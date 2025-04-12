Фармакодинамика.

КРИНОН® является препаратом микронизированного прогестерона в виде вагинального геля. Природный прогестерон, который секретируется желтым телом во второй половине нормального менструального цикла, играет важную роль в секреторной трансформации стимулированного эстрогенами эндометрия, благодаря чему он становится пригодным к имплантации оплодотворенной яйцеклетки и дальнейшей поддержки имплантированного эмбриона на ранних стадиях его развития.

Препарат КРИНОН® обеспечивает контролируемое и непрерывное высвобождение прогестерона в течение не менее 3 дней, которое достигается за счет наличия в составе препарата полимера поликарбофила.

Фармакокинетика.

После вагинального введения разовой дозы 90 мг прогестерона среднее значение AUC (площадь под кривой сывороточных концентраций) составляет 502 нмоль*ч/л. Средняя максимальная концентрация в сыворотке крови (Cmax), которая достигается через 8 часов после введения дозы, составляет примерно 26 нмоль/л. После введения 12 последовательных ежедневных доз по 90 мг медианная равновесная концентрация в сыворотке крови прогестерона составляла примерно 29 нмоль/л.

После вагинального введения прогестерон распределяется преимущественно в эндометрий. После семидневного вагинального введения микронизированного прогестерона женщинам с недостаточностью яичников его концентрации в сыворотке крови и эндометрии были примерно одинаковыми.

Прогестерон метаболизируется печенью. Основным мочевым метаболитом прогестерона является глюкуронид 5β-прегнандиола, который присутствует в сыворотке крови только в конъюгированной форме. Сывороточные метаболиты прогестерона включают 5β-прегненолен и 5α-прегненолен; после вагинального введения сывороточные концентрации этих двух метаболитов пренебрежимо малыми или гораздо меньше, чем при пероральном применении.

Прогестерон выводится как с желчью, так и с мочой: после инъекционного введения радиоактивно меченого прогестерона 50–60% его метаболитов были обнаружены в моче и лишь около 10% — в желчи и кале. Лишь небольшая доля введенной дозы прогестерона выводится с желчью в неизмененном виде.