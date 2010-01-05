особые предостережения .

Винорелбин следует применять под наблюдением врача с опытом применения химиотерапии.

Препарат предназначен исключительно для в/в введения!

В процессе лечения винорелбином необходимо регулярно осуществлять контроль гематологических показателей (перед каждым введением препарата следует определять уровень гемоглобина, количество лейкоцитов и тромбоцитов в периферической крови). Дозу препарата определяют согласно гематологической картине. Основным дозолимитирующим побочным эффектом при лечении винорелбином является нейтропения. Она носит некумулятивный характер. Минимальное количество нейтрофилов в крови наблюдается через 7–14 дней после введения препарата, после чего показатели быстро возвращаются к нормальным значениям (в течение 5–7 дней). При снижении количества нейтрофилов до уровня <1500/мм3 (1,5 · 109/л) и количества тромбоцитов до уровня <100 000/мм3 (100 · 109/л) введение винорелбина откладывают до нормализации гематологических показателей.

Если у пациента наблюдаются признаки или симптомы, позволяющие предположить наличие инфекции, следует немедленно выполнить исследование.

Меры предосторожности .

Соблюдать особую осторожность рекомендуется пациентам с ИБС в анамнезе.

Фармакокинетика винорелбина не изменяется у пациентов со среднетяжелой или тяжелой печеночной недостаточностью. Рекомендации по коррекции доз для этих категорий пациентов приведены в разделе ПРИМЕНЕНИЕ. Винорелбин не следует применять одновременно с радиотерапией или если участок облучения захватывает печень.

Учитывая незначительную почечную экскрецию винорелбина, отсутствуют основания со стороны фармакинетики для снижения доз препарата у пациентов с нарушениями функции почек.

Этот препарат специфически противопоказан для применения с вакциной против желтой лихорадки и не рекомендуется в комбинации с живыми ослабленными вакцинами.

Необходимо соблюдать осторожность при сопутствующем применении сильных ингибиторов или индукторов изофермента CYP 3A4 системы цитохрома P450 (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). Не рекомендуется комбинированное применение винорелбина с такими препаратами, как фенитоин (как и всех цитотоксических средств), итраконазол (как и всех алкалоидов барвинка).

Следует избегать попадания винорелбина в глаза; существует риск серьезного раздражения и даже язв роговицы, если препарат распылять под давлением. В этом случае следует немедленно промыть глаз 0,9% р-ром натрия хлорида и обратиться к офтальмологу.

У пациентов, принадлежащих к японской расе, чаще сообщали о наличии интерстициальных заболеваний легких. Поэтому следует внимательно наблюдать за пациентами, принадлежащими к этой группе населения.

Женщины репродуктивного возраста в период лечения и первые 3 мес после его завершения должны использовать надежные методы контрацепции.

После разведения в 0,9% р-ре хлорида натрия или 5% р-ре глюкозы была продемонстрирована химическая и физическая стабильность при применении в концентрациях 0,43 мг/мл и 2,68 мг/мл в течение 48 ч при 2-8 °C в защищенном от действия света месте. С микробиологической точки зрения, р-р для инфузий следует вводить сразу же после его приготовления. Если р-р не используют немедленно, медицинский персонал должен следить за временем и условиями его хранения. Обычно время хранения не должно превышать 24 ч при температуре 2-8 °С, если только р-р не готовили в контролируемых и аттестованных асептических условиях.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Беременность . Данных по применению винорелбина у беременных недостаточно. В репродуктивных исследованиях на животных винорелбин был эмбрио- и фетолетальным и тератогенным. Винорелбин противопоказан в период беременности.

По жизненным показаниям винорелбин можно вводить беременным только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Врач должен предупредить беременную о возможных негативных последствиях лечения и получить ее письменное согласие на введение винорелбина. Следует тщательно следить за развитием плода в период лечения беременной.

При применении винорелбина фертильные женщины должны использовать эффективные методы контрацепции и сообщать своему врачу о наступлении беременности. Если беременность наступила во время лечения, пациентку следует проинформировать о риске для нерожденного ребенка и установить за ней тщательное наблюдение. Следует также рассмотреть вероятность генетической консультации.

Период кормления грудью . Неизвестно, проникает ли винорелбин в грудное молоко. Выделение винорелбина в молоко в исследованиях у животных не изучалось. Перед началом лечения винорельбином кормление грудью следует прекратить.

Фертильность . Винорелбин может обладать генотоксическими эффектами. Поэтому мужчинам, получающим лечение винорелбином, советуют не становиться родителями во время и в течение периода продолжительностью до 6 мес (минимум 3 мес) после прекращения лечения. Женщинам репродуктивного возраста следует использовать эффективные методы контрацепции во время лечения и в течение до 3 мес после лечения. Из-за вероятности необратимого бесплодия вследствие применения винорельбина следует проконсультироваться со специалистом по консервации спермы.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Исследования по влиянию винорелбина на способность управлять транспортными средствами или механизмами не проводились, но учитывая фармакодинамический профиль винорелбина, не ожидается подобного влияния. Однако необходимо быть осторожным при лечении винорелбином из-за возможного возникновения некоторых нежелательных эффектов, снижающих внимание и способность к реагированию (например, тошнота, повышение температуры или боль).