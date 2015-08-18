Бифидумбактерин (Bifidumbacterin) (1696) - инструкция по применению Диетические добавки
Бифидумбактерин инструкция по применению
Фармакологические свойства
обладает антагонистической активностью против широкого спектра патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, нормализует состав микрофлоры кишечника, деятельность пищеварительного тракта, улучшает обменные процессы, предупреждает развитие затяжных форм кишечных заболеваний, повышает неспецифическую резистентность организма.
Рекомендации по употреблению
острая дизентерия, сальмонеллез, эшерихиоз, вирусная диарея, дисбактериоз кишечника, санация реконвалесцентов, хронические воспалительные заболевания тонкого и толстого кишечника (энтероколит, колит, в том числе неспецифический язвенный колит), кишечная дисфункция на фоне дисбактериоза кишечника, в том числе развившегося после длительной антибиотикотерапии (применение особенно показано детям 1-го года жизни, в том числе недоношенным, ослабленным и с отягощенным преморбидным состоянием), длительная кишечная дисфункция, стафилококковая инфекция с поражением пищеварительного тракта, ранний перевод детей грудного возраста на искусственное вскармливание или вскармливание донорским молоком, в комплексном лечении детей, больных сепсисом, пневмонией и другими гнойно-инфекционными заболеваниями, особенно при лечении любых расстройств функции кишечника, санация половых путей при их воспалительных заболеваниях и предродовой подготовке беременных группы риска с нарушением чистоты вагинального секрета до 3–4-й степени.
Применение Бифидумбактерин
назначают с первых дней жизни. Содержимое флакона растворяют кипяченой водой комнатной температуры из расчета 1 чайная ложка воды на 1 дозу препарата. Выпивают за 20–30 мин до еды, детям грудного возраста препарат можно давать непосредственно перед кормлением. Количество доз зависит от заболевания, возраста ребенка, в среднем 3–5 доз 2–3 раза в сутки. Курс лечения — по показаниям.
В акушерско-гинекологической практике — интравагинально по 5–10 доз 1 раз в сутки в течение 5–8 дней. Для профилактики мастита обрабатывают область соска тампоном, смоченным препаратом (2–5 доз) за 20–30 мин до кормления в течение 5 дней.
Противопоказания
при лечении антибиотиками препарат принимать не рекомендуется.
Побочные эффекты
не выявлены.