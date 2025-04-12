Кринон (Crinone®)
Кринон инструкция по применению
Состав
действующее вещество: прогестерон;
1 аппликатор (1,125 г геля, доступного для введения) содержит 90 мг прогестерона (8% м./м.);
вспомогательные вещества: глицерин, масло минеральное легкое, гидрогенизированные глицериды пальмового масла, карбомер 974Р, сорбиновая кислота, поликарбофил, натрия гидроксид, вода очищенная.
Лекарственная форма
Гель вагинальный.
Основные физико-химические свойства: препарат представляет собой однородный белый или почти белый гель с запахом жира.
Фармакотерапевтическая группа
Гестагены. Прогестерон.
Код АТС G03D А04.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
КРИНОН® является препаратом микронизированного прогестерона в виде вагинального геля. Природный прогестерон, который секретируется желтым телом во второй половине нормального менструального цикла, играет важную роль в секреторной трансформации стимулированного эстрогенами эндометрия, благодаря чему он становится пригодным к имплантации оплодотворенной яйцеклетки и дальнейшей поддержки имплантированного эмбриона на ранних стадиях его развития.
Препарат КРИНОН® обеспечивает контролируемое и непрерывное высвобождение прогестерона в течение не менее 3 дней, которое достигается за счет наличия в составе препарата полимера поликарбофила.
Фармакокинетика.
После вагинального введения разовой дозы 90 мг прогестерона среднее значение AUC (площадь под кривой сывороточных концентраций) составляет 502 нмоль*ч/л. Средняя максимальная концентрация в сыворотке крови (Cmax), которая достигается через 8 часов после введения дозы, составляет примерно 26 нмоль/л. После введения 12 последовательных ежедневных доз по 90 мг медианная равновесная концентрация в сыворотке крови прогестерона составляла примерно 29 нмоль/л.
После вагинального введения прогестерон распределяется преимущественно в эндометрий. После семидневного вагинального введения микронизированного прогестерона женщинам с недостаточностью яичников его концентрации в сыворотке крови и эндометрии были примерно одинаковыми.
Прогестерон метаболизируется печенью. Основным мочевым метаболитом прогестерона является глюкуронид 5β-прегнандиола, который присутствует в сыворотке крови только в конъюгированной форме. Сывороточные метаболиты прогестерона включают 5β-прегненолен и 5α-прегненолен; после вагинального введения сывороточные концентрации этих двух метаболитов пренебрежимо малыми или гораздо меньше, чем при пероральном применении.
Прогестерон выводится как с желчью, так и с мочой: после инъекционного введения радиоактивно меченого прогестерона 50–60% его метаболитов были обнаружены в моче и лишь около 10% — в желчи и кале. Лишь небольшая доля введенной дозы прогестерона выводится с желчью в неизмененном виде.
Показания
- Лечение бесплодия, вызванного недостаточностью лютеиновой фазы;
- лечение бесплодия в рамках процедур IVF (оплодотворение in vitro) у пациенток с нормальными овуляторные циклами, у которых бесплодие связано с заболеваниями труб, эндометриозом или идиопатическими патологиями.
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к действующему веществу или к любому вспомогательному веществу препарата;
- маточные кровотечения неясной этиологии;
- известные или предполагаемые злокачественные опухоли молочных желез или половых органов;
- порфирия;
- тромбофлебит, тромбоэмболические расстройства, острые расстройства мозгового кровообращения — существующие или в анамнезе
- несостоявшийся выкидыш.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Хотя о случаях взаимодействия с другими лекарственными средствами не сообщалось, КРИНОН® не следует применять одновременно с другими препаратами, предназначенными для вагинального введения.
При одновременном применении КРИНОНА® с местными средствами механической контрацепции, такими как презервативы или диафрагмы, не было обнаружено несовместимости.
Хотя существуют доказательства взаимодействий между пероральными препаратами прогестагенов и индукторами CYP3A4, которые приводят к уменьшению сывороточных уровней прогестагена, при одновременном применении вагинального геля КРИНОН® с индукторами CYP3A4 значительного влияния на уровне прогестерона не ожидается.
Особенности применения
Следует немедленно прекратить лечение препаратом в случае развития любого из перечисленных симптомов: начальные признаки тромбоэмболических состояний (например напряжение, боль или отек конечностей, боль в груди, одышка) первое появление или обострение мигренеподобной головной боли или возрастание частоты случаев чрезвычайно тяжелой головной боли; внезапные нарушения со стороны органов чувств (например расстройства зрения, слуха, сенсорные расстройства); значительное повышение артериального давления; появление аномальных значений печеночных маркеров, холестатическая желтуха или генерализованный зуд; тяжелая боль в эпигастрии или гепатомегалия; подтвержденный рост фиброидных опухолей матки (миома).
Половые гормоны могут увеличивать риск развития венозных и артериальных тромбоэмболических патологий (таких как тромбоз глубоких вен, эмболия легочной артерии, инфаркт миокарда, инсульт). Следует предупредить пациентку, что при появлении симптомов тромбоэмболических расстройств (таких как болезненный отек на одной ноге, внезапная боль в груди, одышка и т.д.) она должна немедленно обратиться к врачу.
Хотя риск развития тромбоэмболических явлений связан с эстрогенами, связь этих явлений с прогестинами остается сомнительной. Таким образом, у женщин с общепризнанными факторами риска развития тромбоэмболических заболеваний, такими как индивидуальные или семейные случаи, лечение препаратом КРИНОН® может привести к дальнейшему возрастанию такого риска. У таких женщин следует сопоставить преимущества применения препарата и существующие риски. Однако следует отметить, что собственно беременность несет повышенный риск развития тромбоэмболических явлений.
Редко при применении препаратов, содержащих прогестины, наблюдались случаи доброкачественных и менее часто — злокачественных изменений в печени, которые иногда приводили к угрожающему для жизни кровотечению в брюшной полости. Если во время применения препарата наблюдаются расстройства в эпигастральной области, гепатомегалия или признаки внутрибрюшного кровотечения, следует провести дифференциальную диагностику для исключения диагноза опухоли печени.
Перед началом лечения рекомендуется провести медицинское обследование пациентки, в котором особое внимание следует уделять состоянию молочных желез и органов таза (включая мазок Папаниколау). Перед началом и в течение применения препарата необходимо проводить регулярные гинекологические обследования; в частности, при длительном лечении следует исключить возможность развития гиперплазии эндометрия.
КРИНОН® не показан для применения при угрожающем аборте. В случае несостоявшегося выкидыша лечение следует прекратить.
При обнаружении признаков угрожающего аборта при применении препарата КРИНОН® следует установить жизнеспособность плода путем измерения растущих титров хорионического гонадотропина (ХГ) и/или проведения ультразвукового исследования.
В случае тяжелой печеночной недостаточности препарат следует назначать с осторожностью.
В случае прорывного кровотечения, а также во всех случаях нерегулярных вагинальных кровотечений следует рассмотреть также нефункциональные причины. В случае вагинального кровотечения неясной этиологии следует исследовать ее происхождение с помощью адекватных диагностических мероприятий.
Поскольку прогестерон в определенной степени может вызвать задержку жидкости, препарат с осторожностью следует назначать больным эпилепсией, мигренью, астмой, с сердечными или почечными расстройствами.
При отборе образцов биопсии следует проинформировать гистолога о проведении у пациентки терапии с применением прогестерона, поскольку последний может влиять на результаты гистологических исследований некоторых органов, например эндометрия.
Пациентки, имеющие в анамнезе случаи депрессии, при применении препарата должны находиться под тщательным медицинским наблюдением; в случае серьезного рецидива депрессии препарат следует отменить.
У некоторых пациенток при применении комбинированных лекарственных препаратов, содержащих эстроген и прогестин, наблюдалось уменьшение переносимости глюкозы. Механизм этого явления неизвестен. Поэтому на протяжении терапии с применением прогестинов пациентки, больные сахарным диабетом, должны находиться под тщательным медицинским наблюдением.
При проведении послерегистрационного надзора были получены сообщения о случаях наличия комков геля в вагинальных выделениях вследствие коагуляции/кумуляции геля КРИНОН®. Эти явления, которые обычно имеют несерьезный характер, сопровождаются выделениями в виде комочков геля от кремового до коричневатого цвета, иногда — непрозрачными жидкими выделениями белого цвета. Такие реакции кумуляции геля могут сопровождаться раздражением влагалища, болью и отеком; в очень редких случаях также возможны спазмы и вагинальные кровотечения.
Препарат КРИНОН® как вспомогательное вещество содержит сорбиновую кислоту, которая иногда может вызывать местные кожные реакции (например покраснение, зуд, контактный дерматит) или вагинальное раздражение.
Вагинальный гель КРИНОН® не является средством контрацепции.
Способ применения и дозы
Лечение бесплодия, вызванного недостаточностью лютеиновой фазы
После установленной овуляции или альтернативно на 18–21-й день цикла вводят содержимое 1 аппликатора (1,125 г 8% геля) ежедневно.
При применении в рамках IVF-процедур
После лабораторного подтверждения беременности вводят содержимое 1 аппликатора (1,125 г 8% геля) ежедневно в течение 30 дней.
Препарат предназначен для однократного вагинального введения. Препарат, который остался в аппликаторе после введения, необходимо уничтожить.
При самостоятельном введении препарата КРИНОН® следует внимательно прочитать инструкцию и соблюдать следующие рекомендации
Вагинальный гель КРИНОН®, помещен в одноразовый аппликатор, специально разработанный для вагинального введения, и запечатан в многослойную упаковку (обертку). Перед введением препарата выньте аппликатор из внешней упаковки, не отламывая наконечник в виде глазка.
1. Возьмите аппликатор за плоскую часть широкого конца и встряхните его, как медицинский термометр, чтобы гель переместился в тонкий конец.
2. Держа аппликатор за плоскую часть широкого конца, отломите наконечник с другого конца. Не нажимайте на воздушный контейнер для предотвращения выделения геля до введения аппликатора.
3. Примите лежачее положение со слегка согнутыми коленями и осторожно введите тонкий конец аппликатора глубоко во влагалище.
4. Сильно сожмите воздушный контейнер в широкой части аппликатора, чтобы выдавить гель. После использования в аппликаторе останется небольшое количество геля, что предполагается его конструкцией. После этого осторожно выньте и утилизируйте аппликатор.
Дети
Препарат КРИНОН® нельзя применять детям.
Побочные реакции
Побочные реакции, которые наблюдались при проведении клинических исследований и связанные с применением препарата, можно классифицировать в соответствии с их частоты: очень распространенные (≥ 1/10), распространенные (≥ 1/100 до <1/10), нераспространенные (≥ 1/1000 до <1/100), единичные (≥ 1/10000 до <1/1000), редкие (<1/10000).
В общем препарат КРИНОН® хорошо переносится. В клинических исследованиях при терапии препаратом КРИНОН® сообщалось о следующих побочных реакциях, большинство из которых нельзя было отличить от симптомов, характерных ранним срокам беременности.
Общие нарушения и реакции в месте введения
Распространенные: головная боль, боль в промежности или в суставах, нарушение памяти, слабость, боль, вагинальный зуд и другие легкие местные реакции.
Психические расстройства
Распространенные: сонливость, депрессия, нервозность, головокружение, агрессивные реакции.
Расстройства пищеварительной системы
Распространенные: спазмы, боль в животе или вздутие, диарея, запор, тошнота, рвота.
Расстройства репродуктивной системы и молочных желез
Распространенные: чувствительность/ощущение наполненности молочных желез, боль в молочных железах, снижение либидо, диспареуния, никтурия, инфекции мочевыводящих путей, кандидоз, вагинальные выделения, вагинальная сухость.
Расстройства со стороны иммунной системы
Распространенные: аллергические реакции.
Кроме того, при проведении послерегистрационных наблюдений сообщалось о случаях межменструального кровотечения (мазки), вагинального раздражения и других легких реакций в месте введения (например раздражение, боль, отек), а также реакций гиперчувствительности, которые обычно проявлялись в виде кожной сыпи.
При применении других препаратов прогестинов сообщалось о таких побочных реакциях: изменения массы тела, изменения метаболизма липидов, резкие смены настроения, депрессия, изменения либидо, мигрень, повышение артериального давления, тошнота, рвота, расстройства функции печени, холестатическая желтуха, зуд, крапивница, акне, аллопеция, хлоазма, гирсутизм, боль в нижней части брюшной полости, расстройства менструального цикла, вагинальные выделения, увеличение молочных желез, галакторея, задержка жидкости/отек. Неизвестно, в какой степени эти явления могут проявляться при непродолжительном применении вагинального геля КРИНОН®.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.
Хранить в недоступном для детей месте.
Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Упаковка
По 1,45 г вагинального геля (что соответствует дозе для введения 1,125 г) в однодозовом белом полиэтиленовом вагинальном аппликаторе; аппликатор укладывается в многослойную упаковку из бумаги, алюминиевой фольги и полимерной пленки.
По 6 или 15 однодозовых предварительно заполненных вагинальных аппликаторов в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Централ Фарма (Контракт Пекинг) Лимитед/Central Pharma (Contract Packing) Limited.
Дендрон Брэндс Лимитед/Dendron Brands Limited.