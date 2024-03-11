СЕВОФЛУРАН (SEVOFLURAN) Действующее вещество
USPDDN: пропан, 1,1,1,3,3,3-гексафлюоро-2-(флюорометокси)-.
ингаляционное средство для наркоза.
Ингаляционное применение вызывает быструю потерю сознания, которое после прекращения анестезии быстро восстанавливается. Вводная анестезия сопровождается минимальным возбуждением и признаками раздражения верхних дыхательных путей и не вызывает избыточную секрецию в трахеобронхиальном дереве и стимуляцию ЦНС. Вызывает дозозависимое подавление дыхательной функции и снижение АД. Пороговый уровень севофлурана, обусловливающий развитие аритмий под действием эпинефрина, сопоставим с таковым изофлурана и превышает пороговый уровень галотана. Севофлуран оказывает минимальное действие на внутричерепное давление и не вызывает нарастания почечной или печеночной недостаточности. Не влияет на концентрационную функцию почек даже при длительной общей анестезии (примерно до 9 ч).
Низкая растворимость севофлурана в крови обеспечивает быстрое повышение альвеолярной концентрации при введении в общую анестезию и быстрое снижение после прекращения ингаляции. Соотношение альвеолярной концентрации и концентрации во вдыхаемой смеси в фазу накопления через 30 мин после ингаляции севофлурана составляет 0,85. В фазу выведения соотношение альвеолярных концентраций через 5 мин составляет 0,15. Менее 5% всасываемой дозы метаболизируется под действием цитохрома Р450 (CYP 2E1) в гексафторизопропанол с высвобождением неорганического фтора и диоксида углерода (или одного диоксида углерода). Образующийся гексафторизопропанол быстро конъюгируется с глюкуроновой кислотой и выводится с мочой. Севофлуран — единственное фторированное летучее средство для общей анестезии, не метаболизирующееся до трифторуксусной кислоты. Концентрация ионов фтора зависит от длительности общей анестезии, концентрации введенного севофлурана и состава смеси. Барбитураты не вызывают дефторирования севофлурана.
вводная и поддерживающая общая анестезия.
во время общей анестезии необходимо знать концентрацию севофлурана, поступающего из испарителя. Для этого можно использовать испаритель, специально калиброванный для севофлурана. Введение в общую анестезию: доза подбирается индивидуально и титруется до достижения необходимого эффекта с учетом возраста и состояния больного. После ингаляции севофлурана могут быть введены коротко действующий барбитурат или другой препарат для в/в вводной общей анестезии. Для введения в общую анестезию севофлуран можно применять в кислороде или в смеси кислорода и оксида азота. Перед хирургическим вмешательством ингаляция севофлурана в концентрации до 8% обычно обеспечивает введение в общую анестезию в течение менее 2 мин как у взрослых, так и детей. Поддерживающая общая анестезия: необходимый уровень общей анестезии можно поддерживать путем ингаляции севофлурана в концентрации 0,5–3% в сочетании с оксидом азота или без него. Минимальная альвеолярная концентрация — это концентрация, при которой у 50% пациентов отсутсвует двигательная активность в ответ на однократное раздражение (надрез кожи). Значения минимальной альвеолярной концентрации для взрослых и детей с учетом возраста: 0–1 мес (доношенные новорожденные) севофлуран в кислороде — 3,3%, 1–6 мес — 3%, 6 мес–3 лет — 2,8%, в смеси (65% оксида азота и 35% кислорода) — 2%; 3–12 лет — севофлуран в кислороде — 2,5%; 25 лет — севофлуран в кислороде — 2,6%, в смеси (65% оксида азота и 35% кислорода) — 1,4%; 40 лет — 2,1 и 1,1% соответственно; 60 лет — 1,7 и 0,9%; 80 лет — 1,4 и 0,7%. Минимальная альвеолярная концентрация севофлурана снижается с возрастом и при добавлении оксида азота.
гиперчувствительность, злокачественная гипертермия (подтвержденная или подозреваемая генетическая восприимчивость).
C осторожностью назначается при почечной недостаточности, черепно-мозговой гипертензии, в период беременности и кормления грудью.
во время применения — угнетение функции сердца и дыхания (дозозависимое), тошнота, рвота, усиление кашля, снижение или повышение АД, ажитация, сонливость (после выхода из общей анестезии), озноб, брадикардия, тахикардия, головокружение, повышенное слюноотделение, апноэ после интубации, ларингоспазм, лихорадка. Редко — послеоперационный гепатит; у детей, получавших севофлуран для вводной общей анестезии — дистония (связь с применением севофлурана не установлена). После применения — редко: судороги, злокачественная гипертермия и аллергические реакции (сыпь, крапивница, зуд, бронхоспазм, анафилактические или анафилактоидные реакции), изменение настроения, преходящая гипергликемия и лейкоцитоз. Во время и после общей анестезии — преходящее повышение неорганического фтора в сыворотке крови, повышение активности печеночных трансаминаз.
севофлуран могут применять только лица, имеющие опыт проведения общей анестезии. Необходимо иметь наготове оборудование для восстановления проходимости дыхательных путей, ИВЛ, оксигенотерапии и реанимации. Так как больные обычно быстро выходят из общей анестезии севофлураном, им может раньше понадобиться послеоперационная анальгезия. У восприимчивых больных может развиться состояние гиперметаболизма скелетных мышц, что приводит к увеличению их потребности в кислороде и развитию синдрома злокачественной гипертермии, первым признаком которого является гиперкапния, а его клинические симптомы могут включать ригидность мышц, тахикардию, тахипноэ, цианоз, аритмии и/или нестабильность АД. Некоторые из этих неспецифических симптомов могут также появиться при ранней стадии общей анестезии, острой гипоксии, гиперкапнии и гиповолемии. Лечение злокачественной гипертермии: отмена препарата, в/в введение дантролена и поддерживающая симптоматическая терапия. Позднее может развиться почечная недостаточность, поэтому следует контролировать и по возможности поддерживать диурез. Уровень общей анестезии может легко и быстро меняться, поэтому для подачи севофлурана следует использовать только специально калиброванные испарители. При углублении общей анестезии отмечается нарастание снижения АД и угнетения дыхательной функции. При поддержании общей анестезии повышение концентрации севофлурана вызывает дозозависимое снижение АД. Чрезмерное снижение АД может быть связано с глубиной общей анестезией; в таких случаях его можно повысить путем снижения концентрации подаваемого севофлурана. У лиц с ИБС необходимо поддерживать стабильную гемодинамику, чтобы избежать ишемии миокарда. При выходе из общей анестезии пациентов перед транспортировкой в отделение следует тщательно наблюдать. Так как усиление действия миорелаксантов отмечают через несколько минут после начала ингаляции севофлурана, снижение дозы миорелаксантов во время вводной общей анестезии может привести к задержке интубации трахеи или неадекватному расслаблению мышц. При эндотрахеальной интубации не следует снижать дозы недеполяризующих миорелаксантов; при поддержании общей аненстезии дополнительные дозы миорелаксантов вводят с учетом ответа на стимуляцию нервов. При нейрохирургических вмешательствах в случае угрозы повышения внутричерепного давления, севофлуран следует применять с осторожностью в сочетании с мерами, направленными на снижение внутричерепного давления, такими как гипервентиляция.
Установлена безопасность севофлурана для матери и новорожденного при его применении для общей анестезии при кесаревом сечении. Концентрация неорганического фтора обычно достигает максимума в течение 2 ч после прекращения введения севофлурана и возвращается к дооперационному уровню в течение 48 ч (повышение концентрации фтора не сопровождается нарушением функции почек).
В течение некоторого времени после общей анестезии необходимо воздерживаться от вождения транспорных средств и занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.
безопасность и эффективность севофлурана подтверждены при одновременном применении с различными лекарственными средствами, которые часто используют в хирургической практике: средствами, влияющими на функцию ЦНС и вегетативной нервной системы, миорелаксантами, антимикробными препаратами, включая аминогликозиды, гормонами и их синтетическими производными, препаратами крови и сердечно-сосудистыми средствами, включая эпинефрин. Севофлуран можно применять с барбитуратами, бензодиазепинами и опиоидными анальгетиками. Севофлуран усиливает эффект панкурония бромида, векурония бромида и атракурия безилата (требуется коррекция дозы). Бензодиазепины и опиоидные анальгетики снижают минимальную альвеолярную концентрацию севофлурана. Минимальная альвеолярная концентрация севофлурана снижается при одновременном применении оксида азота.
лечение: прекращают введение севофлурана, обеспечивают поддержание проходимости дыхательных путей, вспомогательная или контролируемая вентиляция легких с введением кислорода и поддержание функции сердечно-сосудистой системы.