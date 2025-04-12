Кодетерп (Codeterp)
Кодетерп инструкция по применению
Состав
Содержит кодеин в виде кодеина фосфата.
Кодеин - 8 мг
Терпингидрат - 250 мг
Натрия гидрокарбонат - 250 мг
Фармакологические свойства
кодеин проявляет центральное противокашлевое действие. Терпингидрат оказывает отхаркивающий эффект. Натрия гидрокарбонат уменьшает вязкость мокроты.
При применении внутрь кодеин и другие компоненты препарата хорошо всасываются из ЖКТ. Терапевтический эффект наступает через 30–60 мин после приема и продолжается 2–6 ч. Кодеин выводится из организма с мочой, частично — с желчью. Период полувыведения составляет 3 ч. Терпингидрат и натрия гидрокарбонат выводятся с мочой и с бронхиальным секретом.
Показания Кодетерп
кашель различной этиологии (бронхит, эмфизема).
Применение Кодетерп
доза и длительность лечения определяются индивидуально. Препарат применяют внутрь, запивая достаточным количеством жидкости. Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет назначают по 1 таблетке 2–3 раза в сутки. Детям в возрасте от 2 до 5 лет — по 1/4–1 таблетке 2 раза в сутки; от 5 до 10 лет — от 1/2 до 1 таблетки 3 раза в сутки; от 10 до 12 лет — по 1 таблетке 1–3 раза в сутки. Максимальная продолжительность лечения без консультации с врачом — 5 суток.
Противопоказания
повышенная чувствительность к какому-либо компоненту препарата, дыхательная недостаточность, пневмония, БА, алкоголизм, выраженная артериальная гипотензия, аритмия, эпилепсия, черепно-мозговая травма, тяжелые заболевания печени и почек. Не рекомендуется применять препарат в период беременности и кормления грудью, детям в возрасте до 2 лет.
Побочные эффекты
сонливость и желудочно-кишечные расстройства (боль в эпигастральной области, тошнота, рвота, запор), брадикардия, аритмия, артериальная гипотензия, аллергические реакции. При появлении каких-либо нежелательных реакций необходимо посоветоваться с врачом.
Особые указания
при применении Кодетерпа следует воздерживаться от употребления алкоголя.
При необходимости применения Кодетерпа в период кормления грудью, нужно проконсультироваться с врачом относительно прекращения кормления грудью.
Во время лечения воздерживаться от занятий такими видами деятельности, которые требуют повышенного внимания, быстрых физических и психических реакций.
Взаимодействия
при одновременном применении с кодеином, который является составной частью Кодетерпа, усиливается действие аналгетиков, снотворных и седативных средств, а также алкоголя; с хлорамфениколом — усиливается действие кодеина; со снотворными средствами и нейролептиками — возможно усиление седативного эффекта и угнетающего действия на дыхательный центр. При применении препарата Кодетерп в высоких дозах усиливаются эффекты сердечных гликозидов. Адсорбенты, вяжущие и обволакивающие средства могут уменьшать всасывание компонентов Кодетерпа.
Условия хранения
в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.