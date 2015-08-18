острая дизентерия, сальмонеллез, эшерихиоз, вирусная диарея, дисбактериоз кишечника, санация реконвалесцентов, хронические воспалительные заболевания тонкого и толстого кишечника (энтероколит, колит, в том числе неспецифический язвенный колит), кишечная дисфункция на фоне дисбактериоза кишечника, в том числе развившегося после длительной антибиотикотерапии (применение особенно показано детям 1-го года жизни, в том числе недоношенным, ослабленным и с отягощенным преморбидным состоянием), длительная кишечная дисфункция, стафилококковая инфекция с поражением пищеварительного тракта, ранний перевод детей грудного возраста на искусственное вскармливание или вскармливание донорским молоком, в комплексном лечении детей, больных сепсисом, пневмонией и другими гнойно-инфекционными заболеваниями, особенно при лечении любых расстройств функции кишечника, санация половых путей при их воспалительных заболеваниях и предродовой подготовке беременных группы риска с нарушением чистоты вагинального секрета до 3–4-й степени.