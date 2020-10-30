Азомекс (Asomex) (169591) - инструкция по применению ATC-классификация
Азомекс инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Амлодипин — рацемическая смесь S(–)- и R(+)-изомеров. S-amlodipine — активная хиральная форма амлодипина — блокатор медленных кальциевых каналов; блокирует поступление ионов кальция через мембраны в клетки гладких мышц миокарда и сосудов. Механизм антигипертензивного действия препарата Азомекс обусловлен непосредственным влиянием на гладкие мышцы сосудов.
Антиангинальный эффект амлодипина реализуется двумя способами.
1. Амлодипин расширяет периферические артериолы и таким образом снижает ОПСС и постнагрузку. Поскольку ЧСС при этом практически не изменяется, то уменьшается нагрузка на сердце, потребление энергии и потребность миокарда в кислороде.
2. Расширение главных коронарных артерий и коронарных артериол (нормальных и ишемизированных), возможно, также играет роль в механизме действия амлодипина. Такое расширение повышает насыщаемость миокарда кислородом у пациентов со спазмом коронарной артерии (стенокардия Принцметала или вариантная стенокардия).
У больных с АГ разовая доза амлодипина обеспечивает клинически значимое снижение АД на протяжении 24 ч, что позволяет применять его 1 раз в сутки. Благодаря медленному началу действия амлодипин не вызывает острой артериальной гипотензии.
У пациентов со стенокардией при применении 1 суточной дозы увеличивается общее время физической нагрузки, время до начала стенокардии и время до развития 1 мм депрессии сегмента ST. Препарат снижает частоту приступов стенокардии и потребность в применении нитроглицерина. Амлодипин не оказывает неблагоприятного влияния на обмен веществ и уровень липидов в плазмы крови, поэтому он пригоден для лечения больных БА, сахарным диабетом, подагрой.
Фармакокинетика
Всасывание/распределение. После приема внутрь в терапевтических дозах амлодипин хорошо всасывается, достигая Cmax в крови через 6–12 ч. Абсолютная биодоступность по расчетам составляет 64–80%. Объем распределения составляет приблизительно 21 л/кг. Прием пищи не влияет на всасывание амлодипина.
Метаболизм/выведение. T½ из плазмы крови составляет около 35–50 ч, что обеспечивает возможность назначения препарата 1 раз в сутки. Стойкая равновесная концентрация в плазме достигается через 7–8 дней регулярного применения препарата. Амлодипин трансформируется в печени с образованием неактивных метаболитов; 10% неизмененного препарата и 60% метаболитов выводятся с мочой.
Пациенты пожилого возраста. Время достижения равновесной концентрации амлодипина в плазме крови подобно тому, что наблюдается у пациентов пожилого возраста и у взрослых пациентов. Клиренс амлодипина обычно несколько снижен, что у пациентов пожилого возраста приводит к увеличению AUC и T½ препарата.
Пациенты с нарушением функции почек. Амлодипин экстенсивно метаболизируется до неактивных метаболитов. 10% амлодипина выводится в неизмененном виде с мочой. Изменения концентрации амлодипина в плазме крови не коррелируют со степенью нарушения функции почек. Пациентам с нарушением функции почек можно применять амлодипин в обычных дозах. Амлодипин не удаляется путем диализа.
Пациенты с нарушением функции печени. Информация о применении амлодипина у пациентов с нарушением функции печени очень ограничена. У пациентов с печеночной недостаточностью клиренс амлодипина снижен, что приводит к увеличению продолжительности T½ и увеличению AUC примерно на 40–60%.
Показания Азомекс
АГ. ИБС: стабильная стенокардия нагрузки, вазоспастическая стенокардия (в том числе стенокардия Принцметала).
Применение Азомекс
при АГ и стенокардии начальная доза Азомекса составляет 2,5 мг 1 раз в сутки; при необходимости эту дозу можно повысить до 5 мг 1 раз в сутки в зависимости от индивидуальной реакции больного.
Дети. Безопасность и эффективность применения препарата у детей не установлены, поэтому его не применяют в педиатрической практике.
Противопоказания
- известная повышенная чувствительность к дигидропиридинам, амлодипину или любому другому компоненту препарата;
- артериальная гипотензия тяжелой степени;
- шок (включая кардиогенный);
- обструкция выносящего тракта левого желудочка (например стеноз аорты тяжелой степени);
- гемодинамически нестабильная сердечная недостаточность после острого инфаркта миокарда.
Побочные эффекты
при применении амлодипина чаще сообщалось о таких побочных реакциях, как сонливость, головокружение, головная боль, пальпитация, приливы, боль в животе, тошнота, отеки голеней, отеки и усталость.
Побочные реакции, о которых сообщалось во время применения амлодипина, приведены ниже по системам и классам органов и по частоте возникновения: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100–<1/10), нечасто (≥1/1000–≤1/100), редко (≥1/10 000–≤1/1000), очень редко (≤1/10 000).
Со стороны крови и лимфатической системы: очень редко — лейкоцитопения, тромбоцитопения.
Со стороны иммунной системы: очень редко — аллергические реакции.
Со стороны метаболизма и алиментарные расстройства: очень редко — гипергликемия.
Психические нарушения: нечасто — бессонница, изменения настроения (включая тревожность), депрессия; редко — спутанность сознания.
Со стороны нервной системы: часто — сонливость, головокружение, головная боль (главным образом в начале лечения); нечасто — тремор, дисгевзия, синкопе, гипестезия, парестезия; очень редко — гипертонус, периферическая нейропатия.
Со стороны органа зрения: нечасто — нарушение зрения (включая диплопию).
Со стороны органа слуха и лабиринта: нечасто — звон в ушах.
Со стороны сердца: нечасто — усиленное сердцебиение; очень редко — инфаркт миокарда, аритмия (включая брадикардию, желудочковую тахикардию и фибрилляцию предсердий).
Со стороны сосудов: часто — приливы; нечасто — артериальная гипотензия; очень редко — васкулит.
Респираторные, торакальные и медиастинальные нарушения: нечасто — диспноэ, ринит; очень редко — кашель.
Со стороны пищеварительной системы: часто — боль в животе, тошнота; нечасто — рвота, диспепсия, нарушение перистальтики кишечника (включая запор и диарею), сухость во рту; очень редко — панкреатит, гастрит, гиперплазия десен.
Со стороны гепатобилиарной системы: очень редко — гепатит, желтуха, повышение уровня печеночных ферментов (что чаще всего ассоциировалось с холестазом).
Со стороны кожи и подкожной ткани: нечасто — алопеция, пурпура, изменение окраски кожи, повышенное потоотделение, зуд, сыпь, экзантема; очень редко — ангионевротический отек, мультиформная эритема, крапивница, эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона, отек Квинке, фоточувствительность.
Со стороны скелетно-мышечной и соединительной тканей: часто — опухание голеней; нечасто — артралгия, миалгия, судороги мышц, боль в спине.
Со стороны почек и мочевыводящего тракта: нечасто — нарушение мочевыделения, никтурия, повышенная частота мочеиспускания.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: нечасто — импотенция, гинекомастия.
Общие нарушения и состояние в месте введения: часто — отек, утомляемость; нечасто — боль за грудиной, астения, боль, недомогание.
Исследования: нечасто — увеличение или уменьшение массы тела.
Сообщалось об исключительных случаях развития экстрапирамидного синдрома.
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях. Сообщения о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства имеют важное значение. Это позволяет проводить непрерывный мониторинг соотношения между пользой и рисками, связанными с применением этого препарата. Врачам следует отчитываться о любых подозреваемых побочных реакциях в соответствии с требованиями законодательства.
Особые указания
безопасность и эффективность применения амлодипина при гипертоническом кризе не оценивались.
Пациенты с сердечной недостаточностью. У данной категории пациентов амлодипин следует применять с осторожностью. У пациентов с сердечной недостаточностью тяжелой степени (класс III и IV по классификации NYHA) при применении амлодипина частота случаев развития отека легких была выше по сравнению с применением плацебо. У пациентов с застойной сердечной недостаточностью блокаторы кальциевых каналов, включая амлодипин, следует применять с осторожностью, поскольку они могут повышать риск сердечно-сосудистых событий и летальных случаев в будущем.
Пациенты с нарушением функции печени. T½ амлодипина и параметры AUC более высокие у пациентов с нарушением функции печени; рекомендаций относительно дозы препарата нет. Поэтому у данной категории пациентов применение препарата следует начинать с наиболее низкой дозы. Следует соблюдать осторожность как в начале применения препарата, так и при повышении дозы. Пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью может потребоваться медленный подбор дозы и тщательное наблюдение за их состоянием.
Пациенты пожилого возраста. Повышать дозу препарата у данной категории пациентов необходимо с осторожностью.
Пациенты с почечной недостаточностью. У данной категории пациентов следует применять обычные дозы препарата. Изменения концентрации амлодипина в плазме крови не коррелируют со степенью нарушений функций почек. Амлодипин не выводится путем диализа.
Амлодипин не влияет на результаты лабораторных исследований.
Не рекомендуется применять амлодипин вместе с грейпфрутом или с грейпфрутовым соком, поскольку у некоторых пациентов биодоступность может быть повышена, что приведет к усилению гипотензивного эффекта препарата.
Применение в период беременности и кормления грудью. Безопасность применения амлодипина в период беременности не установлена. Применять амлодипин в период беременности рекомендуется лишь в тех случаях, когда отсутствует более безопасная альтернатива, а риск, связанный с самым заболеванием, превышает возможный вред от лечения для матери и плода.
В ходе исследований на животных при применении высоких доз наблюдалась репродуктивная токсичность.
Период кормления грудью. Неизвестно, проникает ли амлодипин в грудное молоко. При принятии решения о продолжении кормления грудью или применении амлодипина необходимо оценивать пользу грудного вскармливания для ребенка и пользу от применения препарата для матери.
Фертильность. Сообщалось об обратимых биохимических изменениях головки сперматозоида у некоторых пациентов при использовании блокаторов кальциевых каналов. Клинической информации о потенциальном влиянии амлодипина на фертильность недостаточно.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Амлодипин может оказать незначительное или умеренное влияние на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами. Скорость реакции может быть снижена при наличии таких симптомов, как головокружение, головная боль, повышенная утомляемость или тошнота. Следует быть осторожными, особенно в начале терапии.
Взаимодействия
влияние других лекарственных средств на амлодипин
Ингибиторы CYP 3A4. Одновременное применение амлодипина и ингибиторов CYP 3A4 мощного или умеренного действия (ингибиторы протеаз, азольные противогрибковые средства, макролиды, такие как эритромицин или кларитромицин, верапамил или дилтиазем) может привести к значимому повышению экспозиции амлодипина, что также может привести к повышенному риску возникновения гипотензии. Клиническое значение таких изменений может быть более выраженным у пациентов пожилого возраста. Может потребоваться клиническое наблюдение за состоянием пациента и подбор дозы.
Не рекомендуется одновременное применение амлодипина и употребление грейпфрута или грейпфрутового сока, поскольку у некоторых пациентов биодоступность амлодипина может повышаться, что, в свою очередь, приведет к усилению гипотензивного эффекта.
Кларитромицин. Кларитромицин является ингибитором CYP 3A4. Существует повышенный риск возникновения гипотензии у пациентов, которые принимают кларитромицин с амлодипином. При одновременном применении амлодипина с кларитромицином рекомендуется проводить тщательный контроль за состоянием пациентов.
Индукторы CYP 3A4. Информации относительно влияния индукторов CYP 3A4 на амлодипин нет. Одновременное применение амлодипина и веществ, являющихся индукторами CYP 3A4 (например рифампицин, экстракт зверобоя), может приводить к снижению концентрации амлодипина в плазме крови, поэтому применять такие комбинации следует с осторожностью.
Дантролен (инфузии). У животных развивались желудочковая фибрилляция с летальным исходом и сердечно-сосудистый коллапс, ассоциированный с гиперкалиемией после применения верапамила и дантролена в/в. Из-за риска развития гиперкалиемии рекомендуется избегать применения блокаторов кальциевых каналов, таких как амлодипин, у склонных к злокачественной гипертермии пациентов и при лечении злокачественной гипертермии.
Влияние амлодипина на другие лекарственные средства. Гипотензивный эффект амлодипина потенцирует гипотензивный эффект других антигипертензивных лекарственных средств.
Такролимус. Существует риск повышения уровней такролимуса в крови при одновременном применении с амлодипином, однако фармакокинетический механизм такого взаимодействия полностью не установлен. Чтобы избежать токсичности такролимуса при одновременном применении амлодипина, необходим регулярный мониторинг уровня такролимуса в крови и, при необходимости, коррекция дозы.
Циклоспорин. Исследований взаимодействия циклоспорина и амлодипина не проводили у здоровых добровольцев или других групп населения, за исключением больных с трансплантированной почкой, у которых отмечали повышение остаточной концентрации циклоспорина (в среднем 0–40%). Поэтому у пациентов после трансплантации почек, применяющих Азомекс, необходимо проводить мониторинг уровня циклоспорина и в случае необходимости доза последнего должна быть снижена.
Симвастатин. Одновременное многократное применение 10 мг амлодипина с 80 мг симвастатина привело к 77% повышению экспозиции симвастатина по сравнению с монотерапией симвастатином. Поэтому доза симвастатина не должна превышать 20 мг/сут для пациентов, принимающих этот препарат сочетанно с амлодипином.
Передозировка
опыт умышленной передозировки препарата является ограниченным.
Симптомы передозировки: имеющаяся информация дает основания считать, что значительная передозировка препарата приведет к чрезмерной периферической вазодилатации и, возможно, к рефлекторной тахикардии. Сообщалось о развитии значительной и, возможно, продолжительной системной гипотензии, включая шок с летальным исходом.
Лечение: клинически значимая артериальная гипотензия, обусловленная передозировкой амлодипина, требует активной поддержки деятельности сердечно-сосудистой системы, включая частый мониторинг функций сердца и дыхания, поднятие конечностей, мониторинг объема циркулирующей жидкости и мочевыделения.
Для восстановления тонуса сосудов и АД можно применить сосудосуживающие препараты, удостоверившись в отсутствии противопоказаний к их применению. Применение кальция глюконата в/в может быть полезно для нивелирования эффектов блокады кальциевых каналов.
В некоторых случаях может быть полезным промывание желудка. Применение активированного угля у здоровых добровольцев на протяжении 2 ч после введения 10 мг амлодипина значительно снизило уровень его всасывания.
Поскольку амлодипин в высокой степени связывается с белками, эффект диализа является незначительным.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.