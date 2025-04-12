Клотримазол (Clotrimazolum)
Клотримазол инструкция по применению
Лекарственная форма
Мазь для наружного применения.
Мазь белого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Противогрибковые средства для местного применения. Код АТС D01A С01.
Клотримазол, действующее вещество препарата Клотримазол-Фитофарм, мазь имеет широкий спектр антимикотического действия in vitro и in vivo, который включает дерматофиты, бластомицеты, гифомицеты и диморфные грибки.
Клотримазол характеризуется преимущественно фунгистатическим действием. Эффекты in vitro ограничиваются действием на пролиферирующие элементы грибка; грибковые споры имеют низкую уязвимость. Механизм действия заключается в угнетении синтеза эргостерола, что приводит к разрушению и ухудшению функции цитоплазматической мембраны грибка.
Кроме антимикотического эффекта, клотримазол in vitro подавляет размножение коринебактерий и грамположительных кокков, кроме энтерококков, в концентрациях 0,5–10 мкг/мл в субстрате и действует на трихомонады при концентрации 100 мкг/мл.
Резистентность к клотримазолу оценивается как благоприятная у первично резистентных штаммов чувствительных видов грибков. Вторичная резистентность развивается у первично чувствительных видов грибков после лечения, что наблюдается в крайне редких случаях.
Исследования фармакокинетики показали, что всасывание клотримазола незначительное, < 2 и 3–10% дозы с пиком плазменной концентрации действующего вещества <10 нг/мл.
Показания к применению
Грибковые инфекции кожи, вызванные дерматофитами, дрожжевыми и плесневыми грибками и другими возбудителями, чувствительными к клотримазолу.
Инфекции кожи, вызванные Malassezia furfur (разноцветный лишай) и Corynebacterium minutissimum (эритразма).
Противопоказания
Препарат не следует применять в случаях гиперчувствительности к клотримазолу или к любым другим компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Клотримазол может подавлять действие других местных противогрибковых препаратов, особенно полиеновых антибиотиков (амфотерицин В, нистатин, натамицин). Противогрибковое действие клотримазола угнетается высокими дозами дексаметазона и усиливается местным применением гидроксибензойной кислоты (ее пропиловым эфиром).
Способ применения и дозы
Мазь применяют взрослым. Перед нанесением препарата необходимо тщательно очистить и подсушить пораженные участки. Мазь наносят 1–3 раза в сутки по 0,5 см полоски тонким слоем на пораженный участок кожи и прилегающие участки и осторожно втирают.
Курс лечения подбирают индивидуально, обычно — не менее 4 недель. Продолжительность терапии при эритразме — 2–4 недели, при дерматомикозах — 3–4 недели, при разноцветном лишае — 1–3 недели. В зависимости от характера и тяжести заболевания врач может назначить индивидуальный режим дозирования и способ применения препарата, а также длительность лечения.
Перед применением препарата стопы следует помыть теплой водой с мылом, мазь тщательно втирать, особенно между пальцами. При грибковых поражениях стоп после достижения устойчивого эффекта рекомендуется продолжать лечение еще в течение 2–3 недель.
Дети
Опыт применения препарата у детей отсутствует.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 15 г или 25 г в тубах; 1 туба в пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.