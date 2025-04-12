доза и длительность лечения определяются индивидуально. Препарат применяют внутрь, запивая достаточным количеством жидкости. Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет назначают по 1 таблетке 2–3 раза в сутки. Детям в возрасте от 2 до 5 лет — по 1/ 4 –1 таблетке 2 раза в сутки; от 5 до 10 лет — от 1/ 2 до 1 таблетки 3 раза в сутки; от 10 до 12 лет — по 1 таблетке 1–3 раза в сутки. Максимальная продолжительность лечения без консультации с врачом — 5 суток.

