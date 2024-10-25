дозировку устанавливает врач в зависимости от индивидуальной переносимости и эффективности препарата. Для индивидуального подбора дозы применяются препараты по 100, 300, 400 мг.

Эпилепсия

Эффективная доза составляет 900–3600 мг габапентина в сутки.

Взрослые и подростки

Лечение начинается с дозы 300 мг. Повышение дозы до получения клинического эффекта может быть проведено быстро, на протяжении нескольких суток, когда в 1-й день принимается 300 мг 1 раз в сутки, во 2-й — 300 мг 2 раза в сутки и в 3-й — 300 мг 3 раза в сутки, в соответствии со схемой лечения:



День приема препарата Утренняя доза Дневная доза Вечерняя доза 1-й день (300 мг) – – 300 мг 2-й день (600 мг) 300 мг – 300 мг 3-й день (900 мг) 300 мг 300 мг 300 мг



Как альтернативный вариант возможна начальная доза 3 раза в сутки по 300 мг габапентина (900 мг габапентина в сутки). После этого суточная доза может быть повышена до 1200 мг с разделением ее на 3 разовые дозы и при необходимости в дальнейшем может повышаться на 300 мг в сутки с разделением на 3 разовые дозы до максимальной суточной дозы — 3600 мг. Если необходима более высокая доза препарата и ее повышение происходит быстро, повышается риск возникновения головокружения во время фазы титрования. Промежуток времени между приемом вечерней дозы и следующей утренней должен составлять не более 12 ч во избежание проявления новых эпилептических припадков.

Сопутствующая боль при диабетической нейропатии и постгерпетической невралгии

Обычная доза составляет 1800–2400 мг в сутки; в некоторых случаях может быть необходимо ее повышение до максимальной — 3600 мг в сутки.

Взрослые

Лечение начинается с дозы 100–300–400 мг. Повышение дозы до получения клинического эффекта может быть проведено быстро, на протяжении нескольких суток, когда в 1-й день принимается 100–300–400 мг 1 раз в сутки, во 2-й день — 100–300–400 мг 2 раза в сутки и в 3-й день — 100–300–400 мг 3 раза в сутки, в соответствии со схемой лечения:



День приема препарата Утренняя доза Дневная доза Вечерняя доза 1-й день (100–300–400 мг) – – 1 капсула 2-й день (200–600–800 мг) 1 капсула – 1 капсула 3-й день (300–900–1200 мг) 1 капсула 1 капсула 1 капсула



После этого дозу на протяжении недели повышают до 1800 мг в сутки, разделив ее на 3 разовые дозы. На следующей неделе при необходимости доза может быть повышена до 2400 мг в сутки, разделенная на 3 разовые дозы. При необходимости возможно дальнейшее ее повышение на 300 мг в сутки с разделением на 3 разовые до достижения максимальной дозы, которая составляет 3600 мг в сутки. Повышение дозы до получения поддерживающей должно осуществляться медленно с целью предотвращения возможного побочного действия. Промежуток времени между приемом вечерней дозы и следующей утренней должен составлять не более 12 ч.

Для пациентов с нарушениями функции почек и у пациентов пожилого возраста рекомендуется снизить дозу, так как у них функция почек может быть изменена. Таким пациентам необходимо подбирать дозы индивидуально.

Пациенты, которые находятся на гемодиализе

Начальная доза препарата составляет 100–300–400 мг, далее — поддерживающая: 200–300 мг габапентина после соответствующего 4-часового гемодиализа. Если гемодиализ не проводится, габапентин не принимают.

Для пациентов с неудовлетворительным общим состоянием, недостаточной массой тела или после трансплантации органов дозу препарата необходимо повышать постепенно, назначая с капсулы по 100 мг габапентина.

Лечение эпилепсии является продолжительным. Врач должен самостоятельно принимать решение о том, в каком случае забытый прием разовой дозы габапентина (например последний прием лекарства был более 12 ч назад) должен компенсироваться дополнительной дозой, которую необходимо будет принять позже. Капсулы принимают внутрь независимо от приема пищи, запивая достаточным количеством воды, не разжевывая.