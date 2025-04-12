Севофлуран

Севоран (Sevoran)

Севоран жидкость для ингаляций 100 % флакон 250 мл №1
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от 3380,00 грн
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Характеристики
Производитель
AbbVie Biopharmaceuticals
Форма выпуска
Жидкость для ингаляций
Условия продажи
По рецепту
Дозировка
100 %
Объем
250 мл
ATC-группа
Регистрация
UA/4139/01/01 от 23.10.2020
Международное название