Апилак Гриндекс таблетки (Apilac Grindeks tablets) (169761) - инструкция по применению ATC-классификация
Апилак Гриндекс таблетки инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Апилак, или так называемое пчелиное маточное молочко, представляет собой секрет, который вырабатывается аллотрофическими железами рабочих пчел. Он оказывает общетонизирующее и антиспастическое действие, повышает сопротивляемость организма и устойчивость к стрессам, стимулирует обмен веществ.
Препарат Апилак Гриндекс регулирует тонус сосудов и уровень АД, снижает уровень ХС в крови и способствует улучшению общего состояния при атеросклерозе. Оказывает возбуждающее действие на ЦНС.
Фармакокинетика. Не исследовалась.
Показания Апилак Гриндекс таблетки
при нарушении лактации в послеродовой период (гипогалактия).
Детям в случае недостаточного питания, гипотрофии и отсутствия аппетита.
В качестве вспомогательного средства при лечении невротических расстройств, артериальной гипотензии и атеросклероза коронарных сосудов.
Нарушения пищеварения в период выздоровления после перенесенных заболеваний.
Применение Апилак Гриндекс таблетки
таблетки принимают сублингвально. Таблетку следует поместить под язык и держать до полного растворения, поскольку при приеме препарата внутрь желудочный сок расщепляет пчелиное маточное молочко.
При гипогалактии рекомендуется применять по 1 таблетке 3 раза в сутки; длительность курса — 10–15 дней.
Взрослые и подростки: по 1 таблетке 3 раза в сутки; длительность курса — 10–15 дней.
Дети в возрасте старше 2 лет: по 1 таблетке 2 раза в сутки (под наблюдением взрослых); длительность курса — 10–15 дней.
Не следует превышать рекомендованных суточных доз.
Детям в возрасте до 2 лет препарат не применяют.
Противопоказания
повышенная чувствительность к продуктам пчеловодства или вспомогательным веществам препарата; болезнь Аддисона.
Побочные эффекты
могут возникать аллергические реакции, исчезающие после прекращения приема препарата. При повышенной чувствительности к компонентам препарата возможны сухость во рту, повышение ЧСС, нарушение сна. Данные симптомы исчезают при снижении дозы или отмене препарата.
Особые указания
препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы или мальабсорбцией глюкозы-галактозы не следует его применять.
При нарушениях сна необходимо снизить дозу или отменить препарат.
Применение в период беременности или кормления грудью. Клинические данные относительно негативного влияния апилака на плод в период беременности или на ребенка в период кормления грудью отсутствуют.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
неизвестно.
Передозировка
только небольшие количества пчелиного маточного молочка оказывают лечебное действие.
Симптомы: при превышении рекомендуемых доз препарата процессы обмена веществ тормозятся, например применение 2,5 г апилака в сутки вызывает вялость.
Лечение: специфического антидота нет. В случае передозировки лечение апилаком следует прекратить. Терапия симптоматическая.
Условия хранения
в оригинальной упаковке для защиты от влаги и света при температуре не выше 25 °C в недоступном для детей месте.