в некоторых случаях, особенно у пациентов пожилого возраста, в начале лечения может развиться артериальная гипотензия. Перед началом применения венлафаксина необходимо скорригировать АД. Известны случаи повышения ЧСС, особенно при применении венлафаксина в высоких дозах.

Венлафаксин может вызвать мидриаз. Поэтому рекомендуется внимательно наблюдать за состоянием пациентов с повышением внутриглазного давления и закрытоугольной глаукомой.

У некоторых пациентов с депрессией, получавших антидепрессанты (включая венлафаксин), возможна активация мании или гипомании. Венлафаксин следует назначать с осторожностью больным с манией в анамнезе.

Лечение венлафаксином может вызвать судороги, поэтому его следует назначать с осторожностью больным с приступами в анамнезе. При развитии приступа у любого пациента следует прекратить лечение венлафаксином.

Сыпь развилась у 3% пациентов, получавших венлафаксин. Пациенту следует сообщить о необходимости информирования врача при развитии экзантемы, крапивницы или любой другой аллергической реакции.

У пациентов, получавших венлафаксин, при клиническом обследовании не выявлено признаков толерантности к препарату, развития поведения, направленного на поиск препарата зависимости или повышение дозы со временем. Врач должен установить тщательное наблюдение за состоянием здоровья пациентов для выявления признаков злоупотребления препаратом, особенно у тех, у кого в анамнезе такие симптомы.

У пациентов с умеренным и тяжелым заболеванием почек или циррозом печени клиренс венлафаксина и его активного метаболита снижается, а Т ½ повышается. Поэтому таким больным может потребоваться снижение дозы. По аналогии с другими антидепрессантами назначение венлафаксина таким пациентам требует осторожности. Перед началом лечения следует оценить функцию печени/почек.

В течение периода лечения венлафаксином отмечали случаи гипонатриемии и/или синдрома недостаточной элиминации АДГ, обычно у пациентов с уменьшением ОЦК или в дегидратированных пациентов, включая пациентов пожилого возраста и больных, получающих диуретики. Для таких пациентов следует принять определенные меры предосторожности.

Аномальные кровотечения . Лекарственные препараты, подавляющие захвата серотонина, могут приводить к снижению функции тромбоцитов. Риск кровотечения в области кожи или слизистых оболочек, включая кровотечения пищеварительного тракта, может быть повышен у пациентов, принимающих венлафаксин. Венлафаксин следует с осторожностью применять пациентам, склонным к кровотечениям, включая больных, принимающих антикоагулянты или ингибиторы функции тромбоцитов.

При длительном лечении следует определять уровень ХС в сыворотке крови.

Эффективность и безопасность лечения венлафаксином в комбинации с препаратами, уменьшающими массу тела, не определяли. Любое одновременное назначение венлафаксина с препаратами, уменьшающими массу тела, не рекомендуется. Назначение монотерапии венлафаксином или его сочетание с другими препаратами для уменьшения массы тела не показано.

У небольшого числа пациентов, лечившихся антидепрессантами, включая венлафаксин, возможно развитие агрессии, что требует снижения дозы или прекращения лечения. По аналогии с любыми другими антидепрессантами венлафаксин необходимо с осторожностью назначать пациентам с агрессией.

Риск суицида/суицидальные мысли или ухудшение клинического состояния . Депрессия характеризуется повышенным риском суицидальных мыслей, нанесения себе вреда и попытками самоубийства (суицидальные действия). Этот риск существует до достижения ремиссии. Поскольку возможно отсутствие улучшения состояния в первые несколько недель или в течение длительного периода времени после начала лечения, пациенты нуждаются в тщательном наблюдении до улучшения их состояния. Общий опыт лечения антидепрессантами показывает, что риск суицида может повышаться на ранних этапах выздоровления.

Другие психические расстройства, при которых назначают венлафаксин, могут также характеризоваться повышенным риском суицидальных действий. Кроме того, эти расстройства могут сопровождаться большим депрессивным расстройством, поэтому при лечении пациентов с другими психическими расстройствами следует соблюдать такие же меры безопасности, как и при лечении больных с большим депрессивным расстройством.

Пациенты, в анамнезе которых указаны суицидальные действия, а также пациенты с выраженной степенью суицидального мышления еще до начала лечения имеют более высокую степень риска возникновения мыслей о самоубийстве или попыток самоубийства и должны находиться под медицинским наблюдением во время лечения.

Во время лечения венлафаксином и особенно на ранней стадии терапии, а также после изменения дозы, необходимо тщательное наблюдение пациентов и особенно пациентов группы риска. Пациентов (а также лиц, ухаживающих за пациентами) следует предупредить о необходимости контроля за ухудшением клинического состояния, появлением суицидальных действий или мыслей и необычными изменениями в поведении, а также о том, что при появлении подобных симптомов следует немедленно обратиться к врачу.

Серотониновый синдром . При лечении венлафаксином, особенно в сочетании с другими средствами, такими как ингибиторы МАО, которые могут действовать на серотонинергическую нейромедиаторную систему, может развиться серотониновый синдром — потенциально опасный для жизни.

Симптомы серотонинового синдрома могут включать изменения психического состояния (например тревожное возбуждение, галлюцинации, кома), нарушения со стороны вегетативной нервной системы (например тахикардия, нестабильное АД, гипертермия), нервно-мышечные нарушения (например гиперрефлексия, нарушение координации) и/или желудочно-кишечные нарушения (например тошнота, рвота, диарея).

Акатизия/психомоторное беспокойство . Применение венлафаксина сопровождается развитием акатизии, которая субъективно характеризуется неприятным или тревожным беспокойством и необходимостью частого передвижения, которое сопровождается неспособностью спокойно сидеть или стоять. Чаще всего это возникает в первые несколько недель лечения. У пациентов, у которых развиваются такие симптомы, повышение дозы может оказаться губительным.

Сухость во рту . При лечении венлафаксином у 10% пациентов наблюдалось ощущение сухости во рту. Это может повысить риск развития кариеса, и пациентам следует напомнить о важности гигиены зубов.

Закрытоугольная глаукома . Имеются сообщения о возникновении мидриаза в связи с приемом венлафаксина. Поэтому рекомендуется, чтобы пациенты с повышенным внутриглазным давлением или с риском развития острой закрытоугольной глаукомы находились под тщательным наблюдением.

АД . Венлафаксин в зависимости от дозы может повышать АД. Необходимо тщательно наблюдать за параметрами АД у всех пациентов и до начала лечения венлафаксином нормализовать АД, рекомендуется измерять его периодически — в начале лечения и после повышения дозы. Рекомендуется соблюдать осторожность в отношении пациентов, у которых основное заболевание могло быть вызвано повышением АД, например у лиц с нарушением сердечной функции. Возможно развитие постуральной гипертензии, поэтому пациентов, особенно пожилого возраста, требуется предупреждать о возможном головокружении, нарушении моторной координации.

ЧСС. Может повышаться ЧСС, особенно при применении препарата в высоких дозах. Пациентам, общее состояние которых может зависеть от ЧСС, следует быть осторожными.

Заболевания сердца и риск возникновения аритмии . Применение венлафаксина не исследовали у пациентов, недавно перенесших инфаркт миокарда или с декомпенсированной сердечной недостаточностью. Поэтому у этих больных венлафаксин следует применять с осторожностью.

Перед назначением венлафаксина у пациентов с высоким риском тяжелой сердечной аритмии необходимо взвесить соотношение риск/польза.

С осторожностью следует применять пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в связи с риском развития желудочковой аритмии. На ЭКГ могут быть изменения интервалов P–R, Q–Tc.

Судороги . Во время терапии венлафаксином возможны судороги. Венлафаксин следует применять с осторожностью пациентам с судорогами в анамнезе. Такие больные требуют тщательного наблюдения. При развитии судорог лечение следует прекратить.

ХС в плазме крови. При длительном лечении венлафаксином необходимо измерять уровень ХС в сыворотке крови.

Мания/гипомания. У пациентов с расстройствами настроения, применяющих антидепрессанты, включая венлафаксин, может развиться мания или гипомания. Как и другие антидепрессанты, венлафаксин следует назначать с осторожностью лицам с биполярными расстройствами в семейном анамнезе.

В клинических исследованиях не доказано, что у пациентов, применяющих венлафаксин, развивается лекарственная зависимость, устойчивость к терапии или возникает необходимость в повышении дозы.

Агрессия. У пациентов, получающих антидепрессанты, включая венлафаксин, может развиться агрессия. Об этом сообщалось в начале лечения, после изменения дозы и при прекращении терапии. Как и другие антидепрессанты, венлафаксин следует назначать с осторожностью пациентам с агрессией в анамнезе.

Прекращение лечения . При прекращении лечения обычно возникают симптомы отмены, особенно при резком прекращении терапии.

Риск развития симптомов отмены может зависеть от нескольких факторов, в том числе продолжительности лечения и дозы, а также скорости снижения дозы. Головокружение, сенсорные нарушения (включая парестезии), нарушения сна (в том числе бессонница и глубокий сон), возбуждение или беспокойство, тошнота и/или рвота, тремор и головная боль являются самыми распространенными реакциями отмены, о которых сообщалось. В основном указанные симптомы являются легкими или умеренными; однако у некоторых пациентов они могут быть тяжелыми. Симптомы обычно возникают в первые несколько дней после прекращения лечения, но зарегистрировано несколько случаев появления таких симптомов у пациентов, случайно пропустивших прием дозы препарата. Обычно эти симптомы исчезают без лечения в течение 2 нед, хотя у отдельных больных они могут присутствовать дольше (2–3 мес и более). Поэтому при прекращении лечения рекомендуется постепенно снижать дозу венлафаксина в течение нескольких недель или месяцев, в зависимости от потребностей больного.

Диабет . Венлафаксин может изменять гликемический уровень, что может потребовать изменений в дозировке противодиабетических препаратов и/или инсулина.

Лабораторные испытания взаимодействия препарата. Среди пациентов, принимающих венлафаксин, зафиксированы случаи ложноположительных результатов иммунологического скрининга мочи на фенциклидин и амфетамин. Причиной этого может быть отсутствие стратегии скрининговых тестов. Ложноположительные результаты могут проявляться в течение нескольких дней после прекращения лечения венлафаксином. С помощью подтверждающих анализов, таких как газовая хроматография/масс-спектрометрия, можно будет отличить венлафаксин от фенциклидина и амфетамина.

Применение в период беременности и кормления грудью

Беременность. Исследований по применению венлафаксина с участием беременных не проводили. Исследований влияния на репродуктивную активность у животных недостаточно. Потенциальный риск для человека неизвестен. Венлафаксин повышает риск персистирующей гипертензии легких у новорожденных. В случае применения венлафаксина матерью до родов у новорожденного возможно развитие синдрома отмены препарата. Применение венлафаксина у беременных противопоказано.

Кормление грудью . Венлафаксин и его метаболит ОДВ проникают в грудное молоко в значительном количестве, что может вызвать тяжелые побочные реакции у младенца; поэтому применение венлафаксина в период кормления грудью противопоказано. В случае необходимости применения препарата кормление грудью следует прекратить.

Дети. Безопасность и эффективность применения препарата у детей не исследованы, поэтому у этой возрастной категории пациентов препарат не применяют.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. При применении препарата следует воздерживаться от управления транспортными средствами или работы с механизмами.