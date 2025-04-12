Фармакодинамика.

Механизм действия

Эбастин приводит к быстрому и длительному ингибированию эффектов, вызванных гистамином, и тем самым проявляет высокую аффинность к связыванию с Н1-рецепторами.

После перорального применения ни эбастин, ни его метаболиты не проникают через гематоэнцефалический барьер. Данное свойство указывает на низкое седативное действие, наблюдавшееся при исследованиях влияния эбастина на ЦНС.

Данные in vitro и in vivo указывают на то, что эбастин является мощным высокоселективным блокатором Н1-гистаминовых рецепторов длительного действия, не оказывает побочного действия на ЦНС и не обладает антихолинергической активностью.

Фармакодинамическое воздействие

Исследования индуцированных гистамином папул указывают на клиническую и статистическую антигистаминную активность эбастина, которая начинается через 1 час и длится более 48 часов. После пятидневного курса лечения Элертом антигистаминная активность сохраняется в течение более 72 часов после прекращения применения. Данная активность подобна уровням главного активного метаболита каребастина в плазме крови.

После повторного приема ингибирования периферических рецепторов остается на постоянном уровне без развития тахифилаксии. Эти данные указывают на то, что эбастин в дозе не менее 10 мг вызывает быстрое, интенсивное и длительное ингибирование периферических Н1-гистаминовый рецептор, что сохраняется при приеме однократной суточной дозы.

Седативное влияние исследовали с помощью энцефалограммы, проведения оценки когнитивной функции и теста на зрительно-моторную координацию, а также субъективную оценку. При применении рекомендуемой дозы значительное повышение седативного действия не наблюдалось. Эти результаты совпадают с данными, полученными в ходе двойных слепых клинических исследований: развитие седации в группе плацебо сопоставимо с группой, в которой применяли эбастин.

Влияние эбастина на сердце исследовалось во время клинических исследований. При детальном анализе при применении доз до 100 мг эбастина в сутки (в 10 раз выше рекомендованной суточной дозы) не наблюдалось значительных эффектов со стороны сердца.

Фармакокинетика.

После приема внутрь эбастин быстро всасывается и почти полностью метаболизируется в печени, превращаясь в активный метаболит каребастин.

После однократного перорального применения 10 мг максимальная концентрация каребастина в плазме крови достигается через 2,6–4 часа и составляет 80–100 нг/мл. Период полувыведения активного метаболита составляет 15 — 19 часов. 66% препарата выводится преимущественно в виде конъюгатов с мочой. При повторном приеме препарата в дозе 10 мг 1 раз в сутки концентрация в плазме крови достигается через 3–5 дней и составляет 130–160 нг/мл.

Исследования на микросомах печени человека in vitro показывают, что эбастин метаболизируется каребастином с помощью ферментов CYP3A4. Совместное применение эбастина и кетаконазола или эритромицина (ингибиторов CYP3A4) здоровым добровольцам ассоциировалось со значительным повышением уровня эбастина и каребастина в плазме крови, особенно при сочетанном применении с кетоконазолом (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами»).

Связь с белками плазмы крови эбастина и каребастина — более 97%.

У пациентов пожилого возраста фармакокинетические показатели существенно не изменяются по сравнению с соответствующими показателями более молодых добровольцев.

Концентрации эбастина и каребастина в плазме крови сохранялись с 1 по 5 сутки лечения у пациентов с легкой, средней или тяжелой степенью почечной недостаточности (20 мг/сут) и у пациентов с легкой, средней (20 мг/сут) и тяжелой (10 мг/сут). сутки) степенью печеночной недостаточности, как и у здоровых добровольцев. Это означает, что фармакокинетические показатели эбастина и его метаболита существенно не изменяются у пациентов с разными степенями почечной и печеночной недостаточности.