для лечения эпидермофитии стоп Кетоконазол-Фитофарм рекомендуется наносить на пораженную кожу и окружающие участки 2 раза в сутки. Обычно продолжительность лечения поражений кожи составляет 1 нед. При более тяжелых поражениях кожи лечение необходимо продолжить еще на 2–3 дня после исчезновения всех симптомов с целью избежания рецидива заболевания.

Для лечения паховой эпидермофитии и кандидоза кожных складок рекомендуется наносить препарат на пораженную кожу и близлежащие участки 2 раза в сутки. Лечение должно длиться на протяжении достаточного времени, по меньшей мере — 2–3 дня после исчезновения всех симптомов с целью избежания рецидива заболевания. При необходимости лечение может длиться до 6 нед. Если симптомы заболевания не исчезают после 4 нед лечения, следует обратиться к врачу.