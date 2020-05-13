Виаль® (Vial) (169699) - инструкция по применению ATC-классификация
Виаль инструкция по применению
Фармакологические свойства
тетризолин при наружном применении стимулирует α-адренорецепторы симпатической нервной системы, что вызывает сужение сосудов с уменьшением отека тканей; уменьшает выраженность жжения, раздражения, зуда, болезненность и слезотечение.
Сосудосуживающее действие развивается через несколько минут после закапывания в глаз и продолжается до 4 ч.
Тетризолин практически не всасывается при местном применении в терапевтических дозах.
Показания Виаль
симптоматическое лечение при отеке и вторичной гиперемии вследствие умеренного раздражающего воздействия на конъюнктиву дыма, пыли, хлорированной воды, аллергической реакции, неспецифического или катарального конъюнктивита.
Применение Виаль
до начала применения колпачок плотно не завинчивать!
Перед первым применением колпачок максимально завинтить. При этом шип, который находится на внутренней стороне колпачка, прокалывает отверстие во флаконе. Непосредственно перед применением следует подержать флакон в ладони, чтобы подогреть его до температуры тела.
Колпачок отвинтить, снять, и, слегка надавив на корпус флакона, р-р закапать в глаза (конъюнктивальную полость).
Во избежание самопроизвольного вытекания р-ра при хранении после закапывания препарата колпачок плотно завинтить, чтобы шип, который находится на внутренней стороне колпачка, закрыл отверстие во флаконе. Хранить препарат согласно рекомендациям, указанным в разделе УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ (в вертикальном положении).
Виаль предназначен только для местного применения.
Взрослым и детям в возрасте старше 6 лет закапывают по 1–2 капли в конъюнктивальный мешок пораженного глаза (глаз) 2 или 3 раза в сутки.
Детям в возрасте младше 6 лет препарат применяют только под наблюдением врача.
Непрерывное применение препарата рекомендуется не более 72 ч подряд.
Противопоказания
- повышенная чувствительность к тетризолину или другим компонентам препарата,
- закрытоугольная глаукома, эпидермально-эндотелиальная дистрофия роговицы, возраст до 2 лет.
Побочные эффекты
системное действие обычно не наблюдается.
После применения препарата Виаль отмечают единичные побочные явления: ощущение жжения, рези, раздражение конъюнктивы, реактивная гиперемия, в редких случаях — мидриаз.
Иногда могут возникать симпатомиметические эффекты (усиленное и учащенное сердцебиение, повышение АД, сужение кровеносных сосудов).
Возможна индивидуальная непереносимость препарата.
Особые указания
Виаль целесообразно применять только при легком раздражении глаз.
Перед применением капель детям в возрасте от 2 до 6 лет необходима консультация врача.
Если в течение 48 ч признаки раздражения глаз сохраняются, следует прекратить применение препарата. Если раздражение или покраснение связаны с серьезными заболеваниями органа зрения (например инфекции, инородное тело или химическая травма роговицы), то пациенту также рекомендуется обратиться к врачу. Если появляются интенсивная боль в глазах, головная боль, быстрая потеря зрения, неожиданное появление перед глазами пятен, которые «плавают», покраснение глаз, боль в глазах при воздействии света или в глазах начинает двоиться, то следует сразу обратиться к врачу.
Необходимо избегать длительного применения препарата и передозировки, особенно у детей.
Контактные линзы перед закапыванием препарата следует снять, учитывая возможность уменьшения их прозрачности.
Очень частое применение препарата может вызвать покраснение глаз.
Больным с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями (ИБС, АГ), феохромоцитомой, с нарушениями обмена веществ (гипертиреоз, сахарный диабет), а также больным, применяющим ингибиторы МАО или другие препараты, которые способны повысить АД, следует назначать препарат только в тех случаях, когда возможная польза превышает потенциальный риск.
Применять Виаль в комбинации с другими глазными каплями можно не ранее чем через 15 мин после закапывания препарата.
Применение в период беременности или кормления грудью. Учитывая незначительную возможность развития общих реакций, применять препарат в период беременности или кормления грудью можно лишь в том случае, когда, по мнению врача, ожидаемая польза для матери превышает возможный риск для плода/ребенка.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Иногда после применения препарата наблюдается расширение зрачков и возникает затуманенность зрения, в таких случаях садиться за руль или работать с другими механизмами рекомендуется после восстановления четкости зрения.
Дети. Противопоказан детям в возрасте до 2 лет.
Взаимодействия
не следует смешивать глазные капли Виаль с какими-либо другими каплями. Тетризолин несовместим с ингибиторами МАО.
Следует избегать непосредственного контакта с мягкими контактными линзами, учитывая риск нарушения их прозрачности.
Передозировка
при применении согласно инструкции передозировка глазных капель невозможна.
Передозировка вследствие проглатывания или чрезмерного применения препарата может вызвать брадикардию, сонливость, артериальную гипотензию, летаргическое состояние и снижение температуры тела. Кроме этого, при проглатывании капель может возникнуть апноэ, угнетение ЦНС и кома.
Проводят симптоматическую и поддерживающую терапию. В лечении при передозировке или при проглатывании препарата применяют активированный уголь и промывают желудок. Специфический антидот неизвестен.
Условия хранения
в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.