% (часто) пациентов, рандомизированных для терапии цисплатином и пеметрекседом, включает повышение активности АлАТ, АсАТ и γ-глутамилтрансферазы, инфекцию, фебрильную нейтропению, почечную недостаточность, боль в груди, лихорадку и крапивницу.

Клинически значимая CTC-токсичность, которую отмечали у ≤1% (редко) пациентов, отобранных случайным путем для терапии цисплатином и пеметрекседом, включает аритмию и двигательную нейропатию.

Данные постмаркетинговых исследований

Сообщалось об отдельных случаях развития колита у пациентов, которые получали лечение пеметрекседом.