Габагамма® (Gabagamma®) (169670) - инструкция по применению ATC-классификация
Габагамма инструкция по применению
Состав
Габапентин - 300 мг
Фармакологические свойства
габапентин является циклическим структурным аналогом ГАМК, который хорошо проникает через ГЭБ. Несмотря на структурное сходство c ГАМК, габапентин не является ГАМК-миметиком или агонистом рецепторов ГАМК-α и ГАМК-β. Он также не взаимодействует с бензодиазепиновыми, глутаматными, N-метил-D-аспартатными и стрихниннечувствительными глициновыми рецепторами. Однако в неокортексе и гиппокампе головного мозга животных выявлены высокоспецифические (пока что неидентифицированные) центры связывания габапентина. Таким образом, механизм противоэпилептического действия препарата на сегодня остается невыясненным.
Биодоступность непропорциональна дозе: при повышении дозы снижается, и при дозе 300 мг составляет 60%, при дозе 1600 мг — 30% соответственно. Абсолютная биодоступность — 60%. Пища, в том числе с высоким содержанием жиров, не влияет на фармакокинетику. Время, необходимое для достижения максимальной концентрации, — 2–4 ч. Концентрация в плазме крови пропорциональна дозе. Максимальная концентрация — 4,02 мкг/мл при применении в дозе 300 мг каждые 8 ч и 5,5 мкг/мл — при дозе 400 мг. AUC соответственно — 24,8 и 33,3 мкг/мл/ч. Проникает через ГЭБ, попадает в грудное молоко. Объем распределения — 57,7 л. У больных с эпилепсией концентрация в СМЖ составляет приблизительно 20% соответствующих равновесных концентраций препарата в плазме крови. Связь с белками плазмы крови очень слабая (менее 5%). Практически не метаболизируется, не индуцирует окислительные ферменты со смешанной функцией, которые принимают участие в метаболизме лекарственного средства. Выделяется почками. Выведение из плазмы крови имеет линейную зависимость. Период полувыведения — в среднем 5–7 ч, не зависит от дозы (при дозе 300 мг — 5,2 ч, 400 мг — 6,1 ч). Выводится при гемодиализе.
Клиренс габапентина из плазмы крови снижается у лиц пожилого возраста и у больных с нарушениями функции почек, период полувыведения при клиренсе креатинина 30 мл/мин — 52 ч. Фармакокинетика при повторном применении не изменяется.
Показания Габагамма
сопутствующая боль при диабетической нейропатии и постгерпетической невралгии; как дополнительное лечение при парциальной эпилепсии с или без вторичных генерализованных припадков у пациентов, которые не реагируют на стандартные противоэпилептические средства.
Применение Габагамма
дозировку устанавливает врач в зависимости от индивидуальной переносимости и эффективности препарата. Для индивидуального подбора дозы применяются препараты по 100, 300, 400 мг.
Эпилепсия
Эффективная доза составляет 900–3600 мг габапентина в сутки.
Взрослые и подростки
Лечение начинается с дозы 300 мг. Повышение дозы до получения клинического эффекта может быть проведено быстро, на протяжении нескольких суток, когда в 1-й день принимается 300 мг 1 раз в сутки, во 2-й — 300 мг 2 раза в сутки и в 3-й — 300 мг 3 раза в сутки, в соответствии со схемой лечения:
|День приема препарата
|Утренняя доза
|Дневная доза
|Вечерняя доза
|1-й день (300 мг)
|–
|–
|300 мг
|2-й день (600 мг)
|300 мг
|–
|300 мг
|3-й день (900 мг)
|300 мг
|300 мг
|300 мг
Как альтернативный вариант возможна начальная доза 3 раза в сутки по 300 мг габапентина (900 мг габапентина в сутки). После этого суточная доза может быть повышена до 1200 мг с разделением ее на 3 разовые дозы и при необходимости в дальнейшем может повышаться на 300 мг в сутки с разделением на 3 разовые дозы до максимальной суточной дозы — 3600 мг. Если необходима более высокая доза препарата и ее повышение происходит быстро, повышается риск возникновения головокружения во время фазы титрования. Промежуток времени между приемом вечерней дозы и следующей утренней должен составлять не более 12 ч во избежание проявления новых эпилептических припадков.
Сопутствующая боль при диабетической нейропатии и постгерпетической невралгии
Обычная доза составляет 1800–2400 мг в сутки; в некоторых случаях может быть необходимо ее повышение до максимальной — 3600 мг в сутки.
Взрослые
Лечение начинается с дозы 100–300–400 мг. Повышение дозы до получения клинического эффекта может быть проведено быстро, на протяжении нескольких суток, когда в 1-й день принимается 100–300–400 мг 1 раз в сутки, во 2-й день — 100–300–400 мг 2 раза в сутки и в 3-й день — 100–300–400 мг 3 раза в сутки, в соответствии со схемой лечения:
|День приема препарата
|Утренняя доза
|Дневная доза
|Вечерняя доза
|1-й день (100–300–400 мг)
|–
|–
|1 капсула
|2-й день (200–600–800 мг)
|1 капсула
|–
|1 капсула
|3-й день (300–900–1200 мг)
|1 капсула
|1 капсула
|1 капсула
После этого дозу на протяжении недели повышают до 1800 мг в сутки, разделив ее на 3 разовые дозы. На следующей неделе при необходимости доза может быть повышена до 2400 мг в сутки, разделенная на 3 разовые дозы. При необходимости возможно дальнейшее ее повышение на 300 мг в сутки с разделением на 3 разовые до достижения максимальной дозы, которая составляет 3600 мг в сутки. Повышение дозы до получения поддерживающей должно осуществляться медленно с целью предотвращения возможного побочного действия. Промежуток времени между приемом вечерней дозы и следующей утренней должен составлять не более 12 ч.
Для пациентов с нарушениями функции почек и у пациентов пожилого возраста рекомендуется снизить дозу, так как у них функция почек может быть изменена. Таким пациентам необходимо подбирать дозы индивидуально.
Пациенты, которые находятся на гемодиализе
Начальная доза препарата составляет 100–300–400 мг, далее — поддерживающая: 200–300 мг габапентина после соответствующего 4-часового гемодиализа. Если гемодиализ не проводится, габапентин не принимают.
Для пациентов с неудовлетворительным общим состоянием, недостаточной массой тела или после трансплантации органов дозу препарата необходимо повышать постепенно, назначая с капсулы по 100 мг габапентина.
Лечение эпилепсии является продолжительным. Врач должен самостоятельно принимать решение о том, в каком случае забытый прием разовой дозы габапентина (например последний прием лекарства был более 12 ч назад) должен компенсироваться дополнительной дозой, которую необходимо будет принять позже. Капсулы принимают внутрь независимо от приема пищи, запивая достаточным количеством воды, не разжевывая.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата; острый панкреатит.
Побочные эффекты
со стороны сердечно-сосудистой системы: симптомы вазодилатации, повышение АД;
со стороны пищеварительной системы: диспепсия; редко — тошнота, рвота, боль в животе, повышение аппетита; в единичных случаях — сухость во рту, запор или диарея, панкреатит, повышение активности печеночных трансаминаз, метеоризм, анорексия, гингивит.
со стороны опорно-двигательного аппарата: редко — миалгия, артралгия, боль в спине;
со стороны нервной системы: сонливость, головокружение, атаксия, нистагм (дозозависимый), тремор, дизартрия, повышенная нервная возбудимость; редко — головная боль, амнезия, депрессия; в единичных случаях — нарушения мышления, спутанность сознания, тик, парестезия (дозозависимая), астения, гиперкинезия; гипо- или арефлексия, тревожность, бессонница;
со стороны дыхательной системы: редко — ринит, фарингит, кашель, пневмония;
со стороны мочеполовой системы: в единичных случаях — недержание мочи, снижение потенции, инфекции мочевыводящих путей;
со стороны органов чувств: нарушения зрения (диплопия, амблиопия), звон в ушах;
со стороны органов кроветворения: в единичных случаях — лейкопения, тромбоцитопеническая пурпура;
аллергические реакции: в единичных случаях — кожные высыпания, зуд, озноб, мультиформная экссудативная эритема (в том числе синдром Стивенса — Джонсона);
другие: увеличение массы тела, в единичных случаях — периферические отеки, изменение цвета эмали зубов, акне, отечность лица, изменение уровня глюкозы в крови у больных сахарным диабетом, повышенная ломкость костей.
Особые указания
снижение дозы, отмена препарата или замена его другим (альтернативным) должна осуществляться постепенно, на протяжении не менее 1 нед. Резкое прекращение лечения противоэпилептическими лекарственными средствами у больных с эпилепсией может спровоцировать эпилептический статус.
Следует соблюдать осторожность при лечении пациентов с психосоматическими заболеваниями в анамнезе.
Пациенты с редкой наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактозы или с нарушением всасывания глюкозы и галактозы не должны принимать это лекарственное средство.
Употребление алкоголя и наркотических средств может усиливать побочные действия габапентина на ЦНС, такие как обнибуляция сознания и атаксия.
Применение препарата в период беременности и кормления грудью возможно лишь тогда, когда ожидаемая польза для организма матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.
При применении препарата следует воздержаться от управления транспортными средствами и работы с потенциально опасными механизмами.
Габапентин не рекомендуется для лечения эпилепсии у детей до 12 лет, а также для лечения диабетической нейропатии и постгерпетической невралгии у подростков до 18 лет, которые сопровождаются болями, поскольку опыт применения препарата у этих групп ограничен.
Взаимодействия
возможно одновременное применение с другими противоэпилептическими препаратами (фенитоин, карбамазепин, вальпроевая кислота, фенобарбитал), с пероральными контрацептивными средствами (содержащими норэтиндрон и/или этинилэстрадиол), с препаратами, которые блокируют канальцевую секрецию и снижают выделение габапентина почками. Антациды, которые содержат Al3+ и Mg2+, снижают биодоступность габапентина приблизительно на 20%. Габапентин рекомендуется принимать через 2 ч после приема антацидного препарата.
Миелотоксические лекарственные средства — усиление гематотоксичности (лейкопения).
Передозировка
проявляется увеличением выраженности побочных эффектов (головокружение, атаксия, диплопия, нечеткая речь, дизартрия, сонливость, летаргия, апатия, диарея).
Лечение симптоматическое. Габапентин может выводиться из кровообращения путем гемодиализа, но как показывает опыт, в этом нет необходимости. Однако для пациентов с ХПН гемодиализ может быть эффективен.
Условия хранения
при температуре 15–25 °С в оригинальной упаковке.
Классификация
- Международное название
- Gabapentinum (Габапентин)
- ATC-група
- N02B F01 Габапентин
- Формы выпуска по NFC
- ABC Таблетки, покрытые пленочной оболочкойACA Капсулы