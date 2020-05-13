Виаль целесообразно применять только при легком раздражении глаз.

Перед применением капель детям в возрасте от 2 до 6 лет необходима консультация врача.

Если в течение 48 ч признаки раздражения глаз сохраняются, следует прекратить применение препарата. Если раздражение или покраснение связаны с серьезными заболеваниями органа зрения (например инфекции, инородное тело или химическая травма роговицы), то пациенту также рекомендуется обратиться к врачу. Если появляются интенсивная боль в глазах, головная боль, быстрая потеря зрения, неожиданное появление перед глазами пятен, которые «плавают», покраснение глаз, боль в глазах при воздействии света или в глазах начинает двоиться, то следует сразу обратиться к врачу.

Необходимо избегать длительного применения препарата и передозировки, особенно у детей.

Контактные линзы перед закапыванием препарата следует снять, учитывая возможность уменьшения их прозрачности.

Очень частое применение препарата может вызвать покраснение глаз.

Больным с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями (ИБС, АГ), феохромоцитомой, с нарушениями обмена веществ (гипертиреоз, сахарный диабет), а также больным, применяющим ингибиторы МАО или другие препараты, которые способны повысить АД, следует назначать препарат только в тех случаях, когда возможная польза превышает потенциальный риск.

Применять Виаль в комбинации с другими глазными каплями можно не ранее чем через 15 мин после закапывания препарата.

Применение в период беременности или кормления грудью. Учитывая незначительную возможность развития общих реакций, применять препарат в период беременности или кормления грудью можно лишь в том случае, когда, по мнению врача, ожидаемая польза для матери превышает возможный риск для плода/ребенка.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Иногда после применения препарата наблюдается расширение зрачков и возникает затуманенность зрения, в таких случаях садиться за руль или работать с другими механизмами рекомендуется после восстановления четкости зрения.

Дети. Противопоказан детям в возрасте до 2 лет.