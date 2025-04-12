Триметабол относится к препаратам, влияющим на пищеварительную систему и метаболизм, к лекарственным средствам, повышающим иммунитет. Входящие в его состав вещества популярны среди профессиональных спортсменов в период подготовки к соревнованиям. Однако спортсмены обычно употребляют данные вещества в виде биологически активных добавок, как монокомпонентных, так и комбинированных. Но несмотря на хорошие результаты, диетические добавки не следует рекомендовать для терапевтических целей, поскольку требования к их производству, качеству и соблюдению доз не такие строгие, как к лекарственным средствам. В отличие от биодобавок, Триметабол является зарегистрированным в Украине лекарственным средством, что позволяет определять показания к его применению в условиях доказательной медицины.

Как применять Триметабол

Раствор Триметабола готовится индивидуально по необходимости. Препарат производится в удобной для этой цели форме — флакон с раствором, в который необходимо высыпать порошок из пакета и размешать до полного растворения. Действующими веществами раствора являются DL-карнитина гидрохлорид и L-лизина гидрохлорид, а в порошке в качестве активных компонентов выступают ципрогептадина ацефилинат (метопин), витамин В 1 (тиамина гидрохлорид), витамин В 6 (пиридоксина гидрохлорид) и витамин В 12 (цианокобаламин). Полученную смесь в дальнейшем можно хранить в закрытом флаконе в течение месяца при комнатной температуре или в прохладном месте (после этого срока свойства препарата могут изменяться).

Триметабол применяют обычно 3 р/сут за 30 мин до очередного приема пищи. Разовая доза при этом зависит от возраста пациента: для детей в возрасте 2–3 лет — 2,5 мл, в возрасте 3–6 лет — 5 мл, а для детей в возрасте старше 6 лет и взрослых — 5–10 мл в зависимости от массы тела, клинической ситуации и конечной цели приема препарата. Препарат имеет приятный вкус фруктового сиропа, поэтому его не требуется чем-то дополнительно разбавлять, однако можно запивать водой. Длительность курса приема Триметабола определяется индивидуально, но обычно терапевтический курс составляет около 2 мес (инструкция МЗ Украины).

Как действуют составляющие Триметабола и когда применяются

Основное действие Триметабола обеспечивается за счет ципрогептадина ацефилината. Его производное метопин применяется в медицине благодаря тому, что действует как антагонист серотонина и гистамина (Noble R.E., 1969). Антисеротониновый эффект вещества развивается как следствие его свойства блокировать кальциевые каналы. Благодаря этому ципрогептадин стимулирует латеральные ядра гипоталамуса (а они отвечают за контроль аппетита) и не действует на другие отделы нервной системы (Марушко Ю.В., 2018). Хотя изначально ципрогептадин разрабатывался как вещество для лечения вазомоторного ринита, аллергического конъюнктивита и холодовой крапивницы, на сегодня представляют интерес именно его системные антисеротониновые эффекты (Watemberg N.M., 1999).

Ципрогептадин зарекомендовал себя как эффективное и безопасное средство для повышения аппетита и стимулирования набора мышечной массы как у взрослых, так и у детей (Sant’Anna A.M., 2014). Причем такой эффект наблюдается не только у пациентов с соматическими заболеваниями — улучшение аппетита и набор массы тела отмечены даже у больных нервной анорексией (Halmi K.A., 1986). Также циклогептадин может быть рекомендован для лечения таких функциональных гастроинтестинальных расстройств, как функциональная диспепсия, функциональная абдоминальная боль, абдоминальная мигрень, синдром раздраженного кишечника, синдром циклической рвоты (Krasaelap A., 2017).

В эксперименте на кроликах было доказано (Zhang Q.Z., 1992), что способность ципрогептадина блокировать серотониновые S 2 - и гистаминовые H 1 -рецепторы также обеспечивает повышение толерантности организма к травмирующим факторам, поскольку уменьшает выраженность шоковых расстройств микроциркуляции. Предположительно (Ambrus J.L., 1995) противошоковый эффект ципрогептадина можно пояснить его способностью к серотонин-индуцированной и АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов.

Благодаря антисеротониновому эффекту препараты с ципрогептадином могут быть рекомендованы для лечения при серотониновом синдроме (McDaniel W.W., 2001). Серотониновый синдром — это своеобразный опасный побочный эффект от передозировки наркотиков (кокаин, амфетамин, ЛСД, экстази) или лекарственных средств (трициклические антидепрессанты, ингибиторы МАО, препараты лития), повышающих серотонинергическую передачу.

Карнитин — это условно незаменимая аминокислота, которая в большом количестве содержится в скелетных мышцах. К ее функциям относятся транспорт жирных кислот в митохондрии, участие в процессах гликолиза и митохондриального β-окисления (Huang A., 2012), а главное — ему свойственна способность тормозить процессы использования аминокислот для получения энергии. Исследования показали, что L-карнитин снижает уровень маркеров катаболизма пуринов и высвобождение свободных радикалов, которые вызывают мышечную болезненность после интенсивной физической нагрузки. Кроме этого, карнитин положительно влияет на процессы кислородного обмена в миокарде, в результате чего повышается общая выносливость при физических нагрузках. Он легко проникает через ГЭБ, поэтому реализует свои эффекты не только в мышцах, но и в нервной ткани (Ribas G.S., 2014). В Триметаболе карнитин представлен в виде смеси L- и D-изомеров. При этом L-карнитин характеризуется большей биодоступностью, а D-карнитин — накопительным эффектом и длительным действием даже после прекращения приема препарата (Марушко Ю.В., 2018).

Благодаря наличию в составе L-карнитина Триметабол может быть рекомендован спортсменам. И если у спортсменов-любителей препарат будет способствовать наращиванию мышечной массы, повышению выносливости и работоспособности, восстановлению после физических нагрузок (Huang A., 2012), то у профессиональных спортсменов на первый план выходят кардиотропные свойства L-карнитина — препарат может применяться для профилактики кардиомиопатии (Гуніна Л.М., 2016).

Что интересно, препараты с L-карнитином могут быть включены в схемы лечения как мужского (Mongioi L., 2016), так и женского бесплодия (Agarwal A., 2018). Исследованиями доказано (Shang X.J., 2015), что регулярный прием этого вещества способствует улучшению параметров качества семенной жидкости и повышению шансов наступления спонтанной беременности в парах, где у мужчины диагностирована олигоастенозооспермия. Перспективным также считается применение L-карнитина в репродуктологии — он повышает выживаемость эмбрионов, полученных in vitro (Kitano Y., 2018). Учитывая такие свойства, Триметабол можно применять с профилактической или лечебной целью тем, кто планирует беременность.

L-карнитин характеризуется антиоксидантными, противовоспалительными и антиапоптотическими свойствами, поэтому в последние годы ведутся исследования его нефропротекторного потенциала при лечении лекарственно-индуцированных нефропатий (Jafari A., 2013). Кроме того, эти свойства L-карнитина позволяют защитить ткани в условиях смоделированного ишемически-реперфузионного повреждения (Moghaddas A., 2018). Учитывая такие эффекты, это вещество имеет перспективы для применения в диабетологии (Dambrova M., 2015), кардиологии, неврологии и, что актуально, — в геронтологии (Sizova Z.M., 2019).

L-лизин — это незаменимая аминокислота, которая не синтезируется в человеческом организме и обязательно должна поступать с пищей. Он был включен в состав Триметабола в основном благодаря своему негормональному анаболическому эффекту. L-лизин в организме конвертируется в ацетил-КоА — ключевой компонент углеводного метаболизма и получения энергии. Также это вещество выступает в качестве основного компонента реакций синтеза белков, участвует в процессах эритропоэза, роста соединительной ткани (за счет синтеза коллагена) и костной ткани. L-лизин может применяться в качестве вспомогательного средства для профилактики и лечения остеопороза, поскольку существенно повышает всасывание кальция в ЖКТ (Civitelli R., 1992). Кроме того, он стимулирует выделение желудочного и панкреатического сока и таким образом улучшает процессы пищеварения (Марушко Ю.В., 2018).

Высокая антиоксидантная и противовоспалительная активность (ингибирует выброс провоспалительного цитокина IL-6) L-лизина обеспечивает возможность его применения в интенсивной терапии такого заболевания, как острый панкреатит. Он эффективно препятствует повреждению паренхимы органа, вызванной как инфекционными, так и химическими агентами (Al-Malki A.L., 2015).

Для L-лизина также характеры нейротропные эффекты — по аналогии с ципрогептадином он оказывает антисеротониновое действие, являясь его конкурентным антагонистом. Однако он действует на аркуатное (дугообразное) ядро гипоталамуса, в результате чего повышается толерантность к боли и снижается постстрессорная агрессивность (Severyanova L.A., 2019).

Витамины группы В (В 1 , В 6 , В 12 ) выполняют вспомогательную функцию. Их основная задача — выступать в качестве коферментов метаболизма жиров, углеводов и белков. В частности, тиамин способствует синтезу актина и миозина — белков, которые обеспечивают сократительные свойства поперечно-полосатых мышц. Пиридоксин отвечает за адекватное функционирование ЦНС и периферических нервов, а также участвует в процессах применения ненасыщенных жирных кислот для получения энергии. Цианокобаламин необходим для нормальных процессов синтеза ДНК в целом и для улучшения процессов эритропоэза в частности (Марушко Ю.В., 2018).

Описан опыт применения Триметабола в составе комплексной терапии для лечения детей с сочетанной врожденной патологией для подготовки к возможной операции на сердце (Лимаренко М.П., 2014). В подобных ситуациях необходимость применения препаратов с анаболическим эффектов обусловлена тем, что гипотрофия свидетельствует о таких нарушениях обмена веществ, которые в дальнейшем будут препятствовать нормальной реабилитации, а также повышают операционные риски.

Также Триметабол зарекомендовал себя в педиатрической практике для лечения вегетативной дисфункции по гипотоническому типу. После курса лечения препаратом отмечается улучшение сердечной деятельности, нормализуется сон и улучшается настроение (Марушко Ю.В., 2018). Благодаря наличию ципрогептадина препарат может быть назначен в составе комплексной терапии для лечения детских мигреней и вертиго (Lehrer J.F., 2004).

Возможно применение Триметабола в качестве вспомогательного препарата во время курса лечения туберкулеза, поскольку такие больные часто истощены и требуют нутритивной поддержки. Тем более что пиридоксин способен уменьшать выраженность нейротоксических эффектов изониазида (инструкция МЗ Украины).

Препарат может также применяться для улучшения состояния пациентов психиатрического профиля, поскольку депрессивные расстройства и нарушения пищевого поведения часто связаны с отсутствием аппетита и истощением. Однако необходимо учитывать, что одновременный прием ципрогептадина и антидепрессантов может вызвать усиление побочных эффектов последних. Сочетание с селективными ингибиторами обратного захвата серотонина может стать причиной рецидива депрессии, а с трициклическими антидепрессантами — угнетающего действия на ЦНС. Также угнетение психомоторных реакций может быть следствием сочетания Триметабола с алкоголем, снотворными, седативными и анксиолитическими средствами (инструкция МЗ Украины).

Заключение

Триметабол улучшает аппетит, что способствует увеличению массы тела. Поэтому клинические показания к применению препарата весьма разнообразны — они обусловлены большим спектром острых и хронических заболеваний, которые препятствуют нормальному усвоению пищи, а также особенностями образа жизни и нагрузок здоровых спортсменов. Однако входящие в его состав компоненты представляют интерес для современных исследователей, поскольку оказывают положительный эффект при тех патологических процессах, которые не связаны с органическими изменениями, однако существенно влияют на качество жизни.

