одновременное применение амлодипина и ингибиторов CYP 3A4 мощной или умеренной действия (ингибиторы протеаз, азольные противогрибковые средства, макролиды, такие как эритромицин или кларитромицин, верапамил или дилтиазем) может привести к значимому повышению экспозиции амлодипина, что также может обусловить повышение риска возникновения артериальной гипотензии.

Не рекомендуется одновременно применять амлодипин и грейпфруты или грейпфрутовый сок, поскольку биодоступность амлодипина может повышаться, что, в свою очередь, приводит к усилению гипотензивного действия.

При одновременном применении амлодипина и веществ, являющихся известными индукторами CYP 3A4, концентрация амлодипина в плазме крови может изменяться.

Существует риск повышения уровней такролимуса в крови при одновременном применении с амлодипином, однако фармакокинетический механизм такого взаимодействия полностью не установлен.

Однократный прием 100 мг силденафила у пациентов с эссенциальной гипертензией не влиял на фармакокинетику амлодипина.