Кетоконазол-Фитофарм (Ketoconazolum-Fitofarm)
Кетоконазол-Фитофарм инструкция по применению
Состав
Кетоконазол - 0,02 г/г
Фармакологические свойства
кетоконазол — это синтетическое производное имидазолдиоксолана, которое проявляет противогрибковую активность в отношении дерматофитов и дрожжей. Крем кетоконазола очень быстро устраняет зуд, который обычно сопровождает инфекции, вызванные дерматофитами и дрожжами. После местного применения крема кетоконазол в крови не определяется.
Показания Кетоконазол-Фитофарм
лечение грибковых инфекций кожи, таких как эпидермофития стоп, паховая эпидермофития, лечение кандидоза кожных складок (интертриго).
Применение Кетоконазол-Фитофарм
для лечения эпидермофитии стоп Кетоконазол-Фитофарм рекомендуется наносить на пораженную кожу и окружающие участки 2 раза в сутки. Обычно продолжительность лечения поражений кожи составляет 1 нед. При более тяжелых поражениях кожи лечение необходимо продолжить еще на 2–3 дня после исчезновения всех симптомов с целью избежания рецидива заболевания.
Для лечения паховой эпидермофитии и кандидоза кожных складок рекомендуется наносить препарат на пораженную кожу и близлежащие участки 2 раза в сутки. Лечение должно длиться на протяжении достаточного времени, по меньшей мере — 2–3 дня после исчезновения всех симптомов с целью избежания рецидива заболевания. При необходимости лечение может длиться до 6 нед. Если симптомы заболевания не исчезают после 4 нед лечения, следует обратиться к врачу.
Противопоказания
повышенная чувствительность к кетоконазолу или другим компонентам препарата.
Побочные эффекты
побочные реакции, которые возникали у ≥1% пациентов:
общие нарушения и реакции в месте нанесения: эритема, зуд;
нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки: ощущение жжения.
Побочные реакции, которые возникали у <1% пациентов:
общие нарушения и реакции в месте нанесения: кровоточивость, ощущение дискомфорта, сухость, воспаление, раздражение, парестезия;
нарушения со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности;
нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки: буллезная сыпь, контактный дерматит, шелушение или липкость кожи.
Постмаркетинговое наблюдение
Побочные реакции при применении крема кетоконазол, о которых впервые сообщалось в пострегистрационный период, приведены ниже. Частота возникновения побочных реакций распределена следующим образом: очень часто — ≥1/10; часто — ≥1/100 и <1/10; нечасто — ≥1/1000 и <1/100; редко — ≥1/10 000 и <1/1000; очень редко — <1/10 000, включая отдельные сообщения:
нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки: очень редко — крапивница.
Особые указания
крем Кетоконазол-Фитофарм не применяют в офтальмологической практике. Если крем Кетоконазол-Фитофарм наносится на пораженные участки сразу же после продолжительного лечения мазями, которые содержат кортикостероиды, может возникнуть раздражение. В таких случаях рекомендуется продолжать наносить местные кортикостероиды на пораженные участки утром, а крем Кетоконазол-Фитофарм — вечером. Потом следует постепенно, на протяжении 2–3 нед, прекратить терапию кортикостероидами.
Пропиленгликоль может вызвать зуд кожи. Спирт цетостеариловый может вызвать местные кожные реакции (например контактный дерматит).
Применение в период беременности и кормления грудью. Отсутствуют адекватные и хорошо контролируемые исследования применения препарата у беременных и женщин, кормящих грудью. Неизвестны риски, связанные с применением препарата в период беременности и кормления грудью.
Дети. Опыта применения крема Кетоконазол-Фитофарм у детей нет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
взаимодействий с другими лекарственными средствами не выявлено.
Передозировка
местное применение. Местное применение крема в избыточном количестве может вызвать возникновение эритемы, отека, ощущения ожога кожи, которые быстро проходят после прекращения терапии.
Случайное применение внутрь. При случайном приеме внутрь следует предпринять поддерживающие и симптоматические терапевтические меры.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.