Велаксин® (Velaxin) (169421) - инструкция по применению ATC-классификация
Велаксин инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Антидепрессантный эффект венлафаксина связан с усилением нейротрансмиттерной активности ЦНС.
Венлафаксин и его основной метаболит О-дезметил-венлафаксин (ОДВ) являются аспартатными мощными ингибиторами обратного захвата серотонина и норадреналина, они также подавляют обратный захват допамина нейронами.
Венлафаксин и ОДВ при одно- или многократном введении снижают β-адренергические реакции. Они одинаково эффективно влияют на обратный захват нейротрансмиттера. Венлафаксин не подавляет активность МАО.
Венлафаксин не имеет сродства к опиатным, бензодиазепиновым, фенциклидиновым или N-метил-d-аспартатным (NMDA) рецепторам, он также не влияет на высвобождение норадреналина из тканей головного мозга.
Фармакокинетика. Абсорбция. По крайней мере 92% при однократном пероральном приеме венлафаксина абсорбируется. После приема капсул венлафаксина пролонгированного высвобождения Сmax венлафаксина и ОДВ в плазме крови достигаются в пределах между 6,0±1,5 и 8,8±2,2 ч соответственно. Скорость абсорбции венлафаксина из капсул пролонгированного высвобождения венлафаксина медленнее, чем скорость его элиминации. Таким образом, настоящий Т½ после приема капсул пролонгированного высвобождения венлафаксина (15±6 ч) фактически является периодом полуабсорбции, вместо настоящего периода полураспределения (5±2 ч), который отмечают после приема таблеток немедленного высвобождения.
После применения равных дневных доз венлафаксина в форме таблеток немедленного высвобождения или капсул пролонгированного высвобождения влияние как венлафаксина, так и ОДВ сходно для двух лекарственных форм, а колебания концентрации в плазме крови были несколько ниже после лечения капсулами с пролонгированным высвобождением венлафаксина. Таким образом, капсулы с пролонгированным высвобождением венлафаксина обеспечивают медленную скорость абсорбции, но такой же объем абсорбции, как и таблетки немедленного высвобождения.
Метаболизм. Венлафаксин и его метаболиты выделяются из организма главным образом почками. Около 87% венлафаксина выводится с мочой в течение 48 ч в виде неизмененного венлафаксина, неконъюгированного ОДВ, конъюгированного ОДВ или второстепенных метаболитов. Т½ венлафаксина и его активного метаболита ОДВ увеличены у пациентов с почечной и печеночной недостаточностью. Прием капсул пролонгированного действия с пищей не влияет на абсорбцию венлафаксина или последующее образование ОДВ.
Специальные группы пациентов. Пол и возраст пациента не влияют на фармакокинетику препарата.
У пациентов с циррозом печени Т½ венлафаксина был продлен примерно на 30% и клиренс уменьшен примерно на 50%, а Т½ ОДВ был продлен примерно на 60% и клиренс снижен примерно на 30%.
У таких пациентов с почечной недостаточностью Т½ венлафаксина после перорального применения был продлен примерно на 50%, клиренс был снижен примерно на 24% (у больных с нарушенной функцией почек со скоростью клубочковой фильтрации (СКФ) 10–70 мл/мин). У пациентов, которые находились на диализе, Т½ венлафаксина был продлен примерно на 180%, клиренс снижен примерно на 57%.
Также Т½ ОДВ был продлен примерно на 40%, несмотря на то что клиренс был неизмененным у пациентов с почечной недостаточностью (10–70 мл/мин). У пациентов, которые находились на диализе, Т½ ОДВ был продлен примерно на 142%, клиренс снижен примерно на 56%. Таким больным необходима коррекция дозы.
Показания Велаксин
- лечение больших депрессивных эпизодов;
- профилактика больших депрессивных эпизодов;
- генерализованные тревожные расстройства (ГТР);
- социальные тревожные расстройства (социальная фобия).
Применение Велаксин
капсулу принимают во время еды, глотая ее целой и запивая водой. Капсулу не следует раскрывать, раздавливать, разжевывать, класть в воду. Принимают 1 раз в сутки примерно в одно и то же время, утром или вечером.
Депрессия. Рекомендуемая доза Велаксина для лечения при депрессии составляет 75 мг 1 раз в сутки. При необходимости после завершения 2 нед дозу можно повысить до 150 мг 1 раз в сутки с целью достижения дальнейшего клинического улучшения. При необходимости дозу можно повысить до 225 мг/сут при легких формах депрессии и до 375 мг/сут — при тяжелых формах. Любое повышение дозы необходимо осуществлять на 37,5–75 мг каждые 2 нед или более длительный период, но не менее чем через 4 дня.
При назначении дозы 75 мг антидепрессивное действие отмечали после завершения 2 нед лечения.
ГТР и социальная фобия. Рекомендуемая суточная доза для лечения пациентов с особыми типами тревоги, включая социофобию, составляет 75 мг 1 раз в сутки. При необходимости для достижения клинического улучшения по истечении 2 нед лечения возможно повышение дозы до 150 мг 1 раз в сутки. При необходимости дозу можно повысить до 225 мг 1 раз в сутки. Дозу можно повышать на 75 мг/сут каждые 2 нед или более длительный период, но не менее чем через 4 дня.
При назначении дозы 75 мг начало анксиолитического действия отмечали после окончания 1 нед лечения.
Поддерживающая терапия/профилактика рецидивов. По рекомендациям специалистов лечение пациента с эпизодом депрессии следует продолжать не менее 6 мес. Для поддерживающей терапии, а также с целью профилактики рецидивов или новых эпизодов депрессии обычно применяют те же дозы, которые оказались эффективными при обычном эпизоде депрессии. Врач должен регулярно, не реже 1 раза в 3 мес, контролировать эффективность длительной терапии Велаксином.
Прекращение введения венлафаксина. Для прекращения лечения венлафаксином рекомендуется постепенное снижение доз: если венлафаксин применяли в течение более 6 нед, рекомендуется снижение дозы не менее 2 нед.
Время, необходимое для постепенного снижения дозы, зависит от дозы, продолжительности лечения, а также от индивидуальной чувствительности пациента.
Почечная или печеночная недостаточность. При почечной недостаточности, когда СКФ составляет >30 мл/мин, коррекции дозы не требуется, если <30 мл/мин — необходимо снижать общую суточную дозу венлафаксина на 50%. Пациентам, находящимся на гемодиализе, необходимо снижать общую суточную дозу венлафаксина на 50%. Для приема препарата следует подождать завершения процедуры гемодиализа.
При умеренной печеночной недостаточности суточную дозу венлафаксина снижают на 50%. В отдельных случаях возможно снижение дозы на более чем 50%.
Лица пожилого возраста. Лицам пожилого возраста снижать дозу препарата исключительно из-за возраста больного не следует. Лечение необходимо проводить осторожно, по аналогии со всеми другими препаратами. При индивидуальном подборе дозы следует соблюдать особую осторожность в случае ее повышения.
Поддерживающая/непрерывная/длительная терапия. В соответствии с общепринятыми принципами, лечение острой фазы тяжелой депрессии необходимо продолжать в течение нескольких месяцев или длительного периода. При особых типах тревоги, включая социофобию, пациенты могут страдать в течение длительного времени, поэтому им требуется длительная терапия.
Прекращение введения венлафаксина. Для прекращения лечения венлафаксином рекомендуется постепенное снижение доз: если венлафаксин применяли в течение более 6 нед, рекомендуется снижение дозы на протяжении не менее 2 нед.
Время, необходимое для постепенного снижения дозы, зависит от дозы и продолжительности лечения.
Противопоказания
повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.
Тяжелая степень АГ (АД 180/115 мм рт. ст. и выше до начала терапии).
Закрытоугольная глаукома.
Нарушение мочеиспускания в связи с недостаточным оттоком мочи (например заболевания предстательной железы).
Тяжелая печеночная или почечная недостаточность.
Одновременное применение с необратимыми ингибиторами МАО противопоказано из-за риска возникновения серотонинового синдрома, который сопровождается такими симптомами, как возбуждение, тремор и гипертермия.
Побочные эффекты
со стороны крови и лимфатической системы: экхимозы (кровоизлияния в кожу или в слизистую оболочку), желудочно-кишечное кровотечение; кровотечение из слизистых оболочек, удлинение времени кровотечения, тромбоцитопения, дискразия (включая агранулоцитоз, апластическую анемию, нейтропению, панцитопению).
Со стороны иммунной системы: анафилактические реакции.
Со стороны эндокринной системы: повышение уровня пролактина в крови, синдром неадекватной секреции (СНС АДГ).
Со стороны обмена веществ и питания: повышение уровня ХС в крови, уменьшение/увеличение массы тела, гипонатриемия, снижение аппетита.
Со стороны психики: необычные сновидения, снижение либидо, бессонница, нервная возбудимость, седативный эффект, спутанность сознания, деперсонализация, апатия, галлюцинации, тревожное возбуждение, маниакальные реакции, делирий (бред), суицидальные мысли и суицидальное поведение (о случаях суицидальных мыслей и суицидального поведения сообщалось во время терапии венлафаксином или сразу после прекращения терапии), фобии, нарушение речи (в том числе дизартрия), мания, гипомания, бруксизм, аномальные оргазмы (женщины), апатия.
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение (вертиго), гипертонус мышц, тремор, парестезии, ступор, зевота, миоклонус, нарушения равновесия и координации (атаксия), акатизия, судороги, нейролептический злокачественный синдром, серотонинергический синдром, экстрапирамидные реакции (включая дистонию и дискинезию), поздняя дискинезия.
Со стороны органа зрения: нарушение аккомодации, мидриаз, нарушение зрения, закрытоугольная глаукома.
Со стороны органа слуха и лабиринтные нарушения: звон в ушах (тинитус).
Со стороны сердечно-сосудистой системы: сердцебиение, тахикардия, удлинение интервала Q–T, фибрилляция желудочков, желудочковая тахикардия (включая torsades de pointes), АГ, вазодилатация (преимущественно ощущение жара/приливы), ортостатическая гипотензия, синкопе, артериальная гипотензия, аритмии, кровотечение.
Со стороны дыхательной системы: зевота, легочная эозинофилия, одышка (диспноэ).
Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, сухость во рту, снижение аппетита, анорексия, запор, рвота, нарушение вкуса, диарея, панкреатит, диспепсия, боль в животе.
Со стороны печени и желчевыводящих путей: гепатит, отклонение от нормы показателей функции печени.
Со стороны кожи и подкожных тканей: повышенное потоотделение (включая ночное потение), сыпь, алопеция, мультиформная эритема, токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса — Джонсона, зуд, крапивница, реакции светочувствительности, папулезная сыпь, ангионевротический отек, экхимозы.
Со стороны костно-мышечной и соединительной ткани: рабдомиолиз, артралгия, миалгия, мышечные спазмы.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: нарушение мочеиспускания (преимущественно затруднения), недержание мочи (поллакиурия), задержка мочи.
Со стороны половых органов и молочных желез: патологическая эякуляция/оргазм у мужчин, отсутствие оргазма, расстройства эрекции (импотенция), нарушения менструального цикла, связанные с увеличением нерегулярных кровотечений (например меноррагия, метроррагия), патологический оргазм у женщин, галакторея, снижение либидо.
Общие нарушения: астения (повышенная утомляемость), лихорадка, повышение температуры тела.
Синдром отмены. Прекращение лечения венлафаксином (особенно внезапное) обычно приводит к синдрому отмены. Чаще всего при резком прекращении лечения венлафаксином наблюдали такие побочные реакции, как головокружение, сенсорные нарушения (включая парестезии), нарушения сна (включая бессонницу и глубокий сон), тревожное возбуждение или страх, тошнота и/или рвота, тремор, головная боль и гриппоподобный синдром, диарея, сердцебиение, усиленное потоотделение, эмоциональная нестабильность. Риск развития симптомов отмены зависит от нескольких факторов, в том числе от продолжительности лечения и дозы, а также от скорости снижения дозы. Симптомы обычно возникают в первые несколько дней после прекращения лечения, но зарегистрировано несколько случаев появления таких симптомов у пациентов, случайно пропустивших прием дозы препарата. Обычно эти реакции слабые или умеренные и проходят в течение 2 нед, однако у некоторых больных они могут быть тяжелыми и/или длительными (2–3 мес и более). Поэтому при прекращении лечения рекомендуется постепенно снижать дозу венлафаксина в течение нескольких недель или месяцев в зависимости от потребностей больного.
Исследование: повышение ХС в крови, увеличение/уменьшение массы тела, электрокардиографическая корригированная пролонгация Q–T, увеличение времени кровотечения, повышение уровня пролактина в крови.
Особые указания
в некоторых случаях, особенно у пациентов пожилого возраста, в начале лечения может развиться артериальная гипотензия. Перед началом применения венлафаксина необходимо скорригировать АД. Известны случаи повышения ЧСС, особенно при применении венлафаксина в высоких дозах.
Венлафаксин может вызвать мидриаз. Поэтому рекомендуется внимательно наблюдать за состоянием пациентов с повышением внутриглазного давления и закрытоугольной глаукомой.
У некоторых пациентов с депрессией, получавших антидепрессанты (включая венлафаксин), возможна активация мании или гипомании. Венлафаксин следует назначать с осторожностью больным с манией в анамнезе.
Лечение венлафаксином может вызвать судороги, поэтому его следует назначать с осторожностью больным с приступами в анамнезе. При развитии приступа у любого пациента следует прекратить лечение венлафаксином.
Сыпь развилась у 3% пациентов, получавших венлафаксин. Пациенту следует сообщить о необходимости информирования врача при развитии экзантемы, крапивницы или любой другой аллергической реакции.
У пациентов, получавших венлафаксин, при клиническом обследовании не выявлено признаков толерантности к препарату, развития поведения, направленного на поиск препарата зависимости или повышение дозы со временем. Врач должен установить тщательное наблюдение за состоянием здоровья пациентов для выявления признаков злоупотребления препаратом, особенно у тех, у кого в анамнезе такие симптомы.
У пациентов с умеренным и тяжелым заболеванием почек или циррозом печени клиренс венлафаксина и его активного метаболита снижается, а Т½ повышается. Поэтому таким больным может потребоваться снижение дозы. По аналогии с другими антидепрессантами назначение венлафаксина таким пациентам требует осторожности. Перед началом лечения следует оценить функцию печени/почек.
В течение периода лечения венлафаксином отмечали случаи гипонатриемии и/или синдрома недостаточной элиминации АДГ, обычно у пациентов с уменьшением ОЦК или в дегидратированных пациентов, включая пациентов пожилого возраста и больных, получающих диуретики. Для таких пациентов следует принять определенные меры предосторожности.
Аномальные кровотечения. Лекарственные препараты, подавляющие захвата серотонина, могут приводить к снижению функции тромбоцитов. Риск кровотечения в области кожи или слизистых оболочек, включая кровотечения пищеварительного тракта, может быть повышен у пациентов, принимающих венлафаксин. Венлафаксин следует с осторожностью применять пациентам, склонным к кровотечениям, включая больных, принимающих антикоагулянты или ингибиторы функции тромбоцитов.
При длительном лечении следует определять уровень ХС в сыворотке крови.
Эффективность и безопасность лечения венлафаксином в комбинации с препаратами, уменьшающими массу тела, не определяли. Любое одновременное назначение венлафаксина с препаратами, уменьшающими массу тела, не рекомендуется. Назначение монотерапии венлафаксином или его сочетание с другими препаратами для уменьшения массы тела не показано.
У небольшого числа пациентов, лечившихся антидепрессантами, включая венлафаксин, возможно развитие агрессии, что требует снижения дозы или прекращения лечения. По аналогии с любыми другими антидепрессантами венлафаксин необходимо с осторожностью назначать пациентам с агрессией.
Риск суицида/суицидальные мысли или ухудшение клинического состояния. Депрессия характеризуется повышенным риском суицидальных мыслей, нанесения себе вреда и попытками самоубийства (суицидальные действия). Этот риск существует до достижения ремиссии. Поскольку возможно отсутствие улучшения состояния в первые несколько недель или в течение длительного периода времени после начала лечения, пациенты нуждаются в тщательном наблюдении до улучшения их состояния. Общий опыт лечения антидепрессантами показывает, что риск суицида может повышаться на ранних этапах выздоровления.
Другие психические расстройства, при которых назначают венлафаксин, могут также характеризоваться повышенным риском суицидальных действий. Кроме того, эти расстройства могут сопровождаться большим депрессивным расстройством, поэтому при лечении пациентов с другими психическими расстройствами следует соблюдать такие же меры безопасности, как и при лечении больных с большим депрессивным расстройством.
Пациенты, в анамнезе которых указаны суицидальные действия, а также пациенты с выраженной степенью суицидального мышления еще до начала лечения имеют более высокую степень риска возникновения мыслей о самоубийстве или попыток самоубийства и должны находиться под медицинским наблюдением во время лечения.
Во время лечения венлафаксином и особенно на ранней стадии терапии, а также после изменения дозы, необходимо тщательное наблюдение пациентов и особенно пациентов группы риска. Пациентов (а также лиц, ухаживающих за пациентами) следует предупредить о необходимости контроля за ухудшением клинического состояния, появлением суицидальных действий или мыслей и необычными изменениями в поведении, а также о том, что при появлении подобных симптомов следует немедленно обратиться к врачу.
Серотониновый синдром. При лечении венлафаксином, особенно в сочетании с другими средствами, такими как ингибиторы МАО, которые могут действовать на серотонинергическую нейромедиаторную систему, может развиться серотониновый синдром — потенциально опасный для жизни.
Симптомы серотонинового синдрома могут включать изменения психического состояния (например тревожное возбуждение, галлюцинации, кома), нарушения со стороны вегетативной нервной системы (например тахикардия, нестабильное АД, гипертермия), нервно-мышечные нарушения (например гиперрефлексия, нарушение координации) и/или желудочно-кишечные нарушения (например тошнота, рвота, диарея).
Акатизия/психомоторное беспокойство. Применение венлафаксина сопровождается развитием акатизии, которая субъективно характеризуется неприятным или тревожным беспокойством и необходимостью частого передвижения, которое сопровождается неспособностью спокойно сидеть или стоять. Чаще всего это возникает в первые несколько недель лечения. У пациентов, у которых развиваются такие симптомы, повышение дозы может оказаться губительным.
Сухость во рту. При лечении венлафаксином у 10% пациентов наблюдалось ощущение сухости во рту. Это может повысить риск развития кариеса, и пациентам следует напомнить о важности гигиены зубов.
Закрытоугольная глаукома. Имеются сообщения о возникновении мидриаза в связи с приемом венлафаксина. Поэтому рекомендуется, чтобы пациенты с повышенным внутриглазным давлением или с риском развития острой закрытоугольной глаукомы находились под тщательным наблюдением.
АД. Венлафаксин в зависимости от дозы может повышать АД. Необходимо тщательно наблюдать за параметрами АД у всех пациентов и до начала лечения венлафаксином нормализовать АД, рекомендуется измерять его периодически — в начале лечения и после повышения дозы. Рекомендуется соблюдать осторожность в отношении пациентов, у которых основное заболевание могло быть вызвано повышением АД, например у лиц с нарушением сердечной функции. Возможно развитие постуральной гипертензии, поэтому пациентов, особенно пожилого возраста, требуется предупреждать о возможном головокружении, нарушении моторной координации.
ЧСС. Может повышаться ЧСС, особенно при применении препарата в высоких дозах. Пациентам, общее состояние которых может зависеть от ЧСС, следует быть осторожными.
Заболевания сердца и риск возникновения аритмии. Применение венлафаксина не исследовали у пациентов, недавно перенесших инфаркт миокарда или с декомпенсированной сердечной недостаточностью. Поэтому у этих больных венлафаксин следует применять с осторожностью.
Перед назначением венлафаксина у пациентов с высоким риском тяжелой сердечной аритмии необходимо взвесить соотношение риск/польза.
С осторожностью следует применять пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в связи с риском развития желудочковой аритмии. На ЭКГ могут быть изменения интервалов P–R, Q–Tc.
Судороги. Во время терапии венлафаксином возможны судороги. Венлафаксин следует применять с осторожностью пациентам с судорогами в анамнезе. Такие больные требуют тщательного наблюдения. При развитии судорог лечение следует прекратить.
ХС в плазме крови. При длительном лечении венлафаксином необходимо измерять уровень ХС в сыворотке крови.
Мания/гипомания. У пациентов с расстройствами настроения, применяющих антидепрессанты, включая венлафаксин, может развиться мания или гипомания. Как и другие антидепрессанты, венлафаксин следует назначать с осторожностью лицам с биполярными расстройствами в семейном анамнезе.
В клинических исследованиях не доказано, что у пациентов, применяющих венлафаксин, развивается лекарственная зависимость, устойчивость к терапии или возникает необходимость в повышении дозы.
Агрессия. У пациентов, получающих антидепрессанты, включая венлафаксин, может развиться агрессия. Об этом сообщалось в начале лечения, после изменения дозы и при прекращении терапии. Как и другие антидепрессанты, венлафаксин следует назначать с осторожностью пациентам с агрессией в анамнезе.
Прекращение лечения. При прекращении лечения обычно возникают симптомы отмены, особенно при резком прекращении терапии.
Риск развития симптомов отмены может зависеть от нескольких факторов, в том числе продолжительности лечения и дозы, а также скорости снижения дозы. Головокружение, сенсорные нарушения (включая парестезии), нарушения сна (в том числе бессонница и глубокий сон), возбуждение или беспокойство, тошнота и/или рвота, тремор и головная боль являются самыми распространенными реакциями отмены, о которых сообщалось. В основном указанные симптомы являются легкими или умеренными; однако у некоторых пациентов они могут быть тяжелыми. Симптомы обычно возникают в первые несколько дней после прекращения лечения, но зарегистрировано несколько случаев появления таких симптомов у пациентов, случайно пропустивших прием дозы препарата. Обычно эти симптомы исчезают без лечения в течение 2 нед, хотя у отдельных больных они могут присутствовать дольше (2–3 мес и более). Поэтому при прекращении лечения рекомендуется постепенно снижать дозу венлафаксина в течение нескольких недель или месяцев, в зависимости от потребностей больного.
Диабет. Венлафаксин может изменять гликемический уровень, что может потребовать изменений в дозировке противодиабетических препаратов и/или инсулина.
Лабораторные испытания взаимодействия препарата. Среди пациентов, принимающих венлафаксин, зафиксированы случаи ложноположительных результатов иммунологического скрининга мочи на фенциклидин и амфетамин. Причиной этого может быть отсутствие стратегии скрининговых тестов. Ложноположительные результаты могут проявляться в течение нескольких дней после прекращения лечения венлафаксином. С помощью подтверждающих анализов, таких как газовая хроматография/масс-спектрометрия, можно будет отличить венлафаксин от фенциклидина и амфетамина.
Применение в период беременности и кормления грудью
Беременность. Исследований по применению венлафаксина с участием беременных не проводили. Исследований влияния на репродуктивную активность у животных недостаточно. Потенциальный риск для человека неизвестен. Венлафаксин повышает риск персистирующей гипертензии легких у новорожденных. В случае применения венлафаксина матерью до родов у новорожденного возможно развитие синдрома отмены препарата. Применение венлафаксина у беременных противопоказано.
Кормление грудью. Венлафаксин и его метаболит ОДВ проникают в грудное молоко в значительном количестве, что может вызвать тяжелые побочные реакции у младенца; поэтому применение венлафаксина в период кормления грудью противопоказано. В случае необходимости применения препарата кормление грудью следует прекратить.
Дети. Безопасность и эффективность применения препарата у детей не исследованы, поэтому у этой возрастной категории пациентов препарат не применяют.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. При применении препарата следует воздерживаться от управления транспортными средствами или работы с механизмами.
Взаимодействия
ингибиторы МАО
Необратимые неселективные ингибиторы МАО. Венлафаксин не следует применять в комбинации с необратимыми неселективными ингибиторами МАО. Применение венлафаксина можно начинать не ранее чем через 14 дней после окончания терапии необратимыми неселективными ингибиторами МАО. После отмены венлафаксина следует подождать не менее 7 сут перед началом терапии необратимыми неселективными ингибиторами МАО.
Обратимые селективные ингибиторы МАО-А (моклобемид). Из-за риска развития серотонинового синдрома комбинация венлафаксина с обратимыми селективными ингибиторами МАО, такими как моклобемид, противопоказана. Применение венлафаксина можно начинать не ранее чем через 14 дней после окончания терапии обратимыми ингибиторами МАО. После отмены венлафаксина следует подождать не менее 7 сут перед началом терапии обратимыми ингибиторами МАО.
Обратимые неселективные ингибиторы МАО (линезолид). Одновременное применение антибиотика линезолид (слабый обратимый неселективный ингибитор МАО) с венлафаксином противопоказано.
Сообщалось о тяжелых побочных реакциях у пациентов, недавно прекративших лечение ингибиторами МАО и начавших терапию венлафаксином или прекративших лечение венлафаксином незадолго до начала приема ингибиторов МАО. Эти реакции включали тремор, миоклонус, усиленное потоотделение, тошноту, рвоту, гиперемию, головокружение и гипертермию с признаками, подобными злокачественному нейролептическому синдрому, судороги и летальный исход.
Серотониновый синдром
При лечении венлафаксином может развиться серотониновый синдром, в частности при сочетанном применении с лекарственными средствами, влияющими на серотонинергическую нейромедиаторную систему (включая триптаны, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (СИОЗСН), литий, сибутрамин, трамадол, препараты зверобоя продырявленного (Hypericum perforatum)), с лекарственными средствами, которые нарушают метаболизм серотонина (включая ингибиторы МАО), или с предшественниками эротонина (например добавками триптофана). Симптомы серотонинового синдрома включают изменения психического статуса, вегетативную лабильность, нейромышечные нарушения и/или симптомы со стороны ЖКТ.
Если сочетанное применение венлафаксина и СИОЗС, СИОЗСН или антагониста серотониновых рецепторов (триптофана) клинически обусловлено, рекомендуется тщательное наблюдение пациентов, особенно в начале лечения и при повышении дозы. Одновременное применение венлафаксина с предшественниками серотонина (такими как триптофан) не рекомендуется.
Препараты, влияющие на нервную систему. Учитывая известный механизм действия венлафаксина и риск серотонинового синдрома, при одновременном применении венлафаксина и препаратов с возможным влиянием на серотонинергическую передачу нервного импульса (например триптан, СИОЗС или препараты лития) следует соблюдать осторожность.
Риск одновременного применения венлафаксина и других препаратов, влияющих на ЦНС (включая вышеописанные препараты), систематически не оценивали. Следовательно, при сочетанном назначении венлафаксина и других подобных препаратов рекомендуется соблюдать осторожность.
Индинавир. При одновременном применении венлафаксина с индинавиром отмечали снижение показателей AUC и Cmax индинавира на 28 и 36% соответственно. Вместе с тем индинавир не влиял на фармакокинетику венлафаксина и ОДВ.
Варфарин. У пациентов, получавших варфарин, после начала лечения венлафаксином возможно потенцирование антикоагулянтного эффекта, при этом увеличивается протромбиновое время.
Диазепам. Венлафаксин не влияет на профиль фармакокинетики и фармакодинамики диазепама и его метаболита — дезметил-диазепама. Применение венлафаксина не влияло на психомоторный и психометрический эффекты диазепама.
Галоперидол. В ходе исследования фармакокинетики галоперидола наблюдалось снижение почечного клиренса на 42%, повышение Cmax в плазме крови на 88% и увеличение AUC галоперидола на 70% без изменения его Т½. Это следует учитывать при сочетанном применении галоперидола и венлафаксина.
Имипрамин. Имипрамин не влияет на фармакокинетику венлафаксина и ОДВ. Венлафаксин не влияет на фармакокинетику имипрамина и 2-ОН-имипрамина. Наблюдалось дозозависимое увеличение AUC 2-ОН-дезимипрамина в 2,5–4,5 раза при применении венлафаксина в дозе 75–150 мг/сут. Клиническая значимость этого взаимодействия неизвестна. Следует соблюдать осторожность при одновременном применении венлафаксина и имипрамина.
Циметидин. В состоянии равновесия циметидин ингибировал метаболизм венлафаксина первого прохождения, но существенно не влиял на формирование и элиминацию В-дезметил-венлафаксина, который находился в системном кровотоке в значительно большем количестве. Таким образом, очевидно, при параллельном введении циметидина и венлафаксина здоровым взрослым коррекции дозы не требуется. Однако у пациентов пожилого возраста и лиц с нарушенной функцией печени, получающих одновременное лечение венлафаксином и циметидином, лекарственное взаимодействие неизвестно. Такие пациенты нуждаются в клиническом мониторинге.
Этанол. Введение венлафаксина согласно постоянной схеме не потенцировало психомоторных и психометрических эффектов, отмечаемых у тех же лиц на фоне отсутствующего лечения венлафаксином.
Несмотря на это, на фоне лечения венлафаксином рекомендуется избегать употребления алкоголя.
Рисперидон. При одновременном применении этих препаратов (несмотря на увеличение AUC рисперидона) фармакокинетика суммы активных компонентов (рисперидона и его активного метаболита) существенно не меняется.
Препараты лития. Венлафаксин не влияет на фармакокинетические характеристики препаратов лития.
Препараты, ингибирующие CYP 2D6. Изофермент CYP 2D6, отвечающий за генетический полиморфизм, выявлен относительно метаболизма многих антидепрессантов, трансформирует венлафаксин в его главный активный метаболит ОДВ. Таким образом, существует возможность лекарственного взаимодействия между венлафаксином и препаратами — ингибиторами CYP 2D6.
Медикаментозные взаимодействия, приводящие к снижению преобразования венлафаксина в ОДВ (см. Имипрамин), потенциально повышают концентрацию венлафаксина в сыворотке крови и снижают концентрацию его активного метаболита.
Профиль фармакокинетики венлафаксина у обследованных лиц, получавших один [ингибитор] CYP 2D6 в одно и то же время, не может существенно отличаться от профиля фармакокинетики у лиц с малой метаболизирующей способностью CYP 2D6 (см. Метаболизм). По этой причине коррекции дозы не требуется.
Препараты, которые распадаются/метаболизируются под влиянием фермента цитохрома Р450
Венлафаксин не ингибирует метаболизм диазепама, который частично распадается под воздействием 2С19.
Венлафаксин является сравнительно слабым ингибитором CYP 2D6.
Венлафаксин сочетается с белками плазмы крови на 27%, тогда как ОДВ — на 30%. Таким образом, возможных медикаментозных взаимодействий, обусловленных сочетанием с белками венлафаксина и его основного метаболита, может не ожидаться.
Кетоконазол (ингибитор CYP 3A4)
Исследование кетоконазола в быстрых (БМ) и медленных метаболизаторах (ММ) CYP 2D6 продемонстрировало увеличение AUC венлафаксина (70 и 21% в БМ и ММ CYP 2D6 соответственно) и О-десметилвенлафаксина (33 и 23% в БМ и ММ CYP 2D6 соответственно) после применения кетоконазола. При сочетанном применении ингибиторов CYP 3A4 (например атазанавир, кларитромицин, индинавир, итраконазол, вориконазол, посаконазол, кетоконазол, нелфинавир, ритонавир, саквинавир, телитромицин) и венлафаксина могут повышаться уровни венлафаксина и О-десметилвенлафаксина. Поэтому следует соблюдать осторожность при сочетанном применении ингибитора CYP 3A4 и венлафаксина.
Антигипертензивные и противодиабетические средства. Не выявлено клинически значимых взаимодействий венлафаксина с антигипертензивными (в том числе блокаторами β-адренорецепторов, ингибиторами АПФ и диуретики) и гипогликемическими препаратами.
Оценку потенциальной пользы комбинированной терапии венлафаксином и другим антидепрессантом до сих пор не проводили.
Пользу сочетания электросудорожной терапии с лечением венлафаксином до сих пор не оценивали.
В таком случае отмечалось повышение уровня клозапина, которое имело временную связь с проявлением побочных эффектов, включая судорожные припадки, после окончания лечения венлафаксином.
Препараты, пролонгирующие интервал Q–T. Риск пролонгации Q–Tc и/или желудочковых аритмий (например TdP) повышается при одновременном применении других лекарственных препаратов, пролонгирующих интервал Q–Tc. Следует избегать одновременного применения данных препаратов.
К ним относятся:
- антиаритмические препараты класса Iа и III (например хинидин, амиодарон, соталол, дофетилид);
- некоторые антипсихотические препараты (например тиоридазин);
- некоторые макролиды (например эритромицин);
- некоторые антигистаминные препараты;
- некоторые хинолоновые антибиотики (например моксифлоксацин).
Вышеприведенный перечень не является полным. Следует избегать применения других лекарственных препаратов, значительно увеличивающих интервал Q–T.
Метопролол. Одновременное применение венлафаксина и метопролола у здоровых добровольцев в ходе исследования фармакокинетики обоих препаратов приводило к повышению концентрации метопролола в плазме крови примерно на 30–40%, не меняя при этом концентрации его активного метаболита α-гидроксиметопролола в плазме крови. Клиническая значимость этого явления у пациентов с АГ неизвестна. Метопролол не изменяет фармакокинетику венлафаксина и его активного метаболита ОДВ. Следует соблюдать осторожность при сочетанном применении венлафаксина и метопролола.
Передозировка
признаки передозировки венлафаксина (в монотерапии или в комбинации с алкоголем и/или другими препаратами): изменения на ЭКГ (удлинение интервала Q–T, блокада ножек пучка Гиса, удлинение комплекса QRS), синусовая и желудочковая тахикардия, брадикардия, артериальная гипотензия, изменение уровня сознания (от сонливости до комы), судороги, мидриаз, рвота, вертиго. Эти симптомы и отклонения обычно устранялись самостоятельно.
Лечение при передозировке. Лечение при передозировке включает поддержание проходимости дыхательных путей, адекватное обеспечение кислородом и вентиляцию.
Рекомендуется длительный мониторинг ЧСС и показателей жизненно важных функций, общая поддерживающая и симптоматическая терапия. Возможно применение активированного угля. Не рекомендуется вызывать рвоту из-за риска аспирации.
Условия хранения
при температуре до 30 °С.