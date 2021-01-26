таблетки принимают сублингвально. Таблетку следует поместить под язык и держать до полного растворения, поскольку при приеме препарата внутрь желудочный сок расщепляет пчелиное маточное молочко.

При гипогалактии рекомендуется применять по 1 таблетке 3 раза в сутки; длительность курса — 10–15 дней.

Взрослые и подростки: по 1 таблетке 3 раза в сутки; длительность курса — 10–15 дней.

Дети в возрасте старше 2 лет: по 1 таблетке 2 раза в сутки (под наблюдением взрослых); длительность курса — 10–15 дней.

Не следует превышать рекомендованных суточных доз.

Детям в возрасте до 2 лет препарат не применяют.