СЕВОФЛУРАН (SEVOFLURAN)

севофлуран могут применять только лица, имеющие опыт проведения общей анестезии. Необходимо иметь наготове оборудование для восстановления проходимости дыхательных путей, ИВЛ, оксигенотерапии и реанимации. Так как больные обычно быстро выходят из общей анестезии севофлураном, им может раньше понадобиться послеоперационная анальгезия. У восприимчивых больных может развиться состояние гиперметаболизма скелетных мышц, что приводит к увеличению их потребности в кислороде и развитию синдрома злокачественной гипертермии, первым признаком которого является гиперкапния, а его клинические симптомы могут включать ригидность мышц, тахикардию, тахипноэ, цианоз, аритмии и/или нестабильность АД. Некоторые из этих неспецифических симптомов могут также появиться при ранней стадии общей анестезии, острой гипоксии, гиперкапнии и гиповолемии. Лечение злокачественной гипертермии: отмена препарата, в/в введение дантролена и поддерживающая симптоматическая терапия. Позднее может развиться почечная недостаточность, поэтому следует контролировать и по возможности поддерживать диурез. Уровень общей анестезии может легко и быстро меняться, поэтому для подачи севофлурана следует использовать только специально калиброванные испарители. При углублении общей анестезии отмечается нарастание снижения АД и угнетения дыхательной функции. При поддержании общей анестезии повышение концентрации севофлурана вызывает дозозависимое снижение АД. Чрезмерное снижение АД может быть связано с глубиной общей анестезией; в таких случаях его можно повысить путем снижения концентрации подаваемого севофлурана. У лиц с ИБС необходимо поддерживать стабильную гемодинамику, чтобы избежать ишемии миокарда. При выходе из общей анестезии пациентов перед транспортировкой в отделение следует тщательно наблюдать. Так как усиление действия миорелаксантов отмечают через несколько минут после начала ингаляции севофлурана, снижение дозы миорелаксантов во время вводной общей анестезии может привести к задержке интубации трахеи или неадекватному расслаблению мышц. При эндотрахеальной интубации не следует снижать дозы недеполяризующих миорелаксантов; при поддержании общей аненстезии дополнительные дозы миорелаксантов вводят с учетом ответа на стимуляцию нервов. При нейрохирургических вмешательствах в случае угрозы повышения внутричерепного давления, севофлуран следует применять с осторожностью в сочетании с мерами, направленными на снижение внутричерепного давления, такими как гипервентиляция.

Установлена безопасность севофлурана для матери и новорожденного при его применении для общей анестезии при кесаревом сечении. Концентрация неорганического фтора обычно достигает максимума в течение 2 ч после прекращения введения севофлурана и возвращается к дооперационному уровню в течение 48 ч (повышение концентрации фтора не сопровождается нарушением функции почек).

В течение некоторого времени после общей анестезии необходимо воздерживаться от вождения транспорных средств и занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.