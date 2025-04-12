Противогрибковые средства для местного применения. Код АТС D01A С01.

Клотримазол, действующее вещество препарата Клотримазол-Фитофарм, мазь имеет широкий спектр антимикотического действия in vitro и in vivo, который включает дерматофиты, бластомицеты, гифомицеты и диморфные грибки.

Клотримазол характеризуется преимущественно фунгистатическим действием. Эффекты in vitro ограничиваются действием на пролиферирующие элементы грибка; грибковые споры имеют низкую уязвимость. Механизм действия заключается в угнетении синтеза эргостерола, что приводит к разрушению и ухудшению функции цитоплазматической мембраны грибка.

Кроме антимикотического эффекта, клотримазол in vitro подавляет размножение коринебактерий и грамположительных кокков, кроме энтерококков, в концентрациях 0,5–10 мкг/мл в субстрате и действует на трихомонады при концентрации 100 мкг/мл.

Резистентность к клотримазолу оценивается как благоприятная у первично резистентных штаммов чувствительных видов грибков. Вторичная резистентность развивается у первично чувствительных видов грибков после лечения, что наблюдается в крайне редких случаях.

Исследования фармакокинетики показали, что всасывание клотримазола незначительное, < 2 и 3–10% дозы с пиком плазменной концентрации действующего вещества <10 нг/мл.