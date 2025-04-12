Клотримазол

Клотримазол (Clotrimazolum)

2 препарата
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Клотримазол
Клотримазол
Мазь 1 % туба 25 г №1
Фитофарм
Нет в наличии
Клотримазол
Клотримазол
Мазь 1 % туба 15 г №1
Фитофарм
Нет в наличии
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
Инструкция указана для Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1

Клотримазол инструкция по применению

Инструкция указана для Клотримазол мазь 1 % туба 25 г №1

Лекарственная форма

Мазь для наружного применения.

Мазь белого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Противогрибковые средства для местного применения. Код АТС D01A С01.

Клотримазол, действующее вещество препарата Клотримазол-Фитофарм, мазь имеет широкий спектр антимикотического действия in vitro и in vivo, который включает дерматофиты, бластомицеты, гифомицеты и диморфные грибки.

Клотримазол характеризуется преимущественно фунгистатическим действием. Эффекты in vitro ограничиваются действием на пролиферирующие элементы грибка; грибковые споры имеют низкую уязвимость. Механизм действия заключается в угнетении синтеза эргостерола, что приводит к разрушению и ухудшению функции цитоплазматической мембраны грибка.

Кроме антимикотического эффекта, клотримазол in vitro подавляет размножение коринебактерий и грамположительных кокков, кроме энтерококков, в концентрациях 0,5–10 мкг/мл в субстрате и действует на трихомонады при концентрации 100 мкг/мл.

Резистентность к клотримазолу оценивается как благоприятная у первично резистентных штаммов чувствительных видов грибков. Вторичная резистентность развивается у первично чувствительных видов грибков после лечения, что наблюдается в крайне редких случаях.

Исследования фармакокинетики показали, что всасывание клотримазола незначительное, < 2 и 3–10% дозы с пиком плазменной концентрации действующего вещества <10 нг/мл.

Показания к применению

Грибковые инфекции кожи, вызванные дерматофитами, дрожжевыми и плесневыми грибками и другими возбудителями, чувствительными к клотримазолу.

Инфекции кожи, вызванные Malassezia furfur (разноцветный лишай) и Corynebacterium minutissimum (эритразма).

Противопоказания

Препарат не следует применять в случаях гиперчувствительности к клотримазолу или к любым другим компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Клотримазол может подавлять действие других местных противогрибковых препаратов, особенно полиеновых антибиотиков (амфотерицин В, нистатин, натамицин). Противогрибковое действие клотримазола угнетается высокими дозами дексаметазона и усиливается местным применением гидроксибензойной кислоты (ее пропиловым эфиром).

Способ применения и дозы

Мазь применяют взрослым. Перед нанесением препарата необходимо тщательно очистить и подсушить пораженные участки. Мазь наносят 1–3 раза в сутки по 0,5 см полоски тонким слоем на пораженный участок кожи и прилегающие участки и осторожно втирают.

Курс лечения подбирают индивидуально, обычно — не менее 4 недель. Продолжительность терапии при эритразме — 2–4 недели, при дерматомикозах — 3–4 недели, при разноцветном лишае — 1–3 недели. В зависимости от характера и тяжести заболевания врач может назначить индивидуальный режим дозирования и способ применения препарата, а также длительность лечения.

Перед применением препарата стопы следует помыть теплой водой с мылом, мазь тщательно втирать, особенно между пальцами. При грибковых поражениях стоп после достижения устойчивого эффекта рекомендуется продолжать лечение еще в течение 2–3 недель.

Дети

Опыт применения препарата у детей отсутствует.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 15 г или 25 г в тубах; 1 туба в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Характеристики
Производитель
Фитофарм
Форма выпуска
Мазь
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
1 %
Вес
25 г
ATC-группа
Регистрация
UA/3967/01/01 от 04.09.2020
Международное название