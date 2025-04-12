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Севофлуран
Севоран (Sevoran)
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3380,00
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Характеристики
Производитель
AbbVie Biopharmaceuticals
Форма выпуска
Жидкость для ингаляций
Условия продажи
По рецепту
Дозировка
100 %
Объем
250 мл
ATC-группа
N01A B08 Севофлуран
Регистрация
UA/4139/01/01 от 23.10.2020
Международное название
Sevofluran (Севофлуран)
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
3380,00
грн
в 2 аптеках других городов
Найти в аптеках
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